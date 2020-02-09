Динамо - БАТЭ онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - БАТЭ 11.02.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой БАТЭ (Борисов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 11.02.2020

Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Алексей Михайличенко



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Борац - 09.02.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: БАТЭ (Борисов)

Год основания БАТЭ (Борисов): 1973

Страна: Беларусь

Тренер: Александр Ермакович



Предыдущий поединок команды БАТЭ был сыгран против Сочи - 07.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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