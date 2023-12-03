ФК Минай - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Минай - Динамо 03.12.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 03.12.2023

Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Динамо и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 30.07.2023 закончилось с таким счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Ljubenovic, Zeljko и Shovkovskiy, Oleksandr разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Кривбасс - 25.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Рух - 26.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

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