Стандард - Гент онлайн трансляция матча

Анонс матча Стандард - Гент 08.05.2021, Чемпионат Бельгии

Поединок между командой Стандард (Льеж) и командой Гент (Гент) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Бельгии 2022, матч начнется на стадионе Морис Дюфран.

Дата проведения матча: 08.05.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Стандард (Льеж) и командой Гент (Гент):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Стандард, тогда как команда Гент осталась с поражением. Столкновение Стандард и Гент в предыдущем футбольном матче 04.04.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Мбайе Лейе и Хейн ван Хаещебрук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Стандард (Льеж)

Год основания Стандард (Льеж): 1900

Страна: Бельгия

Тренер: Александар Янкович



Прошедший матч команды Стандард был сыгран против Остенде - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2022 и закончился победой команды Остенде.

Команда гостей

Название: Гент (Гент)

Год основания Гент (Гент): 1864

Страна: Бельгия

Тренер: Хейн Ванхазебрук



Предыдущий матч команды Гент был сыгран против Мехелен - 02.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2022 и закончился ничьей.

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