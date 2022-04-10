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Лацио - Дженоа онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 27 августа 2023, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляция: MEGOGO Футбол Третий
Главный судья: Маринелли, Ливио
Рейтинг матча:
Лацио
Рим
0 - 1
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44'
Дженоа
Генуя
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Ход матча
16' Retegui, Mateo 38' Данило Катальди
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
31%
Ничья
31%
Дженоа
38%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Лацио и Дженоа 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 18 встреч когда команда Лацио играла дома, команда Лацио выиграла 11 раз, 1 сыграла в ничью и 6 победы команды Дженоа. Разница голов 41-21 в пользу команды Лацио.
  • Во время последних 36 встреч, команда Лацио выиграла 18 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 68-47 в пользу команды Лацио
  • Последняя гостевая победа Дженоа над Лацио была в 2018
  • В домашних матчах Лацио не проигрывает Дженоа в последних 4 встречах.
  • Дженоа забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Лацио выигрывает первый тайм в 47% матчей, Дженоа выигрывает в 45% матчей.
  • Лацио выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Дженоа выигрывает в 45%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Дженоа.
  • В их последнюю встречу команда Дженоа победила в 3 гол(а).
  • Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Команда Лацио проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 3, команда Дженоа выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Лацио проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.
  • Лацио забивает 2.6 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 2 гола против команды Лацио (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Дженоа - 4.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Дженоа - 1.8.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Лацио забивает 1.8 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.16 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Лацио проиграл 3 матчей подряд.
  • Дженоа's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
Личные встречи
Лацио
9
Побед
21
Игр
9
Побед
Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
10.04.2022 - 13:30 Дженоа 1 - 4 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
17.12.2021 - 19:30 Лацио 3 - 1 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 13:30 Лацио 4 - 3 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершен Лацио
Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2023/2024
20.08.2023 - 21:45 Лечче 2 - 1 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2022/2023
03.06.2023 - 22:00 Эмполи 0 - 2 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2022/2023
28.05.2023 - 19:00 Лацио 3 - 2 Завершен Кремонезе В
Чемпионат Италии 2022/2023
21.05.2023 - 21:45 Удинезе 0 - 1 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2022/2023
12.05.2023 - 21:45 Лацио 2 - 2 Завершен Лечче Н
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Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2023/2024
19.08.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 4 Завершен Фиорентина П
Кубок Италии 2023/2024
11.08.2023 - 22:00 Дженоа 4 - 3 Завершен Модена В
Кубок Италии 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершен Дженоа П
Кубок Италии 2022/2023
18.10.2022 - 19:00 Дженоа 1 - 0 Завершен СПАЛ В
Кубок Италии 2022/2023
08.08.2022 - 18:45 Дженоа 3 - 2 Завершен Беневенто В
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Главные события
Данило Катальди
38'
16'
Retegui, Mateo ГООЛ!
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
31%
Ничья
31%
Дженоа
38%
Составы команд
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
13
Алессио Романьоли
15
Николо Касале
29
Лаззари, Мануэль
10
Луис Альберто
32
Данило Катальди
6
Камада, Дайчи
20
Маттиа Дзакканьи
17
Чиро Иммобиле
7
Фелипе Андерсон
1
Мартинес Хосеп
20
Стефано Сабелли
13
Бани, Маттиа
5
Dragusin, Radu Matei
22
Хоан Васкес
32
Frendrup Morten
47
Милан Бадель
8
Строотман, Кевин
17
Руслан Малиновский
11
Алберт Тор Гудмундссон
19
Retegui, Mateo
Стартовый состав
  • 20
    Маттиа Дзакканьи
    Полузащитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 7
    Фелипе Андерсон
