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ФК Минай - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 декабря 2023, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Суспільне: Херсон
Главный судья: Andreevich, Sandor Alexander
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
Матч перенесен
Динамо
Киев
Смотреть трансляцию
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
22%
Ничья
24%
Динамо
53%
П1: 8.10 Х: 3.04 П2: 1.52
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Минай и Динамо Киев 0-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 9 встреч, команда Минай выиграла 0 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 23-2 в пользу команды Динамо Киев
  • В прошлом сезоне Динамо Киев выиграл обе игры против Минай (2-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 30% голов между минутами 76-90?
  • Минай без побед в последних 18 играх.
  • Минай сыграл 12 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Минай без побед над Динамо Киев в последних 9 играх.
  • Минай не забивает в 5 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Динамо Киев не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Минай в сезоне 0-4-4
  • Vadym Vitenchuk получил больше всего желтых карточек (4) в Минай. Volodymyr Shepelev получил 4 в Динамо Киев.
  • Минай не забивает в последних 8 матчах.
  • Минай выигрывает первый тайм в 17% матчей, Динамо Киев выигрывает в 41% матчей.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Динамо Киев выигрывает в 41%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 3 гол(а).
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • У команды Минай серия из 8 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Минай выиграла 0, команда Динамо Киев выиграла 5, 0 ничьи.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.
  • Команда Минай выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Минай забивает 0.2 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 2.2 гола против команды Минай (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Минай и Динамо Киев - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и Динамо Киев - 1.4.
  • Минай забивает 0.58 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
9
Игр
9
Побед
Динамо
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Динамо 2 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
02.10.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2023/2024
25.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
10.11.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 15:00 Черноморец 3 - 0 Завершен ФК Минай П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2023/2024
26.11.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 13:40 Кривбасс 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
03.11.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 15:00 Колос 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
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Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
22%
Ничья
24%
Динамо
53%
П1: 8.10 Х: 3.04 П2: 1.52
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Бандура Александр
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Защитник
  • 8
    Buleza, Andrii
    Защитник
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Защитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Полузащитник
  • 97
    Korablin, Timur
    Полузащитник
  • 10
    Odaryuk, Volodimir
    Нападающий
  • 11
    Demydenko, Ivan
    Нападающий
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 6
    Brazhko, Volodymyr
    Полузащитник
  • 7
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 14
    Diachuk, Maksym
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 34
    Александр Сирота
    Защитник
  • 4
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 10
    Voloshyn, Nazar
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Ljubenovic, Zeljko
  • Shovkovskiy, Oleksandr
LIVE
Трансляция матча ФК Минай - Динамо
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В эфире
Суспільне: Херсон
Трансляция
2'
Инфо
На 1:05 арбитр остановил матч из-за воздушной тревоги по всей территории Украины. Футболисты пошли к укрытию.
Свисток
Матч розпочався!
Запасные гостей: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Беловар, Караваев, Малыш, Шапаренко, Рамадани, Царенко, Бенито, Супряга.
Динамо: Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Волошин, Буяльский, Кабаев, Ванат.
Запасные хозяев: Кемкин, Ольховый, Мельник, Солдат, Рогозинский, Ралюченко, Панасенко, Голуб, Гечев, Ременяк, Гуничев.
Минай: Бандура – ​​Дмитрук, Булеза, Чуев, Немчанинов, Витенчук, Петько, Твердохлиб, Кораблин, Одарюк, Демиденко.
Инфо
Стали известны составы команд:
Инфо
Перед этим поединком закарпатцы замыкают турнирную таблицу чемпионата, в то время как киевляне идут на шестом месте.
Приветствуем всех читателей! UA-Футбол проведет для вас текстовую прямую трансляцию матча 16 тура УПЛ, в котором Минай примет Динамо.
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Последние матчи
Завершен 04:30 - Сегодня Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2 Динамо Хьюстон Динамо Хьюстон 0 Завершен 01:00 - Сегодня Цинциннати Цинциннати 2 Коламбус Крю Коламбус Крю 3 Завершен 22:30 - Вчера Каса Пиа Каса Пиа 1 Портимоненсе Портимоненсе 0 Завершен 22:00 - Вчера Осасуна Осасуна 1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 Завершен 22:00 - Вчера Нант Нант 1 Ницца Ницца 0

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Анонс матча ФК Минай - Динамо 03.12.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 03.12.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Динамо и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 30.07.2023 закончилось с таким счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Ljubenovic, Zeljko и Shovkovskiy, Oleksandr разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Динамо можно посмотреть 03.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Кривбасс - 25.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Рух - 26.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

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