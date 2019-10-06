Ювентус - Интер онлайн трансляция матча

Анонс матча Ювентус - Интер 08.03.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Ювентус (Турин) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021.

Дата проведения матча: 08.03.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Ювентус (Турин) и командой Интер (Милан):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Ювентус, тогда как команда Интер осталась с поражением. Столкновение Интер и Ювентус в предыдущем футбольном матче 06.10.2019 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ювентус (Турин)

Год основания Ювентус (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий матч команды Ювентус был сыгран против Лион - 26.02.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Лион.

Команда гостей

Название: Интер (Милан)

Год основания Интер (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Антонио Конте



Предыдущий матч команды Интер был сыгран против Лудогорец - 27.02.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Интер.

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