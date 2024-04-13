УПЛ. Александрия - Динамо 0:1. Вопреки удалению

Поединок команды начали довольно интенсивно. И, как ни странно, небольшим преимуществом изначально владели хозяева поля.

Впрочем, долго это не продлилось. На 10-й минуте неточный пас Шевченко привёл к первому опасному моменту у ворот "Александрии": Шапаренко вывел на ударную позицию Волошина, но кипер "жёлто-чёрных" всё-таки исправил свою ошибку, переведя мяч на угловой.

Далее у "Динамо" возникали немалые сложности при преодолении центра поля - соперник отлично прессинговал и не давал гостям много свободного пространства и времени для принятия решений.

Следующая возможность киевлян отличиться вновь возникла из-за индивидуальной ошибки соперника, которой сразу воспользовался Вивчаренко, отдал на Ваната, тот протащил мяч к штрафной соперника, но пробил рядом со штангой.

Во второй половине тайма матч прервался почти на полтора часа из-за воздушной тревоги. После возобновления игры "Динамо" стало действовать намного активнее, чем ранее.

Правда, гол в итоге чуть не забила "Александрия". После подачи с углового в пустые ворота отыгранного Бужана мяч чуть не затолкал Калюжный, но киевлян на ленточке спас его же одноклубник Шулянский. Дячук тут же выбил мяч как можно дальше на Волошина - тот совершил невероятный забег до штрафной соперника, но Ванат каким-то образом не замкнул прострел Назара.





Следующие несколько минут оказались для Волошина не менее насыщенными. Вингер умудрился за пару минуты получить два горчичника, сфолив в обоих эпизодах на Логинове. В итоге находясь в шаге от звания главного героя тайма, Назар стал его антигероем, оставив команду в меньшинстве.

Естественно, удаление существенно сказалось на игре "Динамо", но свой супершанс они всё же получили. На 53-й минуте на выходе неудачно сыграл Шевченко, но и Шапаренко тоже сплоховал, пробив прямо во вратаря.

И всё-таки сухими свои ворота подопечным Ротаня сохранить не удалось. Бражко забрал мяч у Кравченко в центральной зоне перед штрафной, немного неудачно обыгрался с Шапаренко, но успел подхватить мяч, и мощно пробил под перекладину. Эпизод с падением защитника "Александрии" оказался очень спорным, но главный арбитр встречи его просмотрел лично, и решил всё же засчитать гол.





Оставшиеся полчаса встречи "жёлто-чёрные" предпринимали отчаянные попытки сравнять счёт, но креатива и индивидуального мастерства команде явно не хватало. Да и отдать должное обороне "Динамо" тоже никак нельзя - они сегодня действительно были на высоте.

Коллектив Шовковского даже смог второй раз расписаться в воротах соперника, но гол не был засчитан из-за офсайда у Шапаренко. А сама комбинация вышла шикарной - Николай стремительно прорвался по флангу, отдал на Ваната, который пяткой пробил мимо Шевченко.

В компенсированное время "Александрия" попыталась провести финальный штурм, но до особо опасных моментов не дошло.

Благодаря этой победе "Динамо" удалось избежать второй потери очков за неделю, и спустя долгое время вернуться на второе место. Сколько времени киевляне там пробудут - зависит от исхода встречи между "Рухом" и "Кривбассом".

"Александрия", в свою очередь, рискует оказаться в двух очках от зоны стыковых матчей в случае победы "Вереса" над "ЛНЗ".



24-й тур УПЛ сезона 2023/24

13 апреля. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Александрия" - "Динамо" 0:1

Голы: Бражко 64

"Александрия": Шевченко, Копина, Кравченко (Сигеев 74), Логинов, Мартынюк, Калюжный, Калитвинцев, Ковалец, Шостак (Беляев 60), Шулянский (Безерра 74) - Кулаков (Костышин 83)

"Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Дячук, Вивчаренко - Бражко, Андриевский, Шапаренко, Волошин, Кабаев (Ярмоленко 85), Ванат



Предупреждения: Ковалец 22, Калюжный 90+5 - Волошин 43,45, Тымчик 53



Удаление: Волошин 45