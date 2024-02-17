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Динамо - Шериф онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 17 февраля 2024, 15:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 0
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
37%
Ничья
30%
Шериф
33%
Личные встречи
Динамо
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Шериф
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
17.02.2024 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Шериф
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
17.02.2024 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Шериф В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
16.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Петрокуб Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
13.02.2024 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершен Динамо Тбилиси Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
12.02.2024 - 16:05 Динамо 1 - 0 Завершен РФШ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
09.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Шкендия Н
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Последние матчи - Шериф
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
17.02.2024 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Шериф П
Лига Европы 2023/2024
14.12.2023 - 19:45 Рома 3 - 0 Завершен Шериф П
Лига Европы 2023/2024
30.11.2023 - 22:00 Шериф 2 - 3 Завершен Славия П
Лига Европы 2023/2024
09.11.2023 - 19:45 Серветт 2 - 1 Завершен Шериф П
Лига Европы 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Шериф 1 - 1 Завершен Серветт Н
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
37%
Ничья
30%
Шериф
33%
Трансляция
Свисток
Матч завершился – 2:0. Киевляне на мажорной ноте завершают зимние сборы.
84'
Пытаются хоть что-то создать футболисты "Шерифа" в атаке, но сегодня явно не самый лучший их день.
80'
Гоооол!!!
Наконец-то смог забить Волошин. Назар из пределов штрафной пробил мощно и мяч от перекладины залетел в ворота – 2:0.
78'
После передачи Бенито мог забивать Волошин, но удар хавбека киевского клуба заблокировал защитник.
75'
Грубо на чужой половине поля сыграли против Николая Шапаренко, но арбитр решил не наказывать игрока "Шерифа".
73'
Киевляне продолжают контролировать мяч, но после гола работы у голкипера соперников еще не было.
70'
Медленный футбол и во второй половине встречи. С конструктивом у футболистов "Шерифа" существенные проблемы.
67'
Волошин головой сбросил на Ваната, но Владислав не смог пробить из пределов штрафной.
64'
Замена
Замена у киевского клуба. Вместо Михайко на поле вышел Дячук.
62'
Сейчас первым номером играют футболисты "Шерифа", но без продвижения вперед. Киевляне неплохо играют в центре.
59'
Гоооол!!!
После прострела Ваната в пустые ворота забил Виталий Буяльский – 1:0. Ошибся в этом эпизоде голкипер.
57'
Опасный момент
А вот и дождались момента у "Шерифа". После передачи Рамона выше ворот пробил Неверс. Это было опасно.
54'
На газоне очутился Владислав Кабаев. Еще одна пауза в нашем противостоянии.
51'
Опасный момент
Шикарный момент потеряли футболисты киевского клуба. Из пределов штрафной в дальний угол пробивал Волошин, но отлично сыграл голкипер.
48'
Киевляне продолжают контролировать мяч, но опять же без особого продвижения вперед.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине встречи было много борьбы и нарушений правил. Вспомнить можно разве что удар Буяльского.
Свисток
Первый тайм завершился - 0:0!
43'
Опасный момент
А вот и момент. Буяльский из пределов штрафной пробивал по центру, но голкипер среагировал на этот удар хавбека киевлян.
40'
Постепенно подходит к завершению первая половина встречи. Киевляне играют первым номером, но без моментов.
37'
Владимир Бражко пробивал со штрафного, но слишком неточно. Сильно, но в створ ворот хавбек не попал.
34'
С ударом Владислава Ваната легко справился голкипер "Шерифа".
30'
Уголовой
После подачи с правого фланга пытался пробить Апонса, но попасть по мячу легионер "Шерифа" не смог.
27'
Много нарушений в центре поля, сбивающих и без того медленный темп матча. Откровенно не интересный пока матч.
24'
Караваев нарушал правила в центре поля, но арбитр проигнорировал этот эпизод. Недовольны футболисты "Шерифа".
22'
Желтая карточка
Предупреждение за откровенную симуляцию получает Владислав Ванат.
21'
По такой игре сложно кому-нибудь отдать инициативу. Счет полностью соответствует ходу событий на поле.
18'
Киевляне отдали инициативу соперникам, но достаточно надежно играют в защите. У "Шерифа" пока без ударов.
15'
К сожалению, пока голкиперы у нас остаются почти без работы. Вспомнить можно разве что удар Караваева, но он был слишком слаб.
12'
Стараются сейчас больше играть первым номером игроки "Шерифа". Однако у них много ошибок в центре поля.
10'
Весьма медленный футбол пока в нашем матче. У киевлян с позиционным футбол тоже не все хорошо.
7'
Футболисты "Шерифа" в начале встречи пытаются, прежде всего, качественно сыграть в защите, а в атаке пока существенные проблемы.
4'
Подопечные Шовковского пытаются расшатать защиту соперников за счет флангов, но пока слишком много ошибок.
2'
В дебюте противостояния больше контролируют мяч киевляне. Из-за пределов штрафной пробивал Караваев, но голкипер с ним справился.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Шериф" (стартовый состав): Силич, Бернардо Вилар, Феррейра, Неверс, Рикардиньо, Родриго де Фрейтас, Киабу, Апонса, Рид, Артундуага, Марио Гарсия
Инфо
"Динамо" (запасные): Нещерет, Шапаренко, Супряга, Дячук, Царенко, Дубинчак, Бенито, Гусев
Инфо
"Динамо" (стартовый состав): Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шепелев, Буяльский (к), Кабаев, Волошин, Ванат
Приглашаем вас на текстовую трансляцию заключительного спарринга киевского "Динамо". Подопечные Шовковского будут играть против "Шерифа". Противостояние начнется в 15.00.
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Анонс матча Динамо - Шериф 17.02.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Шериф (Тирасполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 17.02.2024
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Шериф (Тирасполь):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Шериф осталась с поражением. Столкновение Динамо и Шериф в предыдущем футбольном матче 17.02.2024 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Шериф можно посмотреть 17.02.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Шериф, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Шериф - 17.02.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Шериф (Тирасполь)
Год основания Шериф (Тирасполь): 1997
Страна: Молдова

Прошедший поединок команды Шериф был сыгран против Динамо - 17.02.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Динамо - Шериф онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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