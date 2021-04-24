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Бетис - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 28 августа 2021, 23:00 - Бенито Вильямарин . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матча:
Бетис
Севилья
До начала
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Бетис
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 4.16 Х: 3.88 П2: 1.87
П1: 3.60 Х: 2.75 П2: 2.20
П1: 4.16 Х: 3.88 П2: 1.87
П1: 4.16 Х: 3.88 П2: 1.87
П1: 3.80 Х: 2.75 П2: 2.28
Интересные факты
  • Команда Реал Мадрид выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Бетис.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Бетис и Реал Мадрид - 2.
  • Когда Реал Бетис проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Команда Реал Бетис проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Бетис выиграла 2, команда Реал Мадрид выиграла 1, 2 ничьи.
  • Juanmi лучший бомбардир Реал Бетис с 2 голами. Vinicius Junior забил 3 раз за Реал Мадрид
  • Реал Бетис забивает 1.59 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.66 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Бетис иРеал Мадрид, когда Реал Бетис играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Бетис выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Бетис и Реал Мадрид - 1.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Бетис.
  • Команда Реал Бетис проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Мадрид (во всех соревнованиях).
  • Реал Бетис забивает 1.2 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 0.8 гола против команды Реал Бетис (в среднем).
  • Когда Реал Бетис лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Реал Бетис выигрывает первый тайм в 32% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Реал Бетис's.
  • Реал Бетис пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Реал Бетис забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 25 встреч когда команда Реал Бетис играла дома, команда Реал Бетис выиграла 6 раз, 8 сыграла в ничью и 11 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 44-29 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 51 встреч, команда Реал Бетис выиграла 11 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 25 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-51 в пользу команды Реал Мадрид
  • Игры прошлого года: 2-3 (Реал Бетис дома) и 0-0 (Реал Мадрид дома).
Личные встречи
Бетис
4
Побед
18
Игр
10
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
24.04.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Бетис
Чемпионат Испании 2019/2020
26.09.2020 - 22:00 Бетис 2 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
08.03.2020 - 22:00 Бетис 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
08.03.2020 - 21:45 Бетис 2 - 1 Завершен Реал
Последние матчи - Бетис
Чемпионат Испании 2021/2022
20.08.2021 - 22:00 Бетис 1 - 1 Завершен Кадис Н
Чемпионат Испании 2021/2022
14.08.2021 - 20:30 Мальорка 1 - 1 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Сельта 2 - 3 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Бетис 1 - 0 Завершен Уэска В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.05.2021 - 21:00 Эйбар 1 - 1 Завершен Бетис Н
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
22.08.2021 - 23:00 Леванте 3 - 3 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
14.08.2021 - 23:00 Алавес 1 - 4 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Реал 2 - 1 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.05.2021 - 23:00 Гранада 1 - 4 Завершен Реал В
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Бетис
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 4.16 Х: 3.88 П2: 1.87
П1: 3.60 Х: 2.75 П2: 2.20
П1: 4.16 Х: 3.88 П2: 1.87
П1: 4.16 Х: 3.88 П2: 1.87
П1: 3.80 Х: 2.75 П2: 2.28
Составы команд
13
Руи Силва
33
Хуан Миранда
6
Виктор Руис
16
Пеццелла, Герман
2
Мартин Монтойя
18
Андрес Гуардадо
21
Родригес Гидо
8
Набиль Фекир
10
Серхио Каналес
24
Айтор Руйбаль
7
Хуанми
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
14
Милитан, Эдер
8
Давид Алаба
35
Мигель Гутьеррес
15
Федерико Вальверде
14
Карлос Каземиро
22
Иско
18
Бейл, Гарет
19
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 7
    Хуанми
    Нападающий
  • 8
    Набиль Фекир
    Полузащитник
  • 10
    Серхио Каналес
    Полузащитник
  • 24
    Айтор Руйбаль
    Нападающий
  • 18
    Андрес Гуардадо
    Полузащитник
  • 21
    Родригес Гидо
    Полузащитник
  • 33
    Хуан Миранда
  • 6
    Виктор Руис
    Защитник
  • 16
    Пеццелла, Герман
    Защитник
  • 2
    Мартин Монтойя
    Защитник
  • 13
    Руи Силва
    Вратарь
  • 18
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 11
    Кристиан Тельо
    Нападающий
  • 5
    Марк Бартра
    Защитник
  • 25
    Клаудио Браво
    Вратарь
  • 28
    Eduardo Rodrigo Domínguez
    Полузащитник
  • 36
    Calderon Jose
  • 22
    Виктор Камараса
    Полузащитник
  • 14
    Карвальо, Виллиам
    Полузащитник
  • 3
    Гонсалес, Эдгар
    Защитник
  • 4
    Акуоку, Пол
    Полузащитник
  • 17
    Жоакин Готтсман
  • 9
    Борха Иглесиас
    Нападающий
  • 19
    Фекир, Яссин
    Полузащитник
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 26
    Lopez Andugar, Luis Federico
    Вратарь
Тренеры
  • Мануэль Пеллегрини
  • Карло Анчелотти
Трансляция
Бетис, стартовый состав: Силва - Миранда, Руис, Песселья, Монтойя - Гуардадо, Родригес - Фекир, Каналес, Руибаль - Хуанми.
Реал, стартовый состав: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Гутьеррес - Вальверде, Каземиро, Иско - Бейл, Бензема, Винисиус.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура Примеры: Бетис - Реал. Начало поединка - 23:00.
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Анонс матча Бетис - Реал 28.08.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Бетис (Севилья) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Бенито Вильямарин.

Дата проведения матча: 28.08.2021
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Бетис (Севилья) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Бетис в предыдущем футбольном матче 24.04.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Мануэль Пеллегрини и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бетис - Реал можно посмотреть 28.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Бетис - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Руби

Прошедший поединок команды Бетис был сыгран против Кадис - 20.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Леванте - 22.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Бетис - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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