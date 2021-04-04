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Стандард - Гент онлайн трансляция матча

Чемпионат Бельгии - 08 мая 2021, 19:30 - Морис Дюфран
Главный судья: Boterberg, Jan
Рейтинг матча:
Стандард
Льеж
1 - 1
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69'
Гент
Гент
Ход матча
8' Роман Безус 45' Вадис Оджиджа-Офоэ
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Стандард
30%
Ничья
30%
Гент
40%
П1: 5.16 Х: 2.06 П2: 2.84
П1: 3.40 Х: 3.75 П2: 2.05
П1: 5.16 Х: 2.06 П2: 2.84
П1: 5.64 Х: 2.00 П2: 2.82
П1: 3.30 Х: 3.75 П2: 2.08
Интересные факты
  • Селим Амаллах лучший бомбардир Стандард Льеж с 9 голами. Роман Яремчук забил 18 раз за КАА Гент
  • Наиболее популярный счет между Стандард Льеж и КАА Гент 1-2. 9 игры закончились с этим результатом.
  • Стандард Льеж выигрывает первый тайм в 24% матчей, КАА Гент выигрывает в 33% матчей.
  • Стандард Льеж выигрывает первую половину матча в 24% случаев, КАА Гент выигрывает в 33%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "First Division A".
  • КАА Гент's performance of the last 5 matches is better than Стандард Льеж's.
  • Стандард Льеж's performance of the last 5 matches is better than КАА Гент's.
  • Недавнее выступление команды Стандард Льеж в "First Division A" лучше, чем у команды КАА Гент.
  • Команда КАА Гент проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Стандард Льеж (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Стандард Льеж выиграла 1, команда КАА Гент выиграла 4, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Стандард Льеж.
  • В их последнюю встречу команда Стандард Льеж победила в 1 гол(а).
  • Стандард Льеж забивает 1.2 гола за матч против команды КАА Гент, а КАА Гент забивает 2 гола против команды Стандард Льеж (в среднем).
  • Стандард Льеж забивает 1.66 гола, играя дома, а КАА Гент забивает 1.37 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Стандард Льеж и КАА Гент - 3.2.
  • Когда Стандард Льеж лидирует 1-0 дома, они побеждают в Стандард Льеж% своих матчей.
  • Когда КАА Гент лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Когда Стандард Льеж проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Стандард Льеж% своих матчей.
  • Когда КАА Гент проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Стандард Льеж и КАА Гент - 1.2.
  • КАА Гент забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Стандард Льеж забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • За последние 35 встреч когда команда Стандард Льеж играла дома, команда Стандард Льеж выиграла 16 раз, 7 сыграла в ничью и 12 победы команды КАА Гент. Разница голов 55-42 в пользу команды Стандард Льеж.
  • Во время последних 70 встреч, команда Стандард Льеж выиграла 26 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда КАА Гент выиграла 33 раз. Разница забитых и пропущенных голов 103-103 в пользу команды Стандард Льеж
Личные встречи
Стандард
2
Побед
9
Игр
7
Побед
Гент
Чемпионат Бельгии 2020/2021
04.04.2021 - 19:15 Стандард 2 - 1 Завершен Гент
Чемпионат Бельгии 2020/2021
13.12.2020 - 19:15 Гент 2 - 1 Завершен Стандард
Чемпионат Бельгии 2019/2020
26.12.2019 - 21:15 Стандард 0 - 1 Завершен Гент
Чемпионат Бельгии 2015/2016
24.01.2016 - 19:00 Стандард 0 - 3 Завершен Гент
Последние матчи - Стандард
Чемпионат Бельгии 2022
01.05.2021 - 21:45 Остенде 6 - 2 Завершен Стандард П
Кубок Бельгии 2020/2021
25.04.2021 - 21:45 Стандард 1 - 2 Завершен Генк П
Чемпионат Бельгии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Стандард 3 - 0 Завершен ФКО Бирсхост В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
09.04.2021 - 21:45 Эйпен 0 - 4 Завершен Стандард В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
04.04.2021 - 19:15 Стандард 2 - 1 Завершен Гент В
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Последние матчи - Гент
Чемпионат Бельгии 2022
02.05.2021 - 17:00 Гент 2 - 2 Завершен Мехелен Н
Чемпионат Бельгии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Зюлте-Варегем 2 - 7 Завершен Гент В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
10.04.2021 - 21:45 Гент 4 - 0 Завершен Шарлеруа В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
04.04.2021 - 19:15 Стандард 2 - 1 Завершен Гент П
