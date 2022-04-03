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Ювентус - Интер онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 11 мая 2022, 22:00
Главный судья: Паоло Валери
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
0 - 1
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перерыв
Интер
Милан
Ход матча
6' Николо Барелла 41' Данило Вышел: Альваро Мората
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
36%
Ничья
29%
Интер
36%
П1: 2.99 Х: 2.89 П2: 2.73
П1: 3.10 Х: 2.50 П2: 2.60
П1: 2.99 Х: 2.89 П2: 2.73
П1: 2.99 Х: 2.89 П2: 2.73
П1: 3.50 Х: 2.55 П2: 2.65
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иИнтер, когда Ювентус играет дома, 1- 0. 8 игры закончились с этим результатом
  • За последние 33 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 19 раз, 9 сыграла в ничью и 5 победы команды Интер. Разница голов 44-21 в пользу команды Ювентус.
  • Во время последних 69 встреч, команда Ювентус выиграла 29 раз, 27 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 88-67 в пользу команды Ювентус
  • Игры прошлого года: 0-0 (Ювентус дома) и 1-2 (Интер дома).
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Ювентус не проигрывает в последних 5 играх.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 52% матчей, Интер выигрывает в 50% матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Интер выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 1 гол(а).
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Кубок Италии" лучше, чем у команды Ювентус.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ювентус (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 1, команда Интер выиграла 2, 2 ничьи.
  • Ювентус забивает 1 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 1.2 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Интер - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Интер - 1.4.
  • Ювентус забивает 1.64 гола, играя дома, а Интер забивает 1.65 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
Личные встречи
Ювентус
13
Побед
27
Игр
6
Побед
Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Интер
Суперкубок Италии 2022
12.01.2022 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Интер 1 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 19:00 Ювентус 3 - 2 Завершен Интер
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
06.05.2022 - 22:00 Дженоа 2 - 1 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
01.05.2022 - 13:30 Ювентус 2 - 1 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
25.04.2022 - 21:45 Сассуоло 1 - 2 Завершен Ювентус В
Кубок Италии 2021/2022
20.04.2022 - 22:00 Ювентус 2 - 0 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2021/2022
16.04.2022 - 19:30 Ювентус 1 - 1 Завершен Болонья Н
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
06.05.2022 - 19:45 Интер 4 - 2 Завершен Эмполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
01.05.2022 - 19:00 Удинезе 1 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.04.2022 - 21:15 Болонья 2 - 1 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2021/2022
23.04.2022 - 19:00 Интер 3 - 1 Завершен Рома В
Кубок Италии 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Интер 3 - 0 Завершен Милан В
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Новости команд
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Главные события
Данило
Вышел: Альваро Мората
41'
6'
Николо Барелла ГООЛ!
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
36%
Ничья
29%
Интер
36%
П1: 2.99 Х: 2.89 П2: 2.73
П1: 3.10 Х: 2.50 П2: 2.60
П1: 2.99 Х: 2.89 П2: 2.73
П1: 2.99 Х: 2.89 П2: 2.73
П1: 3.50 Х: 2.55 П2: 2.65
Составы команд
Стартовый состав
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 7
    Душан Влахович
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 28
    Денис Закария
    Полузащитник
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 21
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
    6
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 10
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Массимилиано Аллегри
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
44%
Владение мячом
56%
7
Штрафные
2
2
Фолы
7
3
Удары в створ
2
4
Угловые
1
2
Удары мимо
1
1
Сейвы
3
1
Блокировано ударов
1
Трансляция
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
41'
Замена
Травмированный Данилу вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступит Мората.
40'
Сандро снимает мяч с головы Джеко, нивелируя угрозу воротам своей команды.
36'
Брозович сильнейший ударом издали запускает мяч над перекладиной.
31'
Опасный момент
Ещё один момент создаёт Ювентус! Мяч после выстрела Дибалы слёта прошёл в считанных сантиметрах от штанги.
30'
Опасный момент
Де Лигт головой послал мяч прямо под перекладину, но Ханданович снова успешно вступил в игру!
29'
Брозович блокирует удар Бернардески, постелившись в подкате.
24'
Опасный момент
Красивый сейв совершает Ханданович! Не позволил голкипер Интера отличиться Влаховичу.
23'
Дибала коварно пробил из-под защитника, но Ханданович успел среагировать и накрыть мяч.
22'
Влахович не был готов откликнуться на верховой пас в исполнении Куадрадо.
16'
Совсем не ладится контратакующая игра у Ювентуса. Туринцы играют фактически на отбой.
12'
Несмотря на преимущество, нерадзурри продолжают атаковать ворота соперника. Джеко не хватило высоты прыжка, чтобы получить передачу Перишича.
7'
Гоооол!!!
Интер открывает счёт в дебюте встречи! Барелла блестящим ударом из-за пределов штрафной кладёт мяч точно в угол. Высочайшее мастерство!
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ювентуса: Перин – Сандро, де Лигт, Кьеллини (к), Данилу – Бернардески, Рабьо, Закария, Куадрадо – Дибала, Влахович.
Инфо
Стартовый состав Интера: Ханданович (к) – Д’Амброзио, де Врей, Шкриньяр – Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дармиан – Мартинес, Джеко.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Италии Ювентус – Интер.
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Анонс матча "Ювентус" - "Интер" 11.05.2022, Кубок Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021/2022.

Дата проведения матча: 11.05.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой "Интер" (Милан):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Интер", тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и "Интер" в предыдущем футбольном матче 03.04.2022 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - "Интер" можно посмотреть 11.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Дженоа - 06.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Дженоа.

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команды "Интер" был сыгран против Эмполи - 06.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча "Ювентус" - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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