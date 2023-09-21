Рома - Шериф онлайн трансляция матча

Матч между командой Рома (Рим) и командой Шериф (Тирасполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 14.12.2023
Время начала матча: 19:45
История противостояний между клубами Рома (Рим) и командой Шериф (Тирасполь):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Рома, тогда как команда Шериф осталась с поражением. Столкновение Шериф и Рома в предыдущем футбольном матче 21.09.2023 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Роман Пилипчук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Прошедший матч команды Рома был сыгран против "Фиорентина" - 10.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Шериф (Тирасполь)
Год основания Шериф (Тирасполь): 1997
Страна: Молдова
Прошедший поединок команды Шериф был сыгран против "Славия" - 30.11.2023, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Славия".
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