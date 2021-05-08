Боруссия - Бавария онлайн трансляция матча

Анонс матча Боруссия - "Бавария" 13.08.2021, Чемпионат Германии

Матч между командой Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч состоится на стадионе Боруссия Парк.

Дата проведения матча: 13.08.2021

Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда Боруссия осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и Боруссия в предыдущем футбольном матче 08.05.2021 закончилось с таким счетом: 6:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Адольф Хуттер и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)

Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900

Страна: Германия

Тренер: Ади Хюттер



Предыдущий поединок команды Боруссия был сыгран против Кайзерслаутерн - 09.08.2021, в рамках чемпионата Кубок Германии 2021/2022 и закончился победой команды Боруссия.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)

Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900

Страна: Германия

Тренер: Юлиан Нагельсманн



Прошедший поединок команды "Бавария" был сыгран против Аугсбург - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".

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