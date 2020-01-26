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Лацио - "Рома" онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 15 января 2021, 21:30 - Олимпийский стадион
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Лацио
Рим
2 - 0
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50'
"Рома"
Рим
Ход матча
11' Сергей Милинкович-Савич 15' Чиро Иммобиле 20' Стефан Раду 23' Луис Альберто 34' Джанлука Манчини 45+2' Франческо Ачерби
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
32%
Ничья
26%
"Рома"
42%
П1: 2.9300 Х: 3.6700 П2: 2.4000
Интересные факты
  • В домашних матчах Лацио не проигрывает Рома в последних 4 встречах.
  • Чиро Иммобиле лучший бомбардир Лацио с 11 голами. Генрих Мхитарян забил 8 раз за Рома
  • Сергей Милинкович-Савич отдал больше всего передач в Лацио с 5 передачами. Генрих Мхитарян лучший распасовщик Рома (8 передач)
  • Год назад, Лацио была на 3 месте в таблице с 37 очками. Сейчас они на 8 месте с 28 очками.
  • Рома не проигрывает в последних 4 играх.
  • Лацио выигрывает первый тайм в 35% матчей, Рома выигрывает в 46% матчей.
  • Лацио выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Рома выигрывает в 46%.
  • Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 1, команда Рома выиграла 1, 3 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Лацио забивает 1.2 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 1 гола против команды Лацио (в среднем).
  • Лацио забивает 1.83 гола, играя дома, а Рома забивает 2.11 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Рома - 2.2.
  • Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Рома - 1.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Лацио забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.
  • Последняя гостевая победа Рома над Лацио была в 2016
  • Игры прошлого года: 1-1 (Лацио дома) и 1-1 (Рома дома).
  • Лацио не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Рома не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Рома забил 30% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Лацио забил 33% голов между минутами 46-60?
  • За последние 29 встреч когда Лацио команда играла дома, команда Лацио выиграла 12 раз, 7 сыграли вничью и 10 победы команды Рома.
  • Во время последних 60 встреч, Лацио выиграла 17 раз. также было 18 ничей, и Рома выиграла 25 раза.
Личные встречи
Лацио
5
Побед
19
Игр
8
Побед
"Рома"
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 20:00 "Рома" 1 - 1 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
01.09.2019 - 18:45 Лацио 1 - 1 Завершен "Рома"
Чемпионат Италии 2018
02.03.2019 - 21:30 Лацио 3 - 0 Завершен "Рома"
Чемпионат Италии 2018/2019
29.09.2018 - 16:00 "Рома" 3 - 1 Завершен Лацио
Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 16:00 Парма 0 - 2 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 16:00 Лацио 2 - 1 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 21:45 Милан 3 - 2 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2020/2021
20.12.2020 - 21:45 Лацио 2 - 0 Завершен Наполи В
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Последние матчи - "Рома"
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 13:30 "Рома" 2 - 2 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 16:00 Кротоне 1 - 3 Завершен "Рома" В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 16:00 "Рома" 1 - 0 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 21:45 "Рома" 3 - 2 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2020/2021
20.12.2020 - 19:00 "Аталанта" 4 - 1 Завершен "Рома" П
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
32%
Ничья
26%
"Рома"
42%
П1: 2.9300 Х: 3.6700 П2: 2.4000
Главные события
Франческо Ачерби
45+2'
34'
Джанлука Манчини
ГООЛ! Луис Альберто
23'
Стефан Раду
20'
ГООЛ! Чиро Иммобиле
15'
Сергей Милинкович-Савич
11'
Составы команд
Стартовый состав
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
    15
  • 20
    Фелипе Кайседо
    Нападающий
  • 77
    Адам Марусич
    Полузащитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
    23
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
    11
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 26
    Стефан Раду
    Защитник
    20
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
    45+2
  • 3
    Луис Фелипе
    Вратарь
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 3
    Ибанес, Роджер
    Защитник
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 37
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
    34
  • 17
    Джордан Веретут
  • 14
    Villar, Gonzalo
    Полузащитник
  • 13
    Пау Лопес
    Вратарь
  • 9
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
Запасные игроки
  • 92
    Жан-Даниэль Акпа-Акпро
    Полузащитник
  • 7
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 11
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 19
    Сенад Лулич
    Полузащитник
  • 18
    Гонсало Эскаланте
    Полузащитник
  • 16
    Марко Пароло
    Полузащитник
  • 13
    Николо Армини
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 14
    Уэсли Худт
    Защитник
  • 55
    Фурланетто, Алессио
    Вратарь
  • 71
    Алиа, Марко
    Вратарь
  • 94
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 11
    Педро
    Полузащитник
  • 21
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 31
    Карлес Перес Сайол
  • 42
    Амаду Диавара
    Полузащитник
  • 33
    Бруно Перес
    Защитник
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 20
    Федерико Фасио
    Защитник
  • 5
    Жезус, Хуан
    Защитник
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 12
    Farelli, Simone
    Вратарь
  • 64
    Podgoreanu, Suf
    Нападающий
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Фонсека, Паулу
Статистика матча
43%
Владение мячем
57%
9
Штрафные
5
4
Фолы
9
1
Угловые
6
3
Удары в створ
1
2
ЖК
1
Удары мимо
5
Блокировано ударов
1
Сейвы
1
1
Оффсайды
Трансляция
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Желтая карточка
Рывком в левом фланге атаки Джеко посадил на желтую Ачерби.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 2 мин.
