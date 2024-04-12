Александрия - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В гости к "Александрии" приедет один из лидеров турнирной таблицы УПЛ - киевское "Динамо". В последнем поединке столичный клуб допустил обидную осечку против "ЛНЗ", что стало явной неожиданностью на фоне недавних результатов "бело-синих".

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Сможет ли "Динамо" вернуться на победную колею - станет известно завтра, 13-го апреля 2024-го года, в 15:30 . Матч пройдёт в рамках 23-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).