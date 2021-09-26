Рома - Лацио онлайн трансляция матча

Анонс матча Рома - Лацио 20.03.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой Рома (Рим) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 20.03.2022

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рома (Рим) и командой Лацио (Рим):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Лацио, тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение Лацио и Рома в предыдущем футбольном матче 26.09.2021 закончилось с таким счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Маурицио Сарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)

Год основания Рома (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Прошедший матч команды Рома был сыгран против Витесс - 17.03.2022, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)

Год основания Лацио (Рим): 1900

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против "Венеция" - 14.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

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