Шахтар - Кривбас онлайн трансляція матчу

Шахтарю було важко долати захист Кривбасу в лобових атаках, тож він узяв своє хитрістю. Нехай Вернидуб тепер розбирається, чого його команда не додумалась до такого розіграшу. Багато слів — мало діла в контратаках Кривбасу. Треба щось із цим робити.