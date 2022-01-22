Удинезе - Дженоа онлайн трансляция матча

За последние 16 встреч когда команда Удинезе играла дома, команда Удинезе выиграла 7 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Дженоа. Разница голов 22-19 в пользу команды Удинезе.

Во время последних 32 встреч, команда Удинезе выиграла 10 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-43 в пользу команды Дженоа

Последняя гостевая победа Дженоа над Удинезе была в 2014

Удинезе без побед в последних 6 играх.

В домашних матчах Удинезе не проигрывает Дженоа в последних 7 встречах.

В домашних играх Удинезе не забила еще ни одного гола в этом сезоне.

Дженоа не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Удинезе выигрывает первый тайм в 25% матчей, Дженоа выигрывает в 45% матчей.

Удинезе выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Дженоа выигрывает в 45%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Удинезе лидирует 1-0 дома, они побеждают в Удинезе% своих матчей.

Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Когда Удинезе проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Удинезе% своих матчей.

Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Недавнее выступление команды Дженоа в "Серия А" лучше, чем у команды Удинезе.

Удинезе's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.

У команды Удинезе серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Удинезе проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Удинезе выиграла 1, команда Дженоа выиграла 0, 4 ничьи.

Команда Удинезе проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.

Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Удинезе.

Удинезе забивает 0.8 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 0.6 гола против команды Удинезе (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Удинезе и Дженоа - 1.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Удинезе и Дженоа - 0.8.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Удинезе забивает 1.37 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.05 гола, играя на выезде (в среднем).

Домашняя статистика Удинезе в сезоне 0-1-2

Год назад, Удинезе была на 12 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 18 месте с 3 очками.

Удинезе не забивает в последних 3 матчах.

Дженоа's performance of the last 5 matches is better than Удинезе's.

Обе команды проиграли их последние матчи.