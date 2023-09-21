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Рома - Шериф онлайн трансляция матча

Лига Европы - 14 декабря 2023, 19:45 - Олимпийский стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Жером Брисар
Рейтинг матча:
Рома
Рим
2 - 0
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66'
Шериф
Тирасполь
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Ход матча
11' Ромелу Лукаку 24' Talal, Amine 32' Андреа Белотти 36' Apostolakis, Konstantinos Вышел: Zohouri, Armel Junior
46' Ауар, Уссем Вышел: Стефан Эль Шаарави 60' Диего Льоренте Вышел: Леандро Паредес 61' Ренату Саншеш
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Рома
38%
Ничья
31%
Шериф
31%
П1: 1.85 Х: 2.68 П2: 7.50
Интересные факты
  • Рома не проигрывает в последних 5 играх.
  • Рома выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Шериф Тирасполь получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Лига Европы УЕФА
  • В домашних играх Рома не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Romelu Lukaku лучший бомбардир Рома с 4 голами. Cristian Tovar забил 2 раз за Шериф Тирасполь
  • Шериф Тирасполь забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Рома выигрывает первый тайм в 40% матчей, Шериф Тирасполь выигрывает в 55% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Шериф Тирасполь выигрывает в 55%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Рома.
  • В их последнюю встречу команда Рома победила в 1 гол(а).
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Шериф Тирасполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Шериф Тирасполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Рома в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Шериф Тирасполь.
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Шериф Тирасполь's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".
  • Рома забивает 1.94 гола, играя дома, а Шериф Тирасполь забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Рома не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
Личные встречи
Рома
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Шериф
Лига Европы 2023/2024
21.09.2023 - 19:45 Шериф 1 - 2 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2023/2024
10.12.2023 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершен Фиорентина Н
Чемпионат Италии 2023/2024
03.12.2023 - 19:00 Сассуоло 1 - 2 Завершен Рома В
Лига Европы 2023/2024
30.11.2023 - 22:00 Серветт 1 - 1 Завершен Рома Н
Чемпионат Италии 2023/2024
26.11.2023 - 19:00 Рома 3 - 1 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2023/2024
12.11.2023 - 19:00 Лацио 0 - 0 Завершен Рома Н
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Последние матчи - Шериф
Лига Европы 2023/2024
30.11.2023 - 22:00 Шериф 2 - 3 Завершен Славия П
Лига Европы 2023/2024
09.11.2023 - 19:45 Серветт 2 - 1 Завершен Шериф П
Лига Европы 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Шериф 1 - 1 Завершен Серветт Н
Лига Европы 2023/2024
05.10.2023 - 22:00 Славия 6 - 0 Завершен Шериф П
Лига Европы 2023/2024
21.09.2023 - 19:45 Шериф 1 - 2 Завершен Рома П
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Главные события
Ренату Саншеш
61'
Диего Льоренте
Вышел: Леандро Паредес
60'
Ауар, Уссем
Вышел: Стефан Эль Шаарави
46'
36'
Apostolakis, Konstantinos
Вышел: Zohouri, Armel Junior
ГООЛ! Андреа Белотти
32'
24'
Talal, Amine
ГООЛ! Ромелу Лукаку
11'
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Рома
38%
Ничья
31%
Шериф
31%
П1: 1.85 Х: 2.68 П2: 7.50
Составы команд
99
Миле Свилар
14
Диего Льоренте
4
Кристанте, Брайан
19
Celik Zeki
59
Никола Залевский
22
Ауар, Уссем
52
Эдоардо Бове
20
Ренату Саншеш
2
Рик Карсдорп
11
Андреа Белотти
90
Ромелу Лукаку
35
Максим Коваль
16
Apostolakis, Konstantinos
23
Tovar, Cristian
4
Garananga, Munashe
10
Бадоло, Седрик
14
Talal, Amine
11
Рикардиньо
8
Kuspiosz Joao Paulo
28
Artunduaga, Alejandro
17
Ngom Mbekeli, Jerome
30
Ankeye, David Akpan
Стартовый состав
  • 11
    Андреа Белотти
    Нападающий
    32
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
    11
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
  • 22
    Ауар, Уссем
    Полузащитник
    46
  • 52
    Эдоардо Бове
    Полузащитник
  • 20
    Ренату Саншеш
    Полузащитник
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 14
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 19
    Celik Zeki
  • 99
    Миле Свилар
    Вратарь
  • 17
    Ngom Mbekeli, Jerome
    Защитник
  • 30
    Ankeye, David Akpan
    Нападающий
  • 10
    Бадоло, Седрик
    Полузащитник
  • 14
    Talal, Amine
    Полузащитник
    24
  • 11
    Рикардиньо
    Защитник
  • 8
    Kuspiosz Joao Paulo
  • 28
    Artunduaga, Alejandro
    Полузащитник
  • 16
    Apostolakis, Konstantinos
    Защитник
    36
  • 23
    Tovar, Cristian
    Защитник
  • 4
    Garananga, Munashe
    Защитник
  • 35
    Максим Коваль
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Жозе Моуриньо
  • Роман Пилипчук
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
6
Удары мимо
1
9
Штрафные
8
7
Фолы
8
2
Удары в створ
1
2
Блокировано ударов
2
Угловые
2
ЖК
1
1
Офсайды
1
1
Сейвы
LIVE
Трансляция матча Рома - Шериф
