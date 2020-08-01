"Аталанта" - Интер онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - Интер 08.11.2020, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Атлети Адзурри д’Италия.

Дата проведения матча: 08.11.2020

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Интер (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Интер, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Интер в предыдущем футбольном матче 01.08.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против "Ливерпуль" - 03.11.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Интер (Милан)

Год основания Интер (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Антонио Конте



Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Реал - 03.11.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды Реал.

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