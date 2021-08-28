Ливерпуль - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ливерпуль" - Челси 28.08.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 28.08.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Челси в предыдущем футбольном матче 04.03.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Челси можно посмотреть 28.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Бернли" - 21.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Арсенал - 22.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.