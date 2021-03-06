Лацио - Ювентус онлайн трансляция матча

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Лацио выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Ювентус выигрывает в 44%.

Ciro Immobile лучший бомбардир Лацио с 10 голами. Paulo Dybala забил 3 раз за Ювентус

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.

Год назад, Ювентус была на 4 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 8 месте с 18 очками.

Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.

Лацио забивает 2.2 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.79 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Ювентус - 1.4.

Лацио выигрывает первый тайм в 41% матчей, Ювентус выигрывает в 44% матчей.

Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Ювентус.

Luiz Felipe получил больше всего желтых карточек (4) в Лацио. Danilo получил 4 в Ювентус.

Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 2, команда Ювентус выиграла 2, 1 ничьи.

Лацио забивает 1.8 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.6 гола против команды Лацио (в среднем).

Лацио не проигрывает в последних 18 домашних матчах.

Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Домашняя статистика Лацио в сезоне 5-1-0

Лацио's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.

Luis Alberto отдал больше всего передач в Лацио с 4 передачами. Paulo Dybala лучший распасовщик Ювентус (3 передач)

Команда Лацио выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).

Лацио не проигрывает в последних 4 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Ювентус - 3.4.

Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Лацио иЮвентус, когда Лацио играет дома, 0- 1. 7 игры закончились с этим результатом

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Лацио забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

За последние 31 встреч когда команда Лацио играла дома, команда Лацио выиграла 9 раз, 6 сыграла в ничью и 16 победы команды Ювентус. Разница голов 39-34 в пользу команды Ювентус.

Ювентус не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Игры прошлого года: 1-1 (Лацио дома) и 3-1 (Ювентус дома).

Лацио не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 67 встреч, команда Лацио выиграла 17 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 35 раз. Разница забитых и пропущенных голов 107-73 в пользу команды Ювентус

В Серия А, Лацио одержала 4 домашних побед подряд.

Вы знали, что Лацио забил 24% голов между минутами 31-45?