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Барселона - Бетис онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 04 декабря 2021, 17:15 - Камп Ноу
Главный судья: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 0
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32'
Бетис
Севилья
Ход матча
12' Джозе, Виллиан
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
30%
Бетис
30%
П1: 1.80 Х: 3.32 П2: 5.22
П1: 1.67 Х: 3.10 П2: 5.50
П1: 1.80 Х: 3.32 П2: 5.22
П1: 1.80 Х: 3.32 П2: 5.22
П1: 1.82 Х: 3.05 П2: 5.55
Интересные факты
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Домашняя статистика Барселона в сезоне 5-2-1
  • Реал Бетис's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Команда Реал Бетис выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Jordi Alba отдал больше всего передач в Барселона с 4 передачами. Nabil Fekir лучший распасовщик Реал Бетис (2 передач)
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • Барселона не проигрывает в последних 6 играх.
  • Барселона забивает 1.94 гола, играя дома, а Реал Бетис забивает 1.69 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Реал Бетис лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Реал Бетис - 2.2.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Бетис's.
  • Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 8 голами. Juanmi забил 8 раз за Реал Бетис
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Бетис.
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 5, команда Реал Бетис выиграла 0, 0 ничьи.
  • Год назад, Реал Бетис была на 9 месте в таблице с 19 очками. Сейчас они на 5 месте с 27 очками.
  • Барселона забивает 4 гола за матч против команды Реал Бетис, а Реал Бетис забивает 1.8 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Реал Бетис 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Реал Бетис проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Реал Бетис без побед над Барселона в последних 5 играх.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Реал Бетис выигрывает в 33%.
  • Недавнее выступление команды Реал Бетис в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Бетис (во всех соревнованиях).
  • Sergio Busquets получил больше всего желтых карточек (4) в Барселона. Edgar Gonzalez получил 5 в Реал Бетис.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Реал Бетис имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Реал Бетис - 5.8.
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иРеал Бетис, когда Барселона играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 43% матчей, Реал Бетис выигрывает в 33% матчей.
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Реал Бетис (5-2 дома и 3-2 на выезде)
  • Реал Бетис не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 50 встреч, команда Барселона выиграла 32 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Бетис выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 138-65 в пользу команды Барселона
  • За последние 25 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 19 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Реал Бетис. Разница голов 80-31 в пользу команды Барселона.
  • Барселона не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Барселона забил 30% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 25% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Реал Бетис забил 28% голов между минутами 16-30?
Личные встречи
Барселона
15
Побед
18
Игр
1
Побед
Бетис
Чемпионат Испании 2020/2021
07.02.2021 - 22:00 Бетис 2 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
07.11.2020 - 17:15 Барселона 5 - 2 Завершен Бетис
Чемпионат Испании 2019/2020
09.02.2020 - 22:15 Бетис 2 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
25.08.2019 - 21:45 Барселона 5 - 2 Завершен Бетис
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
27.11.2021 - 22:00 Вильярреал 1 - 3 Завершен Барселона В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Бенфика Н
Чемпионат Испании 2021/2022
20.11.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Эспаньол В
Чемпионат Испании 2021/2022
06.11.2021 - 17:15 Сельта 3 - 3 Завершен Барселона Н
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершен Барселона В
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Последние матчи - Бетис
Чемпионат Испании 2021/2022
28.11.2021 - 15:00 Бетис 3 - 1 Завершен Леванте В
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 19:45 Бетис 2 - 0 Завершен Ференцварош В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.11.2021 - 19:30 Эльче 0 - 3 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2021/2022
07.11.2021 - 22:00 Бетис 0 - 2 Завершен Севилья П
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Байер 4 - 0 Завершен Бетис П
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Главные события
12'
Джозе, Виллиан
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
30%
Бетис
30%
П1: 1.80 Х: 3.32 П2: 5.22
П1: 1.67 Х: 3.10 П2: 5.50
П1: 1.80 Х: 3.32 П2: 5.22
П1: 1.80 Х: 3.32 П2: 5.22
П1: 1.82 Х: 3.05 П2: 5.55
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
15
Клеман Лангле
19
Араухо, Рональд
2
Дест, Серджиньо
