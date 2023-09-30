Кривбасс — Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01 октября 2023

Пожалуй, один из самых интересных матчей 9-го тура УПЛ. Поединок, в котором "Кривбасс" примет "Рух".

И дело даже не столько в турнирных показателях, сколько в игре, которую показывают команды. Команда Вернидуба начала с небольшими пробуксовками, но затем набрала ход и сейчас криворожцы составляют конкуренцию "Шахтеру" в борьбе за первое место.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

У "Руха" несколько иная история. Львовяне очень мощно начали, но в последних матчах несколько сдали, тем не менее, оставаясь верху таблицы и являясь серьезным соперником для любого коллектива.

Так что, будет интересно.

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Рух" (Львов)

VBET Лига. 9-й тур

01 октября, Кривой Рог, Стадион "Горняк", 15:00.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Видеотрансляция: Youtube-канал "Кривбасса"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Кривбасс", последние новости:

Неделю назад "Кривбасс" в 8-м туре чемпионата неожиданно легко вынес "Ворсклу" со счетом 4:1, а на неделе в Кубке на последних минутах при равной игре проиграл "Черноморцу".

При этом Вернидуб не стал скидывать Кубок со счетом и на игру против "моряков" выставил оптимальный склад. Может ли это стать одним из факторов в грядущей игре? Вполне может быть. Тем более "Рух" свой кубковый поединок против "Александрии" проводил смешанным составом.

Впрочем, Юрий Вернидуб после кубкового матча говорил, что оба турнира важны и он не разделяет их по важности.

"Хотелось победить в обоих матчах. Даже не было в голове других мыслей. Играли только на победу. Так получилось, что пропустили на 93 минуте. Сильнее теперь будем", - заявлял Юрий Николаевич.

Ну и главная "неигровая" новость от криворожцев – "Кривбасс" вышел из "пула Megogo" и будет транслировать свои матчи на Youtube. До конца первого тура клуб обещает показывать свои матчи бесплатно, а дальше будет видно.

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин долго и не совсем понятно простому болельщику объяснял такое решение клуба, так и не прояснив ситуацию.

"Смотрите, и "Кривбасс", и "Рух", и другие рассматривают вариант с объединением. Поэтому о чем сейчас говорить… И вообще, не нужно делить на какие-то лагеря, кто-то с кем-то, кто-то за что-то, кто-то лучше, кто-то хуже. Мы все получаем сейчас опыт. Полезный опыт. "Верес", который пошел в платные трансляции, уже нам показал и еще покажет плюсы и минусы этой системы. Если бы они не пошли, если бы не хватило этой смелости, может быть, так и дальше думали, что эта история может приносить хорошие прибыли. Пока все не так хорошо, как думалось. Пока мы видим некоторые недостатки этой системы со стороны, просто как пользователь, который подключается и платит деньги за это. Но ровенчане обязательно поделятся с нами своим опытом. Видим, у "Руха" свой подход – они транслируются и на YouTube, и на "Суспільному". Мы сейчас идем чисто в YouTube", - рассказал Гагарин.

Как видим, разброд и шатание в деле трансляций матчей нашего чемпионата продолжается и судя по всему, к какому-то компромиссу клубы не придут никогда. С одной стороны, это весело и околофутбольной тусовке всегда есть о чем поговорить. С другой – данный факт в очередной раз подтверждает, что наш футбол остается и наверное всегда будет представлять непонятное броуновское движение с непонятными перспективами развития.

Ну и возвращаясь к матчу отметим, что у криворожцев из-за дисквалификации пропустит матч с "Рухом" Олег Кожушко. Со стороны потеря основного форварда выглядит проблемой, однако если покопаться, то не настолько серьезной. Заменить Олега на острие есть кому, да и структура игры команды от выпадения одного игрока не пострадает.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Бизимана, Задерака, Илич, Вакулко, Хомченовский, Дебелко

"Рух", последние новости:

"Рух", мощно стартовав в чемпионате, в последних матчах стал испытывать проблемы. Команда Пономарева не выигрывает в четырех матчах подряд. Задор команды никуда не делся, но вот с реализацией вдруг настали проблемы. Да и соперники стали относиться к львовянам с должным уважением и без шапкозакидательских отношений.

В прошлом туре "Рух" дал бой "Шахтеру" и взял с чемпионом ничью 1:1. В моральном плане это должно было благотворно повлиять на команду, хотя с турнирной точки зрения одно очко как с "Шахтером" так и с "Минаем" одинаковы.

В кубковом матче против "Александрии" Пономарев несколько рокировал состав, что не принесло должного результата. Львовяне обидно проиграли 0:1 после того, как Сапуга на последних минутах срезал мяч в собственные ворота.

Другими словами, после яркого старта команда начала буксовать и из этого положения "Руху" нужно срочно вылазить, пока воронка не затянула еще глубже.

Это понимает и коуч команды, который, впрочем, перед поединком разошелся в комплиментах криворожцам.

"В следующем туре нас ждет очень сложная игра с "Кривбассом". На мой взгляд, криворожская команда сегодня самая сильная в чемпионате Украины. На данный момент "Кривбасс" показывает более качественную игру, чем "Шахтер" и "Динамо".

Думаю, "Кривбасс" сможет побороться за чемпионство. Вернидуб собрал хорошую команду и поставил ей игру. Главное, чтобы "Кривбасс" хватило на всю дистанцию", - сказал Пономарев.

По составу у львовян проблем быть не должно, поэтому ждем на поле всех сильнейших. Интересно будет посмотреть на атакеров в стартовом составе. Квасница начинал в старте матчи и против "Шахтера" и против "Александрии", но не факт что он выйдет на "Кривбасс".

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Эдсон, Сапуга, Притула, Соломон, Рунич, Климчук

Турнирная таблица

"Рух", который начал сезон на удивление мощно, в последних матчах заметно притормозил. Команда не выигрывает уже 4 матча, и с этим нужно что-то решать. Львовяне все еще находятся вверху таблицы, занимая сейчас 6-е место, однако падать всегда быстрее и болезненнее, чем карабкаться вверх.

У "Кривбасса" противоположная ситуация. Команда натужно начала сезон, однако затем набрала ход и не проигрывает в чемпионате уже 8 матчей, занимая второе место в таблице. Местами игра команды кажется далекой от идеала, но криворожцы умеют давать результат даже матчах, которые складываются не очень удачно.

В любом случае, нас ждет игра претендентов на еврокубковые места, что автоматически подогревает интерес.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 2 Кривбасс 8 5 2 1 17-7 +10 17 0 3 Черноморец 9 5 1 3 15-10 +5 16 0 4 Полесье 8 5 0 3 12-6 +6 15 0 5 Динамо 5 4 0 1 16-8 +8 12 0 6 Рух 7 3 3 1 11-7 +4 12 0 7 Ворскла 8 4 0 4 10-15 -5 12 0 8 Металлист 1925 7 3 2 2 6-5 +1 11 0 9 Колос 8 2 4 2 6-7 -1 10 0 10 СК Днепр-1 6 2 3 1 6-5 +1 9 0 11 ЛНЗ 9 2 2 5 8-12 -4 8 0 12 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0 13 Верес 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 14 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0 15 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 16 ФК Минай 8 0 3 5 6-17 -11 3 0

Последние матчи

В активе "Кривбасса" в шести последних матчах (включая Кубок) 3 победы, 2 ничьи и одно поражение. Разница мячей – 13:7.

"Шахтер" – "Кривбасс" 3:3

"Оболонь" – "Кривбасс" 0:0

"Колос" – "Кривбасс" 0:3

"Кривбасс" – "Верес" 2:1

"Ворскла" – "Кривбасс" 1:4

"Кривбасс" – "Черноморец" 1:2

"Рух" в шести последних матчах сезона (включая кубковые) одержал 1 победу, 3 раза сыграл вничью и 2 поединка проиграл. Разница мячей – 6:6.

"Рух" – "Колос" 1:1

"Скала 1911" – "Рух" 0:2

"Рух" – "Металлист 1925" 1:1

ЛНЗ – "Рух" 2:1

"Рух" – "Шахтер" 1:1

"Рух" – "Александрия" 0:1

Ранее между собой в УПЛ команды сыграли два матча, разделив победы. В прошлом сезоне "Рух" в первом матче выиграл 2:1, а во втором круге уступил 0:1.

Беспроигрышная серия "Кривбасса" длится 7 игр: 5 побед и 2 ничьи, а победная – 3 игры.

Безвыигрышная серия "Руха" продолжается 4 игры: 3 ничьих и поражение, а голевая – 7 игр. Мячи - 2:2

"Кривбасс" – "Рух": ставки и коэффициенты

"Кривбасс" – "Рух": трансляция матча

Трансляция матча будет бесплатно доступна исключительно на YouTube-канале "Кривбасса".

Прогноз на матч "Кривбасс" – "Рух": от UA-Футбол

Букмекеры видят фаворитом "Кривбасс" со вполне разумными коэффициентами. Криворожцы сейчас выглядят лучше и увереннее и 2.26 на победу хозяев кажутся лакомым кусочком.

Также перед матчем нужно держать в уме, что обе команды на неделе отыграли кубковые матчи, при это "Кривбасс" фактически основой.

Обе команды (причем "Кривбасс" больше) в последних матчах забивают, поэтому вариант с верхним тоталом также так же выглядит интересным.

Прогноз UA-Футбол: Тотал "Кривбасса" больше 1.0 за 1.56.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.