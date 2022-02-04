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Металлист - Металлург онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 05 февраля 2022, 14:00
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
1 - 2
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55'
Металлург
Бекабад
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
43%
Ничья
29%
Металлург
29%
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04.02.2022 - 19:00 Черноморец 3 - 4 Завершен Металлист В
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02.02.2022 - 10:00 Металлист 0 - 1 Завершен Колубара П
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24.01.2022 - 14:10 Металлист 1 - 0 Завершен Слован В
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11.02.2017 - 16:00 Волынь 2 - 1 Завершен Металлург П
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Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
43%
Ничья
29%
Металлург
29%
Трансляция
53'
Фарес у центральной линии получил удар по ногам со спины, но арбитр дал команду продолжать игру.
51'
Балули со стандарта несильным ударом закрутил прямиком в руки голкипера.
49'
Мурза прорывом по левому флангу сумел заработать штрафной удар.
47'
Металлист начал вторую половину с быстрый атак на чужой половине.
Свисток
Второй тайм начался!
Металлист уверенно контролировал мяч по ходу всего первого тайма нашего поединка, но пропустил два глупых гола в свои ворота, и при этом не сумел реализовать пенальти. Команда Кучера даже в экспериментальном составе с мячом в ногах смотрится достаточно добротно, но в завершающей фазе есть проблемы с решающим пасом под удар. Соперники играют забросами за спину, но даже с этим харьковчане плохо справляются.
Свисток
Перерыв. 1:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Гоооол!!!
Гол! Подача углового с правого фланга завершилась навесом на дальнюю штангу, и ударом головой от игрока Металлурга.
45'
Танковский зацепился за мяч в борьбе на левом фланге штрафной, но отскок все равно пошел на соперника, который тут же пробил в ближний, и Каневцеву пришлось демонстрировать чудеса реакции.
43'
Танковский толкался с соперников в центре поля в борьбе за мяч, но в итоге просто сфолил.
41'
Подача с левого фланга от Мурзы отправила мяч в руки голкиперу.
39'
Уголовой
В ответной атаке Металлург заработал угловой на левом фланге, но высокая свеча завершилась фолом против Танковского.
38'
Мурза с трудом выловил у лицевой перевод мяча на левый фланг штрафной, но в завершении все равно подал неточно вдоль вратарской.
36'
Опасный момент
Вернаттус потерял мяч в центральной зоне, после чего быстро организовали выпад в штрафную для форварда Металлурга, а Каневцеву пришлось спасать в ситуации почти один-на-один!
35'
Кайдалов отдал пас по правому флангу атаки, а Фомин сумел корпусом заработать на себе фол. Однако, все это было у центральной линии.
33'
Мурза завершал быстрый выпад в атаку через левый фланг ударом из-за пределов штрафной, но отправил мяч выше ворот.
31'
Опасный момент
С предельно дальней дистанции, да и не глядя на ворота, форвард Металлурга посылал мяч по высокой дуге прямиком в ворота, но Каневцев выловил его под перекладиной у левой девятки.
30'
Удержание мяча от Металлиста на своей половине, но ошибки есть даже в простых передачах.
29'
Дальний удар от Кайдалова с правого фланга отправился в руки голкиперу.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Танковский из глубины левого полуфланга протолкнул мяч на Красникова к штрафной, тот продлил в касание на ход Цвиренко, а юный футболист закрутил в дальний верхний угол!
24'
Неудачная попытка Красникова развернуть передачу Цвиренко с левого фланга дальше на ход Мурзе к лицевой.
23'
Каневцев на ближнем выходе забрал высокий навес с левого фланга.
23'
Пас Кайдалова с правого фланга низом в штрафную был перехвачен.
21'
Офсайд
Вернаттус прострелил с левого фланга в штрафную, но все, на что хватило Красникова, это скидка партнеру обратно, но уже в офсайд.
20'
Незабитый пенальти
МУРЗА НЕ СМОГ УДАРОМ В ЛЕВЫЙ УГОЛ НИЗОМ ПРОБИТЬ ГОЛКИПЕРА!
19'
Опасный момент
Пенальти! Фомин получил заброс на правый фланг штрафной, после чего прострелил в руку сопернику.
17'
Гоооол!!!
Гол! Кайдалов умудрился сбросить верховой мяч перед своей штрафной прямиком на Нурмазова, вместо собственного голкипера, после чего Каневцев был изящно переброшен.
15'
Офсайд
Мурза взорвался дриблингом в глубине левого фланга, после чего завершил ускорение к чужой штрафной передачей внутрь на Фомина, но тот дежурил в офсайде.
13'
Цвиренко пробежался под пас на ход по левому флангу, сбросил за спину на Вернаттуса, тот подал в центр, но защитники уже успели вернуться к тому времени.
11'
Уголовой
В ворота закручивался мяч с углового на левом фланге, лизнул перекладину, после чего ушел за лицевую.
10'
Угловой на левом фланге заработали игроки Металлурга.
9'
Мурза подавал от лицевой с левого фланга, но Красников на ближней штанге пролетел под мячом, а с дальней стороны штрафной Касарес пробил мимо ближней к себе стойке ворот.
8'
Мурза был сбит на левом фланге атаки у центральной линии.
7'
Украинская команда спокойно держит мяч в начальной фазе атаки на чужой половине.
5'
Танковский столкнулся с соперником в центре поля, после чего началась потасовка между футболистами.
3'
Опасный момент
Ралюченко не сумел оставить соперника на правом фланге своей штрафной, после заброса, ушел на газон в ходе дриблинга, но форвард пробил внешней стороной стопы мимо дальней штанги.
2'
Цвиренко пошел в жесткий стык с соперником в центре поля.
1'
Металлист старается удержать мяч на свое половине на первых минутах.
Инфо
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Рыбка, Романюк, Мурза, Мизюк, Федорив, Горбунов, Сарапий, Чидомере, Демченко, Траоре, Харрис, Риаскос.
Металлист: Каневцев — Кайдалов, Чидомере, Ралюченко, Вернаттус — Танковский, Цвиренко, Касарес — Фомин, Красников, Мурза.
Инфо
Металлург по итогам чемпионата Узбекистана 2021 года занял 11-е место из 14.
Инфо
Харьковчане накануне обыграли одесский Черноморец в серии пенальти (3:3, 6:5) в дебютном для себя и "моряков" матче Winter Cup-2022.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле стадиона "Papillon Ayscha Hotel Resort & SPA" (Белек, Турция) сыграют харьковский Металлист и узбекистанский Металлург Бекабад.
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Анонс матча Металлист - Металлург 05.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Металлург (Бекабад) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 05.02.2022
Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Металлург можно посмотреть 05.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Металлист - Металлург, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Черноморец - 04.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Металлург (Бекабад)
Год основания Металлург (Бекабад): 1945
Страна: Узбекистан

Прошедший поединок команды Металлург был сыгран против Волынь - 11.02.2017, в рамках турнира Контрольные матчи 2016/2017 и закончился победой команды Волынь.

Следите за результатами матча Металлист - Металлург онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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