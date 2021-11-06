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Аталанта - Кальяри онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 06 февраля 2022, 13:30 - Gewiss Stadium
Главный судья: Prontera, Alessandro
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 1
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62'
Кальяри
Кальяри
Ход матча
24' Далберт 35' Альберто Грасси
46' Джузеппе Пеццелла Вышел: Мехле, Йоаким 50' Гастон Перейро 52' Муссо, Хуан 54' Марио Пашалич Вышел: Франческо Росси
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
38%
Ничья
31%
Кальяри
31%
П1: 1.47 Х: 3.53 П2: 11.90
П1: 1.40 Х: 3.25 П2: 11.00
П1: 1.47 Х: 3.53 П2: 11.90
П1: 1.47 Х: 3.53 П2: 11.90
П1: 1.48 Х: 3.55 П2: 8.70
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иКальяри, когда Аталанта играет дома, 1- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Аталанта и Кальяри 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 19 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 12 раз, 4 сыграла в ничью и 3 победы команды Кальяри. Разница голов 41-22 в пользу команды Аталанта.
  • Во время последних 39 встреч, команда Аталанта выиграла 19 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Кальяри выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 58-52 в пользу команды Аталанта
  • В прошлом сезоне Аталанта выиграл обе игры против Кальяри (5-2 дома и 1-0 на выезде)
  • Вы знали, что Аталанта забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Кальяри забил 32% голов между минутами 46-60?
  • Аталанта не проигрывает в последних 5 играх.
  • Кальяри без побед над Аталанта в последних 5 играх.
  • Аталанта не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Кальяри не забивает в 7 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Домашняя статистика Аталанта в сезоне 3-4-3
  • Выездная статистика Кальяри в сезоне 1-3-7
  • Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 9 голами. Joao Pedro забил 10 раз за Кальяри
  • Jose Luis Palomino получил больше всего желтых карточек (6) в Аталанта. Dalbert получил 6 в Кальяри.
  • Аталанта не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Кальяри пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 45% матчей, Кальяри выигрывает в 18% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Кальяри выигрывает в 18%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Кальяри лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кальяри% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Кальяри проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кальяри% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Кальяри в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Кальяри's.
  • У команды Аталанта серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Кальяри (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 5, команда Кальяри выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Кальяри.
  • Команда Кальяри выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Аталанта забивает 2.4 гола за матч против команды Кальяри, а Кальяри забивает 0.8 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Кальяри - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Кальяри - 2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Аталанта забивает 2.29 гола, играя дома, а Кальяри забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Аталанта
11
Побед
21
Игр
6
Побед
Кальяри
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
14.02.2021 - 16:00 Кальяри 0 - 1 Завершен Аталанта
Кубок Италии 2020/2021
14.01.2021 - 22:15 Аталанта 3 - 1 Завершен Кальяри
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 15:00 Аталанта 5 - 2 Завершен Кальяри
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
22.01.2022 - 21:45 Лацио 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершен Интер Н
Кубок Италии 2021/2022
12.01.2022 - 18:30 Аталанта 2 - 0 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 17:30 Удинезе 2 - 6 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 0 Завершен Аталанта Н
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Последние матчи - Кальяри
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 13:30 Кальяри 1 - 1 Завершен Фиорентина Н
Кубок Италии 2021/2022
19.01.2022 - 18:30 Сассуоло 1 - 0 Завершен Кальяри П
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Кальяри П
Чемпионат Италии 2021/2022
11.01.2022 - 21:45 Кальяри 2 - 1 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 13:30 Сампдория 1 - 2 Завершен Кальяри В
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Главные события
Марио Пашалич
Вышел: Франческо Росси
54'
Муссо, Хуан
52'
50'
Гастон Перейро ГООЛ!
Джузеппе Пеццелла
Вышел: Мехле, Йоаким
46'
35'
Альберто Грасси
24'
Далберт
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
38%
Ничья
31%
Кальяри
31%
П1: 1.47 Х: 3.53 П2: 11.90
П1: 1.40 Х: 3.25 П2: 11.00
П1: 1.47 Х: 3.53 П2: 11.90
П1: 1.47 Х: 3.53 П2: 11.90
П1: 1.48 Х: 3.55 П2: 8.70
Составы команд
12
Муссо, Хуан
13
Джузеппе Пеццелла
19
Джимшити, Берат
6
Хосе Луис Паломино
77
Заппакоста, Дэвид
11
Фреулер, Ремо
20
Копмейнерс, Теун
88
Марио Пашалич
32
Маттео Пессина
18
Руслан Малиновский
9
Луис Муриэль
28
Крагно, Алессио
12
Белланова, Рауль
3
Голданига, Эдоардо
66
Lovato, Matteo
33
Obert, Adam
22
Ликогианнис, Хараламбос
14
Алессандро Дейола
18
Рэзван Марин
27
Альберто Грасси
29
Далберт
20
Гастон Перейро
Стартовый состав
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
    54
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
    46
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
    52
  • 20
    Гастон Перейро
    Полузащитник
    50
  • 14
    Алессандро Дейола
    Полузащитник
  • 18
    Рэзван Марин
    Полузащитник
  • 27
    Альберто Грасси
    Полузащитник
    35
  • 29
    Далберт
    24
  • 12
    Белланова, Рауль
    Защитник
  • 3
    Голданига, Эдоардо
    Защитник
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 33
    Obert, Adam
    Полузащитник
  • 22
    Ликогианнис, Хараламбос
    Защитник
  • 28
    Крагно, Алессио
    Вратарь
Запасные игроки
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 20
    Mihaila, Valentin
    Нападающий
  • 15
    Мартен де Роон
  • 13
    Жереми Бога
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 1
    Симоне Арести
  • 19
    Лука Гальяно
    Нападающий
  • 38
    Desogus, Jacopo
    Нападающий
  • 39
    Kourfalidis, Christos
    Полузащитник
  • 42
    Iovu, Iurie
    Защитник
  • 4
    Даниэле Базелли
    Полузащитник
  • 23
    Кеппителли, Лука
    Защитник
  • 44
    Carboni, Andrea
    Защитник
  • 31
    Борис Радунович
    Вратарь
  • 21
    Zito
    Нападающий
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Вальтер Маццарри
Статистика матча
10
Штрафные
6
5
Фолы
10
60%
Владение мячом
40%
3
Удары мимо
1
Офсайды
2
Угловые
1
ЖК
2
1
Удары в створ
2
1
Сейвы
1
3
Блокировано ударов
1
1
КК
Live Zone
Трансляция
56'
Удар Ликоянниса со штрафного пришёлся в стенку.
