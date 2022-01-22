  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Удинезе - Дженоа Смотреть онлайн
В тренде

Удинезе - Дженоа онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 01 октября 2023, 16:00 - Stadio Friuli . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Маурицио Мариани
Рейтинг матча:
Удинезе
Удине
До начала
00 : 00 : 00
Дженоа
Генуя
Смотреть трансляцию
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Удинезе
35%
Ничья
29%
Дженоа
35%
П1: 2.66 Х: 2.31 П2: 3.60
Интересные факты
  • За последние 16 встреч когда команда Удинезе играла дома, команда Удинезе выиграла 7 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Дженоа. Разница голов 22-19 в пользу команды Удинезе.
  • Во время последних 32 встреч, команда Удинезе выиграла 10 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-43 в пользу команды Дженоа
  • Последняя гостевая победа Дженоа над Удинезе была в 2014
  • Удинезе без побед в последних 6 играх.
  • В домашних матчах Удинезе не проигрывает Дженоа в последних 7 встречах.
  • В домашних играх Удинезе не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Дженоа не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Удинезе выигрывает первый тайм в 25% матчей, Дженоа выигрывает в 45% матчей.
  • Удинезе выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Дженоа выигрывает в 45%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Удинезе лидирует 1-0 дома, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Удинезе проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Дженоа в "Серия А" лучше, чем у команды Удинезе.
  • Удинезе's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • У команды Удинезе серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Удинезе проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Удинезе выиграла 1, команда Дженоа выиграла 0, 4 ничьи.
  • Команда Удинезе проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Удинезе.
  • Удинезе забивает 0.8 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 0.6 гола против команды Удинезе (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Удинезе и Дженоа - 1.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Удинезе и Дженоа - 0.8.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Удинезе забивает 1.37 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.05 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Домашняя статистика Удинезе в сезоне 0-1-2
  • Год назад, Удинезе была на 12 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 18 месте с 3 очками.
  • Удинезе не забивает в последних 3 матчах.
  • Дженоа's performance of the last 5 matches is better than Удинезе's.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Lazar Samardzic лучший бомбардир Удинезе с 2 голами. Mateo Retegui забил 3 раз за Дженоа
Личные встречи
Удинезе
8
Побед
23
Игр
4
Побед
Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
22.01.2022 - 16:00 Дженоа 0 - 0 Завершен Удинезе
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 13:30 Удинезе 0 - 0 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
13.03.2021 - 21:45 Дженоа 1 - 1 Завершен Удинезе
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 19:30 Удинезе 1 - 0 Завершен Дженоа
Последние матчи - Удинезе
Чемпионат Италии 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Наполи 4 - 1 Завершен Удинезе П
Чемпионат Италии 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Удинезе 0 - 2 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2023/2024
17.09.2023 - 13:30 Кальяри 0 - 0 Завершен Удинезе Н
Чемпионат Италии 2023/2024
02.09.2023 - 19:30 Удинезе 0 - 0 Завершен Фрозиноне Н
Чемпионат Италии 2023/2024
28.08.2023 - 19:30 Салернитана 1 - 1 Завершен Удинезе Н
Показать больше
Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2023/2024
28.09.2023 - 21:45 Дженоа 4 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2023/2024
22.09.2023 - 21:45 Лечче 1 - 0 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2023/2024
16.09.2023 - 21:45 Дженоа 2 - 2 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2023/2024
03.09.2023 - 19:30 Торино 1 - 0 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2023/2024
27.08.2023 - 21:45 Лацио 0 - 1 Завершен Дженоа В
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Удинезе
35%
Ничья
29%
Дженоа
35%
П1: 2.66 Х: 2.31 П2: 3.60
LIVE
Трансляция матча Удинезе - Дженоа
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
Инфо
Главный арбитр матча: Маурицио Мариани
Главный тренер Удинезе: Андреа Соттиль
На скамейке запасных: Аке, Камара, Гуэсанда, Малуза, Заррага, Земура, Кабаселе, Кина, Глаз, Паеро, Пафунди, Самарджич, Тиквич, Товен, Феррейра
Инфо
Стартовый состав Удинезе (3-5-2): Сильвестри – Кристиансен, Бийол, Перез – Камара, Ловрич, Волос, Перейра, Эбоселе – Лукка, Саксесс
Главный тренер Дженоа: Альберто Джилардино
На скамейке запасных: Вольякко, Гальдамес, Гефти, Кутлу, Леали, Мартин, Маттурро, Мессиас, Пушкаш, Соммарива, Ягелло
Инфо
Стартовый состав Дженоа (3-5-2): Мартинес – Васкес, Дрегушин, Бани – Хапс, Малиновский, Фрэндруп, Торсбю, Де Винтер – Регетти, Гундмудссон
Дженоа после шести сыгранных матчей в текущем розыгрыше имеет семь очков за две победы и одну ничью и "россоблу" занимают двенадцатое место в Серии А. В прошлом туре команда из Генуи сыграла с таким же счетом, как и их сегодняшний оппенент, но они выиграли . Проигравшей в том матче оказалась Рома
После шести туров Удинезе еще ни разу не выигрывал, а три ничьи позволяют клубу располагаться только на семнадцатой строчке турнирной таблицы. Вместе с хозяевами сегодняшнего матча по три очка у Салернтианы и Эмполи, которые располагаются в зоне вылета. В прошлом туре "баянконери" проиграли Интеру с рощгромным счетом 1:4
Матч пройдет в Удине на стадионе "Дачия Арена" и начнется в 16:00 по киевскому времени
Добрый день, уважаемые любители футбола. Сегодня Ua-Football проведет для вас текстовую трансляцию матча седьмого тура итальянской Серии А Удинезе – Дженоа
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 13:30 - Сегодня Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2 Касимпаша Касимпаша 3 Завершен 13:30 - Сегодня Горняк-Спорт Горняк-Спорт 0 Левый Берег Левый Берег 1 Завершен 13:30 - Сегодня Болонья Болонья 2 Эмполи Эмполи 0 Завершен 13:15 - Сегодня НЕК НЕК 1 Витесс Витесс 1 Завершен 13:00 - Сегодня Карпаты-2 Карпаты-2 0 ФК Звягель ФК Звягель 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 1500 грн На сайт
3 Бонус большой, в баксах На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Удинезе - Дженоа 01.10.2023, Чемпионат Италии

Поединок между командой Удинезе (Удине) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч пройдет на стадионе Stadio Friuli.

Дата проведения матча: 01.10.2023
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Удинезе (Удине) и командой Дженоа (Генуя):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Дженоа и Удинезе в предыдущем футбольном матче 22.01.2022 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Удинезе - Дженоа можно посмотреть 01.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Удинезе - Дженоа, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Удинезе (Удине)
Год основания Удинезе (Удине): 1896
Страна: Италия
Тренер: Лука Готти

Прошедший матч команды Удинезе был сыгран против Наполи - 27.09.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко

Прошедший поединок команды Дженоа был сыгран против Рома - 28.09.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды Дженоа.

Следите за результатами матча Удинезе - Дженоа онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.