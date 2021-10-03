Милан - Аталанта онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Милан (Милан) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 15.05.2022
Время начала матча: 19:00
История противостояний между командами Милан (Милан) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Милан в предыдущем футбольном матче 03.10.2021 закончилось с такими результатами: 2:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Эллас Верона - 08.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против "Специя" - 08.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
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