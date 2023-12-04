Заря - Рух онлайн трансляция матча

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 04.12.2023
Время начала матча: 13:00
История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой Рух (Львов):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и Рух в предыдущем футбольном матче 04.12.2023 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Koval, Yuriy и Ponomarov, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Прошедший матч команды Заря был сыгран против Рух - 04.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Заря - 04.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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