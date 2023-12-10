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Барселона - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 10 грудня 2023, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
1 - 2
Оновити
46'
Жирона
Жирона
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Хід матчу
12' Артем Довбик 19' Роберт Левандовскі 40' Gutierrez, Miguel
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
26%
Нічия
26%
Жирона
49%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 3 times, there have been 2 draws while Girona FC have won 0 times. The goal difference is 14-5 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 10 meetings, FC Barcelona have won 8 times, there have been 2 draws while Girona FC have won 0 times. The goal difference is 25-8 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Barcelona at home) and 0-1 (Girona FC at home).
  • In LaLiga, FC Barcelona have 7 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 46% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Girona FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Barcelona have won 12 home matches in a row.
  • Girona FC haven't lost in their last 9 games.
  • Girona FC have a winning streak of 8 matches away from home.
  • Girona FC have lost none of their last 12 away matches.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Girona FC in their last 5 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 0 of their 7 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 7-0-1.
  • Girona FC's away record this season: 6-1-0.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 7 goals. Artem Dovbyk has scored 7 times for Girona FC.
  • A year ago, Girona FC were number 12 in the table with 17 points. Now they are number 2 with 38 points.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Girona FC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 46% of their matches, Girona FC in 26% of their matches.
  • FC Barcelona wins 46% of halftimes, Girona FC wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than FC Barcelona.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Girona FC won 0, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.8 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 0.4 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Girona FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Girona FC is 1.2.
  • FC Barcelona scores 1.96 goals when playing at home and Girona FC scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
4
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершено Жирона
Клубні товариські матчі 2019/2020
16.09.2020 - 20:00 Барселона 3 - 1 Завершено Жирона
Клубні товариські матчі 2019
06.03.2019 - 19:45 Барселона 0 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
27.01.2019 - 17:15 Жирона 0 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.12.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Порту В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.11.2023 - 17:15 Барселона 2 - 1 Завершено Алавес В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Шахтар 1 - 0 Завершено Барселона П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.11.2023 - 22:00 Жирона 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 15:00 Осасуна 2 - 4 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.10.2023 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершено Сельта В
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Новини команд
Головні події
40'
Gutierrez, Miguel ГООЛ!
ГООЛ! Роберт Левандовскі
19'
12'
Артем Довбик ГООЛ!
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
26%
Нічия
26%
Жирона
49%
Склади команд
13
Pena, Inaki
2
Cancelo, Joao
15
Андреас Крістенсен
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
8
Pedri
22
Ілкай Гюндоган
21
De Jong, Frenkie
14
Felix, Joao
9
Роберт Левандовскі
11
Raphinha
13
Пауло Гассаніга
25
Garcia, Eric
5
Lopez, David
17
Blind, Daley
20
Couto, Yan
23
Martin, Ivan
14
Garcia, Aleix
3
Gutierrez, Miguel
8
Віктор Циганков
16
Savio
9
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    19
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
    12
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 16
    Savio
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
    40
  • 25
    Garcia, Eric
  • 5
    Lopez, David
  • 17
    Blind, Daley
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Мишел
Статистика матчу
5
Удари в отвір
4
3
Удари повз
3
5
Штрафні
2
6
Кутові
2
1
Офсайди
2
2
Сейви
4
56%
Володіння м'ячем
44%
4
Блоковано ударів
1
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Шикарний футбол був у першій половині зустрічі. Обидві команди націлені на ворота, намагаються якомога швидше вибігати в атаку. Варто відзначити якісні контратаки футболістів "Жирони", які і призвели до голів.
Свисток
Перший тайм завершився - 1:2!
41'
Гоооол!!!
А ось на третій раз він зміг забити. Гутьєррес увірвався до штрафної і потужно пробив у ближній кут - 1:2!
40'
Небезпечний момент
Лівий захисник "Жирони" Гутьєррес знову підключився до атаки, але і цього разу влучити у площину воріт він не зміг.
36'
Намагаються відсунути гру від власних воріт футболісти "Жирони", але у заключній третині поля вони не ризикують і не поспішають.
31'
У позиційному футболі не все виходить у господарів поля і у цьому заслуга футболістів "Жирони", які грають уважно.
33'
Канселу пробивав з гострого кута, але його удар парирував голкіпер "Жирони".
28'
Небезпечний момент
Дуже непагана атака від "Жирони". Гутьєррес з меж штрафної пробивав у дальній кут, але влучити у площину воріт не зміг.
26'
У ці хвилини гра дещо заспокоїлася, зараз більше боротьби у центрі поля.
23'
Продовжують грати першим номером господарі поля. Для футболістів "Жирони" зараз непрості хвилини, адже спокійно вийти з захисту вони не можуть.
20'
Гоооол!!!
Кутовий допомагає каталонцям зрівняти рахунок. Після подачі Рафіньї відзначився Левандовський - 1:1.
18'
Господарі поля насідають на ворота суперників, але поки що без небезпечних моментів. Роботи у Гассаніги ще не було.
15'
Каталонці активізувалися після пропущеного м'яча, але варто відзначити якісну гру гостей, які намагаються не давати супернику вільних зон.
12'
Гоооол!!!
Шикарна контратака гостей. Після передачі Циганкова з декількох метрів розстріляв ворота Довбик - 0:1. Браво, українці!!!
10'
Складно віддати комусь перевагу, адже обидва суперники налаштовані якомога швидше доставляти м'яч до заключної третини поля.
7'
Віктор Циганков після сольного рейду пробивав, але м'яч спокійно забрав до рук Пенья. Команди швидко проходять центр поля.
4'
Каталонці активно розпочали зустріч, але поки що без ударів у напрямку воріт. Багато сумбуру у ці хвилини у нашому матчі.
2'
Після передачі Циганкова з меж штрафної намагався пробити Довбик, але його удар заблокував Араухо. Хороша атака гостей.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Жирона" (стартовий склад): Гассаніга - Блінд, А. Гарсія, Е. Гарсія, Гутьєррес, Коуту, Лопес, Мартін, Савіо, Довбик, Циганков
Інфо
"Барселона" (стартовий склад): Пенья - Араухо, Бальде, Гюндоган,де Йонг, Жоау Фелікс, Крістенсен, Кунде, Педрі, Рафінья, Левандовський
Минулого сезону за 180+ хвилин був забитий лише 1 гол. Він на рахунку Педрі, що відзначився на полі жиронців.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 16-го туру Прімери між "Барселоною" та Жироною. Гра розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу "Барселона" - Жирона 10.12.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Барселона" (Барселона) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 10.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Барселона" та Жирона у попередньому футбольному матчі 10.04.2023 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Жирона можна подивитися 10.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Атлетіко" - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти "Валенсія" - 02.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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