Лацио - Дженоа онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Лацио и Дженоа 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 18 встреч когда команда Лацио играла дома, команда Лацио выиграла 11 раз, 1 сыграла в ничью и 6 победы команды Дженоа. Разница голов 41-21 в пользу команды Лацио.

Во время последних 36 встреч, команда Лацио выиграла 18 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 68-47 в пользу команды Лацио

Последняя гостевая победа Дженоа над Лацио была в 2018

В домашних матчах Лацио не проигрывает Дженоа в последних 4 встречах.

Дженоа забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Лацио выигрывает первый тайм в 47% матчей, Дженоа выигрывает в 45% матчей.

Лацио выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Дженоа выигрывает в 45%.

Победителем прошлой встречи была команда Дженоа.

В их последнюю встречу команда Дженоа победила в 3 гол(а).

Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Команда Лацио проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 3, команда Дженоа выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Лацио проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.

Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.

Лацио забивает 2.6 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 2 гола против команды Лацио (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Дженоа - 4.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Дженоа - 1.8.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Лацио забивает 1.8 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.16 гола, играя на выезде (в среднем).

Лацио проиграл 3 матчей подряд.

Дженоа's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.