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Киддерминстер Харриерс - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 05 февраля 2022, 14:30 - Аггбору
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Киддерминстер Харриерс
1 - 0
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39'
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ход матча
19' Пенни, Алекс
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Киддерминстер Харриерс
33%
Ничья
33%
Вест Хэм Юнайтед
33%
П1: 14.30 Х: 4.83 П2: 1.25
П1: 12.00 Х: 4.00 П2: 1.25
П1: 14.30 Х: 4.83 П2: 1.25
П1: 14.30 Х: 4.83 П2: 1.25
П1: 12.00 Х: 4.10 П2: 1.38
Интересные факты
  • ФК Киддерминстер Харриерс выиграл 8 домашних матчей подряд.
  • ФК Киддерминстер Харриерс выигрывает первый тайм в 38% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 43% матчей.
  • ФК Киддерминстер Харриерс выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 43%.
  • Когда ФК Киддерминстер Харриерс лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Киддерминстер Харриерс% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда ФК Киддерминстер Харриерс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Киддерминстер Харриерс% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • ФК Киддерминстер Харриерс's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.
  • ФК Киддерминстер Харриерс забивает 2.31 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.66 гола, играя на выезде (в среднем).
  • ФК Киддерминстер Харриерс не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • ФК Киддерминстер Харриерс не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • ФК Киддерминстер Харриерс не проигрывает в последних 4 играх.
Последние матчи - Киддерминстер Харриерс
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 3 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Норвич Сити В
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 19:30 Кристал Пэлас 2 - 3 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
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Главные события
ГООЛ! Пенни, Алекс
19'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Киддерминстер Харриерс
33%
Ничья
33%
Вест Хэм Юнайтед
33%
П1: 14.30 Х: 4.83 П2: 1.25
П1: 12.00 Х: 4.00 П2: 1.25
П1: 14.30 Х: 4.83 П2: 1.25
П1: 14.30 Х: 4.83 П2: 1.25
П1: 12.00 Х: 4.10 П2: 1.38
Статистика матча
1
Удары мимо
2
Угловые
5
3
Удары в створ
Сейвы
2
35%
Владение мячом
65%
Блокировано ударов
1
3
Штрафные
Фолы
3
Live Zone
Трансляция
38'
Уголовой
Гости разыграли угловой, перевели мяч с левого фланга на правый, затем снова повернули налево, чтобы там его выпустить за пределы поля.
36'
Подаче слева снова на Ярмоленко, Ричардс опередил украинского вингера и выбил в падении мяч. Андрей, похоже, не сильно и хотел пробивать, учитывая, что голова соперника была на уровне его ноги.
32'
Контроль мяча постепенно перешёл в ноги игроков Вест Хэма. Но до первого в матче опасного момента дело ещё не дошло. Киддерминстер пока легко справляется со всей угрозой от топового соперника.
29'
Навес с левого края в штрафную Киддерминстера, Ярмоленко не допрыгнул до мяча. Плохо оттолкнулся от земли украинец, всё же за мяч можно было побороться.
28'
Уголовой
Подача углового во вратарскую Киддерминстера, никто из "молотобойцев" до удара не добрался.
25'
Ух! Стерлинг-Джеймс решил бить под правую стойку, мяч чуть-чуть разминулся с рамкой ворот!
24'
Киддерминстер зарабатывает перспективный стандарт в паре метров от линии штрафной чуть правее центра. Можно задуматься о прямом ударе. У Вест Хэма как не было конструктива впереди, так его и нет.
21'
Ещё одна атака хозяев по левому флангу, но на этот раз Ареоля на выходе мяч забирает возле лицевой.
19'
Гоооол!!!
Киддерминстер забивает! Фантастика! Кто выглядел лучше, тот и забивает! Подача со штрафного с левого фланга к линии вратарской, суматоха у ворот, вызванная неудачным выходом из рамки Ареоля, и Алекс Пенни посылает снаряд в рамку!
17'
Ничего не клеится пока у Вест Хэма в контроле мяча. Даже тяжело сказать, что это играет команда АПЛ даже с учётом ротации.
14'
Крал делает ужасную передачу на Ярмоленко, который не успел развернуться и подготовиться к этому пасу. Андрей явно недоволен.
11'
Ярмоленко на чужой половине начал смещаться с правого фланга к центру и запутался в ногах. Пошёл перехват и атака соперника. Да, Андрей, так место в основе не выиграть. Да и выиграть ли его вообще в Вест Хэме?
10'
Уголовой
После розыгрыша углового и паса Бенрахма Ярмоленко принял мяч в штрафной соперника, обыграл одного соперника, попытался пробить, но мяч застрял в частоколе ног защитников
9'
Опасный момент
Еще один удар от Киддерминстера - Хеммингс из зоны правого инсайда, но точно по центру ворот, Ареоля спокойно забирает мяч
7'
Опасный момент
Воу-воу-воу! Фредерикс ошибся, Остин - капитан Киддерминстера - вывалился на ударную позицию прямо по центру, пробил весьма неплохо, но Ареоля намертво поймал мяч! Первый действительно опасный момент в матче и он на счету хозяев поля!
6'
Джонсон уже по левому флангу пытался исполнить подачу, но Пенни заблокировал. Вест Хэм быстро разыграл угловой, Джонсон получил мяч на подступах к штрафной и мощно пробил, но в ворота не попал
4'
Ярмоленко комбинировал с Бенрахма на правом фланге, в итоге последний исполнил подачу в район 11 метров, но адресата эта подача не нашла
3'
Влашич подавал в штрафную, но защитник выбивает, после чего игрок Вест Хэма выпускает мяч за лицевую
2'
Вест Хэм начинает активно. Пытается вскрыть левый фланг обороны соперника, но тот спокойно защищается. Ярмоленко таки действует на фланге атаки
1'
Свисток
Матч начался!
Очень печально и трогательно: 25 января умерла 7-летняя болельщица Вест Хэма. Команды почтили ее память минутой молчания, после чего трибуны и футболисты очень долго аплодировали.
Инфо
Команды уже выходят на стадион - небольшой, классический из английской глубинки. Конечно же, забитый под завязку!
Состав Киддерминстера: Симпсон - Ричардс, Байрами, Камерон, Пенни - Керрингтон, Престон, Хеммингс, Остин, Стерлинг-Джеймс - Морган-Смит
Несколько слово о сопернике лондонцев. Киддерминстер Харриес выступает в пятом по счету дивизионе английского футбола и занимает третье место после 21 тура. Этот клуб был основан в далеком 1886-м году!
Итак, состав Вест Хэма: Ареоля - Фредерикс, Зума, Диоп, Джонсон, Нобл (к), Крал, Влашич, Бенрахма, Боуэн, Ярмоленко. Похоже, Андрей в этом поединке будет играть центрфорварда!
Инфо
Приветствуем, друзья. В ближайшие два час нас ждет матч самого старого футбольного турнира - Кубка Англии. Примечательно, что будет в нем и украинский интерес, ведь в основе молотобойцев выйдет Андрей Ярмоленко
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Анонс матча Киддерминстер Харриерс - Вест Хэм Юнайтед 05.02.2022, Кубок Англии

Поединок между командой Киддерминстер Харриерс и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Аггбору.

Дата проведения матча: 05.02.2022
Время начала матча: 14:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Киддерминстер Харриерс - Вест Хэм Юнайтед можно посмотреть 05.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Киддерминстер Харриерс - Вест Хэм Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Киддерминстер Харриерс
Страна: Англия

Прошедший поединок команды Киддерминстер Харриерс был сыгран против Рэдинг - 08.01.2022, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Киддерминстер Харриерс.

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 22.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча Киддерминстер Харриерс - Вест Хэм Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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