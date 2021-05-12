Атлетико - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Сосьедад.

Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 3, команда Реал Сосьедад выиграла 1, 1 ничьи.

Реал Сосьедад не проигрывает в последних 11 играх.

Атлетико Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Реал Сосьедад, а Реал Сосьедад забивает 0.8 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Атлетико Мадрид иРеал Сосьедад, когда Атлетико Мадрид играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Когда Реал Сосьедад проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Реал Сосьедад в последних 8 встречах.

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 35% матчей, Реал Сосьедад выигрывает в 29% матчей.

Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 2-2-0

Недавнее выступление команды Реал Сосьедад в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).

Geoffrey Kondogbia получил больше всего желтых карточек (5) в Атлетико Мадрид. Robin Le Normand получил 3 в Реал Сосьедад.

В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).

Реал Сосьедад не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Реал Сосьедад - 2.2.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Реал Сосьедад's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.

Команда Реал Сосьедад выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.

Luis Suarez лучший бомбардир Атлетико Мадрид с 4 голами. Mikel Oyarzabal забил 6 раз за Реал Сосьедад

Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.

Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 12 домашних матчах.

Атлетико Мадрид забивает 1.68 гола, играя дома, а Реал Сосьедад забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Реал Сосьедад лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Реал Сосьедад 2-0. 6 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Реал Сосьедад - 1.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Реал Сосьедад выигрывает в 29%.

В прошлом сезоне Атлетико Мадрид выиграл обе игры против Реал Сосьедад (2-1 дома и 2-0 на выезде)

Реал Сосьедад забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Реал Сосьедад не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 47 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 22 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Сосьедад выиграла 17 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-55 в пользу команды Атлетико Мадрид

Последняя гостевая победа Реал Сосьедад над Атлетико Мадрид была в 2013

Атлетико Мадрид не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

За последние 23 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 14 раз, 6 сыграла в ничью и 3 победы команды Реал Сосьедад. Разница голов 45-18 в пользу команды Атлетико Мадрид.

Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 45% голов между минутами 76-90?