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Лацио - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 20 ноября 2021, 19:00 - Олимпийский стадион
Главный судья: Марко Ди Белло
Рейтинг матча:
Лацио
Рим
0 - 0
Обновить
1'
Ювентус
Турин
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
30%
Ничья
35%
Ювентус
35%
П1: 3.41 Х: 2.62 П2: 2.68
П1: 3.40 Х: 2.20 П2: 3.00
П1: 3.41 Х: 2.62 П2: 2.68
П1: 3.41 Х: 2.62 П2: 2.68
П1: 3.50 Х: 2.25 П2: 3.10
Интересные факты
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Лацио выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Ювентус выигрывает в 44%.
  • Ciro Immobile лучший бомбардир Лацио с 10 голами. Paulo Dybala забил 3 раз за Ювентус
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.
  • Год назад, Ювентус была на 4 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 8 месте с 18 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Лацио забивает 2.2 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.79 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Ювентус - 1.4.
  • Лацио выигрывает первый тайм в 41% матчей, Ювентус выигрывает в 44% матчей.
  • Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Ювентус.
  • Luiz Felipe получил больше всего желтых карточек (4) в Лацио. Danilo получил 4 в Ювентус.
  • Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 2, команда Ювентус выиграла 2, 1 ничьи.
  • Лацио забивает 1.8 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.6 гола против команды Лацио (в среднем).
  • Лацио не проигрывает в последних 18 домашних матчах.
  • Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Домашняя статистика Лацио в сезоне 5-1-0
  • Лацио's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
  • Luis Alberto отдал больше всего передач в Лацио с 4 передачами. Paulo Dybala лучший распасовщик Ювентус (3 передач)
  • Команда Лацио выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).
  • Лацио не проигрывает в последних 4 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Ювентус - 3.4.
  • Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Лацио иЮвентус, когда Лацио играет дома, 0- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Лацио забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 31 встреч когда команда Лацио играла дома, команда Лацио выиграла 9 раз, 6 сыграла в ничью и 16 победы команды Ювентус. Разница голов 39-34 в пользу команды Ювентус.
  • Ювентус не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 1-1 (Лацио дома) и 3-1 (Ювентус дома).
  • Лацио не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 67 встреч, команда Лацио выиграла 17 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 35 раз. Разница забитых и пропущенных голов 107-73 в пользу команды Ювентус
  • В Серия А, Лацио одержала 4 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Лацио забил 24% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Ювентус забил 31% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Лацио
4
Побед
27
Игр
19
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
06.03.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 1 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 13:30 Лацио 0 - 0 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 13:15 Лацио 1 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2021
20.07.2020 - 22:45 Ювентус 2 - 1 Завершен Лацио
Последние матчи - Лацио
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Марсель 2 - 2 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2021/2022
30.10.2021 - 16:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Лацио 1 - 0 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 16:00 Эллас Верона 4 - 1 Завершен Лацио П
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Лацио 0 - 0 Завершен Марсель Н
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Фиорентина В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Ювентус 4 - 2 Завершен Зенит В
Чемпионат Италии 2021/2022
30.10.2021 - 19:00 Эллас Верона 2 - 1 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Ювентус 1 - 2 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Интер 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
30%
Ничья
35%
Ювентус
35%
П1: 3.41 Х: 2.62 П2: 2.68
П1: 3.40 Х: 2.20 П2: 3.00
П1: 3.41 Х: 2.62 П2: 2.68
П1: 3.41 Х: 2.62 П2: 2.68
П1: 3.50 Х: 2.25 П2: 3.10
Составы команд
25
Пепе Рейна
20
Заккагни, Маттиа
33
Франческо Ачерби
3
Луис Фелипе
23
Эльсеид Хюсай
10
Луис Альберто
32
Данило Катальди
21
Сергей Милинкович-Савич
29
Лаззари, Мануэль
9
Педро
7
Фелипе Андерсон Гомес
1
Войцех Щенсны
6
Данило
19
Леонардо Бонуччи
4
Маттейс де Лигт
17
Лука Пеллегрини
11
Хуан Куадрадо
14
Уэстон Маккенни
27
Мануэль Локателли
25
Адриен Рабио
22
Федерико Кьеза
9
Альваро Мората
Стартовый состав
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 9
    Педро
    Полузащитник
  • 7
    Фелипе Андерсон Гомес
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 20
    Заккагни, Маттиа
    Полузащитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 3
    Луис Фелипе
    Вратарь
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 88
    Тома Башич
    Полузащитник
  • 27
    Moro, Raul
    Нападающий
  • 26
    Стефан Раду
    Защитник
  • 19
    Денис Вавро
    Защитник
  • 18
    Romero, Luka
    Полузащитник
  • 13
    Жан-Даниэль Акпа-Акпро
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 5
    Гонсало Эскаланте
    Полузащитник
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 31
    Мариус Адамонис
  • 23
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 94
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 21
    Kaio Jorge
    Нападающий
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 44
    Деян Кулусевски
Тренеры
  • Маурицио Сарри
  • Массимилиано Аллегри
Трансляция
Стартовые составы команд:
Лацио: Рейна, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Дзакканьи, Луис Альберто, Катальди, Милинкович-Савич, Ладзари, Педро, Фелипе Андерсон.
Ювентус: Шченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо, Рабьо, Локателли, Маккенни, Мората, Кьеза.
Инфо
Лацио в турнирной таблице занимает 5-е место (6-3-3, 21 очко), Ювентус идет только 8-м (5-3-4, 18 очков).
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча 13-го тура Серии А между Лацио и Ювентусом. Встреча в Риме начнется в 19:00 по киевскому времени.
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Анонс матча Лацио - "Ювентус" 20.11.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Лацио (Рим) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Лацио (Рим) и командой "Ювентус" (Турин):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Лацио в предыдущем футбольном матче 06.03.2021 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лацио - "Ювентус" можно посмотреть 20.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Лацио - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Марсель - 04.11.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против "Фиорентина" - 06.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча Лацио - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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