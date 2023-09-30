Кривбасс - Рух онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 1-0 (Кривбасс Кривой Рог дома) и 2-1 (FC Rukh Lviv дома).

Кривбасс Кривой Рог выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 29% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 36% голов между минутами 76-90?

Кривбасс Кривой Рог имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Кривбасс Кривой Рог не проигрывает в последних 7 играх.

Кривбасс Кривой Рог не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Кривбасс Кривой Рог не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Кривбасс Кривой Рог в сезоне 2-1-0

Yvan Dibango отдал больше всего передач в Кривбасс Кривой Рог с 3 передачами. Yurii Klymchuk лучший распасовщик FC Rukh Lviv (2 передач)

Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 13 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 2 месте с 17 очками.

FC Rukh Lviv забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 22% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 23% матчей.

Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 22% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 23%.

Победителем прошлой встречи была команда Кривбасс Кривой Рог.

В их последнюю встречу команда Кривбасс Кривой Рог победила в 1 гол(а).

Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.

Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.

Кривбасс Кривой Рог забивает 1.26 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 0.89 гола, играя на выезде (в среднем).

FC Rukh Lviv без побед в последних 4 играх.