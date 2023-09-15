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Металлист 1925 - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 15 сентября 2023, 18:30 - Металлист . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Zabroda, Klim
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
2 - 1
Обновить
36'
Заря
Луганск
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Ход матча
6' Владислав Дмитренко 17' Гуэрреро, Эдуардо
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
35%
Ничья
33%
Заря
33%
П1: 3.98 Х: 2.49 П2: 2.19
Интересные факты
  • В прошлом сезоне Заря Луганск выиграл обе игры против Металлист 1925 (3-0 дома и 3-0 на выезде)
  • Металлист 1925 не проигрывает в последних 4 играх.
  • Металлист 1925 без побед над Заря Луганск в последних 3 играх.
  • Заря Луганск не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 19% матчей, Заря Луганск выигрывает в 38% матчей.
  • Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Заря Луганск выигрывает в 38%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 3 гол(а).
  • Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Металлист 1925 выиграла 0, команда Заря Луганск выиграла 3, 0 ничьи.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Металлист 1925.
  • Команда Металлист 1925 выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Металлист 1925 забивает 0.33 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 4 гола против команды Металлист 1925 (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Металлист 1925 и Заря Луганск - 4.33.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Металлист 1925 и Заря Луганск - 2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Металлист 1925 забивает 0.78 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.71 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Металлист 1925
0
Побед
3
Игр
3
Побед
Заря
Премьер-лига 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Заря 3 - 0 Завершен Металлист 1925
Премьер-лига 2022/2023
28.10.2022 - 17:00 Металлист 1925 0 - 3 Завершен Заря
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 1 - 6 Завершен Заря
Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершен Металлист 1925 В
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 16:00 Горняк-Спорт 1 - 3 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 20:15 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
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Последние матчи - Заря
Лига Европы 2023/2024
31.08.2023 - 20:00 Заря 2 - 1 Завершен Славия В
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Европы 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Славия 2 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 19:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Заря В
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Главные события
17'
Гуэрреро, Эдуардо ГООЛ!
ГООЛ! Владислав Дмитренко
6'
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
35%
Ничья
33%
Заря
33%
П1: 3.98 Х: 2.49 П2: 2.19
Составы команд
Стартовый состав
  • 37
    Олег Мозиль
    Вратарь
  • 29
    Максим Жичиков
    Защитник
  • 17
    Сергей Полянчук
    Нападающий
  • 20
    Cervak, Vadym
    Защитник
  • 30
    Никита Безуглий
    Защитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Полузащитник
  • 19
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
  • 79
    Chyruk, Andrii Yuriiovych
    Нападающий
  • 22
    Владислав Дмитренко
    Нападающий
    6
  • 9
    Андрей Борячук
    Нападающий
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 70
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 16
    Voloshyn, Vikentii
    Полузащитник
  • 7
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 11
    Alefirenko, Daniil
    Полузащитник
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
    17
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Эдмар
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матча
3
Удары в створ
2
1
Удары мимо
2
3
Штрафные
2
1
Сейвы
1
2
Фолы
3
Блокировано ударов
2
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча Металлист 1925 - Заря
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
31'
Опасный момент
Антюх чуть не сравнял счёт! Явно задумывал подачу вингер Зари, но мяч срезался и мог залететь в ворота. Штанга спасла Мозиля.
30'
Желтая карточка
Мишнёву пришлось фолить, чтобы остановить проход Русина с мячом.
29'
Гоооол!!!
Харьковчане снова впереди! Борячук уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.
28'
Опасный момент
Антюх сыграл рукой в своей штрафной! Заброда много времени потратил на просмотр VAR, но в итоге принял правильное решение назначить пенальти в ворота Зари.
25'
Металлист 1925 ответил своей качественной атакой, которую разогнал активный Дмитренко. Но до удара дело не дошло, Джордан снял второй этаж.
24'
Вантух классно подключился к атаке по своему флангу и отдавал на линию штрафной под удар Волошину. Плеймейкера Зари в последний момент опередил защитник.
20'
Русин хотел исправиться после привоза возле своих ворот и решился на дальний удар. Вроде неплохо, но Турбаевский даже не шелохнулся и взглядом проводил мяч за пределы поля.
17'
Гоооол!!!
Заря сравнивает счёт! Хозяева ошиблись при контроле на своей половине, чем сразу же воспользовался Волошин. Викентий первым же касанием вывел Герреро один на один и панамец переиграл голкипера.
15'
Опасный момент
Дмитренко снова угрожает воротам соперника! Обошёл на дриблинге двоих соперников и пробил в правый угол. Турбаевский среагировал, в отличие от эпизода на 6 минуте.
9'
Волошин выполнил неплохую подачу со штрафного, но никто из партнёров не зацепился за мяч в большом скоплении игроков.
6'
Гоооол!!!
Открывает счёт Металлист 1925! Дмитренко сыграл блестяще: спиной к воротам принял мяч, протащил на ударную позицию и положил точно в левый нижний угол.
3'
Металлист 1925 забирает контроль на первых минутах, Заря сосредоточена на игре без мяча.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Клим Заброда.
Запасные: Потимков (в), Сидоренко (в), Моура, Вачиберадзе, Энрике, Коваленко, Кравченко, Рудавский, Евгений Ткачук, Фарина.
Инфо
Стартовый состав Металлиста 1925 (4–4-2): Мозиль — Червак, Курило, Безуглый, Жичиков — Дмитренко, Андрей Ткачук, Габелок (к), Русин — Борячук, Чирук. Главный тренер — Эдмар.
Запасные: Сапутин (в), Жилкин (в), Боль, Снурницын, Данченко, Дришлюк, Чурко, Головкин, Мичин, Нагнойный, Венделл, Горбач.
Инфо
Стартовый состав Зари (4-2-3-1): Турбаевский — Вантух, Батагов, Джордан, Кирюханцев — Яцык, Мишнёв (к) — Алефиренко, Волошин, Антюх — Герреро. Главный тренер — Валерий Кривенцов.
Металлист 1925 набрал 7 очков в 5 турах и идёт девятым. У Зари на 2 пункта меньше и двенадцатая позиция.
Кривенцов против бывшей команды. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 7-го тура УПЛ Металлист 1925 – Заря.
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Анонс матча Металлист 1925 - Заря 15.09.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 15.09.2023
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист 1925 (Харьков) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Заря и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 08.05.2023 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Эдмар и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - Заря можно посмотреть 15.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Рух - 03.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович

Прошедший матч команды Заря был сыгран против "Славия" - 31.08.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Металлист 1925 - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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