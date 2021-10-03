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Милан - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 15 мая 2022, 19:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Милан
Милан
0 - 0
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11'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Милан
33%
Ничья
33%
Аталанта
33%
П1: 2.25 Х: 2.82 П2: 4.02
П1: 2.10 Х: 2.63 П2: 3.75
П1: 2.25 Х: 2.82 П2: 4.02
П1: 2.25 Х: 2.82 П2: 4.02
П1: 2.30 Х: 2.70 П2: 4.00
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Милан иАталанта, когда Милан играет дома, 3- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Милан и Аталанта 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 22 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 9 раз, 8 сыграла в ничью и 5 победы команды Аталанта. Разница голов 34-20 в пользу команды Милан.
  • Во время последних 45 встреч, команда Милан выиграла 22 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 69-45 в пользу команды Милан
  • Последняя домашняя победа Милан над Аталанта была в 2014
  • Игры прошлого года: 0-3 (Милан дома) и 0-2 (Аталанта дома).
  • Милан выиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • Вы знали, что Милан забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Аталанта забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Милан не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Аталанта не проигрывает в последних 4 играх.
  • Милан не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Аталанта не забивает в 4 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Rafael Leao лучший бомбардир Милан с 10 голами. Mario Pasalic забил 13 раз за Аталанта
  • Rafael Leao отдал больше всего передач в Милан с 7 передачами. Luis Muriel лучший распасовщик Аталанта (8 передач)
  • Год назад, Аталанта была на 3 месте в таблице с 75 очками. Сейчас они на 8 месте с 59 очками.
  • Аталанта пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Милан выигрывает первый тайм в 43% матчей, Аталанта выигрывает в 32% матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Аталанта выигрывает в 32%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 2, команда Аталанта выиграла 2, 1 ничьи.
  • Милан забивает 1.2 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2.2 гола против команды Милан (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Аталанта - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Аталанта - 1.4.
  • Милан забивает 1.59 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Личные встречи
Милан
8
Побед
21
Игр
7
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 3 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Аталанта 0 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
23.01.2021 - 19:00 Милан 0 - 3 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2021
24.07.2020 - 22:45 Милан 1 - 1 Завершен Аталанта
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
08.05.2022 - 21:45 Эллас Верона 1 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Милан 1 - 0 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2021/2022
24.04.2022 - 21:45 Лацио 1 - 2 Завершен Милан В
Кубок Италии 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Интер 3 - 0 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
15.04.2022 - 22:00 Милан 2 - 0 Завершен Дженоа В
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
08.05.2022 - 13:30 Специя 1 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
02.05.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершен Салернитана Н
Чемпионат Италии 2021/2022
27.04.2022 - 21:15 Аталанта 4 - 4 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2021/2022
23.04.2022 - 16:00 Венеция 1 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
18.04.2022 - 22:00 Аталанта 1 - 2 Завершен Эллас Верона П
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Милан
33%
Ничья
33%
Аталанта
33%
П1: 2.25 Х: 2.82 П2: 4.02
П1: 2.10 Х: 2.63 П2: 3.75
П1: 2.25 Х: 2.82 П2: 4.02
П1: 2.25 Х: 2.82 П2: 4.02
П1: 2.30 Х: 2.70 П2: 4.00
Составы команд
16
Майгнан, Мике
22
Тео
23
Фикайо Томори
20
Kalulu, Pierre
2
Давиде Калабрия
79
Франк Кесси
8
Сандро Тонали
17
Рафаэл Леау
33
Раде Крунич
56
Саелемакезерс, Алексис
9
Оливье Жиру
12
Муссо, Хуан
15
Мартен де Роон
6
Хосе Луис Паломино
19
Джимшити, Берат
33
Ханс Хатебур
20
Копмейнерс, Теун
11
Фреулер, Ремо
77
Заппакоста, Дэвид
32
Маттео Пессина
88
Марио Пашалич
9
Луис Муриэль
Стартовый состав
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 8
    Сандро Тонали
  • 22
    Тео
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
2
Штрафные
Фолы
2
2
Угловые
Трансляция
9'
Томори вернулся на свою позицию и отобрал мяч у Муриэля.
3'
Многообещающий рывок Салемакерса к воротам остановил Паломино.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Милана: Меньян – Эрнандес, Томори, Калюлю, Калабрия (к) – Кессье, Тонали, Крунич – Леан, Жиру, Салемакерс.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Дьимсити, Паломино, де Рон (к) – Дзаппакоста, Фройлер, Копмейнерс, Хатебур – Пашалич, Пессина, Муриэль.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Серии А Милан – Аталанта.
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Анонс матча Милан - "Аталанта" 15.05.2022, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Милан (Милан) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 15.05.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Милан (Милан) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Милан в предыдущем футбольном матче 03.10.2021 закончилось с такими результатами: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - "Аталанта" можно посмотреть 15.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Эллас Верона - 08.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против "Специя" - 08.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча Милан - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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