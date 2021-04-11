Интер - Кальяри онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Интер" (Милан) и командой Кальяри (Кальяри) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 12.12.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами "Интер" (Милан) и командой Кальяри (Кальяри):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда Кальяри осталась с поражением. Столкновение "Интер" и Кальяри в предыдущем футбольном матче 11.04.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Вальтер Маццарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Реал - 07.12.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
Название: Кальяри (Кальяри)
Год основания Кальяри (Кальяри): 1920
Страна: Италия
Тренер: Леонардо Семпличи
Прошедший поединок команды Кальяри был сыгран против Торино - 06.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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