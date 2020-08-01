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"Аталанта" - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 08 ноября 2020, 16:00 - Атлети Адзурри д’Италия
Главный судья: Даниэле Довери (Италия)
Рейтинг матча:
"Аталанта"
Бергамо
0 - 1
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63'
Интер
Милан
Ход матча
30' Мартинес Lautaro 33' Берат Джимсити 44' Де Врей Стефан
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
33%
Ничья
33%
Интер
33%
П1: 2.79 Х: 3.94 П2: 2.475 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Интересные факты
  • There have been over 2.5 goals scored in Atalanta's last 6 games (Serie A).
  • Inter have scored at least 2 goals in 8 of their last 9 away matches (Serie A).
  • Интер остался непобежденным в последних 9 гостевых матчах
  • Atalanta have seen under 2.5 goals in 5 of their last 6 matches against Inter in all competitions.
  • Atalanta have conceded at least 2 goals in their last 3 home matches (Serie A).
Личные встречи
"Аталанта"
5
Побед
17
Игр
6
Побед
Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:45 "Аталанта" 0 - 2 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
11.01.2020 - 21:30 Интер 1 - 1 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2018
07.04.2019 - 18:45 Интер 0 - 0 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2018
11.11.2018 - 13:30 "Аталанта" 4 - 1 Завершен Интер
Последние матчи - "Аталанта"
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 "Аталанта" 0 - 5 Завершен "Ливерпуль" П
Чемпионат Италии 2019/2020
31.10.2020 - 16:00 Кротоне 1 - 2 Завершен "Аталанта" В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 "Аталанта" 2 - 2 Завершен Аякс Н
Чемпионат Италии 2019/2020
24.10.2020 - 16:00 "Аталанта" 1 - 3 Завершен Сампдория П
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 21:45 Мидтьюлланн 0 - 4 Завершен "Аталанта" В
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Последние матчи - Интер
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2019/2020
31.10.2020 - 19:00 Интер 2 - 2 Завершен Парма Н
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 19:55 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2019/2020
24.10.2020 - 18:45 Дженоа 0 - 2 Завершен Интер В
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 21:45 Интер 2 - 2 Завершен Боруссия Н
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
33%
Ничья
33%
Интер
33%
П1: 2.79 Х: 3.94 П2: 2.475 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Главные события
44'
Де Врей Стефан
Берат Джимсити
33'
30'
Мартинес Lautaro
Составы команд
Стартовый состав
  • 57
    Марко Спортьелло
    Вратарь
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 10
    Алехандро Гомес
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 11
    Ремо Фройлер
    Полузащитник
  • 40
    Маттео Руджери
  • 2
    Рафаэл Толой
    Защитник
  • 19
    Берат Джимсити
    Полузащитник
    33
  • 91
    Дуван Сапата
    Нападающий
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 10
    Мартинес Lautaro
    30
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 77
    Марсело Брозович
    Полузащитник
  • 22
    Артуро Видаль
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 6
    Де Врей Стефан
    44
  • 37
    Милан Шкриньяр
    Защитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
58'
Гоооол!!!
Янг навесил с левого фланга. Лаутаро замкнул головой! 0:1!
55'
Инфо
Владение мячом - 54%/46% в пользу "Интера".
53'
Хатебур навесил на Руджери. Маттео не смог принять эту подачу.
49'
"Интер" катает мяч в центре поля. Моментов нет.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Перерыв.
44'
Желтая карточка
Де Врей получил желтую за фол против Фройлера. Штрафной для "Аталанты".
43'
Лаутаро сыграл рукой. Свободный для "Аталанты".
40'
Дармиан навесил с правого фланга. Мяч попал в игрока "Аталанты" и ушел за лицевую. Угловой.
37'
Упал темп поединка. "Интер" с мячом.
33'
Желтая карточка
Джимсити получил желтую за фол против Санчеса.
32'
Защитники "Интера" перекатывают мяч. Моментов не наблюдается.
30'
Желтая карточка
Мартинес получил желтую за фол против Фройлера.
27'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Аталанты".
24'
Опасный момент
Видаль пробил головой после подачи Бастони. Мяч летит над перекладиной.
23'
Шикарная передача Гомеса на Малиновского! Руслан послал мяч в космос.
22'
Хатебур хотел замкнуть подачу партнера с левого фланга, но сфолил против Янга.
19'
Опасный момент
Лаутаро нанес удар со средней дистанции! Мимо ворот мяч летит!
17'
Опасный момент
Хатебур навесил с правого фланга. Ханданович на месте!
15'
Малиновский навесил со штрафного. До удара в створ дело не дошло.
12'
Инфо
Владение мячом - 55%/45% в пользу "Аталанты".
9'
Лаутаро не смог замкнуть прострел Дармиана с правого фланга. Ромеро перехватил передачу соперника.
7'
Опасный момент
Гомес пробил со штрафного. Мяч в стенку попал!
6'
Дармиан завалил Сапату на линии штрафной. Стандарт для хозяев.
3'
Видаль сфолил против Малиновского. Свободный для "Аталанты".
2'
Длинный заброс Малиновского на Сапату. Дуван не смог принять подачу партнера.
1'
Свисток
Матч начался!
"Аталанта", Спортьелло - Толой, Ромеро, Джимсити - Хатебур, Пашалич, Фройлер, Руджери - Малиновский, Гомес - Сапата. Запасные: Голлини, Росси, Скальвини, Мохика, Депаоли, Шутало, Миранчук, Пессина, Муриэль, Ламмерс.
"Интер", стартовый состав: Ханданович - Шкриньяр, де Врей, Бастони - Дармиан, Брозович, Видаль, Янг - Барелла - Санчес, Мартинес. Запасные: Станкович, Раду, Хакими, Гальярдини, Лукаку, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Моретти, Наингголан, Пинамонти.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 7-го тура Серии А: "Аталанта" - "Интер". Начало поединка - 16:00.
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Анонс матча "Аталанта" - Интер 08.11.2020, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Атлети Адзурри д’Италия.

Дата проведения матча: 08.11.2020
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Интер (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Интер, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Интер в предыдущем футбольном матче 01.08.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Интер можно посмотреть 08.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Интер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против "Ливерпуль" - 03.11.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Реал - 03.11.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Интер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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