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
62'
Свилар забрал мяч у Анкее на центральном входе в штрафную, когда соперник грудью пробрасывал себе на ход.
60'
Замена
Пагано будет играть вместо Саншеша.
60'
Замена
Паредес вышел вместо Льоренте.
58'
Никаких событий в матче и контроль мяча за Шерифом на своей половине.
55'
Шериф не держит целостность игре в атаке, поэтому Рома спокойно читает его выходы.
53'
Саншеш сыграл в зону перед штрафной на Лукаку, но тот пропустил мяч под ногой.
51'
Опасный момент
Саншеш отыгрался на правый фланг штрафной для Лукаку, который ударом низом не попал в дальний угол.
49'
Рома очень активно начала второй тайм. Сейчас снесут таким темпом.
47'
Залевски прострелом с левого фланга в защитника заработал угловой.
46'
Замена
Ауара заменил Эль Шаарави.
Свисток
Начался второй тайм!
Рома в первом тайме разобралась с соперниками, но ход параллельной игры ей точно не на пользу. Шериф не выдерживает давления, ошибается, пропускает. Коваль, по большому счету, в порядке, хотя и дважды пропустил.
Свисток
Идем на перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Проходит компенсированное время вообще без моментов.
45'
Инфо
Арбитр разрешил командам провести на поле еще, как минимум, 3 мин.
44'
Саншеш оттолкнул от мяча Анкее на правом фланге защиты.
42'
Опасный момент
Рома в неторопливом темпе оказывает давление на соперников, поэтому те даже атаковать начали.
40'
Залевски разбили губу на левом фланге атаки отмашкой, но рефери ее даже не видел.
38'
Опасный момент
Анкее на левом фланге штрафной пробивал с острого угла, но попал точно во вратаря.
36'
Замена
Апостолакиса из-за травмы заменил Зоури.
34'
Вообще лишенным мотивации выглядит Шериф.
32'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вместе с Ковалем занес в ворота мяч Белотти, когда Залевски с левого фланга штрафной в касание опрокинул вратаря с передачи Саншеша.
29'
Рома держит соперников в пределах чужой половины поля, но никуда не торопится.
26'
Инфо
Тем временем Славия уже выигрывает 3:0, так что Роме безразличен не результат.
23'
Желтая карточка
Талаль получил отложенную карточку за фол против Карсдорпа в центре поля.
21'
Залевски запустил удар со стандарта значительно выше ворот.
20'
Апостолакис сбил Ауара перед своей штрафной.
17'
Коваль забрал во вратарской прострел Карсдорпа на ближнюю.
15'
Легко разбивает атаки соперников Рома.
13'
Шериф проводит ответные атаки, но они тормозятся в центре поля.
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Лукаку расстрелял пустые ворота из вратарской по прострелу Залевски с левого фланга штрафной.
10'
Рома значительно больше соперников держит мяч на старте.
9'
Опасный момент
Челик зашел к правому флангу штрафной, после чего бил в дальний, но Коваль парировал.
6'
Фол от Залевски на левом фланге атаки против Апостолакиса.
4'
Штрафной в глубине на правом фланге атаки заработал Шериф.
2'
Опасный момент
Лукаку убежал под передачу на левый фланг атаки, после чего перевел вдоль штрафной низом, но тот пробил мимо левой стойки.
1'
Подача с правого фланга от Бове полетела в руки вратаря.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Рома может стать первой, если победит, а Славия Прага дома проиграет Серветту.
Инфо
Шериф в любом случае будет последним.
Инфо
В первом матче Рома победила 2:1.
Инфо
Шериф идет последним с 1 ничьей и 4 поражениями - 1 очко.
Инфо
Рома идет второй с 3 победами, 1 ничьей и 1 поражением - 10 очков.
Запасные: Страистарь, Пащенко, Зоури, Беркай, Пайва, Колиш, Новиков, Луваннор.
Шериф: Коваль - Апостолакис, Товарж, Гаранага - Бадоло, Талаль, Рикардиньо, Фернандеш, Артундуага - Нгом-Мбекели, Анкее.
Запасные: Патрисиу, Бур, Пеллегрини, Паредес, Пагано, Пизилли, Керубини, Веткал, Маннини, Кошта, Плая, Эль-Шаарави.
Рома: Свилар - Челик, Кристанте, Льоренте - Карсдорп, Саншеш, Бове, Ауар, Залевски - Лукаку, Белотти.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Жером Бризар (Франция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в рамках группы G. На поле стадиона Стадио Олимпико (Рим, Италия) сыграют римская Рома и тираспольский Шериф.
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Анонс матча Рома - Шериф 14.12.2023, Лига Европы

Матч между командой Рома (Рим) и командой Шериф (Тирасполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 14.12.2023
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рома (Рим) и командой Шериф (Тирасполь):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Рома, тогда как команда Шериф осталась с поражением. Столкновение Шериф и Рома в предыдущем футбольном матче 21.09.2023 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Роман Пилипчук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рома - Шериф можно посмотреть 14.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Рома - Шериф, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды Рома был сыгран против "Фиорентина" - 10.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шериф (Тирасполь)
Год основания Шериф (Тирасполь): 1997
Страна: Молдова

Прошедший поединок команды Шериф был сыгран против "Славия" - 30.11.2023, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Славия".

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