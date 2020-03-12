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Байер - "Рейнджерс" онлайн трансляция матча

Лига Европы - 06 августа 2020, 19:55
Рейтинг матча:
Байер
Леверкузен
1 - 0
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75'
"Рейнджерс"
Глазго
Ход матча
14' Чарлес Арангис 45+1' Дейли Синкгравен
51' Мусса Диаби 53' Баркер Б. 60' Иянис Хаги 66' Скотт Эрфилд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Байер
59%
Ничья
14%
"Рейнджерс"
28%
Личные встречи
Байер
1
Побед
1
Игр
0
Побед
"Рейнджерс"
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 22:00 "Рейнджерс" 1 - 3 Завершен Байер
Последние матчи - Байер
Кубок Германии 2021
04.07.2020 - 21:00 Байер 2 - 4 Завершен "Бавария" П
Чемпионат Германии 2021
27.06.2020 - 16:30 Байер 1 - 0 Завершен Майнц В
Чемпионат Германии 2021
20.06.2020 - 16:30 Герта 2 - 0 Завершен Байер П
Чемпионат Германии 2021
17.06.2020 - 21:30 Байер 3 - 1 Завершен Кёльн В
Чемпионат Германии 2021
14.06.2020 - 19:00 Шальке 1 - 1 Завершен Байер Н
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Последние матчи - "Рейнджерс"
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.07.2020 - 19:15 "Рейнджерс" 2 - 0 Завершен Ковентри Сити В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.07.2020 - 22:00 "Рейнджерс" 4 - 0 Завершен Мотеруэлл В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
18.07.2020 - 19:15 Ницца 0 - 2 Завершен "Рейнджерс" В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
16.07.2020 - 21:45 Лион 0 - 0 Завершен "Рейнджерс" Н
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 22:00 "Рейнджерс" 1 - 3 Завершен Байер П
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Байер
59%
Ничья
14%
"Рейнджерс"
28%
Главные события
66'
Скотт Эрфилд
53'
Баркер Б.
ГООЛ! Мусса Диаби
51'
Дейли Синкгравен
45+1'
Чарлес Арангис
14'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Лукаш Градецкий
  • 31
    Кевин Фолланд
    Защитник
  • 19
    Мусса Диаби
    Нападающий
    51
  • 29
    Кай Хавец
    Полузащитник
  • 25
    Эксекуиел Палакиос
  • 20
    Чарлес Арангис
    Полузащитник
    14
  • 22
    Дейли Синкгравен
    45+1
  • 5
    Свен Бендер
    Полузащитник
  • 12
    Tapsoba E.
  • 8
    Ларс Бендер
    Полузащитник
  • 2
    Джеймс Таверньер
  • 20
    Альфредо Морелос
  • 1
    Аллан Макгрегор
    Вратарь
  • 14
    Раян Кент
  • 10
    Дэвис С.
  • 8
    Jack Ryan
  • 6
    Goldson Конно
  • 21
    Баркер Б.
    53
  • 31
    Борна Барисич
  • 17
    Жое Арибо
  • 5
    Филип Хеландер
    Защитник
Запасные игроки
  • 30
    Адриан Станилевич
  • 28
    Рамазан Озкан
    Вратарь
  • 36
    Никлас Ломб
    Вратарь
  • 6
    Александар Драгович
    Защитник
  • 9
    Леон Бэйли
    Нападающий
  • 15
    Юлиан Баумгартлингер
    Полузащитник
  • 13
    Лукас Аларио
    Нападающий
  • 4
    Джонатан Та
    Защитник
  • 33
    Джемие Барйонас
  • 37
    Скотт Эрфилд
    Полузащитник
    66
  • 4
    Эдмундсон Джордж
  • 7
    Иянис Хаги
    60
  • 63
    Натан Паттерсон
  • 51
    Левис Майо
  • 28
    Маккрори Р.
  • 22
    Джордан Джонс
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
68'
Замена
А Бэйли вышел вместо Диаби.
68'
Замена
Баумгартлингер заменил Вирца.
68'
Замена
Драгович вышел на замену Ларсу Бендеру.
67'
Желтая карточка
Хаджи откровенно грубо сыграл в центре поля против Арангиса.
66'
Замена
Джонс вышел на поле вместо Кента, а Дэвиса заменил Арфилд.
65'
Вирц сфолил на правом фланге атаки в отборе мяча.
62'
Продолжает играть в прессинге на чужой половине Байер. Рейнджер трещит по швам.
60'
Замена
Вместо Баркера на поле вышел Хаджи.
58'
Опасный момент
Выкатывал мяч Хаверц от лицевой на правом фланге на ближний угол вратарской для Фолланда, но тому помешал пробить в касание защитник.
56'
12:0 по ударам в пользу очевидно какой команды.
54'
Опасный момент
Макгрегор! Хаверц с левого фланга штрафной слету пробивал в ближний угол, но опытный голкипер парировал этот выстрел ногой!
53'
Желтая карточка
Баркер получил желтую за атаку с фолом со спины Арангиса на чужой половине.
52'
Команда Джерарда без шансов сегодня. 4:1 по двум матчам и без моментов в ответной игре.
51'
Гоооол!!!
ГОЛ! Роскошный разрезающий пас из глубины от Арангиса из центрального круга! Диаби убежал один на один и мощной пробил в правый верхний угол!
49'
Уголовой
В итоге, Тапсоба замкнул неточным ударом головой подачу с правого фланга.
49'
Уголовой
Крайне долго готовит угловой с правого фланга Байер. В штрафной плотная борьба.
46'
Тапсоба не позволил Таверниру спокойно зайти в глубину с правого фланга вместе с мячом.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 2 мин.
