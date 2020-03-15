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Заря - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 15 марта 2020, 14:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
1 - 0
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Ход матча
15' Дмитрий Иванисния 35' Владислав Кочергин
46' Ловро Цвек 49' Артём Громов 52' Жуниор Мораес 59' Ловро Цвек 67' Тете 67' Виктор Коваленко 75' Богдан Михайличенко 84' Богдан Михайличенко 86' Даниил Сикан
Личные встречи
Заря
4
Побед
27
Игр
22
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2019/2020
14.12.2019 - 17:00 Заря 1 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2019/2020
14.09.2019 - 17:00 Шахтер 4 - 3 Завершен Заря
Премьер-лига 2020
19.05.2019 - 17:00 Заря 0 - 1 Завершен Шахтер
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Десна 1 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря В
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 22:00 Вольфсбург 1 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 Колос 3 - 4 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Шахтер П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Богдан Михайличенко
84'
Богдан Михайличенко
75'
Ловро Цвек
59'
52'
Жуниор Мораес
Владислав Кочергин
35'
Дмитрий Иванисния
15'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Заури Махарадзе
    Вратарь
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
    35
  • 21
    Дмитрий Иванисния
    15
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 14
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
    84 75
  • 98
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 18
    Александр Тымчик
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
    52
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 15
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 98
    Додо
    Защитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 27
    Майкон Перейра
Запасные игроки
  • 6
    Никита Каменюка
    Защитник
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
    49
  • 4
    Ловро Цвек
    59 46
  • 19
    Игорь Чайковский
    Защитник
  • 45
    Даниил Сикан
    86
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
    67
  • 14
    Тете
    Полузащитник
    67
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 1:0! Заря вновь вторая! Надолго ли?
90'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще три минуты.
90'
Опасный момент
МАЙКОН! Промах от бразильца после паса Тайсона с левого фланга на ближний угол вратарской!
89'
Опасный момент
МАТВИЕНКО! Вынос с линии ворот от Николая после удара от Громова с отскока из борьбы между Перовичем и Трубиным.
88'
Замена
Перович завершит игру вместо Кабаева.
86'
Замена
Патрик был заменен на Сикана.
84'
Гоооол!!!
ГОЛ! Страшной силы удар удался слету Михайличенко после неудачного выноса от Коваленко подачи углового с правого фланга!
83'
Вынес мяч Трубин за боковую при попытке соперников доставить футбольный снаряд в его владения.
80'
Михайличенко со стандарта мощно пробил в стенку.
79'
Заря получила право на штрафной на правом фланге своей атаки.
77'
Юрченко завалился на газон в борьбе с Додо, но так и не сумел дотянуться до скидки при подаче с правого фланга.
75'
Желтая карточка
Михайличенко фолом остановил выход Тете в контратаку.
74'
Опасный момент
Сейв от Трубина после удара Кабаева от правого угла вратарской!
74'
Кабаев неточно пробил после смещения к штрафной с левого фланга.
72'
Трубин успел выставить руку в сторону рывка Кабаева по правому флангу штрафной, и отвел угрозу от своих ворот!
71'
Опасный момент
Коваленко сумел подловить отскок внутри чужой штрафной, однако направил мяч своим ударом над воротами!
70'
Опасный момент
Удар Тете из правой половины штрафной заблокировал Михайличенко!
67'
Замена
Коваленко и Тете вступили в игру вместо Коноплянки и Марлоса, соответственно.
65'
Махардзе запаниковал во время прессинга от соперников, и подарил мяч Шахтеру неточным выносом.
63'
Офсайд
Тымчик залез в офсайд во время передачи на правый фланг.
62'
Уголовой
Вернидуб неточно пробил головой после подачи Кочергина с углового на правом фланге.
61'
Вернидуб перехватил прострел с левого фланга от Матвиенко.
59'
Желтая карточка
Цвек в подкате снес с ног прорывавшегося к воротам с левого фланга Мораеса.
57'
Матвиенко подал с левого фланга в центр штрафной, откуда Майкон головой отправил мяч над воротами.
56'
Затянули с розыгрышем у чужой штрафной игроки Шахтера.
54'
Опасный момент
Могучий выстрел от Коноплянки с левого фланга штрафной был отражен в красивом прыжке от Махарадзе!
52'
Желтая карточка
Мораес отмахнулся от Цвека на левом фланге обороны.
51'
Опасный момент
Как сейчас промахнулся Громов во время удара головой с пары метров до ворот?! Великолепная подача с левого фланга штрафной от Кабаева!
