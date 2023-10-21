Ворскла — Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 октября 2023

В 11-м туре "Ворскла", которая в последних матчах набрала ход и не проигрывает уже в трех поединках, примет одну из главных сенсаций старта сезона – житомирское "Полесье", которое закрепилась вверху таблицы.

Не смотря на условный фаворитизм команды Калитвинцева, легко житомирянам точно не будет. Обе команды сейчас на ходу, поэтому поединок ожидается с хорошим интересом.

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Что ж, будем разбираться, с чем команды подходят к 11-му туру после международной паузы на матчи сборных.

"Ворскла" (Полтава) – "Полесье" (Житомир)

VBET Лига. 11-й тур

22 октября, Полтава, Стадион "Ворскла" имени Бутовского, 15:00.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Видеотрансляция: MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТБ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Ворскла", последние новости:

В прошлом туре две недели назад полтавчане расписали нулевую ничью с "Колосом" - много борьбы, много эмоций, мало моментов и нет голов. После игры Виктор Скрипник сказал, что его игроки выходят "не охранять кукурузу, а сражаться на поле" (это дословная цитата).

Кукуруза кукурузой, борьба – борьбой, но думается, болельщики полтавчан хотели увидеть на поле больше конструктива, не говоря уже о нейтральных зрителях.

Тем не менее, "Ворскла" уже три тура идет без поражений (в 9-м туре даже обыграв "Шахтер"), что полтавчан не может не радовать.

Интересно, что это будет первый домашний поединок "Ворсклы" за месяц. Три последних матча (два поединка чемпионата и один кубковый) полтавчане играли на выезде.

Из кадрового позитива – близок к возвращению после травмы капитан Владимир Чеснаков. Вряд ли можно рассчитывать, что он выйдет в старте на матч против "Полесья", но к заявке каапитан и лидер уже близок.

"Здоровье нормально. Думаю, еще пару деньков поработаю индивидуально, и дальше уже буду заниматься в общей группе", - рассказал капитан полтавчан.

В остальном же состав полтавчан без травм и дисквалификаций вполне стабилен и читается довольно легко.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу, Нестеренко, Челядин, Кане, Сантана

"Полесье", последние новости:

"Полесье" в прошлом туре две недели назад в меньшинстве обыграло "Динамо" 3:2 и этот результат надолго захватил внимание и умы болельщиков. При этом клуб успел немного поскандалить с общественностью из-за того, что не провел послематчевую пресс-конференцию. Оказалось, что на стадионе просто нет достойного и отремонтированного конференц-зала.

Впрочем, житомиряне пообещали как довести до ума муниципальный стадион, где сейчас играют, так и в конце концов, построить свой клубный.

И это тоже хорошо, потому что медийность, внимание к клубу должно проявляться не только на футбольном поле.

Тем не менее, "Полесье" подогревало новостями и в двухнедельный перерыв на матчи сборных. За этот период клуб успел подписать сразу двух новичков. Команду пополнили голкипер сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо и хорошо известный нашим болельщикам бразильский защитник Лукас Тейлор, который успел ранее поиграть за "Днепр-1" и "Шахтер".

Как видим, клуб продолжает усиливаться, и усиливаться довольно качественно, что еще раз подтверждает, что команда заявилась в УПЛ не просто так, о чем и заявлял Тейлор.

"Если вернуться к перспективам команды, то, без всяких шуток, я могу уверенно сказать: мы способны бороться за самые высокие места и титул. Ведь лакмусовой бумажкой может служить игра с "Динамо". Это команда, которую сложно обыграть, в каком состоянии и на какой строчке в таблице она бы не находилась. Мы ясно дали понять, если мы можем обыграть "Динамо", то почему бы не обыгрывать других, ведь явных лидеров в чемпионате нет" , - рассказал бразилец после подписания контракта.

Еще из интересных новостей - дочь президента Полесья Буткевича Дарья стала президентом женской команды клуба. В этом можно искать свою подоплеку, но с другой стороны – развивать и заниматься женским футболом тоже нужно.

Из-за удаления в матче с "Динамо" поединок с "Ворсклой" пропустит Евгений Морозко. Также из-за перебора желтых пропустит игру Вячеслав Танковский. Впрочем, глубина состава у Калитвинцева есть, поэтому потери не должны стать критическими.

