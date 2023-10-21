Ворскла - Полесье онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 22.10.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Полесье (Житомир):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и Полесье в предыдущем футбольном матче 18.02.2023 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
Онлайн трансляцию матча Ворскла - Полесье можно посмотреть 22.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Полесье, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Колос - 07.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Динамо - 06.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.
Следите за результатами матча Ворскла - Полесье онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.
Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.