Динамо - БАТЭ онлайн трансляция матча

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой БАТЭ (Борисов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.
Дата проведения матча: 11.02.2020
Время начала матча: 16:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко
Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Борац - 09.02.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.
Название: БАТЭ (Борисов)
Год основания БАТЭ (Борисов): 1973
Страна: Беларусь
Тренер: Александр Ермакович
Предыдущий поединок команды БАТЭ был сыгран против Сочи - 07.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.
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