55'
Замена
Пашалич покинул поле. Вместо него вышел голкипер Росси.
52'
Красная карточка
Вот это да! Спустя минуту после пропущенного мяча вратарь Аталанты зарабатывает удаление! Муссо пытался исправить ошибку партнёра, но вместо того, чтобы сыграть в мяч, ударил соперника по ногам.
51'
Видеоповтор показал, что на приёме мяча Перейро сыграл рукой. Тем не менее, арбитр принял решение засчитать гол. Сомнительная трактовка эпизода.
50'
Гоооол!!!
Кальяри неожиданно открывает счёт! Никто из защитников не опекал Перейро и он этим воспользовался. С близкого расстояния уругвайский форвард расстрелял ворота Аталанты.
48'
Пессина получил мяч на дальней штанге и наносил удар в ближний угол. Защитник заблокировал этот удар в подкате.
48'
Активно начинает вторую половину встречи Аталанта. Уже несколько минут гости закрыты в собственной штрафной.
46'
Замена
Меле вышел на поле вместо Пеццеллы.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
В первом тайме Аталанту было не узнать. Всегда результативная команда Гасперини испытала огромные трудности с преодолением обороны аутсайдера Кальяри.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Добавлена 1 минута.
45'
Штрафной из хорошей позиции выполняла Аталанта. Бить взялся Копмейнерс и не смог перебить стенку.
41'
Фройлер подключился к атаке, неплохо развернул соперника, но вот с ударом у швейцарца не сложилось.
37'
Перейро взял игру на себя и нанёс первый удар Кальяри в сегодняшнем матче. Муссо с лёгкостью забрал мяч в руки.
35'
Желтая карточка
Грасси ценой жёлтой карточки остановил атаку соперника.
31'
По левому флангу развивалась атака Аталанты, но Фройлер не нашёл ей продолжения.
28'
Опасный момент
Краньо превосходно играет на линии! Голкипер Кальяри потащил мощнейший удар Малиновского в верхний угол.
24'
Желтая карточка
Наказан жёлтой карточкой Далберт за грубый подкат.
21'
Создать угрозу воротам соперника со стандарта Аталанте не удалось.
16'
Выровнялась игра в последние несколько минут. Кальяри взял мяч под свой контроль, провёл несколько позиционных атак.
11'
Офсайд
Малиновский выдал отличную передачу на Пессину, но арбитр зафиксировал положение вне игры. Повтор показал, что Маттео действительно находился в минимальном офсайде.
9'
Муриэль совершил свою попытку дальнего удара. Не хватило точности колумбийцу.
7'
Компейнерс пробил из-за пределов штрафной. Сильно выше ворот пошёл мяч.
6'
Мяч хорошо держится у бергамасков. Правда, опасных моментов у ворот Кальяри мы пока не видели.
4'
Малиновский подключил к атаке Дзаппакосту, но тот не смог довести мяч до Муриэля.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Пеццелла, Джимсити, Паломино, Дзаппакоста – Фройлер (к), Копмейнерс, Пессина – Пашалич, Муриэль, Малиновский.
Инфо
Стартовый состав Кальяри: Краньо (к) – Ликояннис, Оберт, Ловато, Гольданига, Белланова – Далберт, Грасси, Марин, Дейола – Перейро.
Аталанта находится на четвертой строчке в турнирной таблице, в их активе 43 очка. Кальяри же борется за выживание: «красно-синие», заработав всего 17 баллов, занимают восемнадцатое место.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Серии А Аталанта – Кальяри.
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Анонс матча "Аталанта" - Кальяри 06.02.2022, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Кальяри (Кальяри) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 06.02.2022
Время начала матча: 13:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Кальяри (Кальяри):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Кальяри осталась с поражением. Столкновение Кальяри и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 06.11.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Вальтер Маццарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Кальяри можно посмотреть 06.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Кальяри, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Лацио - 22.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Кальяри (Кальяри)
Год основания Кальяри (Кальяри): 1920
Страна: Италия
Тренер: Вальтер Маццарри

Предыдущий поединок команды Кальяри был сыгран против "Фиорентина" - 23.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Кальяри онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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