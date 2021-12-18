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Рома - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 05 марта 2022, 19:00 - Олимпийский стадион
Главный судья: Давиде Масса
Рейтинг матча:
Рома
Рим
1 - 0
Обновить
50'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
9' Кристанте, Брайан 20' Тэмми Абрахам 21' Заппакоста, Дэвид Вышел: Джузеппе Пеццелла 32' Тэмми Абрахам
46' Марио Пашалич Вышел: Луис Муриэль
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Рома
33%
Ничья
25%
Аталанта
42%
П1: 3.20 Х: 2.88 П2: 2.58
П1: 3.10 Х: 2.50 П2: 2.50
П1: 3.20 Х: 2.88 П2: 2.58
П1: 3.20 Х: 2.88 П2: 2.58
П1: 2.85 Х: 2.65 П2: 2.90
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Рома иАталанта, когда Рома играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Рома и Аталанта 2-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 23 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 13 раз, 4 сыграла в ничью и 6 победы команды Аталанта. Разница голов 38-25 в пользу команды Рома.
  • Во время последних 46 встреч, команда Рома выиграла 23 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 76-61 в пользу команды Рома
  • Последняя домашняя победа Рома над Аталанта была в 2014
  • Игры прошлого года: 1-1 (Рома дома) и 4-1 (Аталанта дома).
  • Вы знали, что Рома забил 31% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Аталанта забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Рома без побед в последних 4 играх.
  • Рома не забивает в 3 из их 14 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Аталанта не забивает в 3 из их 13 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Выездная статистика Аталанта в сезоне 9-3-1
  • Tammy Abraham лучший бомбардир Рома с 12 голами. Duvan Zapata забил 9 раз за Аталанта
  • Рома выигрывает первый тайм в 41% матчей, Аталанта выигрывает в 43% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Аталанта выигрывает в 43%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Рома.
  • В их последнюю встречу команда Рома победила в 3 гол(а).
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Рома в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 1, команда Аталанта выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.
  • Команда Рома выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Рома забивает 1.4 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2 гола против команды Рома (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Аталанта - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Аталанта - 1.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Рома забивает 2.03 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Рома
6
Побед
20
Игр
7
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 4 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
22.04.2021 - 19:30 Рома 1 - 1 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
20.12.2020 - 19:00 Аталанта 4 - 1 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
15.02.2020 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
27.02.2022 - 19:05 Специя 0 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.02.2022 - 19:00 Рома 2 - 2 Завершен Эллас Верона Н
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 19:00 Сассуоло 2 - 2 Завершен Рома Н
Кубок Италии 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Интер 2 - 0 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 16:00 Рома 0 - 0 Завершен Дженоа Н
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
28.02.2022 - 21:50 Аталанта 4 - 0 Завершен Сампдория В
Лига Европы 2021/2022
24.02.2022 - 19:45 Олимпиакос 0 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
20.02.2022 - 13:30 Фиорентина 1 - 0 Завершен Аталанта П
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 22:00 Аталанта 2 - 1 Завершен Олимпиакос В
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершен Ювентус Н
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Главные события
46'
Марио Пашалич
Вышел: Луис Муриэль
ГООЛ! Тэмми Абрахам
32'
21'
Заппакоста, Дэвид
Вышел: Джузеппе Пеццелла
Тэмми Абрахам
20'
Кристанте, Брайан
9'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Рома
33%
Ничья
25%
Аталанта
42%
П1: 3.20 Х: 2.88 П2: 2.58
П1: 3.10 Х: 2.50 П2: 2.50
П1: 3.20 Х: 2.88 П2: 2.58
П1: 3.20 Х: 2.88 П2: 2.58
П1: 2.85 Х: 2.65 П2: 2.90
Составы команд
1
Руй Патрисиу
24
Мараш Кумбула
6
Крис Смоллинг
23
Джанлука Манчини
59
Никола Залевский
77
Генрих Мхитарян
16
Кристанте, Брайан
7
Лоренцо Пеллегрини
2
Рик Карсдорп
17
Тэмми Абрахам
22
Николо Дзаньоло
12
Муссо, Хуан
33
Ханс Хатебур
28
Демираль, Мерих
6
Хосе Луис Паломино
77
Заппакоста, Дэвид
15
Мартен де Роон
11
Фреулер, Ремо
59
Алексей Миранчук
20
Копмейнерс, Теун
32
Маттео Пессина
88
Марио Пашалич
Стартовый состав
  • 17
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
    32 20
  • 22
    Николо Дзаньоло
    Полузащитник
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
    9
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
    46
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
    21
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Жозе Моуриньо
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
2
Блокировано ударов
2
12
Штрафные
10
9
Фолы
10
4
Удары в створ
1
4
Угловые
1
1
Сейвы
3
1
Офсайды
2
2
ЖК
Трансляция
46'
Замена
Тренерский штаб Аталанты остался недоволен игрой Пашалича. Вместо него игру продолжит Муриэль.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Первый тайм прошёл за небольшим преимуществом хозяев поля, а решающую роль сыграло индивидуальное мастерство Тэмми Абрахама. Чтобы переломить ход игры, Гасперини срочно нужно улучшить игру в атаке.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Пеллегрини выполнил удар со штрафного чуть более удачно. Мяч от стенки ушёл на угловой.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
42'
Стенка выполнила свою задачу, заблокировав удар Тена Копмейнерса.
41'
Опасный штрафной для Аталанты зарабатывает Миранчук. Копмейнерс готовится исполнить стандартное положение.
37'
Несмотря на преимущество в счёте, коллектив Жозе Моуриньо продолжает доминировать на футбольном поле. Тяжело приходится гостям в эти минуты.
32'
Гоооол!!!
Рома открывает счёт! Блестяще разобрался с двумя противниками Абрахам и запустил мяч в сетку. Муссо сделал все от себя зависящее, но не сумел отразить сильный удар соперника.
26'
Не увидел иных вариантов развития атаки и принял решение бить издали. Удар получился слишком слабым, Патрисиу с лёгкостью зафиксировал мяч в руках.
25'
Атака римлян выглядела перспективно, но Дзаньоло не смог точно отпасовать на открытого Абрахама.
23'
Опасный момент
Суматоха в штрафной Ромы привела к тому, что Демирал оказался с мячом на ударной позиции. Это была отличная возможность, чтобы забить, но защитнику не хватило навыков завершения.
20'
Замена
А вот Дзаппакосте избежать травмы не удалось. Пеццелла вынужден вступить в игру.
19'
Желтая карточка
Неосторожно сыграл Абрахам. Демирал едва не получил страшное повреждение. Очень повезло турку, что всё обошлось.
17'
Пашалич по итогам силовой борьбы с соперником оказался на газоне. Поскольку контакт случился в штрафной площади, хорват требовал назначить пенальти, но рефери не остановил игру.
13'
После активной стартовой десятиминутки команды заметно сбавили обороты.
9'
Желтая карточка
Кристанте прихватил за руку уходящего в отрыв оппонента. Заслуженное предупреждение.
6'
Бергамаски перехватили инициативу и провели несколько быстрых атак. Пока без остроты, но гости продолжают наступательные действия.
3'
Опасный момент
Муссо спасает свою команду от пропущенного мяча! Манчини наносил удар с близкого расстояния, голкипер Аталанты вытащил мяч из-под перекладины.
2'
Мощнейший удар Мхитаряна слёта был заблокирован защитником.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ромы: Патрисиу – Кумбулла, Смоллинг, Манчини – Залевский, Кристанте, Пеллегрини (к), Карсдорп – Мхитарян, Абрахам, Дзаньоло.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Дзаппакоста, Паломино, Демирал, Хатебур – Фройлер (к), де Рон, Копмейнерс – Пессина, Пашалич, Миранчук.
Приветствуем любителей европейского футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура Серии А между Аталантой и Ромой.
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Анонс матча Рома - "Аталанта" 05.03.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой Рома (Рим) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 05.03.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рома (Рим) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Рома, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Рома в предыдущем футбольном матче 18.12.2021 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рома - "Аталанта" можно посмотреть 05.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Рома - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды Рома был сыгран против "Специя" - 27.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Рома.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Сампдория - 28.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча Рома - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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