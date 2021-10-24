Удинезе - Аталанта онлайн трансляция матча

Анонс матча Удинезе - "Аталанта" 09.01.2022, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Удинезе (Удине) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Stadio Friuli.

Дата проведения матча: 09.01.2022

Время начала матча: 17:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Удинезе (Удине) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Удинезе в предыдущем футбольном матче 24.10.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Габриеле Чиоффи и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Удинезе (Удине)

Год основания Удинезе (Удине): 1896

Страна: Италия

Тренер: Лука Готти



Предыдущий поединок команды Удинезе был сыгран против Кальяри - 18.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Удинезе.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Дженоа - 21.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

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