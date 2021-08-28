Ливерпуль - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.08.2021

Чемпионат Англии, третий тур

28 августа 2021. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 19:30 “Челси”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Челси” и “Ливерпуль” после двух туров имеют одинаковые показатели: две победы, пять забитых голов, ноль пропущенных. “Челси” опережает “Ливерпуль” в турнирной таблице только по алфавитному показателю. Кому-то придется оступиться в субботнем матче. А возможно обе команды будут довольны и ничьей.

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Ливерпуль

“Ливерпулю” прочат место в первой четверке по итогам сезона. И если “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити” и “Челси” немало времени уделяют работе на трансферном рынке, Клопп довольствуется тем, что есть. Помимо Конате, который был куплен еще в самом начале лета, у “Ливерпуля” нет новых приобретений. Однако в какой-то степени трансферами для “красных” стали возвращения после травм Ван Дейка, Матипа и Гомеса, а также завершение адаптации греческого фулбека Цимикаса, который готов подменять слева неутомимого Эндрю Робертсона.

Именно Цимикас выполнил результативный навес на Жоту в победном матче “Ливерпуля” с “Бернли”. Второй ассист на счету Александер-Арнольда, который в новом сезоне все чаще занимает центральную позицию. Клопп – тренер со своими идеями и принципами, но он всегда открыт к новым веяниям. Тренер “Ливерпуля” не мог не заметить, как в прошлом сезоне Гвардиола использовал Канселу и решил применить инновацию на правом фланге. Пока все работает.

К матчу с “Челси” готовы все игроки “Ливерпуля”, за исключением Милнера. В старт готовы вернуться Робертсон и Фабиньо, не игравшие против “Бернли”, Жота остается впереди Фирмино.

Челси

Томас Тухель признает, что в матч с “Ливерпулем” будет непростой. Во многом из-за возвращения Ван Дейка. Когда команды встречались в последний раз в марте, в центре защиты “красных” действовали Кабак и Фабиньо, и Тимо Вернер регулярно находил пространство в чужой трети соперника. В этот раз все будет иначе.

Но не только из-за смены центра обороны “Ливерпуля”. Изменилось и нападение “Челси”. На прошлых выходных Тимо Вернер со скамейки запасных с грустным видом наблюдал за тем как Лукаку, как с детьми, игрался с защитниками “Арсенала”. Трансфер бельгийского форварда – последний пазл, которого не доставало команде Томаса Тухеля, чтобы назвать ее совершенной, без единого слабого места.

“Челси” называют одним из фаворитом и на победу в Лиге чемпионов, и в чемпионате Англии. Матч с “Ливерпулем” – первая проверка “синих” в сезоне 2021/22.

Защитник Курт Зума пропустит матч по семейным обстоятельствам, Пулишич и Лофтус-Чик восстанавливаются после ковида.

Статистика команд, цифры и факты

Помимо “Челси” и “Ливерпуля”, в первых двух турах АПЛ не пропускали также “Тоттенхэм” и “Брентфорд”. При этом показатель xGA “Ливерпуля”, “Брентфорда” и “Тоттенхэма” составляет больше двух, а соперники “Челси” наиграли только 0.6 гола за два матча.

Карло Анчелотти остается последним тренером “Челси”, которому удалось начать сезон АПЛ с трех матчей без пропущенных голов. Это случилось в 2010 году.

Томас Тухель выиграл две последние дуэли у Юргена Клоппа.

“Челси” не проигрывает в последних 41 матчах АПЛ, если первый тайм закончился их победой.

“Ливерпуль” не проигрывает в чемпионате Англии 12 матчей (10 побед, две ничьи). Последней командой, которая обыграла “красных” был “Фулхэм” на “Энфилде” седьмого марта.

Команда Юргена Клоппа забивает по меньшей мере два гола в последних семи матчах АПЛ.

“Челси” не проигрывал в девяти из десяти последних матчей Премьер-лиги.

Последние пять матчей Ливерпуля и Челси

“Ливерпуль”

21.08 “Бернли” 2:0 (АПЛ)

14.08 “Норвич” 3:0 (АПЛ)

09.08 “Осасуна” 3:1 (ТМ)

08.08 “Атлетик” 1:1 (ТМ)

29.07 “Герта” 3:4 (ТМ)

“Челси”

22.08 “Арсенал” 2:0 (АПЛ)

14.08 “Кристал Пэлас” 3:0 (АПЛ)

11.08 “Вильярреал” 1:1 (Суперкубок УЕФА)

04.08 “Тоттенхэм” 2:2 (ТМ)

01.08 “Арсенал” 2:1 (ТМ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Вест Хэм Юнайтед" 2 2 0 0 8-3 +5 6 2 "Ливерпуль" 2 2 0 0 5-0 +5 6 3 "Челси" 2 2 0 0 5-0 +5 6 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 2 2 0 0 4-1 +3 6 5 "Тоттенхэм" 2 2 0 0 2-0 +2 6 6 "Манчестер Юнайтед" 2 1 1 0 6-2 +4 4 7 Эвертон 2 1 1 0 5-3 +2 4 8 "Брентфорд" 2 1 1 0 2-0 +2 4 9 "Манчестер Сити" 2 1 0 1 5-1 +4 3 10 "Астон Вилла" 2 1 0 1 4-3 +1 3 11 "Уотфорд" 2 1 0 1 3-4 -1 3 12 "Лестер Сити" 2 1 0 1 2-4 -2 3 13 "Саутгемптон" 2 0 1 1 2-4 -2 1 14 "Кристал Пэлас" 2 0 1 1 0-3 -3 1 15 "Лидс Юнайтед" 2 0 1 1 3-7 -4 1 16 "Вулверхэмптон" 2 0 0 2 0-2 -2 0 17 "Бернли" 2 0 0 2 1-4 -3 0 18 "Ньюкасл" 2 0 0 2 2-6 -4 0 19 "Арсенал" 2 0 0 2 0-4 -4 0 20 "Норвич Сити" 2 0 0 2 0-8 -8 0

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Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. Почти год назад, в сентябре, “Ливерпуль” выиграл на “Стэмфорд Бридж” со счетом 2:0, но в мартовской игре нынешнего года команде Томаса Тухеля удалось взять реванш – 1:0. Всего в АПЛ команды сыграли 58 матчей. У “Ливерпуля” 23 победы, у “Челси” 21, 14 матчей закончились вничью.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Кейта – Салах, Жота, Мане

“Челси”: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Чилуэлл, Канте, Жоржиньо, Джеймс – Хавертц, Лукаку, Маунт

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Челси от UA-Football

“Я ожидаю очень сложной игры для обеих команд. Не думаю, что кому-то будет просто что-то сделать. Обе команды очень хорошо организованы, и я уверен, что это будет хорошая битва”, – считает Юрген Клопп. Сложно не согласиться с тренером “Ливерпуля”. И “Челси” и “Ливерпуль” очень сильны, но в то же время – предсказуемы для друг друга. Нивелированию сильных сторон соперника будет уделено не меньше внимания, чем развитию своей игры. Оба тренера в итоге будут довольствоваться одним очком. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.