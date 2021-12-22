Брентфорд - Челси онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч пройдет на стадионе Brentford Community Stadium.
Дата проведения матча: 22.12.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Брентфорд (Брентфорд) и командой Челси (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Брентфорд осталась с поражением. Столкновение Брентфорд и Челси в предыдущем футбольном матче 16.10.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк
Прошедший матч команды Брентфорд был сыгран против Уотфорд - 10.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Прошедший матч команды Челси был сыгран против Вулверхэмптон - 19.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
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