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Интер - Кальяри онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 12 декабря 2021, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Marchetti, Matteo
Рейтинг матча:
Интер
Милан
2 - 0
Обновить
58'
Кальяри
Кальяри
Ход матча
29' Лаутаро Мартинес 33' Лаутаро Мартинес 43' Крагно, Алессио
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Кальяри
33%
П1: 1.32 Х: 4.43 П2: 15.50
П1: 1.30 Х: 4.00 П2: 13.00
П1: 1.32 Х: 4.43 П2: 15.50
П1: 1.32 Х: 4.43 П2: 15.50
П1: 1.38 Х: 3.95 П2: 10.50
Интересные факты
  • Выездная статистика Кальяри в сезоне 0-3-4
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Кальяри.
  • Интер не проигрывает в последних 11 играх.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Кальяри (во всех соревнованиях).
  • Интер выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Кальяри - 3.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Домашняя статистика Интер в сезоне 5-2-0
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Кальяри's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Nicolo Barella получил больше всего желтых карточек (4) в Интер. Kevin Strootman получил 4 в Кальяри.
  • Команда Кальяри выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Кальяри не выиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • Интер не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Интер забивает 2.71 гола, играя дома, а Кальяри забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).
  • В домашних матчах Интер не проигрывает Кальяри в последних 5 встречах.
  • Когда Кальяри лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кальяри% своих матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Кальяри выигрывает в 20%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Кальяри - 1.
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Кальяри.
  • Интер не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 4, команда Кальяри выиграла 0, 1 ничьи.
  • Интер имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Интер забивает 2.2 гола за матч против команды Кальяри, а Кальяри забивает 0.8 гола против команды Интер (в среднем).
  • Кальяри без побед в последних 8 играх.
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер выигрывает первый тайм в 43% матчей, Кальяри выигрывает в 20% матчей.
  • Когда Кальяри проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кальяри% своих матчей.
  • Интер выиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • В прошлом сезоне Интер выиграл обе игры против Кальяри (1-0 дома и 3-1 на выезде)
  • Во время последних 48 встреч, команда Интер выиграла 26 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Кальяри выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 94-53 в пользу команды Интер
  • Кальяри не забивает в 4 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Последняя гостевая победа Кальяри над Интер была в 2016
  • Интер не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 25 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 16 раз, 6 сыграла в ничью и 3 победы команды Кальяри. Разница голов 55-26 в пользу команды Интер.
  • Вы знали, что Кальяри забил 31% голов между минутами 61-75?
  • В Серия А, Интер одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Кальяри забил 29% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Интер забил 18% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Интер
11
Побед
20
Игр
4
Побед
Кальяри
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 13:30 Интер 1 - 0 Завершен Кальяри
Чемпионат Италии 2020/2021
13.12.2020 - 13:30 Кальяри 1 - 3 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 14:00 Интер 1 - 1 Завершен Кальяри
Кубок Италии 2019/2020
14.01.2020 - 21:30 Интер 4 - 1 Завершен Кальяри
Последние матчи - Интер
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 19:00 Рома 0 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 19:30 Интер 2 - 0 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 21:45 Венеция 0 - 2 Завершен Интер В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 19:45 Интер 2 - 0 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Кальяри
Чемпионат Италии 2021/2022
06.12.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 1 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 21:45 Эллас Верона 0 - 0 Завершен Кальяри Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 13:30 Сассуоло 2 - 2 Завершен Кальяри Н
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 2 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2021/2022
01.11.2021 - 21:45 Болонья 2 - 0 Завершен Кальяри П
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Новости команд
Главные события
43'
Крагно, Алессио
Лаутаро Мартинес
33'
ГООЛ! Лаутаро Мартинес
29'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Кальяри
33%
П1: 1.32 Х: 4.43 П2: 15.50
П1: 1.30 Х: 4.00 П2: 13.00
П1: 1.32 Х: 4.43 П2: 15.50
П1: 1.32 Х: 4.43 П2: 15.50
П1: 1.38 Х: 3.95 П2: 10.50
Составы команд
1
Самир Ханданович
95
Алессандро Бастони
37
Милан Шкриниар
6
Де Ври, Стефан
14
Иван Перишич
20
Хакан Чалханоглу
77
Марцело Брозович
23
Николо Барелла
22
Дензел Думфрис
7
Алексис Санчес
22
Лаутаро Мартинес
28
Крагно, Алессио
22
Мартин Касерес
3
Диего Годин
44
Carboni, Andrea
12
Белланова, Рауль
14
Алессандро Дейола
18
Рэзван Марин
27
Альберто Грасси
29
Далберт
11
Кейта Бальде
10
Жоао Педро
Стартовый состав
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
    33 29
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 11
    Кейта Бальде
  • 10
    Жоао Педро
    Полузащитник
  • 12
    Белланова, Рауль
    Защитник
  • 14
    Алессандро Дейола
    Полузащитник
  • 18
    Рэзван Марин
    Полузащитник
  • 27
    Альберто Грасси
    Полузащитник
  • 29
    Далберт
  • 22
    Мартин Касерес
    Защитник
  • 3
    Диего Годин
    Защитник
  • 44
    Carboni, Andrea
    Защитник
  • 28
    Крагно, Алессио
    Вратарь
    43
Запасные игроки
  • 46
    Zanotti, Mattia
    Защитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 48
    Satriano, Martin
    Нападающий
  • 1
    Симоне Арести
  • 30
    Леонардо Паволетти
    Нападающий
  • 32
    Дамир Сетер
    Нападающий
  • 21
    Кристиан Олива
  • 25
    Дзаппа, Габриэле
    Защитник
  • 33
    Obert, Adam
    Полузащитник
  • 22
    Ликогианнис, Хараламбос
    Защитник
  • 15
    Джорджо Альтаре
    Защитник
  • 31
    Борис Радунович
    Вратарь
  • 20
    Гастон Перейро
    Полузащитник
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Вальтер Маццарри
Статистика матча
77%
Владение мячом
23%
6
Удары мимо
1
7
Угловые
7
Удары в створ
2
8
Штрафные
7
2
Сейвы
5
6
Фолы
7
1
Блокировано ударов
1
1
ЖК
1
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
50'
Гоооол!!!
Санчес точным ударом в одно касание удваивает преимущество Интера!
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Кальяри сильно повезло, что гол Мартинеса с углового остался единственным в первом тайме. Интер мог рассчитывать на гораздо более крупное преимущество.
45+1'
Свисток
Перерыв.
44'
Незабитый пенальти
Мартинес не забивает с одиннадцатиметровой отметки!
43'
Желтая карточка
Арбитр назначает пенальти в ворота Кальяри! Краньо был вынужден сбивать Дамфриса.
42'
Опасный момент
Мартинесу не удалось замкнуть прострельную передачу Дамфриса! Это была великолепная возможность забить.
41'
Опасный момент
Санчес не воспользовался супершансом! Чилиец завершал комбинацию своей команды ударом из пределов вратарской площади, но угодил мячом в голкипера.
38'
Забив мяч, Интер заметно сбавил обороты.
33'
Желтая карточка
Мартинес пошёл в необоснованно грубый подкат против Педру.
31'
Дейола дальним ударом заставил Хандановича попотеть. Лишь со второй попытки голкипер сумел зафиксировать мяч в руках.
29'
Гоооол!!!
Интер открывает счёт! Мартинес великолепно действует на угловом и сильным ударом головой отправляет мяч в сетку.
27'
Де Врей ударом головой отправляет мяч на трибуны.
25'
Первый удар в исполнении футболиста Кальяри. Марин пробил крайне неточно.
22'
Бастони с лёгкостью прерывает проход Далберта по правому флангу.
18'
Удар Санчеса был заблокирован.
17'
Годин не пускает Мартинеса к мячу, лишая аргентинца возможности нанести удар по воротам с близкого расстояния.
14'
Мартинес из хорошей позиции пробивает прямо в руки Краньо.
12'
Краньо парирует мощный выстрел Шкриньяра из-за пределов штрафной.
8'
Интер нагнетает обстановку у ворот Кальяри. Кажется, что гол назревает.
4'
Снова Барелла пытался поразить ворота дальним ударом и снова безуспешно.
3'
Барелла здорово приложился к мячу. Снаряд прошёл над перекладиной.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Интера: Ханданович (к) – Бастони, де Врей, Шкриньяр – Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дамфрис – Санчес, Мартинес.
Инфо
Стартовый состав Кальяри: Краньо – Карбони, Годин, Касерес – Далберт, Грасси, Марин, Дейола, Белланова – Педру (к), Бальде.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Серии А Интер – Кальяри.
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Анонс матча "Интер" - Кальяри 12.12.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Интер" (Милан) и командой Кальяри (Кальяри) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 12.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Интер" (Милан) и командой Кальяри (Кальяри):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда Кальяри осталась с поражением. Столкновение "Интер" и Кальяри в предыдущем футбольном матче 11.04.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Вальтер Маццарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Кальяри можно посмотреть 12.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Кальяри, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Реал - 07.12.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Кальяри (Кальяри)
Год основания Кальяри (Кальяри): 1920
Страна: Италия
Тренер: Леонардо Семпличи

Прошедший поединок команды Кальяри был сыгран против Торино - 06.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Интер" - Кальяри онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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