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Рома - Лацио онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 20 марта 2022, 19:00 - Олимпийский стадион
Главный судья: Массимилиано Иррати
Рейтинг матча:
Рома
Рим
3 - 0
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90'+1
Лацио
Рим
Ход матча
1' Тэмми Абрахам 22' Тэмми Абрахам 40' Лоренцо Пеллегрини 43' Педро Родригес
47' Патрисио Габаррон 48' Рик Карсдорп 52' Эльсеид Хюсай Вышел: Лаззари, Мануэль 53' Джанлука Манчини 61' Лукас Лейва 65' Фелипе Андерсон Вышел: Romero, Luka 65' Лукас Лейва Вышел: Данило Катальди 73' Никола Залевский 74' Никола Залевский Вышел: Vina, Matias 78' Оливейра, Сергио
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Рома
36%
Ничья
29%
Лацио
36%
П1: 12.30 Х: 1.18 П2: 8.28
П1: 8.50 Х: 1.18 П2: 6.00
П1: 12.30 Х: 1.18 П2: 8.28
П1: 12.30 Х: 1.18 П2: 8.28
П1: 2.90 Х: 2.50 П2: 3.10
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Рома и Лацио 2-0. 9 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 32 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 16 раз, 11 сыграла в ничью и 5 победы команды Лацио. Разница голов 48-30 в пользу команды Рома.
  • Во время последних 63 встреч, команда Рома выиграла 26 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-77 в пользу команды Рома
  • Последняя гостевая победа Лацио над Рома была в 2017
  • Игры прошлого года: 2-0 (Рома дома) и 3-0 (Лацио дома).
  • Вы знали, что Рома забил 32% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Лацио забил 21% голов между минутами 31-45?
  • Рома не проигрывает в последних 7 играх.
  • Рома не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • В домашних матчах Рома не проигрывает Лацио в последних 4 встречах.
  • Рома не забивает в 3 из их 15 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Лацио не забивает в 3 из их 15 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Tammy Abraham лучший бомбардир Рома с 13 голами. Ciro Immobile забил 21 раз за Лацио
  • Gianluca Mancini получил больше всего желтых карточек (11) в Рома. Luiz Felipe получил 9 в Лацио.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Лацио забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Рома выигрывает первый тайм в 41% матчей, Лацио выигрывает в 32% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Лацио выигрывает в 32%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лацио.
  • В их последнюю встречу команда Лацио победила в 1 гол(а).
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.
  • Команда Лацио проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 1, команда Лацио выиграла 2, 2 ничьи.
  • Команда Лацио проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.
  • Команда Рома выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.
  • Рома забивает 1.2 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1.6 гола против команды Рома (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Лацио - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Лацио - 1.8.
  • Рома забивает 1.97 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Рома
9
Побед
22
Игр
7
Побед
Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 19:00 Лацио 3 - 2 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
15.01.2021 - 21:30 Лацио 3 - 0 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 20:00 Рома 1 - 1 Завершен Лацио
Последние матчи - Рома
Лига конференций 2021/2022
17.03.2022 - 22:00 Рома 1 - 1 Завершен Витесс Н
Чемпионат Италии 2021/2022
13.03.2022 - 19:00 Удинезе 1 - 1 Завершен Рома Н
Лига конференций 2021/2022
10.03.2022 - 19:45 Витесс 0 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.03.2022 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.02.2022 - 19:05 Специя 0 - 1 Завершен Рома В
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Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
14.03.2022 - 21:45 Лацио 1 - 0 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.03.2022 - 21:45 Кальяри 0 - 3 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.02.2022 - 21:50 Лацио 1 - 2 Завершен Наполи П
Лига Европы 2021/2022
24.02.2022 - 19:45 Лацио 2 - 2 Завершен Порту Н
Чемпионат Италии 2021/2022
20.02.2022 - 21:45 Удинезе 1 - 1 Завершен Лацио Н
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Главные события
Оливейра, Сергио
78'
Никола Залевский
Вышел: Vina, Matias
74'
Никола Залевский
73'
65'
Фелипе Андерсон
Вышел: Romero, Luka
65'
Лукас Лейва
Вышел: Данило Катальди
61'
Лукас Лейва
Джанлука Манчини
53'
52'
Эльсеид Хюсай
Вышел: Лаззари, Мануэль
Рик Карсдорп
48'
47'
Патрисио Габаррон
43'
Педро Родригес
ГООЛ! Лоренцо Пеллегрини
40'
ГООЛ! Тэмми Абрахам
22'
ГООЛ! Тэмми Абрахам
1'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Рома
36%
Ничья
29%
Лацио
36%
П1: 12.30 Х: 1.18 П2: 8.28
П1: 8.50 Х: 1.18 П2: 6.00
П1: 12.30 Х: 1.18 П2: 8.28
П1: 12.30 Х: 1.18 П2: 8.28
П1: 2.90 Х: 2.50 П2: 3.10
Составы команд
1
Руй Патрисиу
3
Рожер Ибаньес
6
Крис Смоллинг
23
Джанлука Манчини
2
Рик Карсдорп
59
Никола Залевский
27
Оливейра, Сергио
4
Кристанте, Брайан
77
Генрих Мхитарян
7
Лоренцо Пеллегрини
9
Тэмми Абрахам
23
Томас Стракоша
77
Адам Марушич
3
Луис Фелипе
33
Франческо Ачерби
23
Эльсеид Хюсай
21
Сергей Милинкович-Савич
6
Лукас Лейва
10
Луис Альберто
7
Фелипе Андерсон
17
Чиро Иммобиле
9
Педро Родригес
Стартовый состав
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
    22 1
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
    40
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
    74 73
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
    78
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 3
    Рожер Ибаньес
    Защитник
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
    53
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
    48
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 7
    Фелипе Андерсон
    65
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 9
    Педро Родригес
    Полузащитник
    43
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
    65 61
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 77
    Адам Марушич
    Полузащитник
  • 3
    Луис Фелипе
    Вратарь
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
    52
  • 23
    Томас Стракоша
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Жозе Моуриньо
  • Маурицио Сарри
Статистика матча
5
Удары в створ
1
6
Угловые
3
36%
Владение мячом
64%
11
Штрафные
19
18
Фолы
10
1
Сейвы
2
4
Удары мимо
3
4
ЖК
3
1
Блокировано ударов
3
1
Офсайды
1
Трансляция
86'
Замена
Бове получит немного игрового времени. Пеллегрини завершил выступление.
85'
Не нашёл других вариантов продолжения атаки Катальди и решил пробить с внушительной дистанции. Неудачно.
83'
Опасный удар головой наносил Педро. Тем не менее, Патрисиу справился.
81'
Замена
Верету заменил Оливейру.
80'
Катальди посылает мяч над воротами ударом со штрафного.
78'
Желтая карточка
Оливейра сбил соперника неподалёку от штрафной площади. Лацио выполнил стандарт из опасной позиции.
74'
Замена
Сразу после этого Залевский отправился отдыхать. Вместо него на поле вышел Винья.
73'
Желтая карточка
Залевский сознательно пошёл в грубый подкат. Жёлтая по делу.
70'
Темп игры заметно снизился по сравнению с первым таймом. Команды ведут борьбу за центр поля.
66'
Опасный момент
Абрахам не воспользовался сумасшедшей возможностью оформить хет-трик! Англичанин выскочил на свидание с голкипером, но пробил слишком высоко.
65'
Замена
Андерсон и Лейва покинули поле. Ромеро и Катальди вступили в игру.
61'
Желтая карточка
Очередное предупреждение. На этот раз Лейва сорвал атаку соперника и увидел перед собой жёлтую карточку.
58'
После возобновления игры «орлы» захватили инициативу и пытаютя создавать давление на ворота соперника. Получается с трудом.
53'
Желтая карточка
Отмахнулся от соперника Манчини, за что был сразу же наказан арбитром.
52'
Замена
Лаццари вышел на поле вместо Хюсая.
48'
Желтая карточка
Карсдорп слишком агрессивно действовал в отборе. Заслуженная жёлтая.
47'
Педро пристреливается издали. Первая попытка дивидендов не принесла.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Рома просто шокировала соперника тремя безответными голами в первом тайме. Задача Лацио теперь – сохранить престиж и проиграть с достойным счётом.
45+4'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Иммобиле отчаявшись пробил с дальней дистанции. Мяч срикошетил от Смоллинга прямо в руки Патрисиу.
45'
Инфо
Добавлено 3 минуты.
43'
Желтая карточка
Педро получил жёлтую карточку. Он пропустит следующий матч.
42'
Опасный момент
Перекладина спасает Лацио от четвёртого пропущенного мяча! После удара Мхитаряна снаряд коснулся Ачерби и едва не опустился за шиворот голкиперу.
40'
Гоооол!!!
Фантастика! Пеллегрини кладёт шедевральный мяч со штрафного и доводит счёт до разгромного! У Стракоши не было ни единого шанса!
39'
Патрисиу совершает уверенный сейв после удара Альберто из-за пределов штрафной.
36'
Пеллегрини получил болезненный удар в борьбе с Ачерби. Капитану Ромы понадобится медицинская помощь.
34'
Попытка Пеллегрини забить ударом с дальней дистанции не увенчалась успехом.
27'
Опасный момент
Отличный шанс был у Залевского, но он им не воспользовался! Оказавшись один на один с голкипером, латераль Ромы не сумел переиграть своего визави. Не хватило поляку навыков финишера.
22'
Гоооол!!!
Какая комбинация! «Волки» разорвали оборону соперника и удвоили своё преимущество! Абрахам отлично сыграл в завершении, вколотив мяч в ворота с передачи Карсдорпа. Серьёзную заявку на победу делают парни Моуриньо!
20'
Ибаньез запустил мяч на трибуны после подачи с углового.
15'
Подача Милинковича-Савича не нашла адресата на дальней штанге. Оливейра отвел угрозу.
10'
Пеллегрини наносил удар с острого угла, Стракоша был внимателен и отбил мяч.
9'
Смоллинг перехватил верховую передачу, предназначенную для Иммобиле.
7'
Лацио больше владеет мячом на старте поединка, Рома делает акцент на оборонительной надежности.
1'
Гоооол!!!
Вот так начало! Абрахам отправляет мяч в сетку ворот Лацио уже на первой минуте! Отмечаем великолепную подачу Пеллегрини с угла поля.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ромы: Патрисиу – Ибаньез, Смоллинг, Манчини, Карсдорп – Залевский, Оливейра, Кристанте, Мхитарян, Пеллегрини (к) – Абрахам.
Инфо
Стартовый состав Лацио: Стракоша – Хюсай, Ачерби, Фелипе, Марушич – Альберто, Лейва, Милинкович-Савич – Педро, Иммобиле (к), Андерсон.
«Волки» занимают шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии с 48 очками. Команда Маурицио Сарри, расположившись строчкой выше, опережает своего сегодняшнего соперника всего на 1 балл.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Серии А Рома – Лацио.
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Анонс матча Рома - Лацио 20.03.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой Рома (Рим) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 20.03.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рома (Рим) и командой Лацио (Рим):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Лацио, тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение Лацио и Рома в предыдущем футбольном матче 26.09.2021 закончилось с таким счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Маурицио Сарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рома - Лацио можно посмотреть 20.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Рома - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды Рома был сыгран против Витесс - 17.03.2022, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против "Венеция" - 14.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Следите за результатами матча Рома - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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