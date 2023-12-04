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Заря - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 декабря 2023, 13:00 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Zabroda, Klim
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
Матч завершен
Рух
Львов
Смотреть трансляцию
Ход матча
33' Runic, Vasyl
60' Денис Антюх Вышел: Gorbach, Igor 61' Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan Вышел: Олег Данченко 65' Nahnoinyi, Denys 69' Runic, Vasyl Вышел: Вив Соломон-Отабор 70' Karabin, Yaroslav 80' Плумайн, Фредди Вышел: Pidgurskyi, Denys 82' Nahnoinyi, Denys Вышел: Aziangbe, Kodjo 82' Alefirenko, Daniil Вышел: Bugay, Vladislav
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Заря
35%
Ничья
35%
Рух
30%
П1: 3.39 Х: 1.94 П2: 4.15
Интересные факты
  • Во время последних 7 встреч, команда Заря Луганск выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Rukh Lviv выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-6 в пользу команды Заря Луганск
  • Вы знали, что Заря Луганск забил 23% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 33% голов между минутами 61-75?
  • Заря Луганск проиграл 4 матчей подряд.
  • Заря Луганск без побед в последних 7 играх.
  • Заря Луганск имеет проигрышную серию из 4 матчей дома
  • Заря Луганск сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Заря Луганск не забивает в 3 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Rukh Lviv не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Заря Луганск в сезоне 0-1-4
  • Ihor Snurnitsyn получил больше всего желтых карточек (4) в Заря Луганск. Roman Didyk получил 5 в FC Rukh Lviv.
  • Год назад, FC Rukh Lviv была на 13 месте в таблице с 14 очками. Сейчас они на 5 месте с 24 очками.
  • Заря Луганск пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 33% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 18% матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 33% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 18%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Rukh Lviv.
  • В их последнюю встречу команда FC Rukh Lviv победила в 1 гол(а).
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Из последних 5 встреч команда Заря Луганск выиграла 2, команда FC Rukh Lviv выиграла 2, 1 ничьи.
  • Заря Луганск забивает 1.6 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 1.2 гола против команды Заря Луганск (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Заря Луганск и FC Rukh Lviv - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Заря Луганск и FC Rukh Lviv - 0.8.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Заря Луганск забивает 1.29 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Заря
4
Побед
8
Игр
2
Побед
Рух
Премьер-лига 2023/2024
04.12.2023 - 13:00 Заря 0 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Заря 3 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2022/2023
09.09.2022 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2023/2024
04.12.2023 - 13:00 Заря 0 - 0 Завершен Рух Н
Лига конференций 2023/2024
30.11.2023 - 19:45 Гент 4 - 1 Завершен Заря П
Лига конференций 2023/2024
25.11.2023 - 17:30 Маккаби 3 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 14:00 Заря 1 - 2 Завершен ЛНЗ П
Лига конференций 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Заря 1 - 3 Завершен Маккаби П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2023/2024
04.12.2023 - 13:00 Заря 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2023/2024
26.11.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 17:06 Черноморец 2 - 3 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 19:00 Рух 2 - 2 Завершен Оболонь Н
Премьер-лига 23-25
01.11.2023 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
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Главные события
Nahnoinyi, Denys
Вышел: Aziangbe, Kodjo
82'
Alefirenko, Daniil
Вышел: Bugay, Vladislav
82'
80'
Плумайн, Фредди
Вышел: Pidgurskyi, Denys
70'
Karabin, Yaroslav
69'
Runic, Vasyl
Вышел: Вив Соломон-Отабор
Nahnoinyi, Denys
65'
Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
Вышел: Олег Данченко
61'
Денис Антюх
Вышел: Gorbach, Igor
60'
33'
Runic, Vasyl
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Заря
35%
Ничья
35%
Рух
30%
П1: 3.39 Х: 1.94 П2: 4.15
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Вратарь
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
    61
  • 3
    Bol, Anton
    Защитник
  • 70
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 10
    Nahnoinyi, Denys
    82 65
  • 7
    Денис Антюх
    Полузащитник
    60
  • 11
    Alefirenko, Daniil
    Полузащитник
    82
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Вратарь
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 3
    Slyubyk, Bogdan
    Защитник
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 18
    Roman, Vitalii
    Защитник
  • 63
    Марко Сапуга
    Полузащитник
  • 22
    Плумайн, Фредди
    Нападающий
    80
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Полузащитник
  • 9
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Нападающий
  • 99
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
    69 33
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Нападающий
    70
Запасные игроки
Тренеры
  • Koval, Yuriy
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матча
17
Штрафные
12
11
Фолы
15
3
Удары в створ
1
10
Угловые
5
1
Офсайды
2
1
Сейвы
3
4
Удары мимо
5
1
ЖК
1
45%
Владение мячом
55%
LIVE
Трансляция матча Заря - Рух
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В эфире
УНИАН ТВ
Трансляция
Зимний футбол. Да и только. Если и на выходных остальные матчи будут такими же, то вообще непонятно, зачем нам залазить настолько глубоко в декабрь. Замерзли все, а голов мы так и не увидели.
Свисток
Все! Матч завершен! 0:0! Поделили очки, но не согрелись.
90+1'
Желтая карточка
Герреро ударил по ноге Сыча на левом фланге атаки, после чего начал кричать на арбитра.
90'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 2 мин.
87'
Свалилась игра в центр поля. Да и все на том.
83'
Тяжело входят в матч футболисты, которые только появились на поле.
