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Александрия - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Александрия - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

В гости к "Александрии" приедет один из лидеров турнирной таблицы УПЛ - киевское "Динамо". В последнем поединке столичный клуб допустил обидную осечку против "ЛНЗ", что стало явной неожиданностью на фоне недавних результатов "бело-синих".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Сможет ли "Динамо" вернуться на победную колею - станет известно завтра, 13-го апреля 2024-го года, в 15:30. Матч пройдёт в рамках 23-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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