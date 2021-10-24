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Удинезе - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 09 января 2022, 17:30 - Stadio Friuli
Главный судья: Микаэль Фаббри
Рейтинг матча:
Удинезе
Удине
0 - 3
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59'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
17' Марио Пашалич 22' Луис Муриэль 30' Бекао, Родриго 43' Руслан Малиновский 44' Делофе, Жерар 45' Мартен де Роон
46' Мартен де Роон Вышел: Маттео Пессина
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Удинезе
27%
Ничья
36%
Аталанта
36%
П1: 4.26 Х: 2.75 П2: 2.23
П1: 3.75 Х: 2.60 П2: 2.20
П1: 4.26 Х: 2.75 П2: 2.23
П1: 4.26 Х: 2.75 П2: 2.23
П1: 4.10 Х: 2.65 П2: 2.21
Интересные факты
  • Когда Удинезе лидирует 1-0 дома, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Удинезе получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Удинезе's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Выездная статистика Аталанта в сезоне 8-2-0
  • Команда Удинезе выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Gerard Deulofeu отдал больше всего передач в Удинезе с 3 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Удинезе и Аталанта - 4.4.
  • Наиболее популярный результат в играх между Удинезе иАталанта, когда Удинезе играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Удинезе проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Удинезе выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Аталанта выигрывает в 43%.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Домашняя статистика Удинезе в сезоне 2-5-2
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Удинезе.
  • Beto лучший бомбардир Удинезе с 7 голами. Duvan Zapata забил 9 раз за Аталанта
  • Из последних 5 встреч команда Удинезе выиграла 0, команда Аталанта выиграла 3, 2 ничьи.
  • Аталанта не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Удинезе забивает 1.21 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Удинезе выигрывает первый тайм в 31% матчей, Аталанта выигрывает в 43% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Удинезе и Аталанта - 2.2.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Удинезе.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Удинезе (во всех соревнованиях).
  • Удинезе не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Удинезе забивает 1.4 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 3 гола против команды Удинезе (в среднем).
  • Удинезе забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Последняя домашняя победа Удинезе над Аталанта была в 2017
  • Удинезе не забивает в 3 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 50 встреч, команда Удинезе выиграла 18 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 62-62 в пользу команды Удинезе
  • За последние 24 встреч когда команда Удинезе играла дома, команда Удинезе выиграла 13 раз, 5 сыграла в ничью и 6 победы команды Аталанта. Разница голов 40-27 в пользу команды Удинезе.
  • Аталанта не забивает в 1 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 1-1 (Удинезе дома) и 3-2 (Аталанта дома).
  • Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Удинезе забил 31% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Удинезе
5
Побед
22
Игр
7
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 13:30 Аталанта 1 - 1 Завершен Удинезе
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Удинезе
Чемпионат Италии 2020/2021
20.01.2021 - 16:00 Удинезе 1 - 1 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
06.12.2020 - 16:00 Удинезе 0 - 0 Завершен Аталанта
Последние матчи - Удинезе
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 21:45 Кальяри 0 - 4 Завершен Удинезе В
Кубок Италии 2021/2022
14.12.2021 - 19:00 Удинезе 4 - 0 Завершен Кротоне В
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 21:45 Удинезе 1 - 1 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2021/2022
06.12.2021 - 19:30 Эмполи 3 - 1 Завершен Удинезе П
Чемпионат Италии 2021/2022
02.12.2021 - 21:45 Лацио 4 - 4 Завершен Удинезе Н
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 4 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Эллас Верона 1 - 2 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
09.12.2021 - 20:00 Аталанта 2 - 3 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 21:45 Наполи 2 - 3 Завершен Аталанта В
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Главные события
46'
Мартен де Роон
Вышел: Маттео Пессина
45'
Мартен де Роон
Делофе, Жерар
44'
43'
Руслан Малиновский ГООЛ!
Бекао, Родриго
30'
22'
Луис Муриэль ГООЛ!
17'
Марио Пашалич ГООЛ!
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Удинезе
27%
Ничья
36%
Аталанта
36%
П1: 4.26 Х: 2.75 П2: 2.23
П1: 3.75 Х: 2.60 П2: 2.20
П1: 4.26 Х: 2.75 П2: 2.23
П1: 4.26 Х: 2.75 П2: 2.23
П1: 4.10 Х: 2.65 П2: 2.21
Составы команд
20
Паделли, Даниэль
17
Никтинк, Брам
87
Себастьян Де Майо
50
Бекао, Родриго
23
Пуссетто, Игнасио
15
Udogie, Iyenoma Destiny
11
Уоллас
21
Molina, Nahuel
2
Патрисио Перес
9
Dosmagambetov Timur
10
Делофе, Жерар
12
Муссо, Хуан
2
Толои, Рафаэль
6
Хосе Луис Паломино
19
Джимшити, Берат
5
Мехле, Йоаким
15
Мартен де Роон
20
Копмейнерс, Теун
13
Джузеппе Пеццелла
88
Марио Пашалич
18
Руслан Малиновский
9
Луис Муриэль
Стартовый состав
  • 9
    Dosmagambetov Timur
  • 10
    Делофе, Жерар
    Нападающий
    44
  • 23
    Пуссетто, Игнасио
    Нападающий
  • 15
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Защитник
  • 11
    Уоллас
  • 21
    Molina, Nahuel
    Защитник
  • 2
    Патрисио Перес
    Полузащитник
  • 17
    Никтинк, Брам
    Защитник
  • 87
    Себастьян Де Майо
  • 50
    Бекао, Родриго
    Защитник
    30
  • 20
    Паделли, Даниэль
    Вратарь
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
    22
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
    17
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
    43
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
    46 45
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 70
    Castagnaviz, Riccardo
    Полузащитник
  • 66
    Piana, Edoardo
    Вратарь
  • 7
    Исаак Саксесс
    Полузащитник
  • 63
    Fedrizzi, Jacopo
    Полузащитник
  • 93
    Soppy, Brandon
    Защитник
  • 71
    Damiani, Mattia
    Полузащитник
  • 72
    Cocetta, Nicolo
    Защитник
  • 73
    Codutti, Lorenzo
    Защитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 47
    Bertini, Tommaso
    Вратарь
  • 46
    Cittadini, Giorgio
    Защитник
Тренеры
  • Габриеле Чиоффи
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
6
Штрафные
8
6
Фолы
5
2
Удары мимо
1
4
Удары в створ
4
Блокировано ударов
2
2
Угловые
2
2
Офсайды
1
1
Сейвы
4
2
ЖК
1
Трансляция
53'
Муриэль с фланга вырезал в штрафную – сильно вышло…
52'
Многовато борьбы в центре поля, а вот с остротой наоборот проблемы на данный момент.
