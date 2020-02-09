  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - БАТЭ Смотреть онлайн
В тренде

Динамо - БАТЭ онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 11 февраля 2020, 16:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
10'
БАТЭ
Борисов
Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
76%
Ничья
12%
БАТЭ
12%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
09.02.2020 - 16:00 Динамо 4 - 1 Завершен Борац В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
06.02.2020 - 16:00 Динамо 3 - 0 Завершен Стремсгодсет В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.02.2020 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Олимпия В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
28.01.2020 - 11:00 Динамо 2 - 0 Завершен Кайрат В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.01.2020 - 16:00 Динамо 3 - 0 Завершен Динамо-Брест В
Показать больше
Последние матчи - БАТЭ
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
07.02.2020 - 16:00 БАТЭ 1 - 1 Завершен Сочи Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
07.02.2020 - 10:15 БАТЭ 0 - 1 Завершен Пршибрам П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.02.2020 - 16:00 Фастав 0 - 0 Завершен БАТЭ Н
Лига Европы 2019/2020
15.08.2019 - 20:00 Сараево 0 - 0 Завершен БАТЭ Н
Лига Европы 2019/2020
08.08.2019 - 20:00 Сараево 0 - 0 Завершен БАТЭ Н
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
76%
Ничья
12%
БАТЭ
12%
Трансляция
6'
Караваев простреливал на ворота соперника с правого фланга, голкипер номинальных гостей пока надежен.
5'
Офсайд
Еще один оффайд у Караваева, отлично в этом компоненте играют защитники комады соперника.
4'
Опасный момент
Удар по воротам с линии штрафной Динамо, Бущан парирует выстрел.
2'
Офсайд
С самого начала матча берут мяч под контроль киевляне, беларусы пока обороняются, первый оффсайд у Караваева.
1'
Свисток
Матч начался!
"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Караваев, Вербич – Русин.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 15:30 - Сегодня Арда Кырджали Арда Кырджали 4 Марица Марица 0 Завершен 14:15 - Сегодня Арема Арема 2 Сабах Сабах 0 Завершен 14:15 - Сегодня Траял Траял 2 Ягодина Ягодина 1 Завершен 13:30 - Сегодня Зрински Зрински 3 Колубара Колубара 0 Завершен 13:30 - Сегодня Персиб Бандунг Персиб Бандунг 2 Барито Путера Барито Путера 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Динамо - БАТЭ 11.02.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой БАТЭ (Борисов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 11.02.2020
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - БАТЭ можно посмотреть 11.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - БАТЭ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Борац - 09.02.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: БАТЭ (Борисов)
Год основания БАТЭ (Борисов): 1973
Страна: Беларусь
Тренер: Александр Ермакович

Предыдущий поединок команды БАТЭ был сыгран против Сочи - 07.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - БАТЭ онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Контрольные матчи клубов УПЛ и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.