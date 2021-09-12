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Милан - Лацио онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 09 февраля 2022, 22:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Sozza, Simone
Рейтинг матча:
Милан
Милан
3 - 0
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49'
Лацио
Рим
Ход матча
15' Луис Фелипе 22' Сандро Тонали 24' Рафаэл Леау 41' Оливье Жиру 45' Оливье Жиру
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Милан
41%
Ничья
29%
Лацио
29%
П1: 2.35 Х: 2.68 П2: 4.03
П1: 2.25 Х: 2.50 П2: 3.60
П1: 2.35 Х: 2.68 П2: 4.03
П1: 2.35 Х: 2.68 П2: 4.03
П1: 2.33 Х: 2.60 П2: 3.85
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Милан иЛацио, когда Милан играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Милан и Лацио 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 36 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 19 раз, 13 сыграла в ничью и 4 победы команды Лацио. Разница голов 55-28 в пользу команды Милан.
  • Во время последних 67 встреч, команда Милан выиграла 28 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 92-71 в пользу команды Милан
  • Лацио не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Милан выигрывает первый тайм в 45% матчей, Лацио выигрывает в 33% матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Лацио выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 2 гол(а).
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 3, команда Лацио выиграла 2, 0 ничьи.
  • Команда Лацио проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Кубок Италии" против команды Милан.
  • Команда Милан выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Кубок Италии" против команды Лацио.
  • Милан забивает 1.8 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1.4 гола против команды Милан (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Лацио - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Лацио - 1.8.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Милан забивает 1.46 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Лацио не проигрывает в последних 4 играх.
Личные встречи
Милан
9
Побед
24
Игр
6
Побед
Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
12.09.2021 - 19:00 Милан 2 - 0 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
26.04.2021 - 21:45 Лацио 3 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 21:45 Милан 3 - 2 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2021
04.07.2020 - 22:45 Лацио 0 - 3 Завершен Милан
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 19:00 Интер 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2021/2022
17.01.2022 - 19:30 Милан 1 - 2 Завершен Специя П
Кубок Италии 2021/2022
13.01.2022 - 22:00 Милан 3 - 1 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 13:30 Венеция 0 - 3 Завершен Милан В
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Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 21:45 Фиорентина 0 - 3 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.01.2022 - 21:45 Лацио 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Кубок Италии 2021/2022
18.01.2022 - 18:30 Лацио 1 - 0 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2021/2022
15.01.2022 - 19:00 Салернитана 0 - 3 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 21:45 Интер 2 - 1 Завершен Лацио П
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Главные события
ГООЛ! Оливье Жиру
45'
ГООЛ! Оливье Жиру
41'
ГООЛ! Рафаэл Леау
24'
Сандро Тонали
22'
15'
Луис Фелипе
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Милан
41%
Ничья
29%
Лацио
29%
П1: 2.35 Х: 2.68 П2: 4.03
П1: 2.25 Х: 2.50 П2: 3.60
П1: 2.35 Х: 2.68 П2: 4.03
П1: 2.35 Х: 2.68 П2: 4.03
П1: 2.33 Х: 2.60 П2: 3.85
Составы команд
Стартовый состав
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
    45 41
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
    24
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 8
    Сандро Тонали
    22
  • 22
    Тео
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 7
    Фелипе Андерсон
  • 20
    Маттиа Дзакканьи
    Полузащитник
  • 88
    Тома Башич
    Полузащитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 3
    Луис Фелипе
    Вратарь
    15
  • 77
    Адам Марушич
    Полузащитник
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 22
    Lazetic, Marco
    Нападающий
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 26
    Стефан Раду
    Защитник
  • 27
    Moro, Raul
    Нападающий
  • 28
    Андерсон, Андре
    Полузащитник
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 18
    Romero, Luka
    Полузащитник
  • 16
    Kamenovic, Dimitrije
    Защитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 9
    Педро Родригес
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 31
    Мариус Адамонис
  • 23
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 44
    Floriani, Romano
    Защитник
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Маурицио Сарри
Статистика матча
57%
Владение мячом
43%
6
Штрафные
6
2
Офсайды
1
4
Фолы
5
Удары мимо
2
4
Удары в створ
1
Блокировано ударов
Сейвы
1
1
ЖК
1
1
Угловые
1
Трансляция
Мілан повністю переважав суперника в першій половині зустрічі. Клуб Піолі домінував та зміг забити три заслужені м'ячі. Саррі повинен робити тактичні зміни, щоб могти на щось претендувати в другій 45-хвилинці.
45+1'
Свисток
Завершується перший тайм матчу!
45+1'
Гоооол!!!
3:0!!! Знову Жиру! Ернандес розганяється на фланзі та котить на французького нападника. Тому лишалося лише переправити круглого у ворота!
43'
Гоооол!!!
Жируууууу! Діас розганяє атаку центром та котить направо на Леау. Рафаель прибирає Рамоса та прострілює на Жиру, і той забиває у пусті ворота з кількох метрів!
39'
Мілан не стомлюється атакувати! Клуб Піолі кілька разів намагався протиснути правий фланг римлян, проте безрезультативно.
35'
Іммобіле падає в штрафному суперника! Здається, був удар ззаду. Однак, суддя не дає свистка - гра продовжується.
32'
Міланці пресингують Лаціо, яке вперше в матчі досить довго контролює м'яч. Поки що безрезультативно.
28'
Тоналі якісно прокинув собі на хід та майже ввійшов у карний майданчик римлян. В останній момент блокує Рамос.
24'
Гоооол!!!
Який же класний гол від Леау! Романьолі своїм пасом прошиває весь захист Лаціо та виводить Рафаеля один на один з воротарем, і той котить м'яч в дальній кут низом.
23'
Гравці Мілану намагаються класно показувати себе індивідуально. Тео виконав шикарний крос на половину поля суперника.
19'
Мессіас фінтить як Мессі! Він обіграв двох та майже дійшов до штрафного майданчика, але Патрік не пропускає вінгера далі.
15'
Желтая карточка
Ернандес класно прокинув собі м'яч на хід, і Рамосу не лишалося нічого, крім як зупиняти Тео фолом. Гірчичник для захисника.
12'
Опасный момент
Небепечно! Мессіас на фланзі накручує трьох захисників та котить на Кессі, а той потужно б'є по центру воріт. Рейна реагує на удар.
8'
Кессі досить грубо зупинив підкатом суперника, проте суддя не демонструє гірчичника.
5'
Небезпечний штрафний із середньої дистанції виконує Мілан. Проте один із захисників встигає перервати подачу.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочався!
Инфо
Вже відомі склади команд. Мілан: Меньян, Калабрія, Калулу, Романьолі, Ернандес, Тоналі, Кессі, Мессіас, Діас, Леау, Жиру. Лаціо: Рейна, Хюсай, Рамос, Патрік, Марушич, Мілінковіч-Савіч, Катальді, Башич, Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Кубку Італії Мілан - Лаціо.
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Анонс матча Милан - Лацио 09.02.2022, Кубок Италии

Поединок между командой Милан (Милан) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 09.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Милан (Милан) и командой Лацио (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Милан и Лацио в предыдущем футбольном матче 12.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Маурицио Сарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - Лацио можно посмотреть 09.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команды Милан был сыгран против "Интер" - 05.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший матч команды Лацио был сыгран против "Фиорентина" - 05.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Следите за результатами матча Милан - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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