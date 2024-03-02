Шахтар - Кривбас онлайн трансляція матчу

між командою Шахтар (Донецк) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 03.03.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь Шахтар (Донецк) та командою Кривбас (Кривой Рог):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та Шахтар у попередньому футбольному матчі 20.08.2023 закінчилось : 3:3 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 26.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
команди Кривбас був зіграний проти ЛНЗ - 23.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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