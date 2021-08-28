  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ливерпуль - Челси Смотреть онлайн
В тренде

Ливерпуль - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 28 августа 2021, 19:30 - Энфилд
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
1 - 1
Обновить
66'
Челси
Лондон
Ход матча
22' Хавертц, Кай 42' Роберто Фирмино Вышел: Диого Жота 45' Джеймс Моррисон 45' Антонио Рюдигер 45' Мохамед Салах 45' Менди, Эдуардо
46' Хавертц, Кай Вышел: Тьяго Силва 46' Канте, Н`Голо Вышел: Матео Ковачич
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
23%
Челси
38%
П1: 1.72 Х: 2.68 П2: 13.20
П1: 1.80 Х: 2.40 П2: 3.10
П1: 1.72 Х: 2.68 П2: 13.20
П1: 1.74 Х: 2.68 П2: 12.10
П1: 2.85 Х: 2.50 П2: 3.15
Интересные факты
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 4 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Ливерпуль забивает 1.65 гола, играя дома, а Челси забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иЧелси, когда Ливерпуль играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 36% матчей, Челси выигрывает в 53% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Челси - 1.6.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • Челси не проигрывает в последних 7 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Челси выиграла 2, 0 ничьи.
  • Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Ливерпуль забивает 1.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.4 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Команда Челси выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Челси - 3.2.
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Челси 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Челси выигрывает в 53%.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Во время последних 78 встреч, команда Ливерпуль выиграла 27 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 93-91 в пользу команды Челси
  • Игры прошлого года: 0-1 (Ливерпуль дома) и 0-2 (Челси дома).
  • За последние 35 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 16 раз, 10 сыграла в ничью и 9 победы команды Челси. Разница голов 54-39 в пользу команды Ливерпуль.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
8
Побед
26
Игр
8
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
04.03.2021 - 22:15 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
20.09.2020 - 18:30 Челси 0 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
22.07.2020 - 22:15 Ливерпуль 5 - 3 Завершен Челси
Кубок Англии 2021
03.03.2020 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
21.08.2021 - 14:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 22:15 Бернли 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
16.05.2021 - 18:30 Вест Бромвич Альбион 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Показать больше
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
22.08.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Челси 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Суперкубок УЕФА 2021/2022
11.08.2021 - 22:00 Челси 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Лига Чемпионов 2020/2021
29.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Челси П
Показать больше
Главные события
46'
Хавертц, Кай
Вышел: Тьяго Силва
46'
Канте, Н`Голо
Вышел: Матео Ковачич
45'
Джеймс Моррисон
45'
Антонио Рюдигер
ГООЛ! Мохамед Салах
45'
45'
Менди, Эдуардо
Роберто Фирмино
Вышел: Диого Жота
42'
22'
Хавертц, Кай ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
23%
Челси
38%
П1: 1.72 Х: 2.68 П2: 13.20
П1: 1.80 Х: 2.40 П2: 3.10
П1: 1.72 Х: 2.68 П2: 13.20
П1: 1.74 Х: 2.68 П2: 12.10
П1: 2.85 Х: 2.50 П2: 3.15
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
4
Вирджил ван Дейк
32
Жоэль Матип
66
Александер-Арнолд, Трент
3
Фабиньо
14
Джордан Хендерсон
67
Эллиотт, Харви
10
Садио Мане
9
Роберто Фирмино
11
Мохамед Салах
16
Менди, Эдуардо
28
Сесар Аспиликуэта
4
Андреас Кристенсен
2
Антонио Рюдигер
24
Джеймс Моррисон
5
Жоржиньо
7
Канте, Н`Голо
3
Маркос Алонсо
19
Маунт, Мейсон
29
Хавертц, Кай
9
Ромелу Лукаку
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
    42
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
    45
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 67
    Эллиотт, Харви
    Нападающий
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    46 22
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
    45
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 7
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
    46
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 4
    Андреас Кристенсен
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
    45
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
    45
Запасные игроки
  • 20
    Диого Жота
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 5
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 14
    Тревох Чалобах
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 22
    Хаким Зийех
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Томас Тухель
Статистика матча
6
Штрафные
9
9
Фолы
4
6
Удары мимо
1
5
Угловые
2
73%
Владение мячом
27%
Офсайды
2
2
Удары в створ
2
2
Блокировано ударов
1
1
Сейвы
1
КК
1
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
60'
И еще один сэйв от Менди – и снова Ливерпуль пытался забить с дальней дистанции.
