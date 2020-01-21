Арсенал - Челси онлайн трансляция матча

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021.
Дата проведения матча: 01.08.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и Арсенал в предыдущем футбольном матче 21.01.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Уотфорд - 26.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Арсенал.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команды Челси был сыгран против Вулверхэмптон - 26.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Челси.
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