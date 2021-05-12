Атлетико - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Ванда Метрополитано.
Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 12.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против "Ливерпуль" - 19.10.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Предыдущий поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Штурм - 21.10.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Реал Сосьедад.
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