45'
Смоллинг перехватил подачу Иммобиле с левого фланга.
42'
Спинаццола поднял мяч над штрафной подачей с левого фланга, но Рейна спокойно сыграл на перехвате.
41'
Карсдроп и Марушич сошлись в правом фланге атаки Ромы, но нападавшая сторона так и не оформила подачу в чужую штрафную.
38'
Рвался Мхитарян к центру чужой штрафной, но его пас пришелся в спину для Верету.
35'
Подача с правого фланга таки сумела довести мяч в центр штрафной, но из этой зоны Мхитарян слету пробил неудачным образом.
34'
Желтая карточка
Накладка со стороны Манчини против Луиса Альберто в центре поля обошлась игроку Ромы ценой желтой.
32'
Высокая подача с левого фланга пришла от Мхитаряна, но мяч так и перелетел всех футболистов.
30'
Пеллегрини исполнил неудачный верховой пас с левого фланга в адрес Джеко.
28'
Старается Рома забрать мяч под свой контроль в данные минуты. Начало матча было провалено "волками".
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ибаньеса обогнал в правом фланге чужой штрафной Лаццари, после чего был сбил, успел подняться, и отдать голевую скидку под удар в дальний угол для Луиса Альберто!
25'
Пеллегрини у чужой штрафной с фолом исполнил попытку остановить рывок Кайседо.
20'
Желтая карточка
Как косой срубил в центре поля ноги Вильяра Раду в неудачном отборе.
22'
Подача со штрафного в глубине правого фланга атаки Ромы пришлась на голову Раду.
18'
Налетел на Иммобиле в центре чужой штрафной Джеко.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Лаццари успешно включился в прессинг в правом фланге чужой штрафной, после чего Ибаньес подарил мяч для Иммобиле.
14'
Рейна успешно разобрался с чехардой отскоков мяча перед его вратарской.
11'
Желтая карточка
Успешно обокрал на чужой половине Сергея Мхитарян, после чего Милинкович-Савич был вынужден укладывать соперника на газон.
10'
Вильяр показал дриблинг в левом фланге чужой штрафной, но прострелил точно в руки Карсдропу.
8'
Опасный момент
Подкрученный удар с левого фланга штрафной от Иммобиле опустил мяч в руки Лопесу!
7'
Пеллегрини потерял мяч во время своего прохода на скорости левым флангом.
5'
Выносом на угловой разрядил обстановку в штрафной Карсдроп.
4'
Неточная подача от Лаццари в штрафную на Кайседо с правого фланга.
2'
Спинаццола агрессивным отбором на чужой половине сбил с ног Кайседо.
1'
Был сбит в центральном круге Вильяр фолом со стороны Лейвы.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Фарелли, Фузато, Жезус, Фасио, Кумбулла, Б. Перес, Кристанте, Диавара, Подгоряну, Педро, К. Перес, Майораль.
Рома: Лопес — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола — Мхитарян, Пеллегрини — Джеко.
Запасные: Алия, Фурланетто, Худт, Армини, Патрик, Пароло, Эскаланте, Чиж, Лулич, Акпа-Акпро, Перейра, Корреа, Мурики.
Лацио: Рейна — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Лиус Альберто, Марушич — Кайседо, Иммобиле.
Стали известны стартовые составы:
Даниэле Орсато (Чио, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 18-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Стадио Олимпико" (Рим, Италия) сыграют римские Лацио и Рома.
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Комментарии(1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
15.01.2021 в 22:22
Оце вам і Лаціо!
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Анонс матча Лацио - "Рома" 15.01.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Лацио (Рим) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 15.01.2021
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Лацио (Рим) и командой "Рома" (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Рома" и Лацио в предыдущем футбольном матче 26.01.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Фонсека, Паулу разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лацио - "Рома" можно посмотреть 15.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Лацио - "Рома", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий матч команды Лацио был сыгран против Парма - 10.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Прошедший поединок команды "Рома" был сыгран против Интер - 10.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Лацио - "Рома" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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