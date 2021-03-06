Лацио - Ювентус онлайн трансляция матча

Поединок между командой Лацио (Рим) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Лацио (Рим) и командой "Ювентус" (Турин):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Лацио в предыдущем футбольном матче 06.03.2021 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Марсель - 04.11.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против "Фиорентина" - 06.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
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