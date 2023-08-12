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Кривбасс - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 августа 2023, 17:45 - Стадион Металлург . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Kalonov, Oleksandr
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
0 - 0
Обновить
8'
ЛНЗ
Черкассы
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Ход матча
Кто победит?
70 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
40%
Ничья
30%
ЛНЗ
30%
Интересные факты
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 13% матчей, LNZ Cherkasy выигрывает в 53% матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 13% случаев, LNZ Cherkasy выигрывает в 53%.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 0.94 гола, играя дома, а LNZ Cherkasy забивает 1.27 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды LNZ Cherkasy.
  • Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
Прогноз на матч
Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Кривбасс П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Кривбасс Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 18:00 Кривбасс 1 - 4 Завершен ФК Минай П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
12.07.2023 - 18:00 Кривбасс 6 - 0 Завершен ФК Хуст В
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Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен ЛНЗ В
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершен Черноморец П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
23.07.2023 - 17:00 ФК Александрия 5 - 1 Завершен ЛНЗ П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
19.07.2023 - 16:00 ЛНЗ 0 - 0 Завершен ФСК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
15.07.2023 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен ЛНЗ В
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Кто победит?
70 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
40%
Ничья
30%
ЛНЗ
30%
Составы команд
Стартовый состав
  • 33
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 13
    Бескоровайный, Данило
    Защитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Полузащитник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Полузащитник
  • 14
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 78
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 10
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 71
    Лопиронок
    Защитник
  • 34
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 70
    Naumets, Vladyslav
    Полузащитник
  • 17
    Norenkov, Denys
    Защитник
  • 9
    Максим Прядун
    Нападающий
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 27
    Tyshchenko, Ivan
    Полузащитник
  • 8
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Вернидуб, Юрий
  • Александр Ковпак
Статистика матча
1
Штрафные
1
1
Фолы
1
LIVE
Трансляция матча Кривбасс - ЛНЗ
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
3'
1'
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Игра начнется в 17:45.
Инфо
Отбой тревоги!
Инфо
Воздушная тревога.
Инфо
ЛНЗ проиграл Черноморцу (0:2) и обыграл Минай (3:0).
Инфо
Кривбасс уступил Александрии (0:1) и обыграл Зорю (3:1).
Запасные: Самойленко, Копыл, Насонов, Ничь, Олейник, Пасич, Тарасенко, С. Шестаков.
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопыренок, Муравский, Норенков — Хамелюк — Наумец, Бойко, Тищенко, Савин — Прядун.
Запасные: Маханьков, Хома, Рябов, Виливальд, Приходько, Татарков, Дебелко, Вакулко, Близниченко, Устименко, Гончарук.
Кривбасс: Клищук - Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго - Илич, Бизимана, Хомченовский - Задерака, Кожушко, Лунев.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Каленов (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Горняк (Кривой Рог, Украина) сыграют криворожский Кривбасс и черкасский ЛНЗ.
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Анонс матча Кривбасс - ЛНЗ 13.08.2023, Премьер-лига

Матч между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 13.08.2023
Время начала матча: 17:45

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Александр Ковпак разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - ЛНЗ можно посмотреть 13.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - ЛНЗ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий поединок команды Кривбасс был сыгран против Заря - 06.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Александр Ковпак

Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против ФК Минай - 05.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.

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