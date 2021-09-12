Милан - Лацио онлайн трансляция матча

Поединок между командой Милан (Милан) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 09.02.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Милан (Милан) и командой Лацио (Рим):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Милан и Лацио в предыдущем футбольном матче 12.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Маурицио Сарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший поединок команды Милан был сыгран против "Интер" - 05.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.
Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Прошедший матч команды Лацио был сыгран против "Фиорентина" - 05.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.
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