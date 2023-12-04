Заря - Рух онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - Рух 04.12.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 04.12.2023

Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой Рух (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и Рух в предыдущем футбольном матче 04.12.2023 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Koval, Yuriy и Ponomarov, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Прошедший матч команды Заря был сыгран против Рух - 04.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Заря - 04.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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