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Рома - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 04 декабря 2021, 19:00
Рейтинг матча:
Рома
Рим
0 - 2
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35'
Интер
Милан
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Рома
40%
Ничья
30%
Интер
30%
Личные встречи
Рома
6
Побед
19
Игр
4
Побед
Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Интер 3 - 1 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 13:30 Рома 2 - 2 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2021
19.07.2020 - 22:45 Рома 2 - 2 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
06.12.2019 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Торино В
Лига конференций 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Рома 4 - 0 Завершен Заря В
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 13:30 Венеция 3 - 2 Завершен Рома П
Лига конференций 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Рома 2 - 2 Завершен Будё-Глимт Н
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 19:30 Интер 2 - 0 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 21:45 Венеция 0 - 2 Завершен Интер В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 19:45 Интер 2 - 0 Завершен Шахтер В
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 19:00 Интер 3 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Интер Н
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Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Рома
40%
Ничья
30%
Интер
30%
Трансляция
33'
Уголовой
Угловой для Ромы – Смоллинг в борьбе даже пробил, но это не проблема для Хандановича.
32'
Опасный момент
А Интерн снова создал момент – после навеса с фланга пошел навес, правда Джеко после удара головой в рамку не попал! Хотя было очень остро!
30'
Интересно, что римляне пока что не могут перестроится и дать в атаку…
28'
Уголовой
Чалханоглу снова подал угловой – снова на ближнюю, но тут Руй Патрисиу уже на месте.
25'
При довольно спокойной игре Интер за полтайма забил уже два. Интересное развитие событий.
24'
Гоооол!!!
Гооол! Отлично разыграл Интер комбинацию, с фланга пас, затем с полуфланга в центр – и Джеко спокойно дает в рамку! 2:0! Все внешне очень легко!
20'
А Интер продолжает контролировать мяч в центре поля. Рома не может пока что переключиться на атаку.
18'
Ждем, что придумает Рома. Не то начало, что ждал Моуриньо.
14'
Гоооол!!!
Гооол! Вот это да! Чалханоглу с углового сухим листом закрутил в ворота! Мяч пролетел всех, и между ног вратаря также, который дернулся на выход! Чудо-гол!
12'
Интер также пробует что-то организовать через центр. Но пока что без моментов все…
9'
Брозович метров с 30-ти решил дать на силу – попал в голову защитнику Ромы.
7'
Уголовой
Угловой для Интера – Рома спокойно отбилась…
6'
Но после взрыва в самом начале, все спокойно сейчас у нас.
2'
Пытается играть в атаку Рома… Вот только Шомуродов сфолил в атаке.
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Интера: Ханданович, Бастони, Шкриньяр, Д'Амброзио, Дюмфрис, Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Корреа, Джеко
Инфо
Стартовый состав Ромы: Руй Патрисиу, Кумбула, Смоллинг, Манчини, Винья, Ибаньес, Кристанте, Мхитарян, Верету, Дзаньоло, Шомуродов
Отметим, что перед этим матчем Интер расположился на третьей строчке в турнирной таблице, Рома – на пятой.
Инфо
Поединок начнется в 19:00, судить игру будет Марко ди Белло.
Добрый вечер всем любителям итальянского футбола. В Италии на выходных проходят матчи 16-го тура Серии А, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча Рома – Интер!
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Анонс матча "Рома" - "Интер" 04.12.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Рома" (Рим) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022.

Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Рома" (Рим) и командой "Интер" (Милан):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда "Рома" осталась с поражением. Столкновение "Интер" и "Рома" в предыдущем футбольном матче 12.05.2021 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Рома" - "Интер" можно посмотреть 04.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Рома" - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды "Рома" был сыгран против Торино - 28.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команды "Интер" был сыгран против "Специя" - 01.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча "Рома" - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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