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ФК Олександрія - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 листопада 2023, 17:00 - КСК Ника Стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Solovyan, Oleksandr
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
До початку
00 : 00 : 00
Верес
Ровно
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
32%
Нічия
36%
Верес
32%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Oleksandriya have won 1 times, there have been 4 draws while Veres Rivne have won 0 times. The goal difference is 6-5 in favour of FC Oleksandriya.
  • Last season's matches: 3-2 (FC Oleksandriya at home) and 2-2 (Veres Rivne at home).
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 6 games.
  • FC Oleksandriya have played 4 home matches in a row without winning.
  • Veres Rivne haven't won in their last 8 games.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 4 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's away record this season: 0-2-3.
  • FC Oleksandriya have not managed to score in their last 5 matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 23% of their matches, Veres Rivne in 13% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 23% of halftimes, Veres Rivne wins 13%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 1, Veres Rivne won 0, 4 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya scores 1.2 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 1 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and Veres Rivne is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and Veres Rivne is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Oleksandriya scores 1.61 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.94 goals when playing away (on average).
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • Did you know that Veres Rivne scores 40% of their goals between the minutes 31-45?
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 4 in the table with 25 points. Now they are number 14 with 10 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
1
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 15:00 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:35 ФК Олександрія 3 - 2 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2017/2018
21.10.2017 - 17:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Верес
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 17:15 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено ФК Олександрія П
Кубок України 2023/2024
02.11.2023 - 15:00 Полісся 1 - 0 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.10.2023 - 16:20 ЛНЗ 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.11.2023 - 17:00 Верес 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 13:00 Верес 2 - 5 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.10.2023 - 13:15 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.09.2023 - 15:00 Верес 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
32%
Нічия
36%
Верес
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 5
    Savchenko, Roman
    Захисник
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 19
    Plaksa, Rodion
    Півзахисник
  • 22
    Skorko, Danil
    Захисник
  • 23
    Geovani
    Форвард
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 71
    Shostak, Denys
    Півзахисник
  • 88
    Pohorilyi, Vladyslav
    Форвард
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 5
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 6
    Basilio da Silva, Julio Cesar
    Захисник
  • 9
    Михайло Шестаков
    Півзахисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 39
    Денис Балан
    Захисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Lavrynenko, Sergiy
LIVE
Трансляція матчу ФК Олександрія - Верес
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Інфо
Запасні Олександрії: Довгий, Кравченко, Микитишин, Кулаков, Ернандес, Бойко, Кулаковський, Базаєв, Андрійчук, Безерра, Єрмаков
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко, Савченко, Сігєєв, Шулянський, Логінов, Плакса, Скорко, Джевані, Копина, Шостак, Погорілий
Що ж, битви аутсайдерів завжди цікаві та безкомпромісні
Справи у команд у таблиці йдуть поки що не найкращим чином. Олександрія на 14-му місці з 10 балами, Верес 15-й (8 очок)
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, судитиме гру Олександр Солов'ян
Доброго вечора всім любителям українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 14-го туру УПЛ, в якому Олександрія прийме Верес
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Анонс матчу ФК Олександрія - Верес 11.11.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 11.11.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Верес (Ровно):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 24.05.2023 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Верес можна подивитися 11.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти СК Дніпро-1 - 06.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти Зоря - 05.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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