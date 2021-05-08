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Боруссия - Бавария онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 13 августа 2021, 21:30 - Боруссия Парк
Главный судья: Фриц, Марко
Рейтинг матча:
Боруссия
Мёнхенгладбах
1 - 0
Обновить
28'
Бавария
Мюнхен
Ход матча
10' Алассан Плеа
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
27%
Ничья
27%
Бавария
45%
П1: 3.92 Х: 4.46 П2: 1.81
П1: 3.75 Х: 3.00 П2: 1.95
П1: 3.92 Х: 4.46 П2: 1.81
П1: 2.39 Х: 3.84 П2: 2.84
П1: 4.40 Х: 3.20 П2: 1.97
Интересные факты
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • The most common result of matches between Borussia Monchengladbach and Bayern Munich is 0-0. 7 matches have ended with this result.
  • Borussia Monchengladbach scores 1.6 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 2.2 goals against Borussia Monchengladbach (on average).
  • Borussia Monchengladbach's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
  • When Borussia Monchengladbach leads 1-0 at home, they win in 58% of their matches.
  • On their last meeting Borussia Monchengladbach won by 2 goals.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Borussia Monchengladbach and Bayern Munich is 2.
  • Bayern Munich haven't won in their last 4 games.
  • Borussia Monchengladbach wins 40% of halftimes, Bayern Munich wins 54%.
  • Bayern Munich has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • The winner of their last meeting was Borussia Monchengladbach.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • Borussia Monchengladbach wins 1st half in 40% of their matches, Bayern Munich in 54% of their matches.
  • Average number of goals in meetings between Borussia Monchengladbach and Bayern Munich is 3.8.
  • Borussia Monchengladbach have a winning streak of 4 matches.
  • In the last 5 meetings Borussia Monchengladbach won 3, Bayern Munich won 2, 0 draws.
  • When Borussia Monchengladbach is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • Borussia Monchengladbach scores 1.81 goals when playing at home and Bayern Munich scores 2.43 goals when playing away (on average).
  • In Bundesliga, Bayern Munich has better performance than Borussia Monchengladbach.
  • Borussia Monchengladbach have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Bayern Munich have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • During the last 29 meetings with Borussia Monchengladbach playing at home, Borussia Monchengladbach have won 10 times, there have been 12 draws while Bayern Munich have won 7 times. The goal difference is 44-43 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 60 meetings, Borussia Monchengladbach have won 15 times, there have been 20 draws while Bayern Munich have won 25 times. The goal difference is 105-74 in favour of Bayern Munich.
  • Last season's matches: 3-2 (Borussia Monchengladbach at home) and 6-0 (Bayern Munich at home).
Личные встречи
Боруссия
7
Побед
19
Игр
9
Побед
Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Бавария 6 - 0 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
08.01.2021 - 21:30 Боруссия 3 - 2 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2021
13.06.2020 - 19:30 Бавария 2 - 1 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
07.12.2019 - 16:30 Боруссия 2 - 1 Завершен Бавария
Последние матчи - Боруссия
Кубок Германии 2021/2022
09.08.2021 - 21:45 Кайзерслаутерн 0 - 1 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Вердер 2 - 4 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
15.05.2021 - 16:30 Боруссия 1 - 2 Завершен Штутгарт П
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Бавария 6 - 0 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2020/2021
25.04.2021 - 19:00 Боруссия 5 - 0 Завершен Арминия В
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Бавария 5 - 2 Завершен Аугсбург В
Чемпионат Германии 2020/2021
15.05.2021 - 16:30 Фрайбург 2 - 2 Завершен Бавария Н
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Бавария 6 - 0 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
24.04.2021 - 16:30 Майнц 2 - 1 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2020/2021
20.04.2021 - 21:30 Бавария 2 - 0 Завершен Байер В
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Главные события
ГООЛ! Алассан Плеа
10'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
27%
Ничья
27%
Бавария
45%
П1: 3.92 Х: 4.46 П2: 1.81
П1: 3.75 Х: 3.00 П2: 1.95
П1: 3.92 Х: 4.46 П2: 1.81
П1: 2.39 Х: 3.84 П2: 2.84
П1: 4.40 Х: 3.20 П2: 1.97
Составы команд
1
Ян Соммер
29
Скалли, Джо
30
Нико Эльведи
28
Маттиас Гинтер
21
Лайнер, Стефан
32
Флориан Нойхаус
6
Кристоф Крамер
11
Ханнес Вольф
13
Ларс Штиндль
7
Херманн, Патрик
14
Алассан Плеа
1
Мануэль Нойер
44
Stanisic, Josip
4
Упамекано, Дайот
15
Никлас Зюле
19
Дэвис, Альфонсо
6
Киммих, Йосуа
18
Леон Горецка
19
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
10
Гнабри, Серже
9
Роберт Левандовски
Стартовый состав
