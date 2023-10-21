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Ворскла - Полесье онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 октября 2023, 15:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
До начала
00 : 00 : 00
Полесье
Житомир
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Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
37%
Ничья
26%
Полесье
37%
П1: 1.97 Х: 6.20 П2: 2.33
Интересные факты
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 40% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что FC Polissya забил 53% голов между минутами 76-90?
  • FC Polissya не проигрывает в последних 4 играх.
  • Ворскла Полтава не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Polissya не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Oleksandr Sklyar получил больше всего желтых карточек (5) в Ворскла Полтава. Viacheslav Tankovskyi получил 4 в FC Polissya.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 30% матчей, FC Polissya выигрывает в 43% матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 30% случаев, FC Polissya выигрывает в 43%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда FC Polissya лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Polissya в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.
  • FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.
  • Ворскла Полтава забивает 1.42 гола, играя дома, а FC Polissya забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 40% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Полесье
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
18.02.2023 - 18:30 Ворскла 2 - 2 Завершен Полесье
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Ворскла В
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 0 - 3 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 4 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
18.09.2023 - 17:03 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла П
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Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2023/2024
06.10.2023 - 15:00 Полесье 3 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Полесье Н
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 15:12 Полесье 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 1 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 15:03 Черноморец 1 - 0 Завершен Полесье П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
37%
Ничья
26%
Полесье
37%
П1: 1.97 Х: 6.20 П2: 2.33
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Трансляция матча Ворскла - Полесье
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Инфо
Запасные Полесья: Кудрик, Гитченко, Грицук, Жаржу, Тейлор, Мустафаев, Шастал, Шаповал, Янаков, Поспелов
Инфо
Стартовый состав Полесья: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Смоляков, Огиря, Крушинский, Кушниренко, Козак, Макуана, Ариэльсон
Инфо
Запасные Ворсклы: Домолега, Ермолов, Крупский, Хрипчук, Л. Рамирес, Оденцов, Фелипе, Черныш, Якубу, Островский
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко , Степанюк, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядин, Кане, Сантана
Ворскла на 9-м месте - 13 очков
Полесье перед отчетным матчем расположилось на 4-м месте в таблице (19 очков).
Инфо
Матч начнется в 15:00, судить игру Ярослав Козык из Мукачево
Добрый день всем любителям украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 11-го тура УПЛ, в котором Ворскла примет Полесье
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Последние матчи
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Анонс матча Ворскла - Полесье 22.10.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 22.10.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Полесье (Житомир):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и Полесье в предыдущем футбольном матче 18.02.2023 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Полесье можно посмотреть 22.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Полесье, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Колос - 07.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Динамо - 06.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Следите за результатами матча Ворскла - Полесье онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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