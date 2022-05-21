  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Болонья - Дженоа Смотреть онлайн
В тренде

Болонья - Дженоа онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 05 января 2024, 21:45 - Ренато Даль Ара . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Colombo
Рейтинг матча:
Болонья
Болонья
0 - 1
Обновить
49'
Дженоа
Генуя
Смотреть трансляцию
Ход матча
19' Пош, Штефан 20' Алберт Тор Гудмундссон 40' Хоан Васкес
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Болонья
35%
Ничья
29%
Дженоа
35%
П1: 2.18 Х: 2.44 П2: 5.64
П1: 2.18 Х: 2.44 П2: 5.64
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Болонья иДженоа, когда Болонья играет дома, 2- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • За последние 14 встреч когда команда Болонья играла дома, команда Болонья выиграла 6 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Дженоа. Разница голов 18-16 в пользу команды Болонья.
  • Во время последних 28 встреч, команда Болонья выиграла 10 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 32-28 в пользу команды Дженоа
  • Последняя домашняя победа Болонья над Дженоа была в 2018
  • Болонья выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • В Серия А, Болонья одержала 6 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Болонья забил 29% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Дженоа забил 42% голов между минутами 31-45?
  • Болонья имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Болонья не проигрывает в последних 6 играх.
  • Болонья выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Болонья не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Болонья не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Дженоа не забивает в 4 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Домашняя статистика Болонья в сезоне 7-1-1
  • Joshua Zirkzee лучший бомбардир Болонья с 7 голами. Albert Gudmundsson забил 7 раз за Дженоа
  • Joshua Zirkzee отдал больше всего передач в Болонья с 3 передачами. Morten Frendrup лучший распасовщик Дженоа (3 передач)
  • Болонья забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Дженоа пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Болонья выигрывает первый тайм в 30% матчей, Дженоа выигрывает в 41% матчей.
  • Болонья выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Дженоа выигрывает в 41%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Болонья.
  • В их последнюю встречу команда Болонья победила в 1 гол(а).
  • Когда Болонья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Болонья% своих матчей.
  • Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Болонья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Болонья% своих матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Болонья в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.
  • Болонья's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Команда Дженоа проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Болонья (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Болонья выиграла 1, команда Дженоа выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Дженоа проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Болонья.
  • Команда Болонья выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Болонья забивает 0.6 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1.8 гола против команды Болонья (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Болонья и Дженоа - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Болонья и Дженоа - 0.8.
  • Болонья забивает 1.35 гола, играя дома, а Дженоа забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Болонья
7
Побед
20
Игр
7
Побед
Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
21.05.2022 - 18:15 Дженоа 0 - 1 Завершен Болонья
Чемпионат Италии 2021/2022
21.09.2021 - 19:30 Болонья 2 - 2 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Болонья 0 - 2 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
09.01.2021 - 19:00 Дженоа 2 - 0 Завершен Болонья
Последние матчи - Болонья
Чемпионат Италии 2023/2024
30.12.2023 - 16:00 Удинезе 3 - 0 Завершен Болонья П
Чемпионат Италии 2023/2024
23.12.2023 - 16:00 Болонья 1 - 0 Завершен Аталанта В
Кубок Италии 2023/2024
20.12.2023 - 22:00 Интер 1 - 2 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2023/2024
17.12.2023 - 19:00 Болонья 2 - 0 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2023/2024
10.12.2023 - 19:00 Салернитана 1 - 2 Завершен Болонья В
Показать больше
Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2023/2024
29.12.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 1 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2023/2024
22.12.2023 - 19:30 Сассуоло 1 - 2 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2023/2024
15.12.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Монца 1 - 0 Завершен Дженоа П
Кубок Италии 2023/2024
05.12.2023 - 22:00 Лацио 1 - 0 Завершен Дженоа П
Показать больше
Главные события
40'
Хоан Васкес
20'
Алберт Тор Гудмундссон ГООЛ!
Пош, Штефан
19'
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Болонья
35%
Ничья
29%
Дженоа
35%
П1: 2.18 Х: 2.44 П2: 5.64
П1: 2.18 Х: 2.44 П2: 5.64
Составы команд
34
Федерико Равалья
22
Ликогианнис, Хараламбос
33
Calafiori, Riccardo
26
Джон Лукуми
3
Пош, Штефан
6
Никола Моро
8
Фреулер, Ремо
82
Urbanski, Kacper
80
Fabbian, Giovanni
7
Риккардо Орсолини
9
Зиркзе, Джошуа
1
Мартинес Хосеп
5
Dragusin, Radu Matei
14
Vogliacco, Alessandro
22
Хоан Васкес
20
Стефано Сабелли
32
Frendrup Morten
47