60'
Менди снова в игре – вратарь Челси отбил дальний удар Фабиньо.
58'
Хендерсон чуть не поразил дальнюю девятку после отличного обводящего удара!
53'
Менди выручил Челси после дальнего удара Ван Дейка.
51'
Салах красиво вырезал на Жоту, но португалец головой пробил выше ворот.
46'
Замена
Тухель на второй тайм вместо Хаверца выпустил центрального защитника Тиаго Силву.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Для Челси все было идеально, пока не наступила вторая компенсированная минута с пенальти и красной для Джеймса. В один миг сценарий матча развернулся в противоположную сторону – теперь после перерыва Ливерпуль выйдет реализовывать преимущество в лишнего игрока.
45+6'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+6'
Желтая карточка
Менди и Рюдигер заработали по желтой за неспортивное поведение.
45+5'
Гоооол!!!
Салах с пенальти четко развел Менди и мяч по разных углах.
45+2'
Красная карточка
Пенальти в ворота Челси! И красная для Джеймса за игру рукой. Это произошло как раз в том моменте, когда хавбек Аристократов пытался спасти свою команду на линии ворот.
45+2'
Опасный момент
Как сейчас Ливерпуль не сравнял счет??? Сначала Матип попал в перекладину, а затем Джеймс вытащил мяч из пустых ворот.
45'
Инфо
Рефери добавил к первому тайму три минуты.
43'
Замена
Клопп уже в первом тайме решил убрать Фирмино – вместо бразильца вышел Жота.
37'
Эллиот оказался абсолютно один в штрафной Челси, но не смог подстроиться под мяч и нерабочей правой ногой пробил на трибуны.
37'
Эллиот оказался абсолютно один в штрафной Челси, но не смог подстроиться под мяч и нерабочей правой ногой пробил на трибуны.
36'
Опасный момент
Маунт в контратаке разобрался с Александр-Арнольдом, но левой не попал в дальний угол ворот Алиссона!
35'
Ван Дейк заблокировал потенциально голевой удар Лукаку метров с 10-ти.
33'
Защита Челси безупречно отработала после череды навесов от Ливерпуля.
30'
Жоржиньо получил травму. Пока не понятно, сможет ли итальянец продолжить игру.
Инфо
Кай Хаверц забил 10-й гол в футболке Челси и 5-й в рамках АПЛ.
22'
Гоооол!!!
Челси открывает счет с первого момента! Это Хаверц головой по эффектной дуге отправил мяч за спину Алиссону.
20'
Алиссон вышел из ворот и опередил Хаверца после очередной длинной передачи от Челси.
Инфо
4-0 по ударам в пользу Ливерпуля к 17-й минуте матча.
10'
Хендерсон на дальней штанге получил шанс расстрелять ворота Менди, но лишь неловко ковырнул мяч куда-то в район углового флажка!
4'
Эллиот после передачи Салаха плотно пробил низом с дальней дистанции – мяч немного разминулся с дальним углом.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Эллиот, Хендерсон, Фабиньо – Салах, Фирмино, Мане.
Челси: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Алонсо, Канте, Жоржиньо, Джеймс – Хаверц, Маунт – Лукаку.
Инфо
В прошлом сезоне команды в чемпионате Англии обменялись выездными победами – Ливерпуль выиграл в Лондоне с дублем Садио Мане (2:0), а на Энфилде победу Челси принес точный удар Мэйсона Маунта.
Добрый вечер! UA-Футбол предлагает вместе с нами последить за интригующим противостоянием между Ливерпулем и Челси с 3-м туре АПЛ. Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:45 - Сегодня Волынь Волынь 0 Металлист Металлист 3 Завершен 18:30 - Сегодня Динамо Динамо 2 Минск Минск 0 Завершен 18:00 - Сегодня Ницца Ницца 4 Бордо Бордо 0 Завершен 18:00 - Сегодня Сельта Сельта 0 Атлетик Атлетик 1 Завершен 17:45 - Сегодня Нива Нива 1 Агробизнес Агробизнес 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Ливерпуль" - Челси 28.08.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 28.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Челси в предыдущем футбольном матче 04.03.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Челси можно посмотреть 28.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Бернли" - 21.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Арсенал - 22.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен