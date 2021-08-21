Эвертон - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча Эвертон - Лидс Юнайтед 12.02.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 12.02.2022

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Эвертон (Ливерпуль) и командой Лидс Юнайтед (Лидс):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Лидс Юнайтед и Эвертон в предыдущем футбольном матче 21.08.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Марсело Бьелса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)

Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий поединок команды Эвертон был сыгран против Ньюкасл - 08.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Ньюкасл.

Команда гостей

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)

Страна: Англия

Тренер: Марсело Бьелса



Предыдущий матч команды Лидс Юнайтед был сыгран против Астон Вилла - 09.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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