Милан Бадель
17
Руслан Малиновский
10
Messias, Junior
18
Калеб Экубан
11
Алберт Тор Гудмундссон
Стартовый состав
  • 9
    Зиркзе, Джошуа
    Нападающий
  • 82
    Urbanski, Kacper
    Полузащитник
  • 80
    Fabbian, Giovanni
    Полузащитник
  • 7
    Риккардо Орсолини
    Нападающий
  • 6
    Никола Моро
    Полузащитник
  • 8
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 22
    Ликогианнис, Хараламбос
    Защитник
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Защитник
  • 26
    Джон Лукуми
  • 3
    Пош, Штефан
    Защитник
    19
  • 34
    Федерико Равалья
    Вратарь
  • 18
    Калеб Экубан
    Нападающий
  • 11
    Алберт Тор Гудмундссон
    Нападающий
    20
  • 20
    Стефано Сабелли
    Защитник
  • 32
    Frendrup Morten
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 17
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 10
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 5
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 14
    Vogliacco, Alessandro
    Защитник
  • 22
    Хоан Васкес
    Защитник
    40
  • 1
    Мартинес Хосеп
Запасные игроки
Тренеры
  • Тьяго Мотта
  • Алберто Жилардино
Статистика матча
63%
Владение мячом
37%
3
Штрафные
6
5
Фолы
3
3
Удары в створ
1
Сейвы
3
1
ЖК
1
2
Блокировано ударов
1
Угловые
2
2
Удары мимо
1
1
Офсайды
LIVE
Трансляция матча "Болонья" - "Дженоа"
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
Свисток
Второй тайм начался!
Контроль мяча не принес выгоды хозяевам поля, которым не хватает конструктива. Гости отличились после штрафного, но больше ничего не создали.
Свисток
Первый тайм завершился - 0:1!
42'
Орсолини подавал с правого фланга, но Зиркзе не смог акцентированно пробить в направлении ворот.
40'
Украинец Руслан Малиновский в первой половине встречи не заметен. Ни одного удара по воротам в исполнении Руслана не было.
38'
После прострела с фланга пробивал Зиркзе, но прямо в руки голкиперу. Однако это уже хоть что-то.
35'
После пропущенного гола футболисты "Болоньи" ни разу даже в направлении ворот не пробили. Защита гостей не ошибается.
31'
В эти минуты гости играют первым номером, пытаются держать в напряжении защитников "Болоньи". Однако пока без моментов.
28'
К сожалению, очень мало акцентированных атак в первой половине встречи. Много ошибаются футболисты обеих команд.
24'
Хозяева поля после пропущенного мяча активизировались, но довести свои атаки до логического завершения не могут.
21'
Гоооол!!!
Очень неожиданно гости выходят вперед. Гудмундссон ударом со штрафного попадает в дальний угол – 0:1.
19'
Желтая карточка
За фол против Мессиаса предупреждение получил защитник "Болоньи" Пош.
17'
Хозяева поля контролируют мяч, но продвинуться вперед не могут. Защитники "Дженоа" не ошибаются.
14'
Темп матча достаточно медленный. У голкипера "Дженоа" вообще пока работы не было.
11'
У гостей пока существенные проблемы с переходом из защиты в атаку. Мяч у футболистов "Дженоа" не держится.
8'
Опасный момент
А вот и первый момент в нашем матче. Орсолини из-за пределов штрафной пробивал в дальний угол, но блестяще сыграл Мартинес.
6'
Пока команды играют без ворот. Никто не желает рисковать. Прагматичный футбол с большим количеством борьбы.
3'
На первых минутах много борьбы в центре поля, но без конструктива. Больше владеют мячом хозяева поля.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Дженоа" (стартовый состав): Мартинес – Дрегушин, Вольякко, Васкес – Сабелли, Фрэндруп, Бадель, Малиновский, Мессиас – Экубан, Гудмундссон
Инфо
"Болонья" (стартовый состав): Равалья – Ликояннис, Калафиори, Лукуми, Пош – Моро, Фройлер – Урбанский, Фаббиан, Орсолини – Зиркзе
Приглашаем вас на текстовую трансляцию матча 19 тура Серии А, в котором "Болонья" примет "Дженоа". Игра начнется в 21.45.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Антальяспор Антальяспор 0 Аланияспор Аланияспор 0 Завершен 19:00 - Сегодня Бешикташ Бешикташ 1 Касимпаша Касимпаша 3 Завершен 18:00 - Сегодня Катар Катар 0 Иордания Иордания 0 Завершен 16:00 - Сегодня Газиантеп Газиантеп 2 Пендикспор Пендикспор 2 Завершен 22:30 - Вчера Лас-Пальмас Лас-Пальмас 1 Барселона Барселона 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча "Болонья" - "Дженоа" 05.01.2024, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Болонья" (Болонья) и командой "Дженоа" (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч начнется на стадионе Ренато Даль Ара.

Дата проведения матча: 05.01.2024
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Болонья" (Болонья) и командой "Дженоа" (Генуя):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Болонья", тогда как команда "Дженоа" осталась с поражением. Столкновение "Дженоа" и "Болонья" в предыдущем футбольном матче 21.05.2022 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Тьяго Мотта и Алберто Жилардино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Болонья" - "Дженоа" можно посмотреть 05.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Болонья" - "Дженоа", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Болонья" (Болонья)
Год основания "Болонья" (Болонья): 1909
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Прошедший матч команды "Болонья" был сыгран против "Удинезе" - 30.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды "Удинезе".

Команда гостей

Название: "Дженоа" (Генуя)
Год основания "Дженоа" (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

Предыдущий матч команды "Дженоа" был сыгран против "Интер" - 29.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Болонья" - "Дженоа" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.