49'
Делофеу избавился от опеки, пробил, но заблокировали его удар.
47'
Уголовой
Угловой для Удинезе – прошел удар головой после навеса, но несильно вышел.
46'
Замена
Пессина вместо де Рона вышел у Аталанты в перерыве.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
3:0 после первого тайма. Пока что за явным преимуществом Аталанты. У Малиновского гол и ассист. Все идет по плану бергамаски пока что.
45+2'
Свисток
И все, свисток на перерыв. 3:0 к перерыву ведет Аталанта.
45+1'
Деулуфеу пробил со штрафного, но не очень сильно пошел удар. Муссо на месте.
45+1'
Желтая карточка
Де Рон сорвал атаку – желтая, еще и штрафной для Удинезе.
44'
Желтая карточка
А Деулуфеу желтую еще выписали за споры с арбитром.
43'
Гоооол!!!
Малиновский! Гооол! 3:0! После прострела с фланга мяч все-таки прискакал к Руслану, тот подработал под левую и уверенно расстрелял кипера!
41'
Фол в центре поля, но снова судья дает играть, мяч остался у Удинезе и атака продолжилась.
39'
Опасный момент
После навеса с фланга Удогие пробил головой! Почти попал! Хороший момент для Удинезе!
35'
Опасный момент
А вот хорош! Деулуфеу продрался, вошел в штрафную и очень опасно пробил! Муссо в прыжке тянет!
33'
Бергамаски снова катают в центре, не спешат.
29'
Желтая карточка
Бекао фолит в центре поля – первая желтая в матче.
27'
Де Роон навесил с фланга – прямо в руки киперу Удинезе пришло.
24'
Штрафной для Удинезе – навес в штрафную – Аталанта спокойно отбивается.
23'
Очень тяжело будет Удинезе отыграться при такой игре.
22'
Гоооол!!!
Гоол! 2:0! Малиновский выдал на Муриэля, тот на скорости прошёл 10 метров, качнул защитниками дал под штангу!
19'
На Малиновском сфолили в центре поля.
17'
Гоооол!!!
Пашалич! Гоол! Аталанта! 1:0, пошел навес, и Пашалич головой парашютом скинул под дальний угол!
14'
Опасный момент
Хорош! Малиновский подал угловой, Толои получил мяч, пробил, но после рикошета мяч снова улетел за лицевую.
13'
Офсайд
Ох, пропустила Аталанта выпад Песселли, почти один на один пошел выход, но нет, офсайд все-таки.
11'
Относительно спокойно все, при территориальном преимуществе Аталанты.
9'
Мелле дали по ногам в центре поля, но судья не свистит, мяч остался у Аталанты.
7'
Штрафной с фланга для Аталанты – высокий навес, но Удинезе снимает мяч.
4'
А вот и первый удар – Муриэль пробил, но после рикошета мяч ускакал на угловой.
3'
Толои закинул на фланг на Мелле, тот прострелил, но прямо в руки киперу.
2'
Аталанта больше контролирует мяч. Правда все больше в центре поля.
1'
Свисток
Начался матч!
На поле уже команды.
Стартовый состав Аталанты: Муссо, Паломино, Песселья, Джисито, Мехле, Де Рон, Толои, Копмейнерс, Малиновский, Пашалич, Муриэль
Стартовый состав Удинезе: Паделли, Нейтинк, Перес, Молина, Уоллас, Де Майо, Удогие, Пуззетто, Делофеу, Бету
Инфо
Напомним, что Аталанта находится на 4-м месте в турнирной таблице, Удинезе – на 14-м.
Инфо
Поединок начнется в 17:30, мудить игру будет Микаэль Фаббри
Добрый вечер всем любителям итальянского футбола. В Италии на выходных проходят матчи 21-го тура Серии А, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн поединка, в котором Удинезе примет Аталанту.
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Анонс матча Удинезе - "Аталанта" 09.01.2022, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Удинезе (Удине) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Stadio Friuli.

Дата проведения матча: 09.01.2022
Время начала матча: 17:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Удинезе (Удине) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Удинезе в предыдущем футбольном матче 24.10.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Габриеле Чиоффи и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Удинезе - "Аталанта" можно посмотреть 09.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Удинезе - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Удинезе (Удине)
Год основания Удинезе (Удине): 1896
Страна: Италия
Тренер: Лука Готти

Предыдущий поединок команды Удинезе был сыгран против Кальяри - 18.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Удинезе.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Дженоа - 21.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Удинезе - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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