Аталанта - Кальяри онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - Кальяри 06.02.2022, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Кальяри (Кальяри) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 06.02.2022

Время начала матча: 13:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Кальяри (Кальяри):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Кальяри осталась с поражением. Столкновение Кальяри и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 06.11.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Вальтер Маццарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Лацио - 22.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Кальяри (Кальяри)

Год основания Кальяри (Кальяри): 1920

Страна: Италия

Тренер: Вальтер Маццарри



Предыдущий поединок команды Кальяри был сыгран против "Фиорентина" - 23.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

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