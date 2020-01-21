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Арсенал - Челси онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 01 августа 2020, 19:30
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 1
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27'
Челси
Лондон
Ход матча
6' Кристиан Пулисич 14' Матео Ковачич
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
13%
Ничья
19%
Челси
69%
Личные встречи
Арсенал
5
Побед
23
Игр
10
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
21.01.2020 - 22:15 Челси 2 - 2 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
29.12.2019 - 16:00 Арсенал 1 - 2 Завершен Челси
Лига Европы 2020
29.05.2019 - 22:00 Челси 4 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2018
19.01.2019 - 19:30 Арсенал 2 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Арсенал 3 - 2 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021
21.07.2020 - 22:15 Астон Вилла 1 - 0 Завершен Арсенал П
Кубок Англии 2021
18.07.2020 - 21:45 Арсенал 2 - 0 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2021
15.07.2020 - 22:15 Арсенал 2 - 1 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2021
12.07.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 2 - 1 Завершен Арсенал П
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Челси 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2021
22.07.2020 - 22:15 "Ливерпуль" 5 - 3 Завершен Челси П
Кубок Англии 2021
19.07.2020 - 20:00 "Манчестер Юнайтед" 1 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021
14.07.2020 - 22:15 Челси 1 - 0 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021
11.07.2020 - 19:30 "Шеффилд Юнайтед" 3 - 0 Завершен Челси П
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Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
13%
Ничья
19%
Челси
69%
Главные события
14'
Матео Ковачич
6'
Кристиан Пулисич ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Дамиан Мартинез
  • 0
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 0
    Александр Ляказетт
    Нападающий
  • 0
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 0
    Эйнсли Мэйтленд-Найлс
    Полузащитник
  • 0
    Себальос Даниэль
  • 0
    Давид Луис
  • 0
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 0
    Тирни
  • 0
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 0
    Пепе Николас
  • 0
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 0
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 0
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 0
    Курт Зума
    Защитник
  • 0
    Сесар Аспиликуэта
  • 0
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 0
    Матео Ковачич
    Полузащитник
    14
  • 0
    Кристиан Пулисич
    6
  • 0
    Оливье Жиру
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
26'
Желтая карточка
Сесар Аспиликуэта (Челси) еще и наказан, за срыв атаки Асренала
26'
Опасный момент
Пенальти назначает арбитр, Аспиликуэта сбил Обамеянга
25'
Офсайд
Пепе забивает, мог быть красивый удар и гол - однако вне игры
Инфо
Пауза на водопой
22'
Заметно упал темп встречи, команда Артеты не знает, как взвинтить темп и что делать с соперником
20'
Больше мяч находится у канониров, но аристократы стараются проводит скоростные и более опасные выпады
17'
Опасный момент
Себальос пробил на силу со штрафного - довольно опасно, над перекладиной просвистел мяч
14'
Желтая карточка
Матео Ковачич (Челси) сыграл очень грубо против Джака
13'
Много борьбы в центре поля, игра идет примерно равная
11'
Опасный момент
Пулишич снова обыграл двух защитников и пробил - тут Мартинез спасает
9'
Арсенал контролирует мяч, но атаки выходят совсем не опасными
5'
Уголовой
Опасный удар от Маунта, в самом углу вытащил мяч голкипер канониров, затем еще неопасный корнер разыграл Челси
6'
Гоооол!!!
Через центр прошла комбинация "синих", Жиру скинул мяч на Кристиана Пулишича (Челси), который обыграл инертных защитников и пробил точно с близкого расстояния - 0:1.
4'
Арсенал активнее выглядит в дебюте
3'
Обамеянг наносил первый удар по воротам, после навеса с фланга головой рядом со штангой пробил форвард
Свисток
Матч начался
Арсенал: 26. Мартинес Э., 2. Беллерин, 3. Тирни, 16. Холдинг, 23. Луис Д., 8. Себальос Д., 15. Мэйтлэнд-Найлс, 34. Джака Г., 9. Ляказетт, 14. Обамеянг, 19. Пепе
Запасные: 33. Мейси, 5. Папастатопулос, 31. Колашинац, 11. Торрейра, 28. Уиллок Дж., 87. Сака Б., 24. Нельсон Р., 30. Нкетиа
Челси: 13. Кабальеро, 2. Рюдигер, 3. Алонсо М., 15. Зума, 24. Джеймс Р., 28. Аспиликуэта, 5. Жоржиньо, 17. Ковачич М., 19. Маунт, 22. Пулишич, 18. Жиру
Запасные: 1. Аррисабалага, 4. Кристенсен А., 29. Томори, 33. Эмерсон Палмиери, 7. Канте, 8. Баркли, 20. Хадсон-Одои, 9. Абрахам Т., 11. Педро
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция финального матча Кубка Англии Арсенал - Челси.
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Анонс матча Арсенал - Челси 01.08.2020, Кубок Англии

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021.

Дата проведения матча: 01.08.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и Арсенал в предыдущем футбольном матче 21.01.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Челси можно посмотреть 01.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Уотфорд - 26.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Вулверхэмптон - 26.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Арсенал - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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