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УПЛ. Александрия - Динамо 0:1. Вопреки удалению

Премьер-лига
Обновлено

Тяжелейшие три очка для киевлян

УПЛ. Александрия - Динамо 0:1. Вопреки удалению

ФК Динамо

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок команды начали довольно интенсивно. И, как ни странно, небольшим преимуществом изначально владели хозяева поля.

Впрочем, долго это не продлилось. На 10-й минуте неточный пас Шевченко привёл к первому опасному моменту у ворот "Александрии": Шапаренко вывел на ударную позицию Волошина, но кипер "жёлто-чёрных" всё-таки исправил свою ошибку, переведя мяч на угловой.

Далее у "Динамо" возникали немалые сложности при преодолении центра поля - соперник отлично прессинговал и не давал гостям много свободного пространства и времени для принятия решений.

Следующая возможность киевлян отличиться вновь возникла из-за индивидуальной ошибки соперника, которой сразу воспользовался Вивчаренко, отдал на Ваната, тот протащил мяч к штрафной соперника, но пробил рядом со штангой.

Во второй половине тайма матч прервался почти на полтора часа из-за воздушной тревоги. После возобновления игры "Динамо" стало действовать намного активнее, чем ранее.

Правда, гол в итоге чуть не забила "Александрия". После подачи с углового в пустые ворота отыгранного Бужана мяч чуть не затолкал Калюжный, но киевлян на ленточке спас его же одноклубник Шулянский. Дячук тут же выбил мяч как можно дальше на Волошина - тот совершил невероятный забег до штрафной соперника, но Ванат каким-то образом не замкнул прострел Назара.

УПЛ. Александрия - Динамо 0:1. Вопреки удалению - изображение 1

Следующие несколько минут оказались для Волошина не менее насыщенными. Вингер умудрился за пару минуты получить два горчичника, сфолив в обоих эпизодах на Логинове. В итоге находясь в шаге от звания главного героя тайма, Назар стал его антигероем, оставив команду в меньшинстве.

Естественно, удаление существенно сказалось на игре "Динамо", но свой супершанс они всё же получили. На 53-й минуте на выходе неудачно сыграл Шевченко, но и Шапаренко тоже сплоховал, пробив прямо во вратаря.

И всё-таки сухими свои ворота подопечным Ротаня сохранить не удалось. Бражко забрал мяч у Кравченко в центральной зоне перед штрафной, немного неудачно обыгрался с Шапаренко, но успел подхватить мяч, и мощно пробил под перекладину. Эпизод с падением защитника "Александрии" оказался очень спорным, но главный арбитр встречи его просмотрел лично, и решил всё же засчитать гол.

УПЛ. Александрия - Динамо 0:1. Вопреки удалению - изображение 2

Оставшиеся полчаса встречи "жёлто-чёрные" предпринимали отчаянные попытки сравнять счёт, но креатива и индивидуального мастерства команде явно не хватало. Да и отдать должное обороне "Динамо" тоже никак нельзя - они сегодня действительно были на высоте.

Коллектив Шовковского даже смог второй раз расписаться в воротах соперника, но гол не был засчитан из-за офсайда у Шапаренко. А сама комбинация вышла шикарной - Николай стремительно прорвался по флангу, отдал на Ваната, который пяткой пробил мимо Шевченко.

В компенсированное время "Александрия" попыталась провести финальный штурм, но до особо опасных моментов не дошло.

Благодаря этой победе "Динамо" удалось избежать второй потери очков за неделю, и спустя долгое время вернуться на второе место. Сколько времени киевляне там пробудут - зависит от исхода встречи между "Рухом" и "Кривбассом".

"Александрия", в свою очередь, рискует оказаться в двух очках от зоны стыковых матчей в случае победы "Вереса" над "ЛНЗ".


