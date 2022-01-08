Киддерминстер Харриерс - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Поединок между командой Киддерминстер Харриерс и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Аггбору.
Дата проведения матча: 05.02.2022
Время начала матча: 14:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Киддерминстер Харриерс
Страна: Англия
Прошедший поединок команды Киддерминстер Харриерс был сыгран против Рэдинг - 08.01.2022, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Киддерминстер Харриерс.
Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Предыдущий матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 22.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
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