Чемпионат Бельгии 2020/2021
21.03.2021 - 21:45 Гент 1 - 0 Завершен Серкль Брюгге В
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Новости команд
Главные события
45'
Вадис Оджиджа-Офоэ
8'
Роман Безус ГООЛ!
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Стандард
30%
Ничья
30%
Гент
40%
П1: 5.16 Х: 2.06 П2: 2.84
П1: 3.40 Х: 3.75 П2: 2.05
П1: 5.16 Х: 2.06 П2: 2.84
П1: 5.64 Х: 2.00 П2: 2.82
П1: 3.30 Х: 3.75 П2: 2.08
Составы команд
Стартовый состав
  • 19
    Selim Amallah
    Полузащитник
  • 26
    Николас Раскин
  • 34
    Лаифис, Константинос
    Защитник
  • 27
    Янс, Лаурент
    Защитник
  • 24
    Гаворы, Николас
    Защитник
  • 42
    Delferriere, Allan Michael
    Защитник
  • 14
    Klauss Joao
  • 38
    Calut, Alexandro
    Защитник
  • 32
    Balikwisha Michel Ange
  • 16
    Бодар, Арно
    Вратарь
  • 13
    кимирот, Гойко
    Полузащитник
  • 9
    Роман Безус
    Полузащитник
    8
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 34
    Tissoudali, Tarik
    Нападающий
  • 6
    Элиша Овусу
    Полузащитник
  • 8
    Вадис Оджиджа-Офоэ
    Полузащитник
    45
  • 5
    Нгадеу, Михаэль
    Защитник
  • 15
    Милад Мохаммади
    Защитник
  • 21
    Hanche-Olsen, Andreas
    Защитник
  • 31
    Годеау, Бруно
    Защитник
  • 14
    Castro-Montes, Alessio
    Защитник
  • 1
    Синан Болат
    Вратарь
Запасные игроки
  • 3
    Зиньо Ванхёсден
    Защитник
  • 23
    Tapsoba, Abdoul
    Нападающий
  • 21
    Коллинс Фаи
    Защитник
  • 15
    Эден Шамир
    Полузащитник
  • 33
    Pavlovic, Damjan
    Полузащитник
  • 1
    Жан-Франсуа Жийе
    Вратарь
  • 28
    Самюэль Бастьен
  • 43
    Ngoy, Nathan
    Защитник
  • 33
    Дави Роэф
    Вратарь
  • 22
    Маррех, Сулейман
    Полузащитник
  • 23
    Malede, Yonas
    Полузащитник
  • 24
    Свен Кумс
    Полузащитник
  • 30
    Никлас Дорш
    Полузащитник
  • 29
    Депойтр, Лорен
    Нападающий
  • 20
    Осман Букари
  • 36
    Дино Арсланагич
  • 12
    Van Daele, Cederick
    Защитник
Тренеры
  • Мбайе Лейе
  • Хейн ван Хаещебрук
Статистика матча
56%
Владение мячом
44%
5
Удары мимо
6
3
Удары в створ
2
3
Угловые
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
65'
Замена
Двойная замена у Гента, причем одним из тех, кто покинул поле, есть Роман Безус. Подустал украинец.
63'
Опасный момент
А вот и момент у Яремчука. Роман подуглов вывалился на вратаря, но переиграть в ближнем бою кипера не сумел, пробив на силу!
61'
Замена
Замена у Стандарда - Тапсоба вышел вместо Калу.
61'
Гоооол!!!
Гооол!!! И все-таки Амалла забивает, причем красавца! Боковыми ножницами, парашютом перекидывает вратаря после скидки партнера! Гол-красавец! 1:1 в матче у нас!
59'
Опасный момент
Амалла с этого штрафного неплохо пробивал, но чуть неточно! Но удар очень неплох у парня!
58'
Опасный штрафной для Стандарда, метров 26-28 до ворот.
57'
Опасный момент
Безус запрессинговал голкипера, тот не очень удачно вынес мяч, но Тиссодали поспешил и не смог метров с 20-ти попасть в почти пустую раму!
55'
И снова борьба в центре поля, разбавленная мелкими фолами.
53'
Офсайд
Ох, Яремчук с Тиссадали разыграли нехитрую комбинацию в стеночку на среднем расстоянии, последним на ударе был Роман, но судья зажег флажок про офсайд.
50'
Стандард пытается нащупать бреши в обороне гостей, старается поддавливать, но гости пока что обороняются достаточно уверенно.
48'
Много мелких фолов в центре поля, судья часто свистит нарушения.
47'
Уголовой
Гент заработал угловой, но навес до Безуса не дошел, защитники первые на мяче.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Ждем второй тайм.
А вот у Стандарта при всем желании в атаке пока что ничего не получает. В целом, гости ведут игру.
Гент забил быстрый гол, причем отличился украинец Роман Безус и старался играть по счету.
45+2'
Свисток
Ну вот и все, свисток на перерыв. 1:0 в пользу Гента после первых 45 минут матча.
45'
Минуту добавил рефери к первому тайму.
44'
Уголовой
Стандард пару минут контролировал мяч, заработал угловой, но никаких дивидендов из этих действий так и не вынес.
41'
Амалла избавился от опеки и сильно пробил метров с 25-ти. Болат на месте, уверенно забирает мяч кипер Гента.
40'
Интересно, что на трибуне также растянут баннер "anti play-off". Как видим, нынешний формат розыгрыша бельгийского чемпионата нравится не всем.
37'
На Безусе фолят, неприятный удар сзади по ноге получил украинец, хотя продолжил игру.
35'
Устные внушения судьи для Гавори за фол в центре поля. Гавори – это вингер Стандарда.
33'
Форвард Стандарда Клаусс пробил головой после флангового навеса. Несильно, да и прямо в руки вратарю.
32'
Инфо
Владение мячом – 43:57 в пользу Гента.
29'
Опасный момент
А вот и Стандард организовал неплохую атаку, но немного завозились хозяева в чужой штрафной и защитники Гента накрыли удар. За неимением лучшего – первый опасный момент от Стандарда!
27'
Инфо
Общее количество ударов - 0:5.
26'
Инфо
Стандард больше атакует правым флангом, в то время как Гент – левым. Такие вот тактические нюансы матча.
25'
Ох, Безус в шикарном подкате постелился на своей половине поля, жаль, что контратака после такого действия Романа у Гента не вышла.
22'
Матчи чемпионата Бельгии проходят без зрителей. На трибуне стадиона растянут огромный баннер «Футбола без фанатов не существует».
20'
Стандард в последние минут 5 взял мяч под свой контроль и пытается найти подход к владениям Болата (это голкипер Гента, если что).
19'
Борьба в центре поля. Много борьбы. Выглядит это все не так интересно, как хотелось бы.
16'
В целом, темп игры не очень высокий. Генту особо это и не нужно на данный момент, ну а Стандард пока что тоже не бежит.
13'
Опасный момент
Безус запрессинговал защитника, откатил мяч партнеру, удар которого пришелся мимо! Роман очень активен пока что.
11'
Уголовой
Пытается что-то в ответ организовать и Стандард. Вот угловой заработали хозяева, но разыграли его неудачно.
8'
Редакторы трансляции намекают нам, что в эпизоде был офсайд, однако судья взятие ворот засчитал!
8'
Гоооол!!!
Гооол!!! Безус отклеился от защитников и пробил после заброса Кастромонтеса! 1:0, быстро Гент выходит вперед!
6'
Неплохой проход флангом от Гента –но удар выше ворот.
4'
Гент на первых минутах больше нацелен на атаку. Вот попробовали буйволы пару забросов в штрафную организовать, правда без особой остроты.
2'
Безус и Яремчук показывают чудеса взаимодействие тремя пасами между собой. Правда, все это в центре поля.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Отметим, что в стартовом составе Гента выйдут украинцы Роман Яремчук и Роман Безус. Игоря Пластуна нет в заявке.
И только одна команда, занявшая первое место в группе, получит право играть в еврокубках.
Положение в группе: Остенде - 30 очков, Гент – 26, Стандард – 25, Межелен – 25.
Всего в данной группе 4 команды. Кроме Гента и Стандарда также Остенде и Мехелен.
Регулярный чемпионат Бельгии завершен, и это поединок из подгруппы за право участия в Лиге конференций.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка чемпионата Бельгии, в котором Гент на выезде сыграет со Стандардом.
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Анонс матча Стандард - Гент 08.05.2021, Чемпионат Бельгии

Поединок между командой Стандард (Льеж) и командой Гент (Гент) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Бельгии 2022, матч начнется на стадионе Морис Дюфран.

Дата проведения матча: 08.05.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Стандард (Льеж) и командой Гент (Гент):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Стандард, тогда как команда Гент осталась с поражением. Столкновение Стандард и Гент в предыдущем футбольном матче 04.04.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Мбайе Лейе и Хейн ван Хаещебрук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Стандард - Гент можно посмотреть 08.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Бельгии. Текстовую трансляцию матча Стандард - Гент, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Стандард (Льеж)
Год основания Стандард (Льеж): 1900
Страна: Бельгия
Тренер: Александар Янкович

Прошедший матч команды Стандард был сыгран против Остенде - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2022 и закончился победой команды Остенде.

Команда гостей

Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук

Предыдущий матч команды Гент был сыгран против Мехелен - 02.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Стандард - Гент онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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