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
    38
  • 6
    Камада, Дайчи
    Полузащитник
  • 77
    Адам Марушич
    Полузащитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 15
    Николо Касале
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 94
    Иван Проведель
    Вратарь
  • 19
    Retegui, Mateo
    Нападающий
    16
  • 17
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 11
    Алберт Тор Гудмундссон
    Нападающий
  • 32
    Frendrup Morten
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 8
    Строотман, Кевин
    Полузащитник
  • 20
    Стефано Сабелли
    Защитник
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
  • 5
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 22
    Хоан Васкес
    Защитник
  • 1
    Мартинес Хосеп
Запасные игроки
Тренеры
  • Маурицио Сарри
  • Алберто Жилардино
Статистика матча
Удары в створ
3
3
Угловые
1
2
Сейвы
58%
Владение мячом
42%
4
Штрафные
1
1
Фолы
4
Удары мимо
1
1
ЖК
1
1
Блокировано ударов
LIVE
Трансляция матча Лацио - Дженоа
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В эфире
MEGOGO Футбол Третий
Трансляция
43'
39'
Малиновский обыгрался с партнёром в стеночку и нанёс мощный удар с левой. К сожалению, попал в Ретеги.
38'
Желтая карточка
Катальди был вынужден фолить, чтобы остановить опасную контратаку соперника.
35'
Игра ожидаемо переместилась на половину поля Дженоа, однако подопечные Джилардино продолжают эффективно обороняться.
30'
Иммобиле падает на газон в штрафной соперника после контакта с Драгушином. Арбитр сразу же показал, что не назначит пенальти. Эпизод на тоненького, толчок в спину имел место.
24'
Стоит также отметить прессинг гостей. Очень агрессивно они идут в отбор на чужой половине поля. На весь поединок в таком темпе сил не хватит.
21'
Даже после забитого мяча Дженоа продолжает доминировать. Лацио выглядит каким-то растерянным и не готовым к этому матчу.
16'
Гоооол!!!
Дженоа открывает счёт! Проведел отбил мяч перед собой после мощного удара Френдрупа и Ретеги этим воспользовался. Повтор уже посмотрели, офсайда не было.
12'
Опасный момент
Штанга спасает Лацио! Васкес едва не сотворил шедевр. Задумывал подачу мексиканец, а вышел опасный удар.
8'
Мог возникнуть опасный момент возле ворот Хименеса, если бы Фелипе Андерсон заметил открывание Дзакканьи. Но этого не случилось.
3'
Опасный момент
У Ретеги была отличная возможность отличиться после подачи Гудмунссона, но нападающий Дженоа пробил прямо в руки голкиперу.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Ливио Маринелли.
Запасные: Адамонис (в), Сепе (в), Фурланетто (в), Башич, Весино, Исаксен, Кастельянос, Патрик, Пеллегрини, Ровелла, Сиона, Хила, Хюсай.
Инфо
Стартовый состав Лацио: Проведел — Марушич, Романьоли, Казале, Лаццари — Луис Альберто, Катальди, Камада — Дзакканьи, Иммобиле (к), Фелипе Андерсон. Главный тренер — Маурицио Сарри.
Запасные: Леали (в), Соммарива (в), де Винтер, Фини, Араму, Бираски, Гефти, Экубан, Кариколь, Пушкаш, Торсбю, Ягелло.
Инфо
Стартовый состав Дженоа: Мартинес — Васкес, Дрегушин, Бани, Сабелли — Стротман, Бадель (к), Френдруп — Гудмундссон, Малиновский — Ретеги. Главный тренер — Альберто Джилардино.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го раунда Серии А между Лацио и Дженоа.
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Анонс матча Лацио - Дженоа 27.08.2023, Чемпионат Италии

Поединок между командой Лацио (Рим) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 27.08.2023
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Лацио (Рим) и командой Дженоа (Генуя):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Лацио, тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Дженоа и Лацио в предыдущем футбольном матче 10.04.2022 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Маурицио Сарри и Алберто Жилардино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лацио - Дженоа можно посмотреть 27.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Лацио - Дженоа, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Лечче - 20.08.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды Лечче.

Команда гостей

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко

Прошедший поединок команды Дженоа был сыгран против "Фиорентина" - 19.08.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды "Фиорентина".

Следите за результатами матча Лацио - Дженоа онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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