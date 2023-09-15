Металлист 1925 - Заря онлайн трансляция матча

В прошлом сезоне Заря Луганск выиграл обе игры против Металлист 1925 (3-0 дома и 3-0 на выезде)

Металлист 1925 не проигрывает в последних 4 играх.

Металлист 1925 без побед над Заря Луганск в последних 3 играх.

Заря Луганск не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 19% матчей, Заря Луганск выигрывает в 38% матчей.

Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Заря Луганск выигрывает в 38%.

Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.

В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 3 гол(а).

Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.

Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Металлист 1925 выиграла 0, команда Заря Луганск выиграла 3, 0 ничьи.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Металлист 1925.

Команда Металлист 1925 выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.

Металлист 1925 забивает 0.33 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 4 гола против команды Металлист 1925 (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Металлист 1925 и Заря Луганск - 4.33.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Металлист 1925 и Заря Луганск - 2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".