28
Gonzalez Nicolas
5
Серхио Бускетс
30
Whyte Gavin
14
Филиппе Коутиньо
10
Мемфис Депай
33
Ezzalzouli, Abdessamad
13
Руи Силва
19
Эктор Бельерин
5
Марк Бартра
6
Виктор Руис
15
Морено Алекс
21
Родригес Гидо
18
Андрес Гуардадо
24
Айтор Руйбаль
10
Серхио Каналес
7
Хуанми
12
Джозе, Виллиан
Стартовый состав
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 33
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Полузащитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 12
    Джозе, Виллиан
    Нападающий
    12
  • 24
    Айтор Руйбаль
    Нападающий
  • 10
    Серхио Каналес
    Полузащитник
  • 7
    Хуанми
    Нападающий
  • 21
    Родригес Гидо
    Полузащитник
  • 18
    Андрес Гуардадо
    Полузащитник
  • 19
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 5
    Марк Бартра
    Защитник
  • 6
    Виктор Руис
    Защитник
  • 15
    Морено Алекс
  • 13
    Руи Силва
    Вратарь
Запасные игроки
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 21
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 9
    Борха Иглесиас
    Нападающий
  • 33
    Хуан Миранда
  • 17
    Жоакин Готтсман
  • 16
    Пеццелла, Герман
    Защитник
  • 4
    Акуоку, Пол
    Полузащитник
  • 14
    Карвальо, Виллиам
    Полузащитник
  • 11
    Кристиан Тельо
    Нападающий
  • 27
    Робер
    Защитник
  • 1
    Хоэль Роблес
    Вратарь
  • 28
    Eduardo Rodrigo Domínguez
    Полузащитник
  • 3
    Гонсалес, Эдгар
    Защитник
  • 20
    Лайнес, Диего
    Нападающий
Тренеры
  • Xavi
  • Мануэль Пеллегрини
Статистика матча
62%
Владение мячом
38%
7
Штрафные
9
9
Фолы
5
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
1
Удары мимо
1
ЖК
1
1
Угловые
Офсайды
2
Live Zone
Трансляция
29'
В центре поля старается цепляться за вторые мячи Барселона, но выглядит, пока что, неуверенно.
27'
Бетис заметно больше стал играть с мячом на чужой половине.
25'
Офсайд
Хуанми на левом фланге штрафной проскочил мимо тер Штегена, после заброса Каналеса из центральной зоны, но пробил мимо опустевшей ближней штанги, да и влез в офсайд до этого.
23'
Инфо
Дест бегает сегодня со скоростью 37,2 км/ч.
21'
Каналес сыграл на левый фланг штрафной для Морено, но прострел Алекса блокировал в подкате Дест.
18'
Бельерин сильным и неточным дальним ударом с правого фланга запустил мяч над воротами.
17'
Бетис начал давить прессингом на чужой половине.
15'
Бартра у центральной линии толкнул в спину Нико в момент получения соперником мяча.
13'
Желтая карточка
Каналес получил желтую за атаку Бускетса на чужой половине.
11'
Опасный момент
Гави пропустил пас на левый фланг для Альбы, который затем подал на ближнюю, где Бартра забыл о Коутиньо, но удар в касание под ближнюю штангу от бразильца парировал голкипер!
9'
Уголовой
Подачу от Коутиньо с углового на левом фланге защитники вынесли из штрафной.
7'
Абде на чужой половине не дал Морено исполнить передачу в атаку по левому флангу.
5'
Коутиньо дал между Родригесу на левом фланге атаки, после чего зашел в штрафную, но Гуидо затем не дал ему пробить отбором со спины. Чистым ли?
4'
Успел Ленгле на левом фланге обороны опередить на мяче Руибаля при передаче сопернику на ход.
2'
Опасный момент
Хуанми головой замыкал подачу с правого фланга на дальнем углу вратарской, но просто сбросил мяч в руки тер Штегену.
1'
Хуанми атаковал Эззалзули с фолом на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Роблес, Э. Гонсалес, Акуоку, Иглесиас, Тельо, Карвалью, Песселья, Хоакин, Лайнес, Р. Гонсалес, Родрию, Миранда.
Бетис: Силва — Беллерин, Бартра, Руис, Морено — Родригес, Гуардадо — Руибаль, Каналес, Хуанми — Виллиан.
Запасные: Нето, Тенас, Пике, Пуч, Дембеле, Демир, Л. де Йонг, Ф. де Йонг, Мингеса, Умтити, Гарсия, Бальде.
Барселона: тер Штеген — Дест, Араухо, Ленгле, Альба — Гави, Бускетс, Н. Гонсалес — Эззалзули, Депай, Коутиньо.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Пабло Гонсалес Фуэртес (Астурия, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 16-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Камп Ноу" (Барселона, Испания) сыграют каталонская Барселона и севильский Бетис.
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Анонс матча "Барселона" - Бетис 04.12.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Бетис (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Бетис (Севилья):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Бетис осталась с поражением. Столкновение Бетис и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 07.02.2021 закончилось с такими результатами: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Xavi и Мануэль Пеллегрини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Бетис можно посмотреть 04.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Бетис, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Вильярреал - 27.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший поединок команды Бетис был сыгран против Леванте - 28.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Бетис.

Следите за результатами матча "Барселона" - Бетис онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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