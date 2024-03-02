  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтар - Кривбас Дивитися онлайн
У тренді

Шахтар - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 березня 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
2 - 1
Оновити
46'
Кривбас
Кривой Рог
Хід матчу
10' Konoplya, Yukhym 20' Adu, Prince Kwabena 22' Kryskiv, Dmytro 22' Adu, Prince Kwabena
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
33%
Нічия
30%
Кривбас
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Kryvbas Kriviy Rih when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 10 times, there have been 0 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 0 times. The goal difference is 26-2 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 20 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 18 times, there have been 1 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times. The goal difference is 46-6 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Kryvbas Kriviy Rih (1-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 32% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 4 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 4 matches away from home.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost none of their last 6 away matches.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to FC Kryvbas Kriviy Rih in their last 10 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's away record this season: 6-2-1.
  • A year ago, FC Kryvbas Kriviy Rih were number 7 in the table with 22 points. Now they are number 1 with 37 points.
  • FC Shakhtar Donetsk have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 42% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 38% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 42% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, FC Kryvbas Kriviy Rih won 0, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.6 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.2.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.55 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.53 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk haven't won in their last 4 games.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.08.2023 - 19:15 Кривбас 3 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Кривбас
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 14:40 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
22.02.2024 - 22:00 Марсель 3 - 1 Завершено Шахтар П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Шахтар 2 - 2 Завершено Марсель Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
08.02.2024 - 16:30 Шахтар 1 - 1 Завершено Лехія Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
08.02.2024 - 12:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Аркадаг В
Показати більше
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.02.2024 - 15:33 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Кривбас В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 17:00 Кривбас 6 - 1 Завершено Брентфорд Б В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
04.02.2024 - 17:00 Кривбас 2 - 2 Завершено ФКІ Левадія Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
28.01.2024 - 17:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Вікторія П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
25.01.2024 - 13:00 Кривбас 2 - 0 Завершено Ференцварош В
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Kryskiv, Dmytro
22'
22'
Adu, Prince Kwabena
20'
Adu, Prince Kwabena ГООЛ!
ГООЛ! Konoplya, Yukhym
10'
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
33%
Нічия
30%
Кривбас
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
    10
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
    22
  • 39
    Martins da Silva, Newertton
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 80
    Adu, Prince Kwabena
    Форвард
    22 20
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Півзахисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 25
    Fonseca, Rafael
    Захисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
2
Блоковано ударів
6
Штрафні
7
6
Фоли
5
2
Удари в отвір
1
2
Удари повз
4
4
Кутові
3
1
Офсайди
1
ЖК
1
Трансляція
Шахтарю було важко долати захист Кривбасу в лобових атаках, тож він узяв своє хитрістю. Нехай Вернидуб тепер розбирається, чого його команда не додумалась до такого розіграшу. Багато слів — мало діла в контратаках Кривбасу. Треба щось із цим робити.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Зубков із правого флангу виконав подачу до воротарського до рук Кліщука.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 1 хв.
43'
Господарі віддали м'яч суперникам.
41'
Рукою по м'ячу вдарив Невертон на лівому фланзі атаки в боротьбі.
38'
Небезпечний момент
Стецьков несподівано вистрілив здалеку з лівого флангу повз протилежну дев'ятку.
36'
Почались якісь непотрібні розмови на полі.
34'
Бізімана атакував на правому фланзі оборони Судакова.
32'
Кліщук ногами на кутовий перевів простріл Коноплі з правого флангу штрафного.
30'
Стецьков вибив із штрафного простріл Коноплі з правого флангу.
28'
Бандейра заблокував на кутовий простріл Невертона з правого флангу штрафного.
27'
Фол Бізімана на лівому фланзі оборони проти Бондаренка.
26'
Небезпечний момент
Закручений удар Іліча із штрафного з правого флангу спрямував м'яч над ближньою дев'яткою.
24'
Жовта картка
Прінс емоційно реагував.
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Криськів швидко розіграв штрафний закиданням на Бондаренка до правого флангу чужих володінь, де Бондаренко покотив партнеру назад, а той пробив у дальній кут!
22'
Дібанго колінами заїхав у спину Зубкову на лівому фланзі оборони.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Конопля пропустив переведення Бандейри на лівий фланг атаки на Дібанго, який прострілив у центр під удар у один дотик у ближній кут для Прінса.
18'
Небезпечний момент
Бондар на дальній стійці невдало спробував головою завершити подачу з правого флангу від Зубкова.
17'
Дібанго перевів на кутовий простріл Коноплі з правого флангу.
15'
Простріл із лівого флангу на дальню стійку для Луньова Ракіцький перевів на кутовий.
13'
Офсайд
Прінс здалеку пробив із лівого флангу повз ближню стійку.
11'
Тиск від Шахтаря триває й надалі.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Конопля стегном заштовхав м'яч у ворота після того, як на межу воротарського в нього перевів м'яч Кліщук, коли відбивав завершення головою від Бондаренка подачі з розіграшу кутового на правому фланзі від Криськів.
8'
Різник на ближній забрав відскок від блокованої подачі Кузика з правого флангу.
8'
Бізімана збив Зубкова в центрі поля.
7'
Злива у Львові, що має свій вплив.
5'
Шахтар якісно відрізав суперників від м'яча.
4'
Ракіцький запустив невдалий пас до лівого флангу атаки.
2'
Педріньйо зайшов до лівого флангу штрафного, але удар блокували.
1'
Контроль м'яча на старті матчу від Шахтаря.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі була нічия — 3:3.
Інфо
Шахтар іде п'ятим із 9 перемогами, 5 нічиїми та 2 поразками — 32 очки.
Інфо
Кривбас іде другим із 11 перемогами, 4 нічиїми та 3 поразками — 37 очок.
Запасні: Хома, Маханьков, Сантіні, Бескоровайний, Блізніченко, Вакулко, Татарков, Твердохліб, Задерака, Хомченовський, Кожушко, По.
Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Д. Кузик, Прінс, Луньов — Соса.
Запасні: Рудько, Твардовський, Траоре, Швед, Гочолеішвілі, Азарові, Келсі, Цуканов, Міроші, Назарина, Кевін, Лацабідзе.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Ракіцький, Педріньйо — Бондаренко — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон — Сікан.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Микола Балакін (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють донецький Шахтар та криворізький Кривбас.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Ройял Антверпен Ройял Антверпен 3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0 Завершено 16:30 - Сьогодні Кельн Кельн 0 Байєр Байєр 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Рієка Рієка 2 Вараждін Вараждін 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Заглембе Заглембе 1 Корона Корона 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Брест Брест 1 Гавр Гавр 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Шахтар - Кривбас 03.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Шахтар (Донецк) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 03.03.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Шахтар (Донецк) та командою Кривбас (Кривой Рог):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та Шахтар у попередньому футбольному матчі 20.08.2023 закінчилось : 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Кривбас можна подивитися 03.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 26.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

команди Кривбас був зіграний проти ЛНЗ - 23.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.