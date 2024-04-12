Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В гости к "Александрии" приедет один из лидеров турнирной таблицы УПЛ - киевское "Динамо". В последнем поединке столичный клуб допустил обидную осечку против "ЛНЗ", что стало явной неожиданностью на фоне недавних результатов "бело-синих".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Сможет ли "Динамо" вернуться на победную колею - станет известно завтра, 13-го апреля 2024-го года, в 15:30. Матч пройдёт в рамках 23-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер получил конкурента с весомым преимуществом в борьбе за прямое место в группе ЛЧ 2025/26
- Зинченко помог Арсеналу сравнять, а ошибка Лунина затерялась в ярком хаосе. Обзор матчей ¼ ЛЧ
- Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Днепр-1 буксует, осечки Динамо и Кривбасса. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО