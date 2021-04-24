Бетис - Реал онлайн трансляция матча

Команда Реал Мадрид выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Бетис.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Бетис и Реал Мадрид - 2.

Когда Реал Бетис проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Команда Реал Бетис проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Из последних 5 встреч команда Реал Бетис выиграла 2, команда Реал Мадрид выиграла 1, 2 ничьи.

Juanmi лучший бомбардир Реал Бетис с 2 голами. Vinicius Junior забил 3 раз за Реал Мадрид

Реал Бетис забивает 1.59 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.66 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Реал Бетис иРеал Мадрид, когда Реал Бетис играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Реал Бетис выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Бетис и Реал Мадрид - 1.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Бетис.

Команда Реал Бетис проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Мадрид (во всех соревнованиях).

Реал Бетис забивает 1.2 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 0.8 гола против команды Реал Бетис (в среднем).

Когда Реал Бетис лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Реал Бетис выигрывает первый тайм в 32% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Реал Бетис's.

Реал Бетис пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Реал Бетис забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

За последние 25 встреч когда команда Реал Бетис играла дома, команда Реал Бетис выиграла 6 раз, 8 сыграла в ничью и 11 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 44-29 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 51 встреч, команда Реал Бетис выиграла 11 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 25 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-51 в пользу команды Реал Мадрид