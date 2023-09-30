  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Кривбасс - Рух Смотреть онлайн
В тренде

Кривбасс - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 октября 2023, 15:30 - Стадион Металлург
Главный судья: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
0 - 0
Обновить
14'
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
56%
Ничья
21%
Рух
24%
П1: 2.46 Х: 2.46 П2: 3.36
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 1-0 (Кривбасс Кривой Рог дома) и 2-1 (FC Rukh Lviv дома).
  • Кривбасс Кривой Рог выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 29% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 36% голов между минутами 76-90?
  • Кривбасс Кривой Рог имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог не проигрывает в последних 7 играх.
  • Кривбасс Кривой Рог не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Кривбасс Кривой Рог не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Кривбасс Кривой Рог в сезоне 2-1-0
  • Yvan Dibango отдал больше всего передач в Кривбасс Кривой Рог с 3 передачами. Yurii Klymchuk лучший распасовщик FC Rukh Lviv (2 передач)
  • Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 13 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 2 месте с 17 очками.
  • FC Rukh Lviv забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 22% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 23% матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 22% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 23%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Кривбасс Кривой Рог.
  • В их последнюю встречу команда Кривбасс Кривой Рог победила в 1 гол(а).
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.
  • Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 1.26 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 0.89 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Rukh Lviv без побед в последних 4 играх.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
Кривбасс
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Рух
Премьер-лига 2022/2023
14.05.2023 - 15:20 Кривбасс 1 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Кривбасс
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 4 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 17:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 17:00 Колос 0 - 3 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
28.08.2023 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Показать больше
Последние матчи - Рух
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 17:00 Скала 1911 0 - 2 Завершен Рух В
Показать больше
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
56%
Ничья
21%
Рух
24%
П1: 2.46 Х: 2.46 П2: 3.36
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Бескоровайный, Данило
    Защитник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Полузащитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Полузащитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 33
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 14
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 22
    Юрий Вакулко
    Полузащитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 35
    Edson Fernando
    Полузащитник
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Вратарь
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Полузащитник
  • 18
    Roman, Vitalii
    Защитник
  • 63
    Марко Сапуга
    Полузащитник
  • 3
    Slyubyk, Bogdan
    Защитник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 91
    Teslyuk, Denys
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Вернидуб, Юрий
  • Ponomarov, Vitaliy
Трансляция
7'
Штрафной для Руха, больше 30 метров до ворот. Решил пробить Климчук на силу, но намного выше вышло
6'
Рух на первых минутах больше владеет мячом
3'
Уголовой
Угловой для Руха - навес неплохой, но без удара
2'
Бизимана в центре поля зацепил Дидыка. Судья, учитывая начало матча, ограничился устным внушением
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Матч начнется в 15:30 из-за воздушной тревоги!
Рух на 6-й позиции с 12 очками, однако при этом команда не может выиграть 4 матча подряд
Инфо
Перед данным матчем Кривбасс находится на 2-м месте в таблице - 17 очков после 8 матчей
Инфо
Запасные Руха: Паньков, Холод, Китела, Довгий, Мысык, Таллес, Плюман, Рунич, Квасница, Федор, Столярчук
Инфо
Стартовый состав Руха: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Пастух, Теслюк, Лях, Климчук
Инфо
Запасные Кривбасса: Маханьков, Хома, Рябов, Приходько, Кузык, Татарков, Семотюк, Дебелко, Близниченко, Устименко, По, Гончарук
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака, Илич, Бизимана, Вакулко, Хомченовский, Лунев
Инфо
Матч начнется в 15:00, судить игру будет одессит Дмитрий Бондаренко. Также на игре будет ВАР
Добрый день всем поклонникам УПЛ! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 9-го тура, в котором Кривбасс примет Рух
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
наварін (Київ)
01.10.2023 в 15:20
Зможе.І щей як зможе.
Ответить
0
0
avatar
Степан Срака
01.10.2023 в 14:43
ні
Ответить
0
0
Последние матчи
Завершен 13:30 - Сегодня Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2 Касимпаша Касимпаша 3 Завершен 13:30 - Сегодня Горняк-Спорт Горняк-Спорт 0 Левый Берег Левый Берег 1 Завершен 13:30 - Сегодня Болонья Болонья 2 Эмполи Эмполи 0 Завершен 13:15 - Сегодня НЕК НЕК 1 Витесс Витесс 1 Завершен 13:00 - Сегодня Карпаты-2 Карпаты-2 0 ФК Звягель ФК Звягель 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 1500 грн На сайт
3 Бонус большой, в баксах На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Кривбасс - Рух 01.10.2023, Премьер-лига

Матч между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 01.10.2023
Время начала матча: 15:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Кривбасс (Кривой Рог) и командой Рух (Львов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Кривбасс, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Рух в предыдущем футбольном матче 14.05.2023 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Ponomarov, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - Рух можно посмотреть 01.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Черноморец - 27.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против ФК Александрия - 26.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Кривбасс - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.