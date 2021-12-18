Рома - Аталанта онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Рома иАталанта, когда Рома играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Рома и Аталанта 2-1. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 23 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 13 раз, 4 сыграла в ничью и 6 победы команды Аталанта. Разница голов 38-25 в пользу команды Рома.

Во время последних 46 встреч, команда Рома выиграла 23 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 76-61 в пользу команды Рома

Последняя домашняя победа Рома над Аталанта была в 2014

Игры прошлого года: 1-1 (Рома дома) и 4-1 (Аталанта дома).

Вы знали, что Рома забил 31% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Аталанта забил 26% голов между минутами 76-90?

Рома без побед в последних 4 играх.

Рома не забивает в 3 из их 14 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Аталанта не забивает в 3 из их 13 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Выездная статистика Аталанта в сезоне 9-3-1

Tammy Abraham лучший бомбардир Рома с 12 голами. Duvan Zapata забил 9 раз за Аталанта

Рома выигрывает первый тайм в 41% матчей, Аталанта выигрывает в 43% матчей.

Рома выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Аталанта выигрывает в 43%.

Победителем прошлой встречи была команда Рома.

В их последнюю встречу команда Рома победила в 3 гол(а).

Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Недавнее выступление команды Рома в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Рома's.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 1, команда Аталанта выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.

Команда Рома выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Рома забивает 1.4 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2 гола против команды Рома (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Аталанта - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Аталанта - 1.2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Рома забивает 2.03 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).