45+1'
Желтая карточка
Желтая для Синкгравена за грубый фол против Кента на своей половине.
45'
Опасный момент
Фоллан резко выстрелил с правого фланга штрафной в ближний угол, но отправил мяч на трибуны "БайАрены".
42'
Опасный момент
Под удар Вирца после передачи с левого фланга на ближний угол штрафной бросился защитник!
40'
Опасный момент
Сейв от Макгрегора после расстрельного удара головой с близкой дистанции от Арангиса! Жаль, что до этого нарушил правила при подаче с правого фланга Ларс Бендер.
39'
Джек неосторожно наступил на ногу Ларсу Бендеру на левом фланге атаки.
37'
Опасный момент
Диаби! Вновь удар в его исполнении слету! Хаверц уже с левого фланга подсекал мяч в чужую штрафную на партнера, но тот пробил над воротами!
35'
Инфо
71% владения за Леверкузеном.
35'
Нет моментов у Рейнджерса. Как и контроля над мячом. А точно ли хотят отыграться?
33'
Опасный момент
Диаби мощно выстрелил с центральной зоны перед штрафной, но мяч слишком быстро набрал высоту.
32'
Очередная диагональ от Паласиоса из центра поля получился неточным.
30'
Фол против Синкгравена от Таверньера на правом фланге обороны.
28'
Разогнался Диаби в зоне перед штрафной, но в итоге передачей просто загнал в правый фланг Хаверца.
27'
Байер в контроле после возобновления игры.
26'
Ушли пить воду команды.
24'
Крутят повтор момента Хаверца. Какой же пас отдал Паласиос!
22'
Опасный момент
ХАВЕРЦ! Отличный момент! Заброс за спину защитников прошел из центра поля, но вот попасть в правый угол оказалось для немца слишком сложным!
21'
Поджали леверкузенцы! Макгрегор ошибся при исполнении удара от ворот, но мгновенный пас Арангиса обратно в штрафную был неточен.
18'
Подачей с правого фланга Тавернир отправил мяч в сетку с внешней стороны у ближней штанги.
16'
Опасный момент
Хаверц пропустил мимо себя подачу с правого фланга, после чего получил удобный отскок от соперника, и тут же пробил прямиком в перекладину! УХ!
14'
Желтая карточка
Арангис получил желтую за подкат в центре поля против Марелоса.
11'
Прессинг от Байер достаточно высокий, но, пока что, плодов не приносит.
9'
Уголовой
Вирц хитро исполнил угловой на левом фланге передачей низом в центр штрафной, но Ларс в касание пробил в блок от защитников.
8'
Арангис на левом фланге боролся за отскок, но все равно уступил перед взявшими числом соперниками.
6'
Пока Свен потерял позицию на правом фланге, Ларс Бендер подстраховал брата во время подачи в центр штрафной.
5'
Леверкузенцы атакуют на правах хозяев в начале встречи.
3'
Убежал вместе с мячом за пределы поля на левом фланге в своем рывке Диаби.
1'
В осторожном контроле начал игру на своей половине Байер.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ферт, Эндмундсон, Хаджи, Джонс, Стюарт, Маккрорри, Барджонас, Арфилд, Майо, Паттерсон.
Рейнджерс: Макгрегор — Тавернир, Голдсон, Хеландер, Баришич — Арибо, Джек, Баркер — С. Дэвис, Кент — Морелос.
Запасные: Эзкан, Ломб, Та, Драгович, Бейли, Аларио, Баумгартлингер, Венделл, Станилевич.
Байер: Градецки — Л. Бендер, Тапсоба, С. Бендер, Синкгравен — Арангис, Паласиос — Вирц, Хаверц, Диаби — Фолланд.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
1:3 — счет первой игры в Шотландии.
Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "БайАрена" (Леверкузен, Германия) сыграют леверкузенский Байер и шотландский Рейнджерс.
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Анонс матча Байер - "Рейнджерс" 06.08.2020, Лига Европы

Матч между командой Байер (Леверкузен) и командой "Рейнджерс" (Глазго) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 06.08.2020
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Байер (Леверкузен) и командой "Рейнджерс" (Глазго):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Байер, тогда как команда "Рейнджерс" осталась с поражением. Столкновение "Рейнджерс" и Байер в предыдущем футбольном матче 12.03.2020 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Байер - "Рейнджерс" можно посмотреть 06.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Байер - "Рейнджерс", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Петер Бос

Прошедший матч команды Байер был сыгран против "Бавария" - 04.07.2020, в рамках чемпионата Кубок Германии 2021 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: "Рейнджерс" (Глазго)
Страна: Шотландия

Предыдущий поединок команды "Рейнджерс" был сыгран против Ковентри Сити - 25.07.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды "Рейнджерс".

Следите за результатами матча Байер - "Рейнджерс" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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