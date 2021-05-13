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РБ Лейпциг - Боруссия онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 06 ноября 2021, 19:30 - Ред Булл Арена
Главный судья: Феликс Цвайер
Рейтинг матча:
РБ Лейпциг
Лейпциг
До начала
00 : 00 : 00
Боруссия
Дортмунд
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
33%
Ничья
17%
Боруссия
50%
П1: 2.28 Х: 2.78 П2: 3.60
П1: 2.20 Х: 2.75 П2: 3.40
П1: 2.28 Х: 2.78 П2: 3.60
П1: 2.28 Х: 2.78 П2: 3.60
Интересные факты
  • РБ Лейпциг без побед над Боруссия Дортмунд в последних 4 играх.
  • Недавнее выступление команды Боруссия Дортмунд в "Бундеслига" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.
  • Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды РБ Лейпциг (во всех соревнованиях).
  • Год назад, РБ Лейпциг была на 3 месте в таблице с 21 очками. Сейчас они на 8 месте с 15 очками.
  • В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд - 4.4.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.
  • Команда РБ Лейпциг выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Боруссия Дортмунд.
  • Dominik Szoboszlai отдал больше всего передач в РБ Лейпциг с 3 передачами. Erling Haaland лучший распасовщик Боруссия Дортмунд (4 передач)
  • Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.
  • Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • РБ Лейпциг забивает 1.86 гола, играя дома, а Боруссия Дортмунд забивает 2.14 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Боруссия Дортмунд выигрывает в 44%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд - 1.4.
  • Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды РБ Лейпциг.
  • Из последних 5 встреч команда РБ Лейпциг выиграла 0, команда Боруссия Дортмунд выиграла 4, 1 ничьи.
  • РБ Лейпциг не проигрывает в последних 4 играх.
  • РБ Лейпциг забивает 1.4 гола за матч против команды Боруссия Дортмунд, а Боруссия Дортмунд забивает 3 гола против команды РБ Лейпциг (в среднем).
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 32% матчей, Боруссия Дортмунд выигрывает в 44% матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Последняя домашняя победа РБ Лейпциг над Боруссия Дортмунд была в 2016
  • РБ Лейпциг забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • В прошлом сезоне Боруссия Дортмунд выиграл обе игры против РБ Лейпциг (3-2 дома и 3-1 на выезде)
  • Боруссия Дортмунд выиграл последние 4 матчи в Бундеслига.
  • Во время последних 11 встреч, команда РБ Лейпциг выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Боруссия Дортмунд выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 24-13 в пользу команды Боруссия Дортмунд
  • За последние 5 встреч когда команда РБ Лейпциг играла дома, команда РБ Лейпциг выиграла 1 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Боруссия Дортмунд. Разница голов 7-3 в пользу команды Боруссия Дортмунд.
  • Боруссия Дортмунд не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • РБ Лейпциг не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Вы знали, что РБ Лейпциг забил 29% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 26% голов между минутами 46-60?
  • В Бундеслига, РБ Лейпциг одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
РБ Лейпциг
2
Побед
10
Игр
6
Побед
Боруссия
Кубок Германии 2020/2021
13.05.2021 - 21:45 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2020/2021
09.01.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 1 - 3 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2021
20.06.2020 - 16:30 РБ Лейпциг 0 - 2 Завершен Боруссия
Последние матчи - РБ Лейпциг
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 РБ Лейпциг 2 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Германии 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Айнтрахт 1 - 1 Завершен РБ Лейпциг Н
Чемпионат Германии 2021/2022
23.10.2021 - 16:30 РБ Лейпциг 4 - 1 Завершен Гройтер Фюрт В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Германии 2021/2022
16.10.2021 - 16:30 Фрайбург 1 - 1 Завершен РБ Лейпциг Н
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Последние матчи - Боруссия
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Боруссия 1 - 3 Завершен Аякс П
Чемпионат Германии 2021/2022
30.10.2021 - 16:30 Боруссия 2 - 0 Завершен Кёльн В
Кубок Германии 2021/2022
26.10.2021 - 21:00 Боруссия 0 - 0 Завершен Ингольштадт Н
Чемпионат Германии 2021/2022
23.10.2021 - 16:30 Арминия 1 - 3 Завершен Боруссия В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Аякс 4 - 0 Завершен Боруссия П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
33%
Ничья
17%
Боруссия
50%
П1: 2.28 Х: 2.78 П2: 3.60
П1: 2.20 Х: 2.75 П2: 3.40
П1: 2.28 Х: 2.78 П2: 3.60
П1: 2.28 Х: 2.78 П2: 3.60
Трансляция
Запасные: Хитц, Загаду, Мукоко, Рейнир, Тиггес, Пасслак, Кнауфф, Пападопулос.
Боруссия Д: Кобель — Аканжи, Хуммельс, Погранчич — Менье, Витсель, Беллингэм, Азар — Брандт — Мален, Ройс.
Запасные: Мартинес, Форсберг, Броббей, Ольмо, Мориба, Лаймер, Силва, Новоа, Кампль.
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Симакан, Гвардиол — Хенрихс, Айдара, Адамс, Анхелиньо — Нкунку, Собослаи — Поульсен.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Феликс Цвайер (Берлин, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура немецкой Бундеслиги. На поле стадиона "Ред Булл Арена" (Лейпциг, Германия) сыграют РБ Лейпциг и дортмундская Боруссия Д.
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Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Боруссия" 06.11.2021, Чемпионат Германии

Поединок между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 06.11.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Боруссия" (Дортмунд):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Боруссия", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "РБ Лейпциг" и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 13.05.2021 закончилось с таким счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Боруссия" можно посмотреть 06.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Боруссия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Джесси Марш

Прошедший поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против "Пари Сен-Жермен" - 03.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против Аякс - 03.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Аякс.

Следите за результатами матча "РБ Лейпциг" - "Боруссия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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