Ориентировочный состав "Полесья": Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Лукас Тейлор, Крушинский, Огиря, Макуана, Грицук, Козак, Будковский

Турнирная таблица

Сначала хотел было написать, что "Полесье" продолжает удивлять. Но, если команда после 10 туров продолжает идти вверху таблицы, это уже не случайность, а стабильность, и матч с "Динамо" тому подтверждение. Может быть, житомирская команда ментально пока все еще не воспринимается как претендент на чемпионство, но то, что соперники на "Полесье" должны настраиваться с особым подходом, это факт.

"Ворскла", впрочем, также после неудачного старта сезона подтянулась и сейчас выдает неплохую серию. Тем более что полтавчане играют дома, да еще и после международной паузы.

Да и в целом, 2-е место против 8-го с разницей всего в 6 очков – уверены, что это будет интересно и непросто для обеих команд.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 11 7 2 2 22-11 +11 23 0 2 Шахтер 10 6 3 1 20-10 +10 21 0 3 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0 4 Полесье 10 6 1 3 15-8 +7 19 0 5 Рух 9 4 4 1 14-8 +6 16 0 6 СК Днепр-1 8 4 3 1 9-5 +4 15 0 7 Колос 11 3 6 2 7-7 0 15 0 8 Динамо 7 5 0 2 22-13 +9 15 0 9 Ворскла 9 4 1 4 10-15 -5 13 0 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 -6 12 0 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 -3 11 0 12 ФК Александрия 11 2 3 6 7-17 -10 9 0 13 Заря 9 2 3 4 10-12 -2 9 0 14 ЛНЗ 11 2 3 6 8-15 -7 9 0 15 Верес 9 1 3 5 6-12 -6 6 0 16 ФК Минай 11 0 4 7 6-21 -15 4 0

Последние матчи

В активе "Ворсклы" в шести последних матчах (включая кубковый) 3 победы, 1 ничья, 2 поражения. Разница мячей – 7:7.

"Ворскла" – "Александрия" 1:0

"Динамо" – "Ворскла" 2:0

"Ворскла" – "Кривбасс" 1:4

"Металлист 1925" – "Ворскла" 0:3

"Шахтер" – "Ворскла" 1:2

"Колос" – "Ворскла" 0:0

"Полесье" в шести последних матчах сезона (включая кубковый) одержало 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Разница мячей – 8:5.

"Полесье" – "Оболонь" 2:0

"Черноморец" – "Полесье" 1:0

"Полесье" – "Минай" 2:1

"Полесье" – "Днепр-1" 1:1

"Колос" – "Полесье" 0:0

"Полесье" – "Динамо" 3:2

Всего между собой команды провели 8 матча: 3 победы "Ворсклы" и 1 ничья, 4 победы "Полесья", разница мячей: 16-14. Правда было это очень давно – в 90-х и в Первой лиге.

Домашняя безничейная серия "Ворсклы" в УПЛ длится 10 игр: 7 побед и 3 поражения.

Полтавчане на своем поле забивают в УПЛ на протяжении 10 игр – 15 голов.

Беспроигрышная серия "Полесья" продолжается в УПЛ 3 игры: 2 победы и ничья.

Это будет 40-й матч Ворсклы при Викторе Скрипнике в УПЛ.

"Ворскла" – Полесье": ставки и коэффициенты

"Ворскла" – Полесье": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Полесье Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Ворскла" – Полесье": от UA-Футбол

Букмекеры видят фаворитом "Полесье", но довольно условным. Коэффициенты высоки на обе команды, а вот разброс не такой большой. Можно согласиться, что матч будет непростым для обеих команд и может качнуться в любую из сторон.

И все-таки гости выглядят немного предпочтительнее, и по игре, и по состава, поэтому немного страхуясь, интересным является вариант Х2, причем с неплохим коэффициентом.

Также не думаю, что будет большой разброс в счете, поэтому интересной выглядит Фора на полтавчан.

Ну и Тотал меньше на "Ворсклу" - также ка вариант. Вряд ли хозяева забьют много.

Прогноз UA-Футбол: Х2 – ничья или победа "Полесья" за 1.45

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.