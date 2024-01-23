Челси - Мидлсбро онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Челси иМидлсбро, когда Челси играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Челси и Мидлсбро 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 15 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 12 раз, 3 сыграла в ничью и 0 победы команды Мидлсбро. Разница голов 27-4 в пользу команды Челси.

Во время последних 32 встреч, команда Челси выиграла 21 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Мидлсбро выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-16 в пользу команды Челси

Челси выиграл 6 домашних матчей подряд.

Челси не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

В домашних матчах Челси не проигрывает Мидлсбро в последних 15 встречах.

Результат первой игры Мидлсбро - Челси 1-0.

Челси выигрывает первый тайм в 20% матчей, Мидлсбро выигрывает в 27% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Мидлсбро выигрывает в 27%.

Победителем прошлой встречи была команда Мидлсбро.

В их последнюю встречу команда Мидлсбро победила в 1 гол(а).

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Мидлсбро лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мидлсбро% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Мидлсбро проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мидлсбро% своих матчей.

Недавнее выступление команды Мидлсбро в "Кубок АФЛ" лучше, чем у команды Челси.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Мидлсбро's.

Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мидлсбро (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 4, команда Мидлсбро выиграла 1, 0 ничьи.

Челси забивает 1.6 гола за матч против команды Мидлсбро, а Мидлсбро забивает 0.2 гола против команды Челси (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Мидлсбро - 1.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Мидлсбро - 1.2.