49'
Замена
Скрипнику не везет! Хомченовского пришлось менять из-за травмы. Громов вместо него.
48'
Опасный момент
С лицевой границы штрафной пробил Хомченовский после отскока мяча на правый фланга! Рядом с правой штангой!
46'
Опасный момент
Какой резвый старт! Мяч чуть в руку не попал Хочолаве после подачи Хомченовского с правого фланга, после чего началась контратака Шахтера, которую завершил удар Коноплянки с левого фланга штрафной! Махарадзе спас!
46'
Замена
Цвек вышел на поле после перерыва вместо Леднева.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Тайсон слишком сильной передачей на фланг Коноплянки завершил первый тайм.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.
44'
Опасный момент
Хочолава влетел в Леднева во время борьбы за верховой мяч. Богдану нужна замена?!
42'
Опасный момент
Очередной сейв от юного Трубина! Кабаев подкрутил мяч со входа в левую половину штрафной в дальний угол, но Анатолий спас ворота!
41'
Удар Кабаева с острого угла на правом фланге воротам не угрожал.
39'
Леднев и Михайличенко проверили на прочность ноги Мораеса последовательными эпизодами борьбы за мяч на правом фланге обороны Шахтера.
38'
Юрченко прошелся по ногам Мораеса в центре поля.
37'
Подачу с левого фланга от Коноплянки забрал в руки Махардзе.
35'
Желтая карточка
Грубый фол от Кочергина в центре поля против Додо.
34'
Офсайд
Кочергина застала в офсайде передача на правый фланг атаки Зари.
32'
Катает мяч Заря в центре поля, без захода в штрафную.
29'
Опасный момент
Кабаев головой протолкнул мяч в руки Трубину во время подачи с левого фланга.
28'
Опасный момент
Марлос долго крутился на левом фланге чужой штрафной с мячом, а когда пробил в итоге, то запустил мяч намного выше ворот.
26'
Опасный момент
Вынес мяч из вратарской перед пустыми воротами Чеберко, опережая Мораеса при простреле Матвиенко с левого фланга.
25'
Марлос зацепился за мяч около чужой вратарской после прострела Мораеса с левого фланга, но пробить так и не успел.
23'
Опасный момент
Трубин парировал дальний удар низом от Иванисени.
22'
Хочолава на ближней штанге перехватил подачу Леднева со штрафного на правом фланге.
20'
Опасный момент
МОРАЕС! Махардзе пролетел мимо мяча во время подачи углового с правого фланга, после чего Жуниор не замкнул ударом головой по пустым воротам!
18'
Опасный момент
В ближний угол низом пробил Коноплянка после входа в левую половину штрафной. Махарадзе на месте!
17'
Хочолава заблокировал дальний удар Кочергина.
15'
Желтая карточка
Откровенно придерживал Иванисеня Тайсона во время рывка в центре поля игрока Шахтера.
14'
Опасный момент
Трубин спас ворота после удара Юрченко с правого угла вратарской!
11'
Обводящий удар от Коноплянки с левого угла чужой штрафной отправил мяч над воротами.
9'
Зарю поддерживают местные болельщики с помощью дрона, к которому прикреплен баннер.
7'
Вернидуб встал на пути мяча во время подачи Матвиенко с левого фланга.
6'
Кривцов ценой небольшого повреждения заблокировал дальний удар Кочергина.
5'
Перехватил Чеберко прострел с левого фланга от Коноплянки.
4'
Рукой подыграл себе Леднев в центре поля.
3'
Кабаева не пусти Хочолава к мячу у лицевой на правом фланге.
2'
Марлос был сбит на правом фланге атаки Хомченовским.
2'
Майкон прервал развитие атаки соперников выносом мяча из центра поля.
1'
Уже успел Иванисеня нарушить правила на правом фланге против Мораеса.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Пятов, Болбат, Бондарь, Коваленко, Тете, Дентиньо, Сикан.
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон, Алан Патрик — Марлос, Тайсон, Коноплянка — Мораес.
Запасные: Василь, Каменюка, Чайковский, Цвек, Цыганикс, Перович, Громов.
Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев, Юрченко, Кочергин, Хомченовский — Кабаев.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анатолий Абдулла (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и донецкий Шахтер.
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Комментарии(1)
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Hugo64 (PARIS)
15.03.2020 в 15:02
хочолава без карточки а ТАМ БЫЛА--но абдуле веднеее
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Анонс матча Заря - Шахтер 15.03.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 15.03.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Заря и Шахтер в предыдущем футбольном матче 15.03.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Шахтер можно посмотреть 15.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Шахтер - 15.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Заря - 15.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Заря - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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