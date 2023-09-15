Металлист 1925 - Заря онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Металлист.
Дата проведения матча: 15.09.2023
Время начала матча: 18:30
История противостояний между клубами Металлист 1925 (Харьков) и командой Заря (Луганск):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Заря и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 08.05.2023 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Эдмар и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Рух - 03.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович
Прошедший матч команды Заря был сыгран против "Славия" - 31.08.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды Заря.
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