Кривбасс - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Анонс матча Кривбасс - ЛНЗ 13.08.2023, Премьер-лига

Матч между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 13.08.2023

Время начала матча: 17:45

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Александр Ковпак разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Предыдущий поединок команды Кривбасс был сыгран против Заря - 06.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: ЛНЗ (Черкассы)

Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006

Страна: Украина

Тренер: Александр Ковпак



Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против ФК Минай - 05.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.

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