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УПЛ. Александрия - Динамо 0:1. Вопреки удалению
Тяжелейшие три очка для киевлян
ФК Динамо
Поединок команды начали довольно интенсивно. И, как ни странно, небольшим преимуществом изначально владели хозяева поля.
Впрочем, долго это не продлилось. На 10-й минуте неточный пас Шевченко привёл к первому опасному моменту у ворот "Александрии": Шапаренко вывел на ударную позицию Волошина, но кипер "жёлто-чёрных" всё-таки исправил свою ошибку, переведя мяч на угловой.
Далее у "Динамо" возникали немалые сложности при преодолении центра поля - соперник отлично прессинговал и не давал гостям много свободного пространства и времени для принятия решений.
Следующая возможность киевлян отличиться вновь возникла из-за индивидуальной ошибки соперника, которой сразу воспользовался Вивчаренко, отдал на Ваната, тот протащил мяч к штрафной соперника, но пробил рядом со штангой.
Во второй половине тайма матч прервался почти на полтора часа из-за воздушной тревоги. После возобновления игры "Динамо" стало действовать намного активнее, чем ранее.
Правда, гол в итоге чуть не забила "Александрия". После подачи с углового в пустые ворота отыгранного Бужана мяч чуть не затолкал Калюжный, но киевлян на ленточке спас его же одноклубник Шулянский. Дячук тут же выбил мяч как можно дальше на Волошина - тот совершил невероятный забег до штрафной соперника, но Ванат каким-то образом не замкнул прострел Назара.
Следующие несколько минут оказались для Волошина не менее насыщенными. Вингер умудрился за пару минуты получить два горчичника, сфолив в обоих эпизодах на Логинове. В итоге находясь в шаге от звания главного героя тайма, Назар стал его антигероем, оставив команду в меньшинстве.
Естественно, удаление существенно сказалось на игре "Динамо", но свой супершанс они всё же получили. На 53-й минуте на выходе неудачно сыграл Шевченко, но и Шапаренко тоже сплоховал, пробив прямо во вратаря.
И всё-таки сухими свои ворота подопечным Ротаня сохранить не удалось. Бражко забрал мяч у Кравченко в центральной зоне перед штрафной, немного неудачно обыгрался с Шапаренко, но успел подхватить мяч, и мощно пробил под перекладину. Эпизод с падением защитника "Александрии" оказался очень спорным, но главный арбитр встречи его просмотрел лично, и решил всё же засчитать гол.
Оставшиеся полчаса встречи "жёлто-чёрные" предпринимали отчаянные попытки сравнять счёт, но креатива и индивидуального мастерства команде явно не хватало. Да и отдать должное обороне "Динамо" тоже никак нельзя - они сегодня действительно были на высоте.
Коллектив Шовковского даже смог второй раз расписаться в воротах соперника, но гол не был засчитан из-за офсайда у Шапаренко. А сама комбинация вышла шикарной - Николай стремительно прорвался по флангу, отдал на Ваната, который пяткой пробил мимо Шевченко.
В компенсированное время "Александрия" попыталась провести финальный штурм, но до особо опасных моментов не дошло.
Благодаря этой победе "Динамо" удалось избежать второй потери очков за неделю, и спустя долгое время вернуться на второе место. Сколько времени киевляне там пробудут - зависит от исхода встречи между "Рухом" и "Кривбассом".
"Александрия", в свою очередь, рискует оказаться в двух очках от зоны стыковых матчей в случае победы "Вереса" над "ЛНЗ".
24-й тур УПЛ сезона 2023/24
13 апреля. Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
"Александрия" - "Динамо" 0:1
Голы: Бражко 64
"Александрия": Шевченко, Копина, Кравченко (Сигеев 74), Логинов, Мартынюк, Калюжный, Калитвинцев, Ковалец, Шостак (Беляев 60), Шулянский (Безерра 74) - Кулаков (Костышин 83)
"Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Дячук, Вивчаренко - Бражко, Андриевский, Шапаренко, Волошин, Кабаев (Ярмоленко 85), Ванат
Предупреждения: Ковалец 22, Калюжный 90+5 - Волошин 43,45, Тымчик 53
Удаление: Волошин 45
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