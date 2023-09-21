Рома - Шериф онлайн трансляция матча

Рома не проигрывает в последних 5 играх.

Рома выиграл 7 домашних матчей подряд.

Шериф Тирасполь получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Лига Европы УЕФА

В домашних играх Рома не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

Romelu Lukaku лучший бомбардир Рома с 4 голами. Cristian Tovar забил 2 раз за Шериф Тирасполь

Шериф Тирасполь забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Рома выигрывает первый тайм в 40% матчей, Шериф Тирасполь выигрывает в 55% матчей.

Рома выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Шериф Тирасполь выигрывает в 55%.

Победителем прошлой встречи была команда Рома.

В их последнюю встречу команда Рома победила в 1 гол(а).

Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Шериф Тирасполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Шериф Тирасполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.

Недавнее выступление команды Рома в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Шериф Тирасполь.

Рома's performance of the last 5 matches is better than Шериф Тирасполь's.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".

Рома забивает 1.94 гола, играя дома, а Шериф Тирасполь забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).