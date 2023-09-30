Кривбасс - Рух онлайн трансляция матча

Матч между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Стадион Металлург.
Дата проведения матча: 01.10.2023
Время начала матча: 15:30
История противостояний между Кривбасс (Кривой Рог) и командой Рух (Львов):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Кривбасс, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Рух в предыдущем футбольном матче 14.05.2023 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Ponomarov, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Черноморец - 27.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против ФК Александрия - 26.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.
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