24-й тур УПЛ сезона 2023/24

13 апреля. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Александрия" - "Динамо" 0:1

Голы: Бражко 64

"Александрия": Шевченко, Копина, Кравченко (Сигеев 74), Логинов, Мартынюк, Калюжный, Калитвинцев, Ковалец, Шостак (Беляев 60), Шулянский (Безерра 74) - Кулаков (Костышин 83)

"Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Дячук, Вивчаренко - Бражко, Андриевский, Шапаренко, Волошин, Кабаев (Ярмоленко 85), Ванат

Предупреждения: Ковалец 22, Калюжный 90+5 - Волошин 43,45, Тымчик 53

Удаление: Волошин 45

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Комментарии
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11metrov (Dnepr)
13.04.2024 в 21:09
Желаю донецкой БЫКОТЕ играть на донбасс-арене, и шоб урка Ахметов стал главным тренером ссыкливого шахтаря
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Комментарии 22
11metrov (Dnepr)
13.04.2024 в 21:09
Желаю донецкой БЫКОТЕ играть на донбасс-арене, и шоб урка Ахметов стал главным тренером ссыкливого шахтаря
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0
0
avatar
Американец 2000
13.04.2024 в 20:53
11metrov (Dnepr) Напоминаю тебе петушок , что человека судят не по прошлым заслугам а по сегодняшним (((((
sticker
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0
2
11metrov (Dnepr)
13.04.2024 в 20:47
Напоминаю всем "петрухам" "Американцам 2000" и прочей мрази из донетчан (точнее из фсб) Руслан Ротань - капитан сборной УКРАИНЫ. И сколько бы эти донецкие мрази не лили на него фуфла - он остается Человеком
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3
1
avatar
Американец 2000
13.04.2024 в 20:51
Ну " Півник " у нас тут один - 11metrov (Dnepr) ((((((((Что то тут прокукарекал и слился ((((((
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0
3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.04.2024 в 20:12
Динамо, з перемогою, всупереч несприятливим обставинам. В таких матчах виявляється чемпіонський гарт. Бражко швидко зростає до рівня топ-гравця світового класу.
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6
3
kvint1990 (Львів)
13.04.2024 в 20:06
а фото бомба!=))
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0
0
наварін (Київ)
13.04.2024 в 20:06
Вітаю вболівальників Динамо з перемогою!
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7
4
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
13.04.2024 в 20:04
Ото вже тролів понавилазило. Але скільки б не гавкали, а Динамо перемагає, навіть у меншості.
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6
4
Море23 (Одесса)
13.04.2024 в 20:02
То судьи помогают то заря ,Александрия и т д сливают
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4
7
tekutiev (донецк,Украина)
13.04.2024 в 20:10
слюни подотри и не .....от радости
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3
1
Море23 (Одесса)
13.04.2024 в 20:01
Половина клубов тупо сливают Динамо
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4
7
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
13.04.2024 в 20:02
Більш дурнішого нічого не міг вигадати?
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7
4
avatar
Американец 2000
13.04.2024 в 19:59
Ну Ротань в своём стиле слил Динамо (((((( Любовь у него к Динамо (((((Или деньгам их (((((
sticker
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3
8
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
13.04.2024 в 20:00
Троль з нікому американець злив свої мізки.
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6
3
Петруха
13.04.2024 в 19:53
Дебилы ротанёвские!
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4
7
Serhio79 (Kyiv)
13.04.2024 в 19:49
На характері і на фарті!"Динамо" з перемогою! P.S. А де всі?
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7
4
avatar
Вarcelinius
13.04.2024 в 20:02
А кто тебе надо?
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0
2
oda1979 (Запорожье)
13.04.2024 в 19:46
Все куплено, продано и еще раз куплено. Мерзость!
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2
11
Serhio79 (Kyiv)
13.04.2024 в 19:50
Почім за жовті картки Волошина платив?
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6
2
tekutiev (донецк,Украина)
13.04.2024 в 19:51
у кривбасса карманы дырявые лопух?
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1
1
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Вarcelinius
13.04.2024 в 20:01
Не следует конченного дебила оду ассоциировать с Кривбассом. К криворожской команде он не имеет никакого отношения.
 
2
2
Alex-696 (Немирів)
13.04.2024 в 19:43
З перемогою, хоча Ванат клоун.
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