Лацио - Дженоа онлайн трансляция матча

Поединок между командой Лацио (Рим) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 27.08.2023
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Лацио (Рим) и командой Дженоа (Генуя):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Лацио, тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Дженоа и Лацио в предыдущем футбольном матче 10.04.2022 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Маурицио Сарри и Алберто Жилардино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Лечче - 20.08.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды Лечче.
Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко
Прошедший поединок команды Дженоа был сыгран против "Фиорентина" - 19.08.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды "Фиорентина".
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