Мидтьюлланд U19 - Рух U19 онлайн трансляция матча

Поединок между командой Мидтьюлланд U19 и командой Рух U19 (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2025.
Дата проведения матча: 29.11.2023
Время начала матча: 15:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Мидтьюлланд U19
Предыдущий матч команды Мидтьюлланд U19 был сыгран против Бенфика U19 - 02.03.2022, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика U19.
Название: Рух U19 (Львов)
Страна: Украина
Прошедший матч команды Рух U19 был сыгран против Сараево U19 - 25.10.2023, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 23-25 и закончился победой команды Рух U19.
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