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Челси - Мидлсбро онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 23 января 2024, 22:00 . Трансляция: Setanta Sports +
Главный судья: Джон Брукс
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
6'
Мидлсбро
Мидлсбро
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Ход матча
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Челси
49%
Ничья
27%
Мидлсбро
24%
П1: 1.47 Х: 3.69 П2: 10.30
П1: 1.47 Х: 3.69 П2: 10.30
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иМидлсбро, когда Челси играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Челси и Мидлсбро 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 15 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 12 раз, 3 сыграла в ничью и 0 победы команды Мидлсбро. Разница голов 27-4 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 32 встреч, команда Челси выиграла 21 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Мидлсбро выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-16 в пользу команды Челси
  • Челси выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Челси не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • В домашних матчах Челси не проигрывает Мидлсбро в последних 15 встречах.
  • Результат первой игры Мидлсбро - Челси 1-0.
  • Челси выигрывает первый тайм в 20% матчей, Мидлсбро выигрывает в 27% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Мидлсбро выигрывает в 27%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Мидлсбро.
  • В их последнюю встречу команда Мидлсбро победила в 1 гол(а).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Мидлсбро лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мидлсбро% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Мидлсбро проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мидлсбро% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Мидлсбро в "Кубок АФЛ" лучше, чем у команды Челси.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Мидлсбро's.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мидлсбро (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 4, команда Мидлсбро выиграла 1, 0 ничьи.
  • Челси забивает 1.6 гола за матч против команды Мидлсбро, а Мидлсбро забивает 0.2 гола против команды Челси (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Мидлсбро - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Мидлсбро - 1.2.
  • Челси забивает 1.52 гола, играя дома, а Мидлсбро забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
3
Побед
4
Игр
1
Побед
Мидлсбро
Кубок английской лиги 2023/2024
09.01.2024 - 22:00 Мидлсбро 1 - 0 Завершен Челси
Кубок Англии 2021/2022
19.03.2022 - 19:15 Мидлсбро 0 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2016/2017
08.05.2017 - 22:00 Челси 3 - 0 Завершен Мидлсбро
Чемпионат Англии 2016/2017
20.11.2016 - 18:00 Мидлсбро 0 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2023/2024
13.01.2024 - 14:30 Челси 1 - 0 Завершен Фулхэм В
Кубок английской лиги 2023/2024
09.01.2024 - 22:00 Мидлсбро 1 - 0 Завершен Челси П
Кубок Англии 2023/2024
06.01.2024 - 19:30 Челси 4 - 0 Завершен Престон Норт Энд В
Чемпионат Англии 2023/2024
30.12.2023 - 14:30 Лутон Таун 2 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2023/2024
27.12.2023 - 21:30 Челси 2 - 1 Завершен Кристал Пэлас В
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Последние матчи - Мидлсбро
Чемпионшип 2023/2024
20.01.2024 - 17:00 Мидлсбро 1 - 1 Завершен Ротерхэм Юнайтед Н
Чемпионшип 2023/2024
13.01.2024 - 17:00 Миллуолл 1 - 3 Завершен Мидлсбро В
Кубок английской лиги 2023/2024
09.01.2024 - 22:00 Мидлсбро 1 - 0 Завершен Челси В
Кубок Англии 2023/2024
06.01.2024 - 19:30 Мидлсбро 0 - 1 Завершен Астон Вилла П
Чемпионшип 2023/2024
01.01.2024 - 17:00 Мидлсбро 1 - 3 Завершен Ковентри Сити П
Показать больше
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Челси
49%
Ничья
27%
Мидлсбро
24%
П1: 1.47 Х: 3.69 П2: 10.30
П1: 1.47 Х: 3.69 П2: 10.30
Составы команд
28
Petrovic, Djordje
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
26
Colwill, Levi
6
Тьяго Силва
2
Дисаси, Аксель
8
Fernandez, Enzo
25
Caicedo, Moises
7
Рахим Стерлинг
10
Мудрик, Михаил
20
Palmer, Cole
19
Broja, Armando
23
Томас Гловер
5
Кларк, Мэтью
6
Гонсало Вильяр дель Фрайле
3
van den Berg, Rav
27
Engel, Lukas
25
Крукс, Мэтти
4
Даниэль Барласер
16
Ховсон, Джонатан
7
Hackney, Hayden
21
Форсс, Маркус
10
Морган Роджерс
Стартовый состав
  • 19
    Broja, Armando
    Нападающий
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 10
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 20
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Полузащитник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 26
    Colwill, Levi
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 2
    Дисаси, Аксель
    Защитник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Вратарь
  • 21
    Форсс, Маркус
    Нападающий
  • 10
    Морган Роджерс
  • 25
    Крукс, Мэтти
    Полузащитник
  • 4
    Даниэль Барласер
  • 16
    Ховсон, Джонатан
    Полузащитник
  • 7
    Hackney, Hayden
    Полузащитник
  • 5
    Кларк, Мэтью
    Защитник
  • 6
    Гонсало Вильяр дель Фрайле
    Полузащитник
  • 3
    van den Berg, Rav
    Защитник
  • 27
    Engel, Lukas
    Защитник
  • 23
    Томас Гловер
Запасные игроки
Тренеры
  • Маурисио Почеттино
  • Майкл Каррик
Статистика матча
Штрафные
1
1
Фолы
LIVE
Трансляция матча "Челси" - Мидлсбро
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В эфире
Setanta Sports +
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Джон Брукс.
Запасные: Бергстрем (в), Керд (в), Дэвид Вашингтон, Бадьяшиль, Галлагер, Гилкрист, Каслдайн, Мадуэке, Чуквуэмека.
Инфо
Стартовый состав Челси: Петрович — Чилвелл (к), Колуилл, Силва, Дисаси — Энцо, Кайседо — Мудрик, Палмер, Стерлинг — Бройя. Главный тренер — Маурисио Почеттино.
Запасные: Джонс (в), Аконо Билонго, Бридж, Гилберт, Дейкстил, Коберн, Маккейб, Макнейр, О’Брайен.
Инфо
Стартовый состав Мидлсбро: Гловер — Энгел, ван ден Берг, Фрай, Кларк — Хэкни, Хаусон (к), Барласер, Крукс — Роджерс, Форсс. Главный тренер — Майкл Каррик.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Кубка Футбольной лиги между Челси и Мидлсбро.
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Анонс матча "Челси" - Мидлсбро 23.01.2024, Кубок английской лиги

Матч между командой "Челси" (Лондон) и командой Мидлсбро (Мидлсбро) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2023/2024.

Дата проведения матча: 23.01.2024
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Челси" (Лондон) и командой Мидлсбро (Мидлсбро):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Мидлсбро, тогда как команда "Челси" осталась с поражением. Столкновение Мидлсбро и "Челси" в предыдущем футбольном матче 09.01.2024 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Майкл Каррик разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Челси" - Мидлсбро можно посмотреть 23.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча "Челси" - Мидлсбро, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команды "Челси" был сыгран против Фулхэм - 13.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Челси".

Команда гостей

Название: Мидлсбро (Мидлсбро)
Страна: Англия
Тренер: Айтор Каранка

Предыдущий поединок команды Мидлсбро был сыгран против Ротерхэм Юнайтед - 20.01.2024, в рамках турнира Чемпионшип 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Челси" - Мидлсбро онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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