  • 14
    Алассан Плеа
    Нападающий
    10
  • 11
    Ханнес Вольф
    Полузащитник
  • 13
    Ларс Штиндль
    Полузащитник
  • 7
    Херманн, Патрик
    Нападающий
  • 32
    Флориан Нойхаус
  • 6
    Кристоф Крамер
    Полузащитник
  • 29
    Скалли, Джо
    Защитник
  • 30
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 21
    Лайнер, Стефан
    Защитник
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 10
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 18
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 44
    Stanisic, Josip
    Защитник
  • 4
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Сиппел, Тобиас
    Вратарь
  • 15
    Джордан Байер, Луи
    Защитник
  • 20
    Netz, Luca
    Защитник
  • 24
    Тони Янчке
    Полузащитник
  • 22
    Ласло Бенеш
    Полузащитник
  • 23
    Йонас Хофманн
    Полузащитник
  • 34
    Noss, Conor
    Полузащитник
  • 26
    Маркус Тюрам
  • 37
    Беннеттс, Кинан
  • 3
    Ричардс Омар
  • 28
    Ричардс, Крис
    Защитник
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 17
    Кьюсен, Микаэль
    Полузащитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 20
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 13
    Эрик-Максим Шупо-Мотинг
    Нападающий
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 23
    Куасси, Ньянзу Тангуй
    Защитник
Тренеры
  • Адольф Хуттер
  • Юлиан Нагельсманн
Статистика матча
37%
Владение мячом
63%
2
Удары мимо
5
Штрафные
1
1
Фолы
2
Офсайды
3
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
24'
Подача с левого фланга от Вольфа пошла в руки Нойеру.
23'
Эльведи в центре штрафной зацепил мяч при подаче стандарта с правого фланга, но пробил в сторону от правой штанги.
22'
Херрманн был сбит усилиями Дэвиса во время смещения с правого фланга.
20'
Офсайд
Горецка дал диагональ на правый фланг для Гнабри, но партнер залез в офсайд.
18'
Невнятный пас Киммиха на правый фланг атаки в адрес Мюллера.
16'
Мюллер подал с правого фланга прямиком на соперника.
14'
Опасный момент
Левандовски поймал слету мяч на ногу в центре штрафной, пробив в центр ворот, где и стоял Зоммер.
14'
Зоммер забрал в руки неудачный дальний удар от Сане.
12'
Гнабри на левом фланге штрафной полез в дриблинг, но мяч таки потерял.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дэвиса обокрали у центральной линии, после чего атака быстро развернулась в центр на Штиндля, тот в падении продлил на Плеа, а Алассан пробил мимо Нойера!
8'
Офсайд
Мюллер передачей на левый фланг штрафной вывел на свидание Гнабри, но пасова в явный офсайд для партнера.
7'
Скалли получил по ногам на левом фланге обороны от Гнабри.
5'
Опасный момент
Натуральный сейв от Станишича, который таки сумел догнать Штиндля внутри своей штрафной, уже намеревавшегося завершать передачу с правого фланга от Херрманна!
3'
Опасный момент
Херрманн принял мяч в полукруге у чужой штрафной, после чего пробил в сторону от левой штанги!
2'
Гости пытаются поставить игру на чужой половине.
1'
Агрессивный прессинг от хозяев уже со старта.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ульрайх, О. Ричардс, Коман, Чупо-Мотинг, К. Ричардс, Кюизанс, Сарр, Ньянзу, Мусиала.
Бавария: Нойер — Станишич, Зюле, Упамекано, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски.
Запасные: Зиппель, Тюрам, Бейер, Нетц, Бенеш, Хофманн, Янчке, Носс, Беннеттс.
Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Скалли — Нойхаус, Крамер — Херрманн, Штиндль, Вольф — Плеа.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Марко Фриц (Корб, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура немецкой Бундеслиги. На поле стадиона "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах, Германия) сыграют менхенгладбахская Боруссия М и мюнхенская Бавария.
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Анонс матча Боруссия - "Бавария" 13.08.2021, Чемпионат Германии

Матч между командой Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч состоится на стадионе Боруссия Парк.

Дата проведения матча: 13.08.2021
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда Боруссия осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и Боруссия в предыдущем футбольном матче 08.05.2021 закончилось с таким счетом: 6:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Адольф Хуттер и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Боруссия - "Бавария" можно посмотреть 13.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Боруссия - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ади Хюттер

Предыдущий поединок команды Боруссия был сыгран против Кайзерслаутерн - 09.08.2021, в рамках чемпионата Кубок Германии 2021/2022 и закончился победой команды Боруссия.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Прошедший поединок команды "Бавария" был сыгран против Аугсбург - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".

Следите за результатами матча Боруссия - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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