Интер - Кальяри онлайн трансляция матча

Выездная статистика Кальяри в сезоне 0-3-4

Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Кальяри.

Интер не проигрывает в последних 11 играх.

Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Кальяри (во всех соревнованиях).

Интер выиграл 4 домашних матчей подряд.

В их последнюю встречу команда Интер победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Кальяри - 3.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Домашняя статистика Интер в сезоне 5-2-0

Интер's performance of the last 5 matches is better than Кальяри's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Nicolo Barella получил больше всего желтых карточек (4) в Интер. Kevin Strootman получил 4 в Кальяри.

Команда Кальяри выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.

Кальяри не выиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Интер.

Интер не пропускает в 4 матчах подряд.

Интер забивает 2.71 гола, играя дома, а Кальяри забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).

В домашних матчах Интер не проигрывает Кальяри в последних 5 встречах.

Когда Кальяри лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кальяри% своих матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Кальяри выигрывает в 20%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Кальяри - 1.

Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Кальяри.

Интер не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 4, команда Кальяри выиграла 0, 1 ничьи.

Интер имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Интер забивает 2.2 гола за матч против команды Кальяри, а Кальяри забивает 0.8 гола против команды Интер (в среднем).

Кальяри без побед в последних 8 играх.

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Интер выигрывает первый тайм в 43% матчей, Кальяри выигрывает в 20% матчей.

Когда Кальяри проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кальяри% своих матчей.

Интер выиграл последние 4 матчи в Серия А.

Интер забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

В прошлом сезоне Интер выиграл обе игры против Кальяри (1-0 дома и 3-1 на выезде)

Во время последних 48 встреч, команда Интер выиграла 26 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Кальяри выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 94-53 в пользу команды Интер

Кальяри не забивает в 4 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Последняя гостевая победа Кальяри над Интер была в 2016

Интер не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

За последние 25 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 16 раз, 6 сыграла в ничью и 3 победы команды Кальяри. Разница голов 55-26 в пользу команды Интер.

Вы знали, что Кальяри забил 31% голов между минутами 61-75?

В Серия А, Интер одержала 3 домашних побед подряд.

Вы знали, что Кальяри забил 29% голов между минутами 46-60?