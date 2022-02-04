Металлист - Металлург онлайн трансляция матча

Металлист уверенно контролировал мяч по ходу всего первого тайма нашего поединка, но пропустил два глупых гола в свои ворота, и при этом не сумел реализовать пенальти. Команда Кучера даже в экспериментальном составе с мячом в ногах смотрится достаточно добротно, но в завершающей фазе есть проблемы с решающим пасом под удар. Соперники играют забросами за спину, но даже с этим харьковчане плохо справляются.