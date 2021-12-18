Рома - Аталанта онлайн трансляция матча

Матч между командой Рома (Рим) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 05.03.2022
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Рома (Рим) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Рома, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Рома в предыдущем футбольном матче 18.12.2021 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
Онлайн трансляцию матча Рома - "Аталанта" можно посмотреть 05.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Рома - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.
Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Прошедший матч команды Рома был сыгран против "Специя" - 27.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Рома.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Сампдория - 28.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
Следите за результатами матча Рома - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.
Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.