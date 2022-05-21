Болонья - Дженоа онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Болонья иДженоа, когда Болонья играет дома, 2- 0. 3 игры закончились с этим результатом

За последние 14 встреч когда команда Болонья играла дома, команда Болонья выиграла 6 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Дженоа. Разница голов 18-16 в пользу команды Болонья.

Во время последних 28 встреч, команда Болонья выиграла 10 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 32-28 в пользу команды Дженоа

Последняя домашняя победа Болонья над Дженоа была в 2018

Болонья выиграл последние 3 матчи в Серия А.

В Серия А, Болонья одержала 6 домашних побед подряд.

Вы знали, что Болонья забил 29% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Дженоа забил 42% голов между минутами 31-45?

Болонья имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Болонья не проигрывает в последних 6 играх.

Болонья выиграл 7 домашних матчей подряд.

Болонья не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Болонья не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Дженоа не забивает в 4 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Домашняя статистика Болонья в сезоне 7-1-1

Joshua Zirkzee лучший бомбардир Болонья с 7 голами. Albert Gudmundsson забил 7 раз за Дженоа

Joshua Zirkzee отдал больше всего передач в Болонья с 3 передачами. Morten Frendrup лучший распасовщик Дженоа (3 передач)

Болонья забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

Дженоа пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Болонья выигрывает первый тайм в 30% матчей, Дженоа выигрывает в 41% матчей.

Болонья выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Дженоа выигрывает в 41%.

Победителем прошлой встречи была команда Болонья.

В их последнюю встречу команда Болонья победила в 1 гол(а).

Когда Болонья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Болонья% своих матчей.

Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Когда Болонья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Болонья% своих матчей.

Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Недавнее выступление команды Болонья в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.

Болонья's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.

Команда Дженоа проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Болонья (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Болонья выиграла 1, команда Дженоа выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Дженоа проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Болонья.

Команда Болонья выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.

Болонья забивает 0.6 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1.8 гола против команды Болонья (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Болонья и Дженоа - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Болонья и Дженоа - 0.8.