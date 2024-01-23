Челси - Мидлсбро онлайн трансляция матча

Матч между командой "Челси" (Лондон) и командой Мидлсбро (Мидлсбро) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2023/2024.
Дата проведения матча: 23.01.2024
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Челси" (Лондон) и командой Мидлсбро (Мидлсбро):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Мидлсбро, тогда как команда "Челси" осталась с поражением. Столкновение Мидлсбро и "Челси" в предыдущем футбольном матче 09.01.2024 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Майкл Каррик разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Прошедший матч команды "Челси" был сыгран против Фулхэм - 13.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Челси".
Название: Мидлсбро (Мидлсбро)
Страна: Англия
Тренер: Айтор Каранка
Предыдущий поединок команды Мидлсбро был сыгран против Ротерхэм Юнайтед - 20.01.2024, в рамках турнира Чемпионшип 2023/2024 и закончился ничьей.
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