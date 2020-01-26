Лацио - "Рома" онлайн трансляция матча

Анонс матча Лацио - "Рома" 15.01.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Лацио (Рим) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 15.01.2021

Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Лацио (Рим) и командой "Рома" (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Рома" и Лацио в предыдущем футбольном матче 26.01.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Фонсека, Паулу разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)

Год основания Лацио (Рим): 1900

Страна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Предыдущий матч команды Лацио был сыгран против Парма - 10.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: "Рома" (Рим)

Год основания "Рома" (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Паулу Фонсека



Прошедший поединок команды "Рома" был сыгран против Интер - 10.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

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