81'
Замена
Вместо Нагнойного вышел Бугай.
81'
Замена
Жан Клод будет доигрывать вместо Алефиренко.
79'
Замена
Плюмана поменяли на Подгурского.
74'
Квасница с правого фланга выполнил прострел в ноги сопернику.
71'
Опасный момент
Передача с правого фланга долетела на противоположную сторону штрафной к Плюману, который с разворота пробил мимо ближней стойки.
69'
Замена
Соломон з'явився замість Руніча.
69'
Замена
Федор вийшов на поле замість Карабіна.
65'
Желтая карточка
Ничего лучше, чем подкат в ноги Роману, Нагнойный в ответ, не нашел.
62'
Просто затоптали Сапуга и Рунич Нагнойного на левом фланге атаки.
60'
Замена
Данченко вийшов замість Джордана.
60'
Замена
Антюха поміняли на Горбача.
58'
Опасный момент
Руничу не дали завершить ударом розыгрыш комбинации в центре штрафной.
56'
Опасный момент
Карабин оставил мяч на левом фланге штрафной под удар Плюману, но тот не попал под дальнюю штангу.
53'
Слюбик на ближней блокировал подачу от Герреро с правого фланга.
51'
Выпустили мяч за лицевую футболисты Руха во время короткого розыгрыша на левом фланге.
48'
Опасный момент
Перекладина! Сыч с правого фланга пробил под правую стойку, Сапутин дотянулся, после чего с отскока Квасница вколотил в каркас ворот над его головой!
47'
Рух активно начал второй тайм в атаке.
Свисток
Начался второй тайм!
Тяжеловатый первый тайм на промерзшем поле. Команды не могут справиться с отскоками мяча, а мы ждем от них голевых моментов. Хотя немного разогрелись под перерыв, но это все еще недостаточно для забитых мячей.
Свисток
Идем на перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 1 мин.
43'
Солнце вышло из-за облаков, так может хоть поле немного растопит.
41'
Удар Квасницы низом от правого угла штрафной пошел мимо дальней стойки.
39'
Луганчане сегодня имеют проблемы с длинными передачами на выход в атаку.
37'
Опасный момент
Герреро на корпусе обошел в центральном круге двух соперников, после чего завершал рывок с правого фланга штрафной ударом в дальний угол, однако Ледвий перевел на угловой.
36'
Опасный момент
Мишнев мощно пробил со штрафного перед чужими владениями под перекладину, но Ледвий отвел угрозу.
34'
Инфо
VAR подтвердил отсутствие пенальти.
32'
Желтая карточка
Рунич на левом фланге штрафной пробросил мяч мимо Боля и Мишнева, однако арбитр увидел симуляцию.
29'
Роман прострелил с левого фланга штрафной, но Кирюханцев перевел на угловой перед возможным завершением от Рунича.
28'
Удерживает мяч Рух на своей половине этими минутами.
25'
Смещение с правого фланга Антюх завершил стенкой с Герреро в центре штрафной с ударом над воротами.
23'
Ледвий во вратарской забрал в руки подачу Алефиренко с левого фланга.
21'
Алефиренко руками помог себе в борьбе за мяч на левом фланге атаки.
19'
Роман точно к ауту отправил передачу от центральной линии на левый фланг.
17'
Борьба в воздухе против Гереро в центре поля завершилась травмой для Дидыка.
16'
Джордан заблокировал попытку Квасницы пробить с левого фланга штрафной.
14'
Плюман выполнил подачу штрафного с левого фланга, которую Антюх головой срезал на дальний угловой.
13'
Джордан на правом фланге обороны фолом развернул Рунича.
12'
Уголовой
И четвертый угловой от Зари в этой игре оказался неудачным.
10'
Неудачная диагональ от Нагнойного на левый фланг атаки.
8'
Много неудачных действий от Руха на чужой половине.
6'
Антюх прострелом с правого фланга заработал угловой, попав в Дидыка.
5'
Навес от Алефиренко с левого фланга перелетел на Антюха на дальней стойке.
3'
Опасный момент
Передача с правого фланга прошла мимо Герреро в зону перед штрафной, где вторым касанием пробивал Чурко, но мяч полетел точно в руки вратаря в центр ворот.
1'
Квасница уже сфолил на правом фланге атаки.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
В первом круге Рух победил со счетом 2:1.
Инфо
Рух идет пятым с 6 победами, 6 ничьими и 3 поражениями - 24 очка.
Инфо
Заря идет предпоследней с 2 победами, 4 ничьими и 6 поражениями - 10 очков.
Запасные: Герета, Панькив, Соломон-Отабор, Непейпиев, Лях, Альваренга, Федор, Пидгурский, Эдсон, Мысык, Довгий, Холод.
Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Плюман, Сапуга, Пастух - Квасница, Карабин, Рунич.
Запасные: Турбаевский, Жилкин, Дрышлюк, Данченко, Горбач, Мичин, Жан Клод, Венделл, Бугай.
Заря: Сапутин - Батагов, Джордан, Боль - Кирюханцев, Мишнев, Нагнойный, Чурко - Антюх, Герреро, Алефиренко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Клим Заброда (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Авангард (Ужгород, Украина) сыграют луганская Заря и львовский Рух.
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Анонс матча Заря - Рух 04.12.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 04.12.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой Рух (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и Рух в предыдущем футбольном матче 04.12.2023 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Koval, Yuriy и Ponomarov, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Рух можно посмотреть 04.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Рух - 04.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Заря - 04.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Заря - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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