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Атлетико - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 24 октября 2021, 22:00 - Ванда Метрополитано
Главный судья: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
0 - 1
Обновить
12'
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Ход матча
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
29%
Ничья
29%
Реал Сосьедад
43%
П1: 2.10 Х: 2.50 П2: 5.00
П1: 2.05 Х: 2.40 П2: 4.75
П1: 2.10 Х: 2.50 П2: 5.00
П1: 2.10 Х: 2.50 П2: 5.00
Интересные факты
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Сосьедад.
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 3, команда Реал Сосьедад выиграла 1, 1 ничьи.
  • Реал Сосьедад не проигрывает в последних 11 играх.
  • Атлетико Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Реал Сосьедад, а Реал Сосьедад забивает 0.8 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Атлетико Мадрид иРеал Сосьедад, когда Атлетико Мадрид играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Реал Сосьедад проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Реал Сосьедад в последних 8 встречах.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 35% матчей, Реал Сосьедад выигрывает в 29% матчей.
  • Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 2-2-0
  • Недавнее выступление команды Реал Сосьедад в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).
  • Geoffrey Kondogbia получил больше всего желтых карточек (5) в Атлетико Мадрид. Robin Le Normand получил 3 в Реал Сосьедад.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Реал Сосьедад не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Реал Сосьедад - 2.2.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Реал Сосьедад's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Команда Реал Сосьедад выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Luis Suarez лучший бомбардир Атлетико Мадрид с 4 голами. Mikel Oyarzabal забил 6 раз за Реал Сосьедад
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • Атлетико Мадрид забивает 1.68 гола, играя дома, а Реал Сосьедад забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Реал Сосьедад лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Реал Сосьедад 2-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Реал Сосьедад - 1.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Реал Сосьедад выигрывает в 29%.
  • В прошлом сезоне Атлетико Мадрид выиграл обе игры против Реал Сосьедад (2-1 дома и 2-0 на выезде)
  • Реал Сосьедад забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Реал Сосьедад не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 47 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 22 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Сосьедад выиграла 17 раз. Разница забитых и пропущенных голов 74-55 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • Последняя гостевая победа Реал Сосьедад над Атлетико Мадрид была в 2013
  • Атлетико Мадрид не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • За последние 23 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 14 раз, 6 сыграла в ничью и 3 победы команды Реал Сосьедад. Разница голов 45-18 в пользу команды Атлетико Мадрид.
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 45% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Реал Сосьедад забил 50% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Атлетико
13
Побед
20
Игр
5
Побед
Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
12.05.2021 - 23:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
22.12.2020 - 20:45 Реал Сосьедад 0 - 2 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
19.07.2020 - 21:45 Атлетико 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2019/2020
14.09.2019 - 19:30 Реал Сосьедад 2 - 0 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетико
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 3 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Испании 2021/2022
02.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Барселона В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
25.09.2021 - 15:00 Алавес 1 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2021/2022
21.09.2021 - 20:30 Хетафе 1 - 2 Завершен Атлетико В
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Последние матчи - Реал Сосьедад
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 Штурм 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2021/2022
16.10.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 0 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Хетафе 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Реал Сосьедад 1 - 1 Завершен Монако Н
Чемпионат Испании 2021/2022
26.09.2021 - 19:30 Реал Сосьедад 1 - 0 Завершен Эльче В
Показать больше
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
29%
Ничья
29%
Реал Сосьедад
43%
П1: 2.10 Х: 2.50 П2: 5.00
П1: 2.05 Х: 2.40 П2: 4.75
П1: 2.10 Х: 2.50 П2: 5.00
П1: 2.10 Х: 2.50 П2: 5.00
Трансляция
5'
Мадрид пытается продвинуться к чужим воротам через позиционку. Пока все останавливается в опорной зоне Сосьедада.
3'
Пристреливаться начал Гризманн. Мяч летит мимо после удара француза.
1'
Свисток
Матч начался!
Атлетико, стартовый состав: Облак - Лоди, Эрмосо, Фелипе, Триппье - Лемар, Коке, Родриго - Фелиш, Суарес, Гризманн.
Реал Сосьедад, стартовый состав: Ремиро - Хосеба, Элустондо, Робен, Андони - Андер, Субельдия, Мерино, Силва - Сорлот, Исак.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура Примеры: Атлетико - Реал Сосьедад. Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Атлетико" - Реал Сосьедад 24.10.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 12.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Реал Сосьедад можно посмотреть 24.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Реал Сосьедад, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против "Ливерпуль" - 19.10.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Предыдущий поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Штурм - 21.10.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Реал Сосьедад.

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