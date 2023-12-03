ФК Минай - Динамо онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 03.12.2023
Время начала матча: 13:00
История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Динамо и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 30.07.2023 закончилось с таким счетом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Ljubenovic, Zeljko и Shovkovskiy, Oleksandr разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Кривбасс - 25.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Рух - 26.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.
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