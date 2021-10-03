Милан - Аталанта онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Милан иАталанта, когда Милан играет дома, 3- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Милан и Аталанта 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 22 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 9 раз, 8 сыграла в ничью и 5 победы команды Аталанта. Разница голов 34-20 в пользу команды Милан.

Во время последних 45 встреч, команда Милан выиграла 22 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 69-45 в пользу команды Милан

Последняя домашняя победа Милан над Аталанта была в 2014

Игры прошлого года: 0-3 (Милан дома) и 0-2 (Аталанта дома).

Милан выиграл последние 4 матчи в Серия А.

Вы знали, что Милан забил 27% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Аталанта забил 31% голов между минутами 76-90?

Милан не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Аталанта не проигрывает в последних 4 играх.

Милан не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Аталанта не забивает в 4 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Rafael Leao лучший бомбардир Милан с 10 голами. Mario Pasalic забил 13 раз за Аталанта

Rafael Leao отдал больше всего передач в Милан с 7 передачами. Luis Muriel лучший распасовщик Аталанта (8 передач)

Год назад, Аталанта была на 3 месте в таблице с 75 очками. Сейчас они на 8 месте с 59 очками.

Аталанта пропускает в каждом из последних 9 матчах.

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Милан выигрывает первый тайм в 43% матчей, Аталанта выигрывает в 32% матчей.

Милан выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Аталанта выигрывает в 32%.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 2, команда Аталанта выиграла 2, 1 ничьи.

Милан забивает 1.2 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2.2 гола против команды Милан (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Аталанта - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Аталанта - 1.4.

Милан забивает 1.59 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).