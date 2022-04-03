Ювентус - Интер онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021/2022.
Дата проведения матча: 11.05.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой "Интер" (Милан):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Интер", тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и "Интер" в предыдущем футбольном матче 03.04.2022 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Дженоа - 06.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Дженоа.
Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший поединок команды "Интер" был сыгран против Эмполи - 06.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".
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