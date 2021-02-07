Барселона - Бетис онлайн трансляция матча

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Домашняя статистика Барселона в сезоне 5-2-1

Реал Бетис's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Команда Реал Бетис выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Jordi Alba отдал больше всего передач в Барселона с 4 передачами. Nabil Fekir лучший распасовщик Реал Бетис (2 передач)

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

Барселона не проигрывает в последних 6 играх.

Барселона забивает 1.94 гола, играя дома, а Реал Бетис забивает 1.69 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Реал Бетис лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Реал Бетис - 2.2.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Бетис's.

Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 8 голами. Juanmi забил 8 раз за Реал Бетис

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Бетис.

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 5, команда Реал Бетис выиграла 0, 0 ничьи.

Год назад, Реал Бетис была на 9 месте в таблице с 19 очками. Сейчас они на 5 месте с 27 очками.

Барселона забивает 4 гола за матч против команды Реал Бетис, а Реал Бетис забивает 1.8 гола против команды Барселона (в среднем).

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Барселона и Реал Бетис 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Когда Реал Бетис проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Реал Бетис без побед над Барселона в последних 5 играх.

Барселона выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Реал Бетис выигрывает в 33%.

Недавнее выступление команды Реал Бетис в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Бетис (во всех соревнованиях).

Sergio Busquets получил больше всего желтых карточек (4) в Барселона. Edgar Gonzalez получил 5 в Реал Бетис.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Реал Бетис имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Реал Бетис - 5.8.

Наиболее популярный результат в играх между Барселона иРеал Бетис, когда Барселона играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Барселона выигрывает первый тайм в 43% матчей, Реал Бетис выигрывает в 33% матчей.

В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Реал Бетис (5-2 дома и 3-2 на выезде)

Реал Бетис не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 50 встреч, команда Барселона выиграла 32 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Бетис выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 138-65 в пользу команды Барселона

За последние 25 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 19 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Реал Бетис. Разница голов 80-31 в пользу команды Барселона.

Барселона не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Вы знали, что Барселона забил 30% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Барселона забил 25% голов между минутами 0-15?