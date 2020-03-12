Байер - "Рейнджерс" онлайн трансляция матча

Матч между командой Байер (Леверкузен) и командой "Рейнджерс" (Глазго) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.
Дата проведения матча: 06.08.2020
Время начала матча: 19:55
История противостояний между клубами Байер (Леверкузен) и командой "Рейнджерс" (Глазго):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Байер, тогда как команда "Рейнджерс" осталась с поражением. Столкновение "Рейнджерс" и Байер в предыдущем футбольном матче 12.03.2020 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Петер Бос
Прошедший матч команды Байер был сыгран против "Бавария" - 04.07.2020, в рамках чемпионата Кубок Германии 2021 и закончился победой команды "Бавария".
Название: "Рейнджерс" (Глазго)
Страна: Шотландия
Предыдущий поединок команды "Рейнджерс" был сыгран против Ковентри Сити - 25.07.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды "Рейнджерс".
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