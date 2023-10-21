Ворскла - Полесье онлайн трансляция матча

Вы знали, что Ворскла Полтава забил 40% голов между минутами 16-30?

Вы знали, что FC Polissya забил 53% голов между минутами 76-90?

FC Polissya не проигрывает в последних 4 играх.

Ворскла Полтава не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Polissya не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Oleksandr Sklyar получил больше всего желтых карточек (5) в Ворскла Полтава. Viacheslav Tankovskyi получил 4 в FC Polissya.

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 30% матчей, FC Polissya выигрывает в 43% матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 30% случаев, FC Polissya выигрывает в 43%.

Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.

В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда FC Polissya лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда FC Polissya проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Polissya в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.

FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.

Ворскла Полтава забивает 1.42 гола, играя дома, а FC Polissya забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).