ФК Олександрія - Верес онлайн трансляція матчу

Поединок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 11.11.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Верес (Ровно):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 24.05.2023 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти СК Дніпро-1 - 06.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти Зоря - 05.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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