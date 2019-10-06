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Ювентус - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 08 марта 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
До начала
00 : 00 : 00
Интер
Милан
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
43%
Ничья
29%
Интер
29%
Личные встречи
Ювентус
10
Побед
19
Игр
3
Побед
Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
06.10.2019 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018
27.04.2019 - 22:00 Интер 1 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018
27.04.2019 - 21:30 Интер 0 - 0 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018
07.12.2018 - 21:30 Ювентус 1 - 0 Завершен Интер
Последние матчи - Ювентус
Лига Чемпионов 2019/2020
26.02.2020 - 22:00 Лион 1 - 0 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2019/2020
22.02.2020 - 18:45 СПАЛ 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2019/2020
16.02.2020 - 17:30 Ювентус 2 - 0 Завершен Брешиа В
Кубок Италии 2021
13.02.2020 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2019/2020
08.02.2020 - 22:15 Верона 2 - 1 Завершен Ювентус П
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Последние матчи - Интер
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Лудогорец В
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 19:55 Лудогорец 0 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2019/2020
16.02.2020 - 21:45 Лацио 2 - 1 Завершен Интер П
Кубок Италии 2021
12.02.2020 - 21:45 Интер 0 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2019/2020
09.02.2020 - 21:30 Интер 4 - 2 Завершен Милан В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
43%
Ничья
29%
Интер
29%
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Последние матчи
Завершен 20:45 - Сегодня Вильярреал Вильярреал 1 "Леганес" 2 Завершен 18:45 - Сегодня Майнц Майнц 1 Фортуна Фортуна 0 Завершен 18:30 - Сегодня Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 Манчестер Сити Манчестер Сити 0 Завершен 17:45 - Сегодня Ренн Ренн 3 Монпелье Монпелье 0 Завершен 17:00 - Сегодня СК Днепр-1 СК Днепр-1 3 ФК Мариуполь ФК Мариуполь 0

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Анонс матча Ювентус - Интер 08.03.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Ювентус (Турин) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021.

Дата проведения матча: 08.03.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Ювентус (Турин) и командой Интер (Милан):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Ювентус, тогда как команда Интер осталась с поражением. Столкновение Интер и Ювентус в предыдущем футбольном матче 06.10.2019 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ювентус - Интер можно посмотреть 08.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Ювентус - Интер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды Ювентус был сыгран против Лион - 26.02.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Лион.

Команда гостей

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий матч команды Интер был сыгран против Лудогорец - 27.02.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Интер.

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