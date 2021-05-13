РБ Лейпциг - Боруссия онлайн трансляция матча

Поединок между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ред Булл Арена.
Дата проведения матча: 06.11.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Боруссия" (Дортмунд):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Боруссия", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "РБ Лейпциг" и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 13.05.2021 закончилось с таким счетом: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Джесси Марш
Прошедший поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против "Пари Сен-Жермен" - 03.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе
Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против Аякс - 03.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Аякс.
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