Болонья - Дженоа онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Болонья" (Болонья) и командой "Дженоа" (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч начнется на стадионе Ренато Даль Ара.
Дата проведения матча: 05.01.2024
Время начала матча: 21:45
История противостояний между "Болонья" (Болонья) и командой "Дженоа" (Генуя):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Болонья", тогда как команда "Дженоа" осталась с поражением. Столкновение "Дженоа" и "Болонья" в предыдущем футбольном матче 21.05.2022 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Тьяго Мотта и Алберто Жилардино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Болонья" (Болонья)
Год основания "Болонья" (Болонья): 1909
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта
Прошедший матч команды "Болонья" был сыгран против "Удинезе" - 30.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды "Удинезе".
Название: "Дженоа" (Генуя)
Год основания "Дженоа" (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино
Предыдущий матч команды "Дженоа" был сыгран против "Интер" - 29.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился ничьей.
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