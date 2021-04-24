Бетис - Реал онлайн трансляция матча

Матч между командой Бетис (Севилья) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Бенито Вильямарин.
Дата проведения матча: 28.08.2021
Время начала матча: 23:00
История противостояний между командами Бетис (Севилья) и командой Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Бетис в предыдущем футбольном матче 24.04.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Мануэль Пеллегрини и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Руби
Прошедший поединок команды Бетис был сыгран против Кадис - 20.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Леванте - 22.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
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