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Брентфорд - Челси онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 22 декабря 2021, 21:45 - Brentford Community Stadium
Рейтинг матча:
Брентфорд
Брентфорд
0 - 0
Обновить
56'
Челси
Лондон
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
31%
Ничья
34%
Челси
34%
П1: 3.92 Х: 2.30 П2: 2.75
П1: 3.20 Х: 2.38 П2: 2.75
П1: 3.92 Х: 2.30 П2: 2.75
П1: 3.92 Х: 2.30 П2: 2.75
П1: 3.10 Х: 2.40 П2: 3.05
Интересные факты
  • Брентфорд's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Брентфорд забивает 1.83 гола, играя дома, а Челси забивает 1.47 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брентфорд и Челси - 1.
  • Брентфорд выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Челси выигрывает в 47%.
  • Из последних 4 встреч команда Брентфорд выиграла 0, команда Челси выиграла 3, 1 ничьи.
  • Брентфорд забивает 0.5 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 2.75 гола против команды Брентфорд (в среднем).
  • Когда Брентфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Челси не проигрывает в последних 4 играх.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Брентфорд выигрывает первый тайм в 32% матчей, Челси выигрывает в 47% матчей.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Брентфорд (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Брентфорд и Челси - 3.25.
  • Брентфорд без побед над Челси в последних 3 играх.
  • Когда Брентфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Челси пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Брентфорд
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершен Челси
Кубок Англии 2016/2017
28.01.2017 - 17:00 Челси 4 - 0 Завершен Брентфорд
Последние матчи - Брентфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
10.12.2021 - 22:00 Брентфорд 2 - 1 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 2 - 2 Завершен Брентфорд Н
Чемпионат Англии 2021/2022
02.12.2021 - 21:30 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Брентфорд 1 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Ньюкасл 3 - 3 Завершен Брентфорд Н
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Челси 3 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 19:45 Зенит 3 - 3 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 14:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Челси П
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
31%
Ничья
34%
Челси
34%
П1: 3.92 Х: 2.30 П2: 2.75
П1: 3.20 Х: 2.38 П2: 2.75
П1: 3.92 Х: 2.30 П2: 2.75
П1: 3.92 Х: 2.30 П2: 2.75
П1: 3.10 Х: 2.40 П2: 3.05
Статистика матча
1
ЖК
1
2
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
48'
Перспективная контратака Брентфорда закончилась неточным пасом Висса.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Замена
Двойную замену провёл Тухель в перерыве. Жоржиньо и Пулишич заменили Ковачича и Сунсапа-Белла.
Игра вторым номером принесла Брентфорду дивиденды: пчёлы создали три голевых момента у ворот соперника и лишь отличная игра Кепы позволила Челси не пропустить в первом тайме.
45'
Свисток
Перерыв.
45'
Желтая карточка
Вейл зарабатывает предупреждение.
44'
Вейл остался в штрафной без опеки, но пробил слишком предсказуемо.
41'
Опасный момент
Кепа выигрывает дуэль у Генри! Это была отличная возможность забить.
40'
Саймонс нанёс весьма неожиданный удар по воротам. Тем не менее, Фернандес с ним справился.
36'
Удар Чалоба после розыгрыша углового оказался лёгкой добычей для вратаря.
32'
Опасный момент
Ещё один великолепный сейв в исполнении Кепы! На этот раз испанец потащил удар Йенсена.
30'
Алонсо валится на газон в штрафной соперника. Арбитр не углядел в этом эпизоде нарушения правил.
29'
Дальний выстрел Сауля был заблокирован защитником.
27'
Мбеумо нанёс крайне неточный удар слёта.
23'
У гостей по-прежнему не получается вскрыть организованную оборону соперника.
19'
Не сумел Баркли нанести акцентированный удар по воротам после подачи Алонсо.
16'
Баркли хотел в одно касание поразить ворота соперника. Не удалось.
12'
Опасный момент
Висса наносил удар головой из убийственной позиции! Кепа спасает Челси от пропущенного мяча.
9'
Висса выполняет неточную прострельную передачу.
8'
Бех перехватывает передачу Алонсо на Супсапа-Белла, подключавшегося к атаке вторым темпом.
3'
Челси захватывает инициативу с первых минут.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Брентфорда: Фернандес – Пиннок, Янссон (к), Бех – Генри, Баптист, Йенсен, Янельт, Каньос – Висса, Мбеумо.
Инфо
Стартовый состав Челси: Аррисабалага – Сарр, Чалоба, Аспиликуэта (к) – Алонсо, Ковачич, Ньигез, Саймонс – Баркли, Сунсап-Белл, Вейл.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 Кубка английской лиги Брентфорд – Челси.
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Анонс матча Брентфорд - Челси 22.12.2021, Кубок английской лиги

Противостояние между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч пройдет на стадионе Brentford Community Stadium.

Дата проведения матча: 22.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Брентфорд (Брентфорд) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Брентфорд осталась с поражением. Столкновение Брентфорд и Челси в предыдущем футбольном матче 16.10.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брентфорд - Челси можно посмотреть 22.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча Брентфорд - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший матч команды Брентфорд был сыгран против Уотфорд - 10.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Вулверхэмптон - 19.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Брентфорд - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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