Хетафе - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча Хетафе - Реал 18.04.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Хетафе (Хетафе) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведения матча: 18.04.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Хетафе (Хетафе) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Хетафе осталась с поражением. Столкновение Реал и Хетафе в предыдущем футбольном матче 09.02.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосе Бордалас и Зинедин Зидан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Хетафе (Хетафе)

Год основания Хетафе (Хетафе): 1983

Страна: Испания

Тренер: Хосе Бордалас



Предыдущий матч команды Хетафе был сыгран против Кадис - 10.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Кадис.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Ливерпуль" - 14.04.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился ничьей.

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