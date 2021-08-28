Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.08.2021
Ливерпуль – Челси: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 августа 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, третий тур
28 августа 2021. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 19:30 “Челси”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Челси” и “Ливерпуль” после двух туров имеют одинаковые показатели: две победы, пять забитых голов, ноль пропущенных. “Челси” опережает “Ливерпуль” в турнирной таблице только по алфавитному показателю. Кому-то придется оступиться в субботнем матче. А возможно обе команды будут довольны и ничьей.
Ливерпуль
“Ливерпулю” прочат место в первой четверке по итогам сезона. И если “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити” и “Челси” немало времени уделяют работе на трансферном рынке, Клопп довольствуется тем, что есть. Помимо Конате, который был куплен еще в самом начале лета, у “Ливерпуля” нет новых приобретений. Однако в какой-то степени трансферами для “красных” стали возвращения после травм Ван Дейка, Матипа и Гомеса, а также завершение адаптации греческого фулбека Цимикаса, который готов подменять слева неутомимого Эндрю Робертсона.
Именно Цимикас выполнил результативный навес на Жоту в победном матче “Ливерпуля” с “Бернли”. Второй ассист на счету Александер-Арнольда, который в новом сезоне все чаще занимает центральную позицию. Клопп – тренер со своими идеями и принципами, но он всегда открыт к новым веяниям. Тренер “Ливерпуля” не мог не заметить, как в прошлом сезоне Гвардиола использовал Канселу и решил применить инновацию на правом фланге. Пока все работает.
К матчу с “Челси” готовы все игроки “Ливерпуля”, за исключением Милнера. В старт готовы вернуться Робертсон и Фабиньо, не игравшие против “Бернли”, Жота остается впереди Фирмино.
Челси
Томас Тухель признает, что в матч с “Ливерпулем” будет непростой. Во многом из-за возвращения Ван Дейка. Когда команды встречались в последний раз в марте, в центре защиты “красных” действовали Кабак и Фабиньо, и Тимо Вернер регулярно находил пространство в чужой трети соперника. В этот раз все будет иначе.
Но не только из-за смены центра обороны “Ливерпуля”. Изменилось и нападение “Челси”. На прошлых выходных Тимо Вернер со скамейки запасных с грустным видом наблюдал за тем как Лукаку, как с детьми, игрался с защитниками “Арсенала”. Трансфер бельгийского форварда – последний пазл, которого не доставало команде Томаса Тухеля, чтобы назвать ее совершенной, без единого слабого места.
“Челси” называют одним из фаворитом и на победу в Лиге чемпионов, и в чемпионате Англии. Матч с “Ливерпулем” – первая проверка “синих” в сезоне 2021/22.
Защитник Курт Зума пропустит матч по семейным обстоятельствам, Пулишич и Лофтус-Чик восстанавливаются после ковида.
Статистика команд, цифры и факты
- Помимо “Челси” и “Ливерпуля”, в первых двух турах АПЛ не пропускали также “Тоттенхэм” и “Брентфорд”. При этом показатель xGA “Ливерпуля”, “Брентфорда” и “Тоттенхэма” составляет больше двух, а соперники “Челси” наиграли только 0.6 гола за два матча.
- Карло Анчелотти остается последним тренером “Челси”, которому удалось начать сезон АПЛ с трех матчей без пропущенных голов. Это случилось в 2010 году.
- Томас Тухель выиграл две последние дуэли у Юргена Клоппа.
- “Челси” не проигрывает в последних 41 матчах АПЛ, если первый тайм закончился их победой.
- “Ливерпуль” не проигрывает в чемпионате Англии 12 матчей (10 побед, две ничьи). Последней командой, которая обыграла “красных” был “Фулхэм” на “Энфилде” седьмого марта.
- Команда Юргена Клоппа забивает по меньшей мере два гола в последних семи матчах АПЛ.
- “Челси” не проигрывал в девяти из десяти последних матчей Премьер-лиги.
Последние пять матчей Ливерпуля и Челси
“Ливерпуль”
- 21.08 “Бернли” 2:0 (АПЛ)
- 14.08 “Норвич” 3:0 (АПЛ)
- 09.08 “Осасуна” 3:1 (ТМ)
- 08.08 “Атлетик” 1:1 (ТМ)
- 29.07 “Герта” 3:4 (ТМ)
“Челси”
- 22.08 “Арсенал” 2:0 (АПЛ)
- 14.08 “Кристал Пэлас” 3:0 (АПЛ)
- 11.08 “Вильярреал” 1:1 (Суперкубок УЕФА)
- 04.08 “Тоттенхэм” 2:2 (ТМ)
- 01.08 “Арсенал” 2:1 (ТМ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Вест Хэм Юнайтед"
|2
|2
|0
|0
|8-3
|+5
|6
|2
|"Ливерпуль"
|2
|2
|0
|0
|5-0
|+5
|6
|3
|"Челси"
|2
|2
|0
|0
|5-0
|+5
|6
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|2
|2
|0
|0
|4-1
|+3
|6
|5
|"Тоттенхэм"
|2
|2
|0
|0
|2-0
|+2
|6
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|2
|1
|1
|0
|6-2
|+4
|4
|7
|Эвертон
|2
|1
|1
|0
|5-3
|+2
|4
|8
|"Брентфорд"
|2
|1
|1
|0
|2-0
|+2
|4
|9
|"Манчестер Сити"
|2
|1
|0
|1
|5-1
|+4
|3
|10
|"Астон Вилла"
|2
|1
|0
|1
|4-3
|+1
|3
|11
|"Уотфорд"
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|3
|12
|"Лестер Сити"
|2
|1
|0
|1
|2-4
|-2
|3
|13
|"Саутгемптон"
|2
|0
|1
|1
|2-4
|-2
|1
|14
|"Кристал Пэлас"
|2
|0
|1
|1
|0-3
|-3
|1
|15
|"Лидс Юнайтед"
|2
|0
|1
|1
|3-7
|-4
|1
|16
|"Вулверхэмптон"
|2
|0
|0
|2
|0-2
|-2
|0
|17
|"Бернли"
|2
|0
|0
|2
|1-4
|-3
|0
|18
|"Ньюкасл"
|2
|0
|0
|2
|2-6
|-4
|0
|19
|"Арсенал"
|2
|0
|0
|2
|0-4
|-4
|0
|20
|"Норвич Сити"
|2
|0
|0
|2
|0-8
|-8
|0
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Личные встречи
В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. Почти год назад, в сентябре, “Ливерпуль” выиграл на “Стэмфорд Бридж” со счетом 2:0, но в мартовской игре нынешнего года команде Томаса Тухеля удалось взять реванш – 1:0. Всего в АПЛ команды сыграли 58 матчей. У “Ливерпуля” 23 победы, у “Челси” 21, 14 матчей закончились вничью.
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Кейта – Салах, Жота, Мане
“Челси”: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Чилуэлл, Канте, Жоржиньо, Джеймс – Хавертц, Лукаку, Маунт
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ливерпуль – Челси от UA-Football
“Я ожидаю очень сложной игры для обеих команд. Не думаю, что кому-то будет просто что-то сделать. Обе команды очень хорошо организованы, и я уверен, что это будет хорошая битва”, – считает Юрген Клопп. Сложно не согласиться с тренером “Ливерпуля”. И “Челси” и “Ливерпуль” очень сильны, но в то же время – предсказуемы для друг друга. Нивелированию сильных сторон соперника будет уделено не меньше внимания, чем развитию своей игры. Оба тренера в итоге будут довольствоваться одним очком. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Рафаилов: Думаю еврокубковой весны у Украины не будет
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Плюс прибалты, Ирландия и Люксембург. Девятнадцать стран не будут представлены в еврокубках осенью
- Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.08.2021
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО