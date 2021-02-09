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Хетафе - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 18 апреля 2021, 22:00 - Колисеум Альфонсо Перес
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Хетафе
Хетафе
2 - 0
Обновить
62'
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Хетафе
25%
Ничья
33%
Реал
42%
П1: 1.26 Х: 5.44 П2: 12.80
П1: 4.50 Х: 3.50 П2: 1.83
П1: 1.26 Х: 5.44 П2: 12.80
П1: 4.84 Х: 2.31 П2: 2.56
П1: 4.80 Х: 3.65 П2: 1.81
Интересные факты
  • Хетафе без побед в последних 5 играх.
  • Хетафе без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 9-5-1
  • Хуан Камило Эрнандес отдал больше всего передач в Хетафе с 4 передачами. Тони Кроос лучший распасовщик Реал Мадрид (8 передач)
  • Год назад, Хетафе была на 5 месте в таблице с 48 очками. Сейчас они на 15 месте с 30 очками.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 14 играх.
  • Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Хетафе иРеал Мадрид, когда Хетафе играет дома, 0- 3. 3 игры закончились с этим результатом
  • Хетафе выигрывает первый тайм в 12% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 47% матчей.
  • Хетафе выигрывает первую половину матча в 12% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 47%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Хетафе's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Хетафе.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Хетафе.
  • Команда Хетафе выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Хетафе (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Хетафе выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Хетафе забивает 0 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.4 гола против команды Хетафе (в среднем).
  • Хетафе забивает 0.81 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Хетафе и Реал Мадрид - 2.4.
  • У команды Хетафе серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Хетафе лидирует 1-0 дома, они побеждают в Хетафе% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Хетафе проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Хетафе% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Хетафе и Реал Мадрид - 1.4.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Реал Мадрид выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • Последняя домашняя победа Хетафе над Реал Мадрид была в 2012
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Хетафе (1-0 дома и 3-0 на выезде)
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Вы знали, что Хетафе забил 5% голов между минутами 16-30? Это худший процент в лиге.
  • За последние 15 встреч когда команда Хетафе играла дома, команда Хетафе выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 9 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 29-15 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Хетафе не забивает в 7 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 32 встреч, команда Хетафе выиграла 5 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-27 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Хетафе забил 27% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Хетафе
1
Побед
17
Игр
14
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
09.02.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Хетафе
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.09.2020 - 13:00 Реал 6 - 0 Завершен Хетафе
Чемпионат Испании 2019/2020
02.07.2020 - 22:45 Реал 1 - 0 Завершен Хетафе
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 17:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Реал
Последние матчи - Хетафе
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 15:00 Хетафе 0 - 1 Завершен Кадис П
Чемпионат Испании 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Осасуна 0 - 0 Завершен Хетафе Н
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 15:00 Хетафе 1 - 1 Завершен Эльче Н
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
06.03.2021 - 15:00 Вальядолид 2 - 1 Завершен Хетафе П
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Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Барселона В
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Испании 2020/2021
03.04.2021 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2020/2021
20.03.2021 - 17:15 Сельта 1 - 3 Завершен Реал В
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Хетафе
25%
Ничья
33%
Реал
42%
П1: 1.26 Х: 5.44 П2: 12.80
П1: 4.50 Х: 3.50 П2: 1.83
П1: 1.26 Х: 5.44 П2: 12.80
П1: 4.84 Х: 2.31 П2: 2.56
П1: 4.80 Х: 3.65 П2: 1.81
Составы команд
13
Давид Сориа
17
Матиас Оливера
24
Дэвид Тимор
21
Джене Даконам
12
Ньём, Аллан
20
Максимович Неманья
18
Мауро Арамбарри
15
Кукурелья, Марк
16
Энес Юнал
11
Аленья, Карлес
7
Мата Хайме
1
Тибо Куртуа
19
Альваро Одриосола
14
Милитан, Эдер
32
Chust, Victor
12
Марсело
10
Лука Модрич
22
Иско
25
Родриго
11
Марко Асенсио
21
Винисиус Жуниор
24
Диаз, Мариано
Стартовый состав
  • 7
    Мата Хайме
  • 15
    Кукурелья, Марк
    Защитник
  • 16
    Энес Юнал
  • 11
    Аленья, Карлес
    Полузащитник
  • 20
    Максимович Неманья
  • 18
    Мауро Арамбарри
    Полузащитник
  • 17
    Матиас Оливера
    Защитник
  • 24
    Дэвид Тимор
  • 21
    Джене Даконам
  • 12
    Ньём, Аллан
    Защитник
  • 13
    Давид Сориа
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 25
    Родриго
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 21
    Винисиус Жуниор
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 32
    Chust, Victor
    Защитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 6
    Чема
    Защитник
  • 4
    Хабьер Эчейта
  • 29
    Iglesias Sanchez, Juan Antonio
    Защитник
  • 22
    Дамиан Суарес
    Защитник
  • 5
    Кубо, Такефуса
    Полузащитник
  • 8
    Портильо Франсиско
  • 40
    Koffi
    Защитник
  • 9
    Родригез, Анхель
    Нападающий
  • 21
    Чакла, Софиан
    Защитник
  • 21
    Янес Рубен
  • 32
    Miranda, Josete
    Нападающий
  • 30
    Arribas, Sergio
    Полузащитник
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 31
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 39
    Рамон Парра, Пабло
    Защитник
Тренеры
  • Хосе Бордалас
  • Зинедин Зидан
Статистика матча
44%
Владение мячом
56%
8
Штрафные
9
9
Фолы
6
11
Удары мимо
8
4
Блокировано ударов
5
4
Угловые
3
2
Удары в створ
2
1
Офсайды
2
1
Сейвы
3
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
58'
Желтая карточка
Ньом руками остановил прорыв Винисиуса. Это горчичник для защитника Хетафе.
58'
Снова провалился Реал на своей половине поля, но у Оливейры из перспективной позиции не получилось акцентированно пробить по воротам Куртуа.
56'
Куртуа легко забрал мяч в руки после удара Тимора со штрафного. Второй удар в створ от Хетафе.
55'
Желтая карточка
Винисиус после обрезки Модрича в подкате сзади откровенно сбил Арамбарри.
51'
Диас в воздушном единоборстве получил травму колена. Время выпускать Бензема?
49'
И еще один неточный удар от Хетафе после подачи углового. Точность у хозяев сегодня хромает на обе ноги.
48'
Алена стрелял с дальней дистанции – мяч рикошетом ушел на угловой.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Конкурентный футбол на Колозеум Альфонсо Перес. Хетафе в первом тайме ни в чем не уступал Реалу, а по количеству по-настоящему голевых моментов хозяева даже превзошли подопечных Зинедина Зидана. Атаке Сливочных заметно не хватает Бензема и Крооса – ждем француза и немца на поле после перерыва.
45+2'
Свисток
Первый тайм завершен. Хетафе и Реал голов не забивали, хотя моментов у нас хватает.
45+1'
Алена левой закручивал мяч в девятку – хавбеку Хетафе откровенно не хватило точности.
45'
Инфо
В первом тайме команды переиграют еще две минуты.
44'
Максимович подставил голову под мощный удар Родриго. Будет угловой для Реала.
39'
Жуниор головой замыкал навес Одриосолы – Сориа в прыжке намертво забрал мяч в руки.
35'
Успокоилась игра. Реал с мячом, Хетафе работает в прессинге.
28'
Опасный момент
Сумасшедший шанс упускает Реал! Диас после навеса Марсело готовился расстреливать пустые ворота, но Тимор чудом вынес мяч на угловой.
24'
Опасный момент
Штанга спасает Реал! Это Мата в прыжке пробивал головой.
22'
Кукурелья решился на дальний удар – очень неточно.
19'
Реал после неспокойного дебюта отодвинул игру от своих ворот.
17'
Одриосола вешал в штрафную Хетафе – оборона хозяев на высоте.
11'
Арамбарри немного не попал в створ ворот Реала после передачи Кукурельи. Проходной двор в обороне у Сливочных.
9'
Опасный момент
Диас вышел один на один с вратарем, обыграл его и отправил мяч в пустые ворота. Проблема в том, что в этом моменте форвард Реала залез в небольшой офсайд.
8'
Опасный момент
Куртуа блестяще действует на последнем рубеже! Бельгиец в прыжке выбил мяч из-под ног Оливейры, а добивание заблокировал Модрич. Мощный старт от Хетафе!
6'
Опасный момент
Мата готовился расстреливать Куртуа, но вратаря Реала в последний момент подстраховал Чуст.
5'
Много борьбы на старте матча, а вот опасными моментами команды еще не радовали.
1'
Свисток
Матч начался! Сможет ли Реал снова вплотную приблизиться к Атлетико или же Хетафе впервые с апреля 2019-го отберет очки у Галактикос?
Самое время ознакомиться со стартовыми составами:
Хетафе: Сориа – Ньом, Даконам, Тимор, Оливейра Мирамонтес – Арамбарри, Максимович, Алена, Унал, Кукурелья – Мата.
Реал: Куртуа – Марсело, Чуст, Милитао, Одриосола – Иско, Модрич, Винисиус, Асенсио, Родриго – Мариано.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 33-го тура испанской Примеры между Хетафе и Реалом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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Комментарии(2)
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Лекарь (село Дарница)
18.04.2021 в 22:29
Ух тыж, бл*! Хетафе уже ведет 2:0! Дорогая редакция, вы серьезно?
Ответить
+1
0
anselmi (київ)
18.04.2021 в 23:04
Брехливий сайт, останнім часом все частіше робить подібні фокуси
Ответить
0
0


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Анонс матча Хетафе - Реал 18.04.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Хетафе (Хетафе) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведения матча: 18.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Хетафе (Хетафе) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Хетафе осталась с поражением. Столкновение Реал и Хетафе в предыдущем футбольном матче 09.02.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосе Бордалас и Зинедин Зидан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Хетафе - Реал можно посмотреть 18.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Хетафе - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Хетафе (Хетафе)
Год основания Хетафе (Хетафе): 1983
Страна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

Предыдущий матч команды Хетафе был сыгран против Кадис - 10.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Кадис.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Ливерпуль" - 14.04.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Хетафе - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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