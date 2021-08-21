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Эвертон - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 12 февраля 2022, 17:00 - Гудисон Парк
Главный судья: Грэм Скотт
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
3 - 0
Обновить
87'
Лидс Юнайтед
Лидс
Ход матча
9' Стюарт Даллас Вышел: Hjelde, Leo Fuhr 10' Коулмен, Шимус 23' Майкл Кин 29' Даниэль Джеймс
46' Рафинья Вышел: Тайлер Робертс 46' Матеуш Клич Вышел: Forshaw, Adam 73' Калверт-Левин, Доминик Вышел: Деле Алли 74' Ивоби, Алекс 78' Ришарлисон
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
29%
Ничья
36%
Лидс Юнайтед
36%
П1: 1.14 Х: 5.50 П2: 37.00
П1: 1.13 Х: 6.00 П2: 41.00
П1: 1.14 Х: 5.50 П2: 37.00
П1: 1.14 Х: 5.50 П2: 37.00
П1: 2.85 Х: 2.70 П2: 2.85
Интересные факты
  • За последние 12 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 5 раз, 6 сыграла в ничью и 1 победы команды Лидс. Разница голов 20-8 в пользу команды Эвертон.
  • Во время последних 27 встреч, команда Эвертон выиграла 7 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Лидс выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 32-30 в пользу команды Эвертон
  • Игры прошлого года: 0-1 (Эвертон дома) и 1-2 (Лидс дома).
  • Эвертон проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Эвертон забил 28% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Эвертон забил 4% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Лидс забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Эвертон не забивает в 3 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Лидс не забивает в 3 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Demarai Gray лучший бомбардир Эвертон с 5 голами. Raphinha забил 8 раз за Лидс
  • Richarlison получил больше всего желтых карточек (5) в Эвертон. Diego Llorente получил 6 в Лидс.
  • Эвертон пропускает в каждом из последних 12 матчах.
  • Лидс пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 17% матчей, Лидс выигрывает в 27% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Лидс выигрывает в 27%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Лидс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лидс% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Лидс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лидс% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Лидс в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Команда Лидс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 1, команда Лидс выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс.
  • Команда Лидс выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Эвертон забивает 1 гола за матч против команды Лидс, а Лидс забивает 1.6 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Лидс - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Лидс - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Эвертон забивает 1.26 гола, играя дома, а Лидс забивает 1.19 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Лидс's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
Личные встречи
Эвертон
1
Побед
4
Игр
1
Побед
Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 2 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 21:30 Лидс Юнайтед 1 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
28.11.2020 - 19:30 Эвертон 0 - 0 Завершен Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
28.11.2020 - 19:15 Эвертон 0 - 1 Завершен Лидс Юнайтед
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
08.02.2022 - 21:45 Ньюкасл 3 - 1 Завершен Эвертон П
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Эвертон 4 - 1 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 14:30 Эвертон 0 - 1 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Норвич Сити 2 - 1 Завершен Эвертон П
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Халл Сити 2 - 3 Завершен Эвертон В
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Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
09.02.2022 - 22:00 Астон Вилла 3 - 3 Завершен Лидс Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Лидс Юнайтед 0 - 1 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 3 Завершен Лидс Юнайтед В
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Лидс Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли В
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Главные события
ГООЛ! Ришарлисон
78'
Ивоби, Алекс
74'
Калверт-Левин, Доминик
Вышел: Деле Алли
73'
46'
Рафинья
Вышел: Тайлер Робертс
46'
Матеуш Клич
Вышел: Forshaw, Adam
29'
Даниэль Джеймс
ГООЛ! Майкл Кин
23'
ГООЛ! Коулмен, Шимус
10'
9'
Стюарт Даллас
Вышел: Hjelde, Leo Fuhr
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
29%
Ничья
36%
Лидс Юнайтед
36%
П1: 1.14 Х: 5.50 П2: 37.00
П1: 1.13 Х: 6.00 П2: 41.00
П1: 1.14 Х: 5.50 П2: 37.00
П1: 1.14 Х: 5.50 П2: 37.00
П1: 2.85 Х: 2.70 П2: 2.85
Составы команд
22
Джордан Пикфорд
2
Джонджо Кенни
5
Майкл Кин
4
Мейсон Холгейт
23
Коулмен, Шимус
18
Ивоби, Алекс
30
Донни ван де Бек
6
Аллан
24
Энтони Гордон
7
Ришарлисон
9
Калверт-Левин, Доминик
23
Иллан Меслиер
2
Айлинг, Люк
14
Диего Льоренте
21
Стрёйк, Паскал
15
Стюарт Даллас
5
Робин Кох
19
Рафинья
19
Родриго Морено
43
Матеуш Клич
22
Джек Харрисон
20
Даниэль Джеймс
Стартовый состав
  • 7
    Ришарлисон
    78
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
    73
  • 18
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
    74
  • 30
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 6
    Аллан
    Полузащитник
  • 24
    Энтони Гордон
  • 2
    Джонджо Кенни
    Защитник
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
    23
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
    10
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 20
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
    29
  • 19
    Рафинья
    Защитник
    46
  • 19
    Родриго Морено
  • 43
    Матеуш Клич
    46
  • 22
    Джек Харрисон
    Полузащитник
  • 5
    Робин Кох
    Защитник
  • 2
    Айлинг, Люк
    Защитник
  • 14
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 21
    Стрёйк, Паскал
    Защитник
  • 15
    Стюарт Даллас
    Полузащитник
    9
  • 23
    Иллан Меслиер
Запасные игроки
  • 20
    Дженк Тосун
    Нападающий
  • 21
    Андре Гомиш
  • 33
    Хосе Саломон Рондон
    Нападающий
  • 22
    Patterson, Nathan
    Защитник
  • 34
    Анвар Эль-Гази
    Нападающий
  • 32
    Брэнтуэйт, Джерред
    Полузащитник
  • 15
    Асмир Бегович
    Вратарь
  • 36
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 14
    Таунсенд, Андрос
    Полузащитник
  • 46
    Джейми Шеклтон
  • 16
    Тайлер Робертс
    Нападающий
  • 13
    Klaesson, Kristoffer
    Вратарь
  • 54
    Nohan, Kenneh
    Полузащитник
  • 33
    Hjelde, Leo Fuhr
    Защитник
  • 30
    Джо Гелхардт
  • 4
    Forshaw, Adam
    Полузащитник
  • 26
    Bate, Lewis
    Полузащитник
  • 38
    Саммервиль, Крисенсио
    Нападающий
Тренеры
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Марсело Бьелса
Статистика матча
44%
Владение мячом
56%
6
Удары в створ
1
1
Сейвы
3
3
Блокировано ударов
9
Штрафные
6
5
Фолы
9
3
Угловые
3
1
ЖК
1
1
Офсайды
1
Удары мимо
2
Трансляция
83'
Аллі (Евертон) з меж штрафного майданчика пробив надто повз ворота.
81'
Замена
Ель-Газі замінив Гордона (Евертон).
80'
Холгейт вибив закидання Джеймса (Лідс) до штрафного майданчика.
78'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Рішарлісон пробив з-за меж штрафного і низом влучив точно у лівий кут воріт!
74'
Желтая карточка
Жовта для Івобі (Евертон).
74'
Івобі (Евертон) першим був на відскоці у штрафному майданчику гостей, але його удар з розвороту заблокований.
72'
Замена
Аллі замінив Калверта-Льюїна (Евертон).
70'
Ще один дальній удар Родріго (Лідс), але ця спроба в молоко - вище воріт.
69'
Гаррісон (Лідс) намагався на лівому фланзі атаки накрутити Коулмена, але втратив м'яч.
66'
М'яч після рикошету після прострілу Гордона з меж штрафного майданчика полетів у руки голкіперу Мельє.
62'
Кін (Евертон) розіграв стандарт зі своєї половини поля довгою передачею вперед на Калверта-Льюїна, але м'яч дійшов тільки до голкіпера.
60'
Заспокоїлася трохи гра. Більше проходить вона у центрі поля.
56'
Ван де Беку (Евертон) надавали допомогу через розбитий ніс, але півзахисник зможе продовжити гру.
53'
Лівий захисник "Евертона" Кенні помиляється при передачі вперед при виході з оборони в атаку.
50'
Джеймс (Лідс) пробив з гострого правого кута та ще й лівою. М'яч полетів набагато вище цілі.
49'
Калверт-Льюїн (Евертон) проривався лівим флангом вперед і виконаві передачу у бік Рішарлісона, але пас не вийшов від англійця.
46'
Замена
Подвійна заміна від Марсело Б'єлси: замість Рафіньї та Кліха вийшли Робертс та Форшоу.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Цікавий тайм у виконані обох команд. Поки "Лідс" розхитувався, "Евертон" забив двічі. Після цього гості почали вже більш активно атакувати, і створили кілька можливостей, але відзначитися не змогли. Також в активі "павичів" два потрапляння в каркас воріт від Родріго, але вони за гол ж не рахуються. Поки підопічні Лемпарда виглядають більш якісно як на полі, так і на табло..
Свисток
Перерва!
45+1'
Опасный момент
Ох яка краса могла бути! Родріго обвідним і в той же час потужним ударом з метрів 23-х влучив у ліву хрестовину!
45'
Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
45'
Лівий захисник Кенні (Евертон) намагався в темп навісити з лівого флангу, але м'яч полетів за лицьову лінію.
45'
Уголовой
Розіграли кутовий гості, але навіс Кліха (Лідс) був вибитий Холгейтом.
43'
Уголовой
Гордон (Евертон) навісив з кута поля відразу ж на найближчого суперника.
42'
Спроба дальнього удару від Аллана (Евертон) - м'яч дуже повільно полетів у руки голкіперу. Невдало.
40'
Двічі мали шанс пробити "іриски", але двічі спроби спочатку Рішарлісона з меж штрафного майданчика, а потім Івобі з метрів 18-ти були заблоковані.
37'
Івобі (Евертон) з меж штрафного майданчика з-під суперника намагався покласти м'яч щічкою в правий кут, але круглий снаряд пролетів повз праву стійку.
37'
Гордон (Евертон) з правого флангу навісив повз всіх своїх гравців.
35'
Ейлінг (Лідс) увірвався у штрафний мйданчик, намагався прострілити, але випустив м'яч за лицьову лінію.
32'
Рафінья (Лідс) намагався розрізною передачею вивести Родріго на ударну позицію, але пас вийшов занадто сильним - у руки голкіперу.
29'
Желтая карточка
Жовта для Джеймса (Лідс) за зрив контратаки "ірисок".
29'
Гаррісон (Лідс) зберіг м'яч у боротьбі з двома опонентами, але за 25-ти метрів низом пробив повз ворота.
27'
І третій удар Гордона забирає до рук Мельє (Лідс). Постійно летить в голкіпера.
25'
Ейлінг (Лідс) намагався пробити у падінні по м'ячу, але влучив по Холгейту. Атака гостей зупинена. Арбітр обійшовся без покарання.
Инфо
А для Кіна це вже четверта результативна дія лише у цьому сезоні. Центрбек забив другий гол.
23'
Гоооол!!!
ГОООЛ! "Евертон" забиває і другий! Кін переправив м'яч у сітку воріт після навісу Гордона від кута поля. Дуже нещільно зіграли гравці Лідса при подачі.
21'
Гаррісон (Лідс) з лівого флангу подав точно... в аут. Дуже невлучно.
18'
Опасный момент
Поперечка рятує господарів! Родріго (Лідс) пробив з двійничка з-за меж штрафного майданчика і влучив у каркас. Падаючий, хороший удар, але пощастило "ірискам".
18'
Холгейт! Який підкат від центрбека! Джеймса (Лідс) намагалися вивести сам на сам, але англієць зіграв дуже чітко.
17'
Гаррісон (Лідс) намагався пройти у штрафний майданчик лівим флангом, але наткнувся на стіну з двох гравців і втратив м'яч.
16'
Инфо
5:0 за ударами на даний момент.
Инфо
Перший гол для капітана "Евертона" за останні три сезони!
10'
Гоооол!!!
ГОООЛ! "Евертон" відкрив рахунок! Ван де Бек прострілив на Калверта-Льюїна, але той не зміг пробити з меж воротарського майданчика. М'яч відлетів у сторону правої стійки, а Коулмен вже добив його у ворота. Прямо сам влетів у сітку разом із круглим снарядом.
9'
Замена
Вимушена заміна від гостей: Хельде замінив Далласа.
7'
Даллас (Лідс) на газоні. Не зможе він продовжити гру.
5'
Ще один удар Гордона (Евертон) - м'яч з-за меж штрафного маайданчика полетів в руки голкіперу. Занадто слабко.
2'
Опасный момент
Який момент відразу ж створили господарі! "Іриски" отримали м'яч на чужій половині поля і відразу побігли в контратаку, завершити яку отримав шанс Гордон, але затягнув з ударом - Ейлінг у підкаті ззаду завадив пробити бвльш влучно. М'яч полетів у голкіпера.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Перед поєдинком команди розташувалися зовсім поруч у турнірній таблиці: "Евертон" іде 16-м, а "Лідс" - на 15 позиції. Між колективами розрив у чотири очки, але в "ірисок" матч в запасі.
Инфо
Відзначимо, що український лівий захисник Віталій Миколенко пропустить цю зустріч через коронавірус.
"Лідс": Мельє - Ейлінг, Льоренте, Стрейк, Даллас - Кох - Рафінья, Родріго, Кліх, Гаррісон - Джеймс.
"Евертон": Пікфорд - Коулмен, Холгейт, Кін, Кенні - Гордон, Аллан, ван де Бек, Івобі - Калверт-Льюїн, Рішарлісон.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 25-го туру АПЛ, в якому "Евертон" прийме "Лідс".
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Анонс матча Эвертон - Лидс Юнайтед 12.02.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 12.02.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Эвертон (Ливерпуль) и командой Лидс Юнайтед (Лидс):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Лидс Юнайтед и Эвертон в предыдущем футбольном матче 21.08.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Марсело Бьелса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - Лидс Юнайтед можно посмотреть 12.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - Лидс Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команды Эвертон был сыгран против Ньюкасл - 08.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Ньюкасл.

Команда гостей

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Тренер: Марсело Бьелса

Предыдущий матч команды Лидс Юнайтед был сыгран против Астон Вилла - 09.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Эвертон - Лидс Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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