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Мидтьюлланд U19 - Рух U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 29 ноября 2023, 15:00
Рейтинг матча:
Мидтьюлланд U19
0 - 0
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25'
Рух U19
Львов
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Мидтьюлланд U19
35%
Ничья
35%
Рух U19
30%
Последние матчи - Мидтьюлланд U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
02.03.2022 - 15:00 Мидтьюлланд U19 2 - 3 Завершен Бенфика U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
09.02.2022 - 14:00 Мидтьюлланд U19 3 - 2 Завершен Брюгге U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
23.11.2021 - 15:00 Мидтьюлланд U19 5 - 0 Завершен Трабзонспор (19) В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
02.11.2021 - 13:00 Трабзонспор (19) 2 - 5 Завершен Мидтьюлланд U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
19.10.2021 - 16:30 Мидтьюлланд U19 10 - 1 Завершен Русенюорг БК U19 В
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Последние матчи - Рух U19
Юношеская Лига УЕФА 23-25
25.10.2023 - 17:00 Сараево U19 1 - 3 Завершен Рух U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2022/2023
28.02.2023 - 16:00 Милан U19 1 - 0 Завершен Рух U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2022/2023
08.02.2023 - 15:00 Рух U19 1 - 1 Завершен Интер U19 Н
Юношеская Лига УЕФА 2022/2023
02.11.2022 - 15:00 Рух U19 3 - 1 Завершен Галатасарай U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2022/2023
26.10.2022 - 14:00 Галатасарай U19 1 - 3 Завершен Рух U19 В
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Мидтьюлланд U19
35%
Ничья
35%
Рух U19
30%
Трансляция
23'
Опасный момент
Еще однажды провалилась наша защита. С выгодной позиции пробивал Муса, но слишком высоко. Повезло украинцам.
21'
Опасный момент
Первый опасный момент в матче. После подачи с нескольких метров головой пробивал Брострем, но мимо ворот.
20'
Украинцы выровняли игру и пытаются больше контролировать мяч, но взаимодействия в заключительной трети поля не хватает.
17'
Наконец-то дождались удара в створ ворот. После прострела с фланга пробивал Холод, но прямо в руки голкиперу.
16'
Очень медленный темп матча. Много борьбы, но без опасных моментов. Голкиперы пока отдыхают от работы.
13'
Муса на скорости ворвался в штрафную, но вовремя из ворот вышел Ванивский и забрал мяч в руки. Перспективная атака завершилась ничем.
11'
Постепенно смогли отести игру от собственных ворот гости. Однако с конструктивом в заключительной трети поля у нашей команды проблемы.
9'
У львовян мяч в начале встречи вообще не держится. Не могут украинцы выйти в атаку через пас.
7'
Пытаются хозяева поля расшатать защиту украинцев за счет флангов, но пока это им не удается. Моментов в начале встречи не было.
4'
Йонсен сейчас апеллировал к арбитру, ведь ему показалось, что мяч попал в руку нашему защитнику. Однако арбитр пенальти не назначил.
3'
Хозяева в начале встречи играют первым номером, но пока без продвижения вперед. Украинцы пытаются организованно обороняться.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Рух" (запасные): Бакус, Герега, Хмелевский, Штокал, Шайда, Коваль, Гришкевич
Инфо
"Рух" (стартовый состав): Ванивский - Поповский, Холод, Турко, Кителла - О.Федор, Бойко, Денисов - Квас, Панченко, Касарда
Инфо
"Митьюлланн" (стартовый состав): Руст – Брострем, Андерсен, Бьерге, Кристьянсон – Йоргенсенн, Оппенхаген, Линнекильде – Муса, Хансен, Йонсен
Первая игра между этими командами в польской Стальной Воле завершилась со счетом 0:4 в пользу датчан.
Приглашаем вас на текстовую трансляцию ответного матча второго раунда Юношеской лиги УЕФА между "Митьюлланном" и "Рухом". Игра начнется в 15.00.
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Анонс матча Мидтьюлланд U19 - Рух U19 29.11.2023, Юношеская Лига УЕФА

Поединок между командой Мидтьюлланд U19 и командой Рух U19 (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2025.

Дата проведения матча: 29.11.2023
Время начала матча: 15:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Мидтьюлланд U19

Предыдущий матч команды Мидтьюлланд U19 был сыгран против Бенфика U19 - 02.03.2022, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика U19.

Команда гостей

Название: Рух U19 (Львов)
Страна: Украина

Прошедший матч команды Рух U19 был сыгран против Сараево U19 - 25.10.2023, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 23-25 и закончился победой команды Рух U19.

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