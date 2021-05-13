РБ Лейпциг - Боруссия онлайн трансляция матча

РБ Лейпциг без побед над Боруссия Дортмунд в последних 4 играх.

Недавнее выступление команды Боруссия Дортмунд в "Бундеслига" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.

Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды РБ Лейпциг (во всех соревнованиях).

Год назад, РБ Лейпциг была на 3 месте в таблице с 21 очками. Сейчас они на 8 месте с 15 очками.

В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд - 4.4.

Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.

Команда РБ Лейпциг выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Боруссия Дортмунд.

Dominik Szoboszlai отдал больше всего передач в РБ Лейпциг с 3 передачами. Erling Haaland лучший распасовщик Боруссия Дортмунд (4 передач)

Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.

Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 3 матчей.

РБ Лейпциг забивает 1.86 гола, играя дома, а Боруссия Дортмунд забивает 2.14 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Боруссия Дортмунд выигрывает в 44%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд - 1.4.

Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды РБ Лейпциг.

Из последних 5 встреч команда РБ Лейпциг выиграла 0, команда Боруссия Дортмунд выиграла 4, 1 ничьи.

РБ Лейпциг не проигрывает в последних 4 играх.

РБ Лейпциг забивает 1.4 гола за матч против команды Боруссия Дортмунд, а Боруссия Дортмунд забивает 3 гола против команды РБ Лейпциг (в среднем).

Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 32% матчей, Боруссия Дортмунд выигрывает в 44% матчей.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Последняя домашняя победа РБ Лейпциг над Боруссия Дортмунд была в 2016

РБ Лейпциг забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

В прошлом сезоне Боруссия Дортмунд выиграл обе игры против РБ Лейпциг (3-2 дома и 3-1 на выезде)

Боруссия Дортмунд выиграл последние 4 матчи в Бундеслига.

Во время последних 11 встреч, команда РБ Лейпциг выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Боруссия Дортмунд выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 24-13 в пользу команды Боруссия Дортмунд

За последние 5 встреч когда команда РБ Лейпциг играла дома, команда РБ Лейпциг выиграла 1 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Боруссия Дортмунд. Разница голов 7-3 в пользу команды Боруссия Дортмунд.

Боруссия Дортмунд не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне

РБ Лейпциг не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне

Вы знали, что РБ Лейпциг забил 29% голов между минутами 46-60?

Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 26% голов между минутами 46-60?