Милан - Лацио онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Милан иЛацио, когда Милан играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Милан и Лацио 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.

За последние 36 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 19 раз, 13 сыграла в ничью и 4 победы команды Лацио. Разница голов 55-28 в пользу команды Милан.

Во время последних 67 встреч, команда Милан выиграла 28 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 92-71 в пользу команды Милан

Лацио не пропускает в 4 матчах подряд.

Милан выигрывает первый тайм в 45% матчей, Лацио выигрывает в 33% матчей.

Милан выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Лацио выигрывает в 33%.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

В их последнюю встречу команда Милан победила в 2 гол(а).

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.

Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 3, команда Лацио выиграла 2, 0 ничьи.

Команда Лацио проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Кубок Италии" против команды Милан.

Команда Милан выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Кубок Италии" против команды Лацио.

Милан забивает 1.8 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1.4 гола против команды Милан (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Лацио - 3.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Лацио - 1.8.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Милан забивает 1.46 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).