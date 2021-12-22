Брентфорд - Челси онлайн трансляция матча

Брентфорд's performance of the last 5 matches is better than Челси's.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

Брентфорд забивает 1.83 гола, играя дома, а Челси забивает 1.47 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брентфорд и Челси - 1.

Брентфорд выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Челси выигрывает в 47%.

Из последних 4 встреч команда Брентфорд выиграла 0, команда Челси выиграла 3, 1 ничьи.

Брентфорд забивает 0.5 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 2.75 гола против команды Брентфорд (в среднем).

Когда Брентфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Челси не проигрывает в последних 4 играх.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Брентфорд выигрывает первый тайм в 32% матчей, Челси выигрывает в 47% матчей.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Брентфорд (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Брентфорд и Челси - 3.25.

Брентфорд без побед над Челси в последних 3 играх.

Когда Брентфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Челси пропускает